Oct 18 () - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE
INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX
212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE
RECEIVE BY 2 P.M.,EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE
ENTIRE MANAGEMENT GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -------------
CATHOLIC HEALTH INITIATIVES WEEK OF 1,500,000 Aa3/AA-/AA-
TAXABLE BONDS, SERIES 2012 10/22
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY AND COUNTY OF HONOLULU, WEEK OF 553,000 Aa1//AA+
HAWAII 10/22
TAX-EXEMPT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 10/24/12
Day of Sale: 10/25
MIAMI DADE COUNTY SPECIAL WEEK OF 488,000 A2/A+/A+
OBLIGATION BONDS 10/22
FLORIDA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2032 TERM: 2035, 2037
Day of Sale: 10/24
COMMUNITY HEALTH NETWORK PROJECT WEEK OF 381,050 A2/A/
INDIANA FINANCE 10/22
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: ROP: 10/23
Day of Sale: 10/24
CITY AND COUNTY OF HONOLULU, WEEK OF 336,000 Aa1//AA+
HAWAII 10/22
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/25
WAKE FOREST BAPTIST MEDICAL CENTER WEEK OF 228,640 Aa3/AA-/NR
HOSPITAL REFUNDING REVENUE BONDS 10/22 EXP/EXP/
CONSISTING OF:
$114,175M SERIES 2012A
$114,445M SERIES 2012B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: INSTITUTIONAL PRICING: 10/25/2012
RETAIL ORDER PERIOD: 10/24/2012
CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 210,175 //
TEXAS 10/22
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS
SERIES 2012A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2035
Day of Sale: 10/24
CITY OF CHESAPEAKE TRANSPORTATION WEEK OF 153,000 /BBB/BBB
SYSTEM SENIOR TOLL ROAD REVENUE 10/22
BONDS
VIRGINIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2026 TERM: 2037, 2042
REMARK: CONVERTIBLES: 29-47
Day of Sale: 10/24
THE METROPOLITAN ST. LOUIS SEWER WEEK OF 147,445 Aa1/AAA/AA+
DISTRICT WASTEWATER SYSTEM 10/22
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2012B
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
SERIAL: 2015-2034
REMARK: ROP: 10/22/2012
Day of Sale: 10/23
THE PLAZA METROPOLITAN WEEK OF 109,300 NR/BBB/BBB-
DISTRICT NO. 1 10/22
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2012-2031 TERM: 2036, 2040
Day of Sale: 10/23
TARRANT REGIONAL WATER DISTRICT WEEK OF 102,360 NR/AAA/AA+
A WATER CONTROL AND IMPROVEMENT 10/22
DISTRICT
WATER REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 100,000 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY REVENUE BONDS 10/22
SERIES 2009B-1
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
OKLAHOMA WATER RESOURCES BOARD WEEK OF 85,000 Aaa/AAA/AAA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 10/23/12
Day of Sale: 10/24
CITY OF EL PASO, TEXAS WEEK OF 82,230 NR/AA/AA
(EL PASO COUNTY) 10/22
COMBINATION TAX AND REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2012
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2016-2028 TERM: 2014
Day of Sale: 10/23
CYPRESS-FAIRBANKS, TEXAS WEEK OF 76,000 NR/AA-/AA
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 10/22
REFUNDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
INSURANCE: FSA
Day of Sale: 10/23
CITY OF PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA WEEK OF 71,170 A1/A/A+
WATER AND WASTEWATER REVENUE 10/22
REFUNDING BONDS, SERIES 2012
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 10/24
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 65,000 /A-/A-
FINANCING AUTHORITY - CHINESE 10/22
HOSPITAL
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/24
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 61,045 Aa1/AA+/AA+
FACILITIES REVENUE BONDS, 10/22 EXP/EXP/EXP
SERIES 2012L AND SERIES 2012M
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
VIRGINIA COLLEGE BUILDING AUTHORITY WEEK OF 59,690 Aa1/AA+/NR
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE BOND 10/22
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 10/23
CITY OF GRIFFIN, GEORGIA WEEK OF 54,510 Aa3/AA-/
COMBINED PUBLIC UTILITY REVENUE 10/22
REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2032
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UNDERLYING RATING: (A3//)
Day of Sale: 10/23
ILLINOIS HOUSING AND DEVELOPMENT WEEK OF 54,000 NR/NR/AAA
AUTHORITY 10/22
HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2012A
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
TERM: 2042
Day of Sale: 10/25
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 53,000 Aa2//
COMMONWEALTH 10/22
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2040 CABS: 2028-2035
REMARK: ROP: WEDNESDAY
Day of Sale: 10/25
INDIANA MUNICIPAL POWER AGENCY WEEK OF 52,000 A1/A+/A+
POWER SUPPLY SYSTEM REFUNDING 10/22
REVENUE BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 10/25
SAN ANTONIO CPS VARIABLE RATE WEEK OF 50,000 //
JR. LIEN REVENUE REFUNDING BONDS 10/22
SERIES 2012A
TEXAS
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 10/23
TOWNSHIP OF HAMPDEN WEEK OF 47,940 /AA/
(CUMBERLAND COUNTY, PENNSYLVANIA) 10/22
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2012
MGR: M&T Securities, Baltimore
REMARK: ROP: 10/23/2012
INSTITUTIONAL: 10/24/2012
Day of Sale: 10/24
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC WEEK OF 45,410 A3/NR/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 10/22
HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES 2007
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 10/23
MINNEAPOLIS ST PAUL METRO AIRPORT WEEK OF 42,785 NR/A/A
REVENUE, MINNESOTA 10/22
TAX-EXEMPT 2012B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2026-2031
Day of Sale: 10/23
MINNEAPOLIS-ST PAUL METRO AIRPORT WEEK OF 40,065 NR/A/A
REVENUE, MINNESOTA 10/22
TAXABLE 2012A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 10/23
HEALTH AND EDUCATION BOARD OF WEEK OF 39,345 /A+/
FRANKLIN COUNTY, TENNESSEE 10/22
EDUCATION FACILITIES REVENUES
REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 10/23
FLORIDA MUNICIPAL LOAN COUNCIL WEEK OF 38,965 NR/A-/A
CITY OF HIALEAH SERIES REFUNDING 10/22
AND IMPROVEMENT REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 10/25
H LEE MOFFITT CANCER CENTER, WEEK OF 35,000 //
FLORIDA 10/22
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/22
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 35,000 NR/AA/AA-
AUTHORITY 10/22
DEDICATED TAX FUND REFUNDING BONDS,
SUBSERIES 2008B-3A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
CITY OF ROCHESTER, NEW YORK WEEK OF 33,720 //
$14,420M REFUNDING BONDS - 2012 10/22
SERIES IV
$19,300M REFUNDING BONDS - 2012
SERIES V
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
REMARK: SERIES IV: 15-31
SERIES V: 15-31
Day of Sale: 10/25
LAFAYETTE PARISH SCHOOL BOARD, WEEK OF 30,000 Aa3/AA/
LOUISIANA 10/22
LIMITED TAX REVENUE BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 10/23
MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 29,155 Aaa/AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 10/22
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
MGR: Morgan Keegan, Memphis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA2/AA/AA+
Day of Sale: 10/25
MARTIN COUNTY, FLORIDA WEEK OF 28,325 NR//
HEALTH FACILITIES AUTHORITY 10/22
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2012B
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: S&P Rating: BBB Negative Outlook
Day of Sale: 10/25
DRAPER CITY SALES TAX REVENUE, UTAH WEEK OF 26,235 NR/AA/NR
SERIES A-C 10/22
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/24
JEFFERSON PARISH SCHOOL BOARD, WEEK OF 22,405 /AA/
LOUISIANA 10/22
SALES TAX REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 10/25
FAIRFIELD SBC REFUNDING BONDS WEEK OF 21,275 /AA+/
10/22 /EXP/
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 10/24
CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA WEEK OF 20,000 Aa1/AAA/
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/24
CONNECTICUT HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 18,255 Aa3/AA/
FACILITIES AUTHORITY 10/22
TAFT SCHOOL SERIES I
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/25
SPRING-FORD AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 14,750 Aa2//
PENNSYLVANIA 10/22
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2018
Day of Sale: 10/22
REMARKETING MEMORANDUM NO. 3 WEEK OF 10,700 A2/A/NR
RELATING TO: 10/22
$10,700M OF THE
$90,000M
ILLINOIS ADJUSTABLE MEDIUM TERM
REVENUE BONDS
FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY,
SERIES 2012
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
WILLIAM PENN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /A/
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 10/22
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2012
************BANK QUALIFIED*********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 10/23
MADISON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 9,960 Aaa//
REFUNDING 2012 CONNECTICUT 10/22
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2030
Day of Sale: 10/24
WILLISTOWN TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 9,500 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/22
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2037
Day of Sale: 10/22
BRUSHY CREEK MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,385 /AA-/
DISTRICT, TEXAS 10/22
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 10/24
MASON COUNTY PUBLIC UTILITY WEEK OF 9,370 //
DISTRICT #3 REVENUE REFUNDING 2012 10/22
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/23
TOWNSHIP OF MIDDLETOWN WEEK OF 9,055 NAF/AA+/
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 10/22
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2012
************BANK QUALIFIED*********
MGR: First American Municipals, Inc., New York
METHACTON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,890 Aa2//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 10/22
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2012
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 10/22
MISSOURI DEVELOPMENT INFRASTRUCTURE WEEK OF 8,820 NR/A/
FACILITIES REVENUE 2012C 10/22
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 10/22
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 8,730 NR/A/
TAXABLE 2012B 10/22
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 10/22
RIVER ROAD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,209 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 10/22
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 10/23
MIDVALE MUNICIPAL BUILDING WEEK OF 8,000 A2//A+
AUTHORITY, UTAH 10/22
LEASE REVENUE BONDS SERIES 2012
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 10/23
PUTNAM COUNTY MEMORIAL HOSPITAL WEEK OF 8,000 /A/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 10/22
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/23
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 8,000 //
AUTHORITY 10/22
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
TERM: 2014
Day of Sale: 10/25
BASALT REGIONAL LIBRARY DISTRICT, WEEK OF 7,795 Aa2/NR/NR
COLORADO 10/22
REFUNDING GENERAL OBLIGATION
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 10/22
PAULDING COUNTY, GEORGIA WEEK OF 7,100 Aa3/AA-/
LIMITED TAX REVENUE BONDS 10/22
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 10/23
KETTERING CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,800 A2/NR/NR
OHIO 10/22
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/24
IA GRIMES GENERAL OBLIGATION WEEK OF 6,000 Aa3//
CORPORATE PURPOSE BONDS 2012 10/22
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 10/23
GARFIELD HEIGHTS, OHIO WEEK OF 5,470 Baa1//
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 10/22
VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT
REFUNDING SERIES 2012
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 10/22
TAYLOR, TEXAS WEEK OF 5,420 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/22
SERIES 2012
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 10/24
ROCHESTER SCHOOL DISTRICT NO. 401, WEEK OF 5,380 //
WASHINGTON 10/22
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
************TAXABLE***********
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2019
Day of Sale: 10/25
CITY OF LYNDEN, WASHINGTON WEEK OF 5,300 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 10/22
REFUNDING BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
Day of Sale: 10/23
OWEN VALLEY HIGH SCHOOL BUILDING WEEK OF 5,195 /AA+/
CORPORATION SPENCER, INDIANA 10/22
FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: BANK QUALIFIED
UNDERLYING A
Day of Sale: 10/24
DEERFIELD TOWNSHIP, OHIO WEEK OF 5,180 MIG 1//
PARK IMPROVEMENT, TAX-EXEMPT, BOND 10/22
ANTICIPATION NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/24
SENECA VALLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,155 //
BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA 10/22
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES D OF 2012
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/23
COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 4,000 Aa2//AA+
ADMINISTRATION, MARYLAND 10/22
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP 10/23/12
Day of Sale: 10/24
PORT OF PASCO, WASHINGTON WEEK OF 3,380 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 10/22
REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$1,295M SERIES A (TAXABLE)
$2,085M SERIES B (TAX-EXEMPT)
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: SERIES A DUE: 2013-2017
SERIES B DUE: 2017-2024
Day of Sale: 10/22
BANGOR, MAINE WEEK OF 2,800 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION QUALIFIED SCHOOL 10/22
CONSTRUCTION BONDS
***********TAXABLE*************
MGR: Morgan Keegan, Memphis
Day of Sale: 10/23
WINDBER AREA AUTHORITY WEEK OF 2,730 //
SOMERSET AND CAMBRIA COUNTIES, 10/22
PENNSYLVANIA
WATER REVENUE BONDS, SERIES OF 2012
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/24
HALSTEAD GENERAL OBLIGATION WEEK OF 2,540 //
REFUNDING 2012 GENERAL OBLIGATION 10/22
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 10/22
COOLSPRING JACKSON LAKE LATONKA WEEK OF 2,445 //
JOINT AUTHORITY 10/22
MERCER COUNTY, PENNSYLVANIA
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS,
SERIES OF 2012
***********BANK QUALIFIED*********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 10/24
YOUNGWOOD GENERAL OBLIGATION 2012 WEEK OF 2,220 /A/
PENNSYLVANIA 10/22
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2030
Day of Sale: 10/24
DEERFIELD TOWNSHIP, OHIO WEEK OF 1,900 MIG 1//
PARK IMPROVEMENT, TAXABLE, BOND 10/22
ANTICIPATION NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/24
SKAGIT VALLEY COLLEGE FOUNDATION, WEEK OF 1,800 //
WASHINGTON 10/22
REVENUE REFUNDING
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2012-2023
Day of Sale: 10/24
VERIBEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 1,500 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 10/22
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2031
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: NR
Day of Sale: 10/22
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 5,857,969 (in 000's)