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THE PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND WEEK OF 2,000,000 //
NEW JERSEY TAXABLE CONSOLIDATED 09/24
BONDS, ONE HUNDRED SEVENTY FOURTH
SERIES
MGR: RBC Capital Markets, New York
STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 1,550,000 //
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 09/24
BONDS AND
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 9/21, 9/24
Day of Sale: 09/25
PORT OF OAKLAND CALIFORNIA WEEK OF 392,000 A2/A+/A+
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 9/26
Day of Sale: 09/27
STATE OF NEW YORK MUNICIPAL BOND WEEK OF 281,190 NR/AA-/AA-
AGENCY 09/24
SPECIAL SCHOOL PURPOSE REVENUE
BONDS
2012 SERIES A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ALLENTOWN NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT WEEK OF 233,580 Baa2//
ZONE DEVELOPMENT AUTHORITY 09/24
$193,105,000 TAX REVENUE BONDS
SERIES 2012A
$40,475,000 TAX REVENUE BONDS
SERIES 2012B (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX-EXEMPT: 24-32,37,42
TAXABLE: 16-24
Day of Sale: 09/25
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 175,300 Aa1/AA+/
AUTHORITY 09/24
RENTAL HOUSING BONDS
TAXABLE
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2028 TERM: 2032, 2037, 2042
Day of Sale: 09/25
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA C-70 WEEK OF 113,320 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION 09/24
MGR: PNC Capital Markets, Philadelphia
REMARK: Maturities out to 12/1/37
Day of Sale: 09/27
ABAG FINANCE AUTHORITY WEEK OF 104,900 /A-/
(ODD FELLOWS HOME) 09/24
REFUNDING REVENUE BONDS
CALIFORNIA STATE MORTGAGE PROGRAM
MGR: Cain Brothers, New York
SERIAL: 2013-2022 TERM: 2032, 2042
Day of Sale: 09/26
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 100,000 Aa3/AA-/
FACILITIES FINANCE CORPORATION 09/24
TEXAS HEALTH RESOURCES SYSTEM
REVENUE BONDS TAXABLE BONDS
SERIES 2012A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DULUTH ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 83,000 NR/NR/
AUTHORITY 09/24
HEALTH CARE FACILITIES REVENUE
BONDS, SERIES 2012
ST. LUKE'S HOSPITAL OF DULUTH
OBLIGATED GROUP
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 09/25
REGIONAL AIRPORTS IMPROVEMENT WEEK OF 65,000 /A/
CORPORATION FACILITIES LEASE 09/24
REFUNDING REVENUE BONDS, ISSUE OF
2012 LAXFUEL CORPORATION
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA C-69 WEEK OF 53,870 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION 09/24
MGR: PNC Capital Markets, Philadelphia
REMARK: Maturities out to 12/1/32
Day of Sale: 09/27
GULF COAST INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 50,000 Ba2/BB+/BB+
AUTHORITY (TEXAS) 09/24
SOLID WASTE DISPOSAL REVENUE BONDS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 09/25
DAYTON, OHIO WEEK OF 45,275 Aa2/AA-/
VARIOUS PURPOSE & REFUNDING BONDS, 09/24
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/27
DISTRICT OF COLUMBIA WEEK OF 43,270 Aa2/AA/
(WASHINGTON, D.C.) 09/24
FEDERAL HIGHWAY GRANT ANTICIPATION
REVENUE BONDS
SERIES 2012
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 09/27
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION WEEK OF 43,000 /AA/
ASSISTANCE AGENCY CAPITAL 09/24
ACQUISITION REFUNDING BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2012-2022
Day of Sale: 09/27
FAIRFAX COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 42,585 Aa2/AA/AA
AUTHORITY 09/24
TRANSPORTATION DISTRICT IMPROVEMENT
REVENUE BONDS
SERIES 2012
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 41,355 /A/A
COMMISSION 09/24
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
SOUTHEASTERN REGIONAL MEDICAL
CENTER
SERIES 2012
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
SERIAL: 2013-2027 TERM: 2032
Day of Sale: 09/27
GRAND RAPIDS SANITARY SEWER SYSTEM WEEK OF 30,000 Aa1/AA+/
IMPROVEMENT REVENUE, MICHIGAN 09/24
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2032 TERM: 2037, 2042
Day of Sale: 09/26
COLORADO HEALTH FACILITY AUTHORITY WEEK OF 29,310 A3//
HOSPITAL REVENUE BONDS 09/24
SERIES 2012
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
STATE OF VERMONT GENERAL OBLIGATION WEEK OF 27,000 Aaa/AA+/AAA
VERMONT CITIZEN 09/24
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 09/24
PRATT COUNTY PUBLIC BUILDING WEEK OF 26,800 NR/A+/
COMMUNITY REVENUE 2012, KANSAS 09/24
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 09/25
MOBILE COUNTY, ALABAMA WEEK OF 25,000 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT 09/24
WARRANTS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
REMARK: 2013-2017; 2020-2032
Day of Sale: 09/25
IOWA FINANCE AUTHORITY SENIOR WEEK OF 24,305 NR/NR/
LIVING REVENUE REFUNDING 09/24
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2043
Day of Sale: 09/27
LOUISIANA OFFSHORE TERMINAL WEEK OF 20,000 NR/A-/NR
AUTHORITY 09/24
DEEPWATER PORT REVENUE BONDS
SERIES 2007B-1A1
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT WEEK OF 19,361 //
SCHOOL DISTRICT, TEXAS SCHOOL 09/24
BUILDING BONDS SERIES B: 10,000M
REFUNDING BONDS SER 2012A: 9,361M
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 09/24
CITY OF BROWNSVILLE, TEXAS WEEK OF 19,020 A2/A+/A
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 09/25
LACKAWANNA CAREER & TECHNICAL WEEK OF 18,100 //
CENTER 09/24
REVENUE BONDS
SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 09/27
HENRY COUNTY & HENRY COUNTY WATER WEEK OF 17,540 Aa2//
AND SEWER AUTHORITY 09/24
GEORGIA
REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2018
Day of Sale: 09/27
SOUTHMOST REGIONAL WATER AUTHORITY WEEK OF 13,790 Aa3//A
TEXAS 09/24
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 09/25
CITY OF KENT, WASHINGTON WEEK OF 10,510 Baa2/A+/
$9,000M TAX-EXEMPT LTGO 2012A 09/24
$1,510M TAXABLE LTGO 2012B
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 09/25
RADNOR TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 09/24
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 09/25
YORK SUBURBAN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 09/24
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2017-2025
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 09/26
LINCOLN COUNTY BUILDING CORPORATION WEEK OF 9,455 /A+/
LEASE REFUNDING REVENUE, WYOMING 09/24
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 09/25
TALLMADGE CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,000 /AA-/
OHIO, SCHOOL FACILITIES REFUNDING 09/24
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/26
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 8,600 //
AUTHORITY OF PENNSYLVANIA BUTLER 09/24
CO. COMMUNITY COLLEGE REVENUE BDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2037
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 09/26
LOGAN TOWNSHIP PENNSYLVANIA WEEK OF 8,400 //
GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED 09/24
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2038
Day of Sale: 09/25
JEROME JOINT SCHOOL DISTRICT 261, WEEK OF 8,215 //
IDAHO, GENERAL OBLIGATION REFUNDING 09/24
BANK QUALIFIED
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2016-2026
NORTHERN PALM BEACH COUNTY WEEK OF 7,715 NR/NR/NR
IMPROVEMENT DISTRICT 09/24
FLORIDA
WATER CONTROL & IMPROVEMENT
REFUNDING BONDS UNIT NO. 16
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 09/26
LAKEVILLE COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 7,580 //
MICHIGAN 09/24
SCHOOL BUILDING & SITE BONDS
$2,580M - SERIES A
$5,000M - SERIES B - QUALIFIED ZONE
ACADEMY BONDS TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/26
PLUM BOROUGH PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 7,500 //
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 09/24
BANK QUALIFIED
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2036
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
MACOMB, ILLINOIS, MCDONOUGH COUNTY WEEK OF 7,500 Aa3//
GENERAL OBLIGATION (ALTERNATE 09/24
REVENUE SOURCE), SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/25
BRIDGEPORT, TEXAS COMBINATION AND WEEK OF 5,480 //
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION 09/24
SERIES 2012: 2,550M AND GENERAL
OBLIGATION REFUNDING: $2,920M
MGR: FirstSouthwest, Dallas
LAKE OZARK FIRE PROTECTION DISTRICT WEEK OF 5,355 NR/A+/
GENERAL OBLIGATION, MISSOURI 09/24
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2031
Day of Sale: 09/24
PAULDING COUNTY IBA WEEK OF 4,785 Aa2/AA/
GEORGIA 09/24
TAX-EXEMPT REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 09/25
CROMWELL FIRE DISTRICT, CROMWELL, WEEK OF 4,520 /AA/
CONNECTICUT 09/24 /EXP/
$3,500M GENERAL OBLIGATION BONDS
$1,020M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS (SERIES 2012B)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,775 Aa3//
NO. 157 09/24
MCHENRY & LAKE COUNTY, ILLINOIS
$3,385M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING SCHOOL BONDS (SERIES
2012A)
$390M TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING SCHOOL BONDS (SERIES
2012B)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
MARSHALL TOWNSHIP PENNSYLVANIA WEEK OF 3,400 A2//
GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED 09/24
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2026
WINDSOR-SEVERANCE FIRE PROTECTION WEEK OF 2,870 /A+/
DISTRICT, REFUNDING AND IMPROVEMENT 09/24
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
COLORADO
BANK QUALIFIED
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 09/24
GRAIN VALLEY TAX INCREMENT WEEK OF 2,810 NR//
REVENUE, MISSOURI 09/24
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/25
PLEASANT HILL SCHOOL DISTRICT 1, WEEK OF 2,425 //
OREGON,GENERAL OBLIGATION REFUNDING 09/24
BANK QUALIFIED
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2012-2016
PAULDING COUNTY IBA WEEK OF 2,220 Aa2/AA/
GEORGIA 09/24
TAXABLE REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 09/24
CITY OF CASTROVILLE, TEXAS WEEK OF 2,000 /A-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/24
SERIES 2012
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/27
MADISON LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 1,455 NR/NR/
ENERGY CONSERVATION IMPROVEMENT 09/24
NOTES, SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/26
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Expected volume excluding daily issues: 5,833,441 (in 000's)