FOREX-Dollar drifts as impact from Fed minutes and Mnuchin fade, Aussie slips
* Aussie slips after weaker-than-expected local Q4 capex data (Updates throughout)
SERIAL: 2022-2032 TERM: 2037, 2042 Day of Sale: 10/11 NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 41,355 /A/A COMMISSION 10/08 HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS SOUTHEASTERN REGIONAL MEDICAL CENTER, SERIES 2012 MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond SERIAL: 2013-2027 TERM: 2032 Day of Sale: 10/11 ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 40,910 NR/NR/NR THE COUNTY OF CHESTERFIELD 10/08 RETIREMENT FACILITIES FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS, SERIES 2012 MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond SERIAL: 2014-2024 TERM: 2027, 2032, 2043 Day of Sale: 10/10 THE ART INSTITUTE OF CHICAGO WEEK OF 40,000 A1/A+/ CORPORATE TAXABLE BONDS, 10/08 SERIES 2012 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 39,995 Aa2/AA+/NR FINANCE CORPORATION 10/08 CONSISTING OF: $19,700M HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY BONDS, SERIES 63-A (NON-AMT) $ 4,000M HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY BONDS, SERIES 63-B (NON-AMT) $16,295M HOMEOWNERSHIP OPPORTUNITY BONDS, SERIES 63-C (AMT) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York ST. JOHNS COUNTY, FLORIDA WEEK OF 39,270 Aa3/AA-/ SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS, 10/08 SERIES 2012A & B MGR: RBC Capital Markets, New York INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. Day of Sale: 10/10 SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 28,000 Aa3/AA+/AA+ CERTIFICATES OF PARTICIPATION 10/08 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 10/09 PLANO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 27,550 // TEXAS 10/08 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2014-2029 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: AAA/AAA/(AAA/AA/) Day of Sale: 10/11 CITY OF NEW BRAUNFELS, TEXAS WEEK OF 26,200 // UTILITY SYSTEMS REVENUE REFUNDING 10/08 BONDS MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas Day of Sale: 10/10 HOUSING OPPORTUNITIES COMMISSION WEEK OF 24,000 Aa3// OF MONTGOMERY COUNTY (MARYLAND) 10/08 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 10/09/2012 Day of Sale: 10/10 ALASKA MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 22,095 Aa2/AA/ GENERAL OBLIGATION BONDS, 2012 10/08 SERIES THREE MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 10/09 EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW INDEPENDENT WEEK OF 19,361 // SCHOOL DISTRICT, TEXAS 10/08 SCHOOL BUILDING BONDS CONSISTING OF: $10,000M SERIES 201B $ 9,361M REFUNDING BONDS, SERIES 2012A MGR: FirstSouthwest, Dallas Day of Sale: 10/10 CHAUTAUQUA COUNTY, NEW YORK WEEK OF 16,630 /A+/ GENERAL OBLIGATION BONDS 10/08 MGR: Morgan Keegan, Memphis Day of Sale: 10/10 CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 12,850 Baa3/BBB-/ AUTHORITY 10/08 CALIFORNIA COLLEGE OF THE ARTS, REVENUE BONDS, SERIES 2012 MGR: Wedbush Securities Inc., San Francisco Day of Sale: 10/11 ESSEX COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 12,740 // ESSEX COUNTY, NEW JERSEY 10/08 CONSISTING OF: $10,625M COUNTY OF ESSEX GENERAL OBLIGATION GUARANTEED LEASE REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2012 $ 2,115M COUNTY OF ESSEX GENERAL OBLIGATION LEASE REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2012 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 10/11 INDIANA COUNTY MUNICIPAL SERVICES WEEK OF 10,860 // AUTHORITY, PENNSYLVANIA 10/08 CONSISTING OF: $10,600M REVENUE BONDS 2012A $ 260M TAXABLE REVENUE BONDS 2012B MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh REMARK: AA- STABLE S&P INSURED BY GTY RATING BBB+ STABLE S&P UNDERLYING RATING CITY OF SUGAR LAND, TEXAS WEEK OF 10,730 /AAA/AAA GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/08 MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2013-2025 Day of Sale: 10/09 BIG SPRING SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /AA-/ GENERAL OBLIGATION BONDS, 10/08 SERIES OF 2012 **************BANK QUALIFIED******* MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2013-2023 Day of Sale: 10/09 BOROUGH OF CAMP HILL, PENNSYLVANIA WEEK OF 9,740 // MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh Day of Sale: 10/10 CITY OF SUGAR LAND WEEK OF 9,540 NAF/AA+/AA+ (FORT BEND COUNTY, TEXAS) 10/08 WATERWORKS AND SEWER SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2012A ********NOT BANK QUALIFIED********* MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2013-2030 Day of Sale: 10/09 WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,285 A1/NAF/NAF (WALLER AND HARRIS COUNTIES, TEXAS) 10/08 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2012 **********BANK QUALIFIED*********** MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2013-2027 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: CABS: 2013 Day of Sale: 10/09 MARSHFIELD UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,890 // WISCONSIN GENERAL OBLIGATION 10/08 REFUNDING MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 10/08 BELL COUNTY, TEXAS WEEK OF 8,380 /AA+/ LIMITED TAX REFUNDING BONDS 10/08 ***********BANK QUALIFIED********** MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2014-2026 Day of Sale: 10/11 SANTA FE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,110 // DISTRICT, TEXAS 10/08 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2012 ***********BANK QUALIFIED********* MGR: FirstSouthwest, Dallas Day of Sale: 10/09 HAMILTON LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,000 /AA/ OHIO GENERAL OBLIGATION REFUNDING 10/08 BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis INSURANCE: OHIO SCHOOL DISTRICT CR ENHANC Day of Sale: 10/09 GRAHAM LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 7,925 // *************BANK QUALIFIED******** 10/08 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2012-2028 Day of Sale: 10/10 PAULDING COUNTY, GEORGIA WEEK OF 7,000 Aa2/AA/ IBA TAX-EXEMPT REFUNDING REVENUE 10/08 BONDS MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2013-2023 Day of Sale: 10/09 PLUMAS ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,425 // CALIFORNIA 10/08 CERTIFICATES OF PARTICIPATION REFUNDING MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2013-2027 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: A S&P Underlying Day of Sale: 10/11 RANKIN ROAD WEST MUD, TEXAS WEEK OF 6,330 // UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 10/08 BONDS BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2013-2030 WEST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,230 // GENERAL OBLIGATION BONDS, 10/08 SERIES B OF 2012 *********NOT BANK QUALIFIED******** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2013-2019 Day of Sale: 10/10 RAVENNA, OHIO LIMITED TAX GENERAL WEEK OF 6,000 // OBLIGATION BONDS 10/08 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 10/10 CHRISTIAN COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 5,290 /A+/ TAYLORVILLE COMMUNITY UNIT SCHOOL 10/08 DISTRICT #3 BONDS $3,375M SERIES A TAXABLE REFUNDING $2,045M SERIES B REFUNDING MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 10/09 DONA ANA COUNTY, NEW MEXICO WEEK OF 5,000 /A+/ GROSS RECEIPT TAX REFUNDING REVENUE 10/08 BANK QUALIFIED MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2013-2028 Day of Sale: 10/09 PENNFIELD SCHOOLS, MICHIGAN 2012 WEEK OF 4,465 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/08 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 10/09 LAKE COUNTY TOWNSHIP HIGH SCHOOL WEEK OF 3,190 Aa3// DISTRICT 126, ILLINOIS 10/08 GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX DEBT CERTIFICATES **********BANK QUALIFIED********** MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2013-2021 Day of Sale: 10/10 MARION, KANSAS GENERAL OBLIGATION WEEK OF 2,235 // REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS 10/08 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 10/08 OREGON SCHOOL BOARDS ASSOCIATION WEEK OF 1,329 // FLEXFUND PROGRAM 10/08 BANK QUALIFIED MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2013-2032 Day of Sale: 10/11 ---------------------- Expected volume excluding daily issues: 6,985,600 (in 000's)
* Aussie slips after weaker-than-expected local Q4 capex data (Updates throughout)
* Asia ex-Japan, Nikkei slip after Wall Street's mixed performance
TOKYO, Feb 23 Japan's Nikkei share average fell on Thursday morning as financial stocks weakened after U.S. yields fell on the cautious tone struck in minutes of the latest Federal Reserve monetary policy meeting.