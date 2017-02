*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Oct. 01] Aa2 AA- *9.93 Oak Park Vlg, IL, GO 10:45 AM *2.63 Breckenridge, MN, GO 11:00 AM AA+ *2.23 Maple River ISD #2135, MN, GO 10:00 AM *3.97 N Fond Du Lac Vlg, WI, GO 11:00 AM A2 8.26 Waukegan, IL, RE 11:00 AM *2.50 West Co EMS & Fire Prot Dt, MO, GO 11:00 AM Aa2 AA- 1.31 Oak Park Vlg, IL, GO 11:15 AM Aa1 *4.93 Glen Ellyn Vlg, IL, GO 12:00 PM Aa3 *6.37 Hutchinson, KS, GO 12:00 PM *2.28 Marion, KS, GO 12:00 PM Aa1 *3.12 Whitefish Bay Vlg, WI, GO 12:00 PM Aa1 1.56 Whitefish Bay Vlg, WI, GO 12:00 PM [Oct. 02] AA 28.29 King Co Rural Lib Dt, WA, GO 11:30 AM Aa2 AA 45.00 Washoe Co SD, NV, GO 11:30 AM Aa2 39.36 Eugene SD #4J, OR, GO 12:00 PM 14.11 Pine County, MN, GO 10:30 AM Aa2 AA- 268.55 Univ of Alabama BOT, AL, RE 11:00 AM *1.41 Waverly, IA, RE 11:00 AM *6.40 Babylon UFSD, NY 10:30 AM A1 *2.90 Fair Harbor Fire Dt, NY, GO 11:00 AM *1.22 Hermitage SD #12, AR, GO 11:00 AM Aa1 AAA *6.86 Johnson Co Wtr Dt #1, KS, RE 12:00 PM Aa1 AAA AA+153.59 Kansas Dept of Transp, KS, RE 12:00 PM *6.10 Medina, MN, GO 12:00 PM *2.93 Medina, MN, GO 12:00 PM *1.13 Mountain Lakes Borough, NJ 11:00 AM Aa2 *4.05 Onteora Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *1.30 South Corning Vlg, NY 11:00 AM *1.32 Southeast (Town), NY, GO 11:00 AM *3.33 Southeast (Town), NY, Bond Antic 11:00 AM *3.50 Southold UFSD, NY 11:00 AM 15.00 Spartanburg Co SD #6, SC, GO 11:00 AM Aa2 AA- 21.05 Univ of Alabama BOT, AL, RE 12:00 PM *1.22 Webster Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM Aa3 AA- AA-28.90 Wicomico County, MD, GO 11:00 AM *1.27 Connecticut Reg SD #10, CT 11:30 AM 4.05 Johnson City Vlg, NY 11:30 AM AA+ 10.00 Lincoln, NE, RE 11:30 AM *7.70 Mahwah Twp, NJ 11:30 AM [Oct. 03] AA+ 15.40 Alameda Fin Auth, CA, RE 11:30 AM Aa2 AA- 20.61 Kent SD #415, WA, GO 11:30 AM Aa2 AA- 31.46 Dublin USD, CA, GO 12:00 PM Aa2 20.00 Weber SD BOE, UT, GO 11:15 AM *6.47 Bismarck SD #25, AR, GO 11:00 AM *2.28 Harlingen, TX, GO 11:00 AM AA+ 29.17 Maine Muni Bond Bk, ME, RE 10:00 AM 14.40 Poway, CA, RE 01:00 PM AA+ *4.10 Swanville ISD #486, MN, GO 11:00 AM A *3.94 Tipton Comm SD, IA, RE 11:00 AM Aa1 AA+ 31.74 Columbus Bldg Auth, GA, RE 10:30 AM A *1.28 Trenton Spec SD, TN, GO 10:45 AM Aa1 9.80 Alief ISD, TX, GO 12:00 PM *5.97 Cheektowaga Ctrl SD, NY 11:00 AM Aa2 43.15 Cherry Hill Twp, NJ, GO 11:00 AM 14.33 Columbus Bldg Auth, GA, RE 11:00 AM *5.41 Lavaca SD #3, AR, GO 12:00 PM 5.01 Needham (Town), MA 11:00 AM 12.24 Needham (Town), MA, GO 11:00 AM Aa2 *3.41 Denville Twp, NJ, GO 11:15 AM *1.12 West Wildwood Borough, NJ 11:30 AM Aa3 *5.20 Georgetown Co SD, SC, GO 01:00 PM *9.01 Newport Spec SD, AR, GO 02:00 PM [Oct. 04] *3.60 Gentry SD #19, AR, GO 11:00 AM *4.00 Washington Co ISD #30, OK, GO 11:00 AM *9.97 Winona ISD #861, MN, GO 11:00 AM *4.48 Lexington, TN, GO 11:30 AM 14.72 Aberdeen Twp, NJ, GO 11:00 AM *2.00 Concord Comm Schs, IN, GO 11:00 AM 16.68 Cortland CSD, NY, Rev Antic 11:00 AM *4.36 Harrisburg SD #6, AR, GO 12:00 PM *6.20 Isle of Palms, SC, RE 11:00 AM *3.34 Liberty Vlg, NY 11:00 AM Baa3 36.32 Rockland County, NY, GO 11:00 AM 40.00 Smithtown Ctrl SD, NY 11:00 AM *4.26 Waterloo, WI, RE 12:00 PM *7.72 Wildwood Crest Borough, NJ 11:00 AM 13.47 Elmira CSD, NY 11:15 AM *5.07 Denville Twp, NJ 11:30 AM *4.54 Brazoria-Fort Bend Co MUD #1, TX, GO 01:00 PM BBB 16.08 Cinco Southwest MUD #1, TX, RE 01:00 PM 16.80 Oyster Bay (Town), NY 12:00 PM 7.50 Oyster Bay (Town), NY 12:00 PM [Oct. 09] 11.74 Cabot SD #4, AR, GO 11:00 AM *2.42 Detroit Lakes, MN, GO 11:00 AM 47.24 Lakeville ISD #194, MN, GO 11:00 AM 120.00 Milwaukee, WI 11:00 AM 6.00 NE Wisconsin Tech Coll Dt, WI, GO 11:00 AM *1.65 Waukegan Pk Dt, IL 11:00 AM 4.25 Waukegan Pk Dt, IL, GO 11:00 AM *4.70 Oakdale, MN, GO 11:30 AM 13.21 South Central Wtr & Swr Dt, NC 11:00 AM 2.28 Hutchinson, MN, GO 01:00 PM 1.50 Coralville, IA, RE 02:00 PM [Oct. 10] *2.93 Kanabec County, MN, GO 10:30 AM *2.92 Kanabec County, MN, GO 10:30 AM 295.00 Montgomery County, MD, GO 10:30 AM *1.10 Bergen (Town), NY 11:00 AM 23.19 Montgomery County, MD, GO 11:00 AM *2.40 Bryan Co ISD #48, OK, GO 01:45 PM A+ *2.60 West Lyon Comm SD, IA, GO 02:00 PM [Oct. 11] *5.97 Osakis ISD #213, MN, GO 11:00 AM 25.78 Robbinsdale ISD #281, MN, GO 11:00 AM *9.95 Berkeley Twp, NJ, GO 11:00 AM BBB *2.40 Denton Co Fresh Wtr Supp Dt #6, TX, GO 12:00 PM AA 21.55 Hardy Co BOE, WV, GO 11:30 AM *2.16 Far Hills Util Dt, TX, GO 03:00 PM [Oct. 15] *4.98 Wisconsin Indianhead Tech, WI, GO 11:00 AM *1.17 Hancock ISD #768, MN, GO 11:30 AM *6.68 Pine City ISD #578, MN, GO 12:00 PM 15.11 Centennial ISD #12, MN, GO 12:30 PM *1.16 Meeker County, MN, GO 01:00 PM [Oct. 16] 14.03 Edina, MN, GO 11:00 AM 19.72 Rogers SD #30, AR, GO 11:00 AM 17.52 Winnebago County, WI, GO 11:00 AM 10.91 Fridley ISD #14, MN, GO 12:00 PM [Oct. 18] 8.53 Montgomery Co Rev Auth, MD, RE 10:30 AM [Oct. 23] 2.25 East Grand Forks, MN, GO 11:00 AM [Oct. 29] *1.52 Goodhue ISD #253, MN 11:00 AM