REFUNDING CERTIFICATE OF 10/15
PARTICIPATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2012-2022
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 10/18
JEFFERSON COUNTY, MISSOURI WEEK OF 8,415 NR/NR/NR
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 10/15
SALES TAX REFUNDING (HIGH RIDGE
COMMONS COMMUNITY IMPROVEMENT
DISTRICT PROJECT)
CONSISTING OF:
$ 90M - SERIES A - TAXABLE
$ 8,315M - SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/18
SPRINGFIELD TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 8,265 /AA+/
EDUCATION SCHOOL REFUNDING BONDS 10/15
2012 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/10
ST. CHARLES COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 7,325 NR/AA-/NR
MICHIGAN 10/15
2012 REFUNDING BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/18
CITY OF COTTLEVILLE, MISSOURI WEEK OF 6,770 A2//
REFUNDING CERTIFICATE OF 10/15
PARTICIPATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2036
Day of Sale: 10/18
HUTCHINSON COMMUNITIY COLLEGE, WEEK OF 6,660 //
KANSAS 10/15
REFUNDING CERTIFICATE OF
PARTICIPATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2022
Day of Sale: 10/17
RAVENNA, OHIO WEEK OF 6,000 A2/NR/NR
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 10/15
BONDS
***********BANK QUALIFIED*********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/15
BELTON, MISSOURI WEEK OF 5,935 NR/NR/NR
TAX INCREMENT & COMMUNITY 10/15
IMPROVEMENT DISTRICT REVENUE
CONSISTING OF:
$2,755M - SERIES A - TAXABLE
$3,140M - SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/17
HARWICH, MASSACHUSETTS WEEK OF 5,700 /AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/15
SERIES 2012
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 10/16
GARFIELD HEIGHTS, OHIO WEEK OF 5,470 Baa1//
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 10/15 EXP/ /
VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT
REFUNDING SERIES 2012
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 10/17
MOUNTLAKE TERRACE, WASHINGTON WEEK OF 5,205 /AA/
WATER & SEWER REVENUE 10/15
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 10/16
PENNFIELD SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 4,460 /AA-/
2012 REFUNDING BONDS 10/15
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
BONDS
*********BANK QUALIFIED************
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/15
BROOKE COUNTY, WEST VIRGINIA WEEK OF 4,065 /AA/
BOARD OF EDUCATION GENERAL 10/15
OBLIGATION PUBLIC SCHOOL REFUNDING
BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2016
Day of Sale: 10/15
JACKSONVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,000 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 10/15
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2018
Day of Sale: 10/17
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 3,900 /AA/
INFRASTRUCTURE REFUNDING REVENUE 10/15
SERIES 2012E
INDEPENDENCE EASTLAND
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2016
Day of Sale: 10/15
HIGHLAND COMMUNITY COLLEGE, WEEK OF 3,700 //
ILLINOIS 10/15
REFUNDING DEBT CERTIFICATES,
SERIES 2012
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX BOND
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/18
TRAFFORD, PENNSYLVANIA WEEK OF 3,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/15
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/17
RICH COUNTY SCHOOL DISTRICT, UTAH WEEK OF 2,850 //
REFUNDING GENERAL OBLIGATION 10/15
MGR: George K. Baum & Company, Denver
INSURANCE: UTAH SCHOOL ENHANCEMENT PROG.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 10/16
GRAIN VALLEY, MISSOURI WEEK OF 2,765 /BBB/
TAX INCREMENT FINANCING REVENUE 10/15
MARKETPLACE BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 10/16
SAN BUENAVENTURA PUBLIC FACILITY WEEK OF 2,570 //
FINANCE AUTHORITY, CALIFORNIA 10/15
(WASTE WATER) LEASE REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2012A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 10/18
PITTSBURG INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,545 /A+/
DISTRICT, TEXAS 10/15
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2018
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/16
CITY OF POST FALLS, IDAHO WEEK OF 2,275 //
WATER REVENUE REFUNDING 10/15
BANK QUALIFIED
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 10/16
POLK COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 1,865 //
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES 10/15
********BANK QUALIFIED************
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/16
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 5,493,380 (in 000's)