UPDATE 3-Oil falls on rise in U.S. drilling, selling ahead of OPEC report
* U.S. oil rig count at highest since Oct. 2015 - Baker Hughes
Oct 25 () - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ------------ STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 400,000 Aa3/AA/AA GENERAL OBLIGATION BONDS 10/29 $180,000M TAX-EXEMPT GENERAL OBLIGATION BONDS (2012 SERIES G) $220,000M TAXABLE FIXED-RATE GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York Day of Sale: 10/30 UTAH TRANSIT AUTHORITY WEEK OF 296,825 // SUBORDINATED SALES TAX REVENUE AND 10/29 REFUNDING BONDS, SERIES 2012 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York Day of Sale: 10/30 CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 278,835 A1/A+/AA- FINANCE AUTHORITY REVENUE BONDS 10/29 CITY OF HOPE SERIES 2012A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York EAST BAY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 275,000 Aa1/AAA/AA+ DISTRICT 10/29 WATER SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York Day of Sale: 10/30 STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 269,000 Aa3/AA/ AUTHORITY - SCHOOL LEASE REVENUE 10/29 BONDS PENNSYLVANIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2014-2032 Day of Sale: 10/30 STATE OF WISCONSIN WEEK OF 251,260 Aa3/AA-/AA- GENERAL FUND ANNUAL APPROPRIATION 10/29 EXP/EXP/EXP REFUNDING BONDS (TAXABLE) MGR: Jefferies & Company, Inc., New York REMARK: INDICATIONS: 10/29 Day of Sale: 10/30 INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 179,715 NR/A-/A- REVENUE BONDS, SERIES 2012 10/29 MGR: Ziegler, Chicago Day of Sale: 11/01 COVANTA ENERGY CORPORATION WEEK OF 170,000 Ba2/BB-/BB MASSACHUSETTS IFA 10/29 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 11/01 COVANTA ENERGY CORPORATION WEEK OF 165,000 Ba2/BB-/BB NEW YORK IFA 10/29 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 11/01 THE CENTRAL UTAH WATER CONSERVANCY WEEK OF 130,825 /AA+/AA+ DISTRICT WATER REVENUE BONDS 10/29 SERIES 2012C MGR: George K. Baum & Company, Denver Day of Sale: 10/30 DALLAS AREA RAPID TRANSIT, TEXAS WEEK OF 128,315 Aa2/AA+/ SENIOR LIEN SALES TAX REVENUES BOND 10/29 SERIES 2012 MGR: Loop Capital Markets, Chicago Day of Sale: 10/31 TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL WEEK OF 124,425 Aa3/AA-/AA- AUTHORITY (MTA BRIDGES AND TUNNELS) 10/29 GENERAL REVENUE BONDS, SERIES 2009A-1 MGR: Loop Capital Markets, New York REMARK: ROP Monday October 29 Day of Sale: 10/30 THE TRUST FOR CULTURAL RESOURCES WEEK OF 112,515 Aa3/AA-/NR OF THE CITY OF NEW YORK REVENUE 10/29 BONDS SERIES 2012 (WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY) MGR: Goldman, Sachs & Co., New York PLAZA METROPOLITAN DISTRICT NO. 1 WEEK OF 109,300 /BBB/BBB- IN THE CITY OF LAKEWOOD, COLORADO 10/29 REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2012 MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2012-2040 MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 108,805 Baa2/A-/NR HOSPITAL REVENUE & REFUNDING BONDS 10/29 CRITTENTON HOSPITAL MEDICAL CENTER SERIES 2012A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York HOSPITAL AUTHORITY NO. 1 REVENUE WEEK OF 105,000 // REFUNDING GREAT PLAINS REGIONAL 10/29 NEBRASKA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2042 Day of Sale: 11/01 SACRAMENTO REGIONAL TRANSPORT WEEK OF 86,000 A2/A-/ DISTRICT FAREBOX REVENUE BONDS 10/29 CALIFORNIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2013-2032 TERM: 2037, 2042 Day of Sale: 10/31 HIGHLINE SCHOOL DISTRICT NO. 401, WEEK OF 82,215 // WASHINGTON 10/29 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 2012B MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2013-2025 Day of Sale: 10/31 SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 75,000 Aa1/AAA/ AUTHORITY 10/29 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 10/29 Day of Sale: 10/30 CALIFORNIA INFRASTRUCTURE AND WEEK OF 68,665 Aaa/AAA/ ECONOMIC DEVELOPMENT BANK 10/29 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 10/30 RHODE ISLAND CLEAN WATER FINANCE WEEK OF 65,105 // AGENCY 10/29 WATER POLLUTION CONTROL REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2012B MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 10/30 WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 60,000 A1/AA-/AA- AUTHORITY 10/29 REVENUE BONDS, SERIES 2012A MGR: Barclays Capital Inc., New York TERM: 2046 Day of Sale: 10/30 SNOHOMISH PUBLIC UTILITY DISTRICT WEEK OF 58,000 Aa3/AA-/AA- WASHINGTON 10/29 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: 15-17, 20-22, 25-28 Day of Sale: 10/30 VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 53,000 Aa2// COMMONWEALTH 10/29 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York TERM: 2041 CABS: 2029-2036 REMARK: TAXABLE: 29 Day of Sale: 10/31 HAMILTON HEALTH CARE SYSTEM WEEK OF 50,000 /A+/ GEORGIA 10/29 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 10/31 EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 49,980 Aa1/AAA/AA+ (ALAMEDA AND CONTRA COSTA COUNTIES 10/29 CALIFORNIA) WATER SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2013A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York BOARD OF TRUSTEES OF THE COLORADO WEEK OF 47,825 // SCHOOL OF MINES 10/29 INSTITUTIONAL ENTERPRISE REVENUE BONDS, SERIES 2012B MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York Day of Sale: 11/01 ILLINOIS HOUSING AND DEVELOPMENT WEEK OF 40,000 NR/NR/AAA AUTHORITY HOUSING REVENUE BONDS, 10/29 SERIES 2012 (MBS PASS-THROUGH PROGRAM) FEDERALLY TAXABLE MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 10/31 H LEE MOFFITT CANCER AND RESEARCH WEEK OF 36,000 A3/A-/ FLORIDA 10/29 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 10/30 CHEROKEE COUNTY SCHOOL SYSTEM WEEK OF 36,000 Aa1/AA+/ GENERAL OBLIGATION BONDS 10/29 GEORGIA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2018-2029 TERM: 2033 BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 30,920 Aa1// GENERAL OBLIGATION BONDS, (TAXABLE) 10/29 SERIES OF 2012 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2013-2023 TERM: 2027, 2032, 2037 Day of Sale: 10/30 HARNETT COUNTY, NORTH CAROLINA WEEK OF 30,000 A1/A+/ MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 10/29 LAFAYETTE PARISH SCHOOL BOARD, WEEK OF 30,000 Aa2/AA-/ LOUISIANA 10/29 LIMITED TAX REVENUE BONDS MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2014-2032 Day of Sale: 11/01 STATE OF OHIO HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 30,000 Aa1/AA-/ FACILITY REVENUE REFUNDING BONDS 10/29 (CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY PROJECT) 2012 SERIES MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York Day of Sale: 10/31 CITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 30,000 // INCOME TAX REVENUE BONDS 10/29 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 10/30 PORT OF VANCOUVER, WASHINGTON WEEK OF 29,935 // LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 10/29 REFUNDING BONDS, 201B (TAXABLE) MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2013-2028 Day of Sale: 11/01 JACKSON COUNTY, MISSISSIPPI WEEK OF 28,610 /AA-/ CERTIFICATES OF PARTICIPATION SERIES 2012 MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 10/31 COUNTY OF HAMILTON COUNTY, OHIO WEEK OF 28,420 NR/BBB/ LIFE ENRICHING COMMUNITIES 10/29 HEALTHCARE FACILITIES REVENUE BONDS, SERIES 2012 MGR: RBC Capital Markets, Chicago SERIAL: 2014-2023 TERM: 2032, 2042, 2046 Day of Sale: 11/01 CITY OF DAYTON, OHIO WEEK OF 24,995 Aa3/A+/ SPECIAL OBLIGATION ECONOMIC 10/29 DEVELOPMENT REFUNDING REVENUE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 10/31 HAMMOND MULTI-SCHOOL BUILDING WEEK OF 24,700 // CORPORATION REFUNDING 10/29 MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2013-2027 REMARK: S&P AA+ Program Rating (A- Under) Day of Sale: 10/31 VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,000 /SP-1+/ 2012- 13 TRAN SERIES A 10/29 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 10/30 MADISON COUNTY HOSPITAL DISTRICT, WEEK OF 22,540 MIG 2// FLORIDA 10/29 HOSPITAL REVENUE BONDS ANTICIPATION NOTES MGR: Morgan Keegan, Memphis TERM: 2014 Day of Sale: 11/01 LEXINGTON-FAYETTE URBAN COUNTY WEEK OF 20,000 Aa2/AA/NR AIRPORT BOARD, KENTUCKY CONSISTING 10/29 OF: $6,200M GENERAL AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS, 2012 SERIES A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York CITY OF BOISE, IDAHO WEEK OF 15,410 A1/A+/ AIRPORT REVENUE BONDS 10/29 ***********NON-AMT************** MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2013-2032 Day of Sale: 10/30 CITY OF PORT ST.LUCIE, FLORIDA WEEK OF 15,095 Aa3// SPECIAL ASSESSMENT REFUNDING BONDS 10/29 SERIES 2012A (TESORO SPECIAL ASSESSMENT DISTRICT) MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 11/01 HICKSVILLE UNION FREE SCHOOL WEEK OF 14,385 // DISTRICT NASSAU COUNTY, NEW YORK 10/29 GENERAL OBLIGATIONS SCHOOL DISTRICT REFUNDING SERIAL BONDS, 2012 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 11/01 BARROW COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 14,155 Aa1/AA+/ GEORGIA 10/29 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2018-2027 REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2/A+ Day of Sale: 10/30 CLARK TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 14,075 // UNION COUNTY, NEW JERSEY 10/29 REFUNDING SCHOOL BONDS MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 10/31 TOWN OF HAMDEN, CONNECTICUT WEEK OF 13,975 // GENERAL OBLIGATION BOND 10/29 ANTICIPATION NOTES MGR: Morgan Keegan, Memphis TERM: 2013 Day of Sale: 10/31 UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,000 Aa2/AA+/ 2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 10/29 SERIES B, CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 11/01 DINUBA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 10,735 /A-/ CALIFORNIA LEASE REVENUE REFUNDING 10/29 PUBLIC WORKS PROJECT MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2013-2038 Day of Sale: 10/31 CITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 10,000 // INCOME TAX REVENUE NOTES 10/29 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 10/30 MIFFLIN COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,800 /A/ MIFFLIN COUNTY, PENNSYLVANIA 10/29 GENERAL OBLIGATION BONDS, (LIMITED TAX) SERIES OF 2012 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2013-2032 REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 11/01 PALMDALE, CALIFORNIA WEEK OF 9,200 // LEASE REVENUE 2012 10/29 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 10/30 PENN MANOR SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,200 /AA/ LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 10/29 GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX) SERIES OF 2012 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2022 REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 10/30 CITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 9,000 // GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 10/29 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 11/01 MOUNTAIN BROOK CITY BOARD OF WEEK OF 8,950 Aa1// EDUCATION, ALABAMA 10/29 SPECIAL TAX SCHOOL WARRANTS *********BANK QUALIFIED********** MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2014-2032 Day of Sale: 10/30 ELIZABETH FORWARD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,655 // ALLEGHENY COUNTY,PENNSYLVANIA 10/29 $5,855 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES A OF 2012 $2,800M GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES B OF 2012 BANK QUALIFIED MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 10/30 NEW CASTLE-HENRY COUNTY LIBRARY WEEK OF 8,395 /A+/ BUILDING CORPORATION, AD VALOREM 10/29 PROPERTY TAX MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2013-2024 REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 10/30 CITY OF DINUBA, CALIFORNIA WEEK OF 8,075 /A-/ WASTEWATER REVENUE REFUNDING 10/29 MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. Day of Sale: 10/31 UNIVERSITY PLACE LIMITED TAX WEEK OF 7,880 /A+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING 10/29 SERIES B WASHINGTON MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 11/01 CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 7,000 // COUNTY GUARANTEED OPEN SPACE TRUST 10/29 FUND REVENUE BONDS NEW JERSEY MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York Day of Sale: 11/01 CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 7,000 // COUNTY GUARANTEED LOAN REVENUE BDS 10/29 NEW JERSEY MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: TE: 20-24 TAXABLE: 14-16 Day of Sale: 11/01 UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,000 Aa2/AA+/ 2012 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 10/29 SERIES A, CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2026 Day of Sale: 11/01 CHISHOLM CREEK WATER & WASTEWATER WEEK OF 6,865 // REFUNDING REVENUE 10/29 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2032 Day of Sale: 11/01 UNIVERSITY PLACE LIMITED TAX WEEK OF 6,250 /A+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING 10/29 SERIES A WASHINGTON MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 11/01 TOWN OF HILLSBOROUGH WEEK OF 6,175 /AA-/ SOMERSET COUNTY, NEW JERSEY 10/29 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2012 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 10/31 NORTH TEXAS MUNI WATER DISTRICT, WEEK OF 6,030 Baa1/BBB/ TEXAS 10/29 SABINE CREEK REGIONAL WASTEWATER SYSTEM, REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2012 MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2013-2023 LAGO VISTA TESSERA LAKE TRAVIS WEEK OF 4,800 // PUBLIC IMPROVEMENT DISTRICT 1 10/29 ASSESSMENT MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 10/31 CITY OF SELMA, TEXAS WEEK OF 4,750 // A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 10/29 STATE OF TEXAS LOCATED IN BEXAR, GUADALUPE AND COMAL COUNTIES 2,500M COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION SERIES 2012 $2,250 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2012 MGR: Frost Bank, San Antonio SERIAL: 2013-2023 Day of Sale: 10/31 BILLINGS MONTANA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 4,435 Aa2/NR/ REFUNDING 2012A 10/29 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2024 Day of Sale: 10/29 MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 4,300 Aaa// ADMINISTRATION 10/29 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 10/30 WEST HARVEY-DIXMOOR SCHOOL WEEK OF 3,990 // DISTRICT #147, ILLINOIS 10/29 GENERAL OBLIGATION BONDS $2,000M - SERIES A - BANK QUALIFIED $2,990M - SERIES B - TAXABLE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 11/01 BEACHWOOD CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,200 // OHIO 10/29 REFUNDING BONDS BANK QUALIFIED MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 10/31 LIBERTY EYLAU INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,920 /A+/ DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX 10/29 SCHOOL BUILDING AND REFUNDING MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2013-2032 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM Day of Sale: 10/30 PASEO DEL ESTE MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,750 /BBB+/ DISTRICT NO. 10, TEXAS 10/29 EL PASO COUNTY UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS ********BANK QUALIFIED********** MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2017-2033 TERM: 2013 Day of Sale: 10/29 BEAN STATION UTILITY DISTRICT OF WEEK OF 1,540 A3// GRAINGER COUNTY, TENNESSEE 10/29 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 10/31 STREAMWOOD PARK DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 1,440 NR/NR/ GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 10/29 PARK BONDS ***********BANK QUALIFIED********** MGR: Morgan Keegan, Memphis SERIAL: 2013-2014 Day of Sale: 10/30 BREMEN PUBLIC SCHOOLS, TAXABLE WEEK OF 1,325 /AA+/ GENERAL OBLIGATION PENSION 10/29 REFUNDING BONDS OF 2012 MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2013-2023 Day of Sale: 11/01 TOWN OF FOXFIELD, COLORADO WEEK OF 1,205 /A+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/29 SERIES 2012 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2013-2017 REMARK: BANK QUALIFIED ---------------------- Expected volume excluding daily issues: 4,546,690 (in 000's)
* U.S. oil rig count at highest since Oct. 2015 - Baker Hughes
BRUSSELS, Feb 13 Greece will have a primary surplus in the budget of 3.7 percent of gross domestic product next year, exceeding the target of 3.5 percent agreed with its euro zone creditors, the European Commission forecast on Monday.
BRUSSELS, Feb 13 Euro zone's economic growth is expected to lose some speed this year and to rebound in 2018 while the British economy will nearly halve its expansion by 2018, the European Commission said on Monday, warning of higher political risks.