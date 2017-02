*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Oct. 30] 82.88 Elk Grove USD CFD #1, CA, RE 11:35 AM *7.19 Vilonia SD #17, AR, GO 11:00 AM Aa2 9.50 Madison, WI, RE 11:30 AM *1.43 Batesville SD #1, AR, GO 12:00 PM 15.00 Broome County, NY 11:00 AM *1.54 Cumberland, WI, GO 12:00 PM A+ *2.94 Logan Co Pub Lib Dist, KY, GO 11:00 AM *4.34 Sedona Lakes MUD #1, TX, GO 12:00 PM *1.05 Eatontown Borough, NJ 11:30 AM Aa1 AA+ AA+70.11 Maui County, HI, GO 11:30 AM 8.74 Orangeburg Co Cons SD #3, SC, GO 01:00 PM [Oct. 31] Aa1 AA 47.00 Marin Comm Coll Dt, CA, GO 11:30 AM Aa1 AA 45.44 Marin Comm Coll Dt, CA, GO 11:30 AM AA- *9.50 Johnson Co Spec Util Dt, TX, RE 11:00 AM A1 *5.16 Mandan, ND, GO 11:00 AM *1.11 Poyen SD #1, AR, GO 11:00 AM *1.22 Barrington Borough, NJ 11:00 AM *1.87 Berlin Borough, NJ 11:00 AM *5.10 Danvers (Town), MA, GO 11:00 AM A+ *2.55 Freetown Lakeville Reg SD, MA, GO 11:00 AM Aa2 *9.55 Madison County, KY, GO 11:00 AM Aa2 AA- AA-96.32 Michigan, MI, GO 11:00 AM *1.38 Princeton (Town), MA 11:00 AM *6.91 Saratoga County, NY 11:00 AM *1.56 Sellersburg (Town), IN 11:00 AM 16.28 Stuttgart SD #22, AR, GO 12:00 PM *1.10 Texas Co ISD #61, OK, GO 01:00 PM [Nov. 01] Aa3 *4.61 San Juan County, WA, GO 11:30 AM A 19.50 Capistrano USD, CA, RE 12:05 PM Aa2 19.63 McCall-Donnelly Jt SD #421, ID, GO 10:30 AM Aa2 42.37 Murray City SD BOE, UT, GO 11:30 AM Aa3 11.55 Corvallis, OR, GO 01:00 PM *6.35 New Lenox Vlg, IL, GO 11:00 AM A2 A- 28.47 Northeastern Illinois Univ BOT, IL, RE 11:00 AM 9.42 Temple, TX, GO 11:00 AM AA- *2.79 Cumberland Util Dist, TN, RE 10:30 AM 4.65 Temple, TX, GO 11:30 AM 3.26 Ulster County, NY 10:30 AM 3.67 Ulster County, NY, GO 10:30 AM 14.23 Ulster County, NY 10:30 AM 13.85 Carlisle (Town), MA, GO 11:00 AM *4.28 Dunkirk, IN, RE 11:00 AM *7.68 Elmont UFSD, NY, GO 11:00 AM *2.07 Emerson Borough, NJ 11:00 AM *6.25 Essex Co Utils Auth, NJ, RE 11:00 AM *8.00 Essex County, NY 11:00 AM 14.95 Farmington ISD #192, MN, GO 12:00 PM Aa2 *6.41 Grand Island Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM 3.00 Haddon Twp, NJ 11:00 AM *5.45 Haddon Twp, NJ 11:00 AM AA 35.65 Marshfield (Town), MA, GO 11:00 AM Aa2 AA+ AA13.58 Maryland Stadium Auth, MD, RE 11:00 AM *1.64 N Caldwell Borough, NJ 11:00 AM Aa2 *2.21 Nashoba Reg SD, MA, GO 11:00 AM *5.62 North Branford (Town), CT 11:00 AM Aa2 *1.78 Old Tappan Borough, NJ, GO 11:00 AM *1.50 Remsenburg-Speonk UFSD, NY 11:00 AM 13.50 Riverhead Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM AA 9.54 South Brunswick Twp, NJ, GO 11:00 AM SP-1+ *4.12 West Tisbury (Town), MA 11:00 AM AA *2.30 Alexandria Twp, NJ, GO 11:30 AM *5.00 Genesee County, NY 11:30 AM Aa2 *1.75 Great Neck Plaza Vlg, NY, GO 11:30 AM 6.45 Putnam County, NY, GO 11:30 AM 17.00 Putnam County, NY 11:30 AM 14.94 Lancaster Ctrl SD, NY, GO 11:45 AM 23.26 Harris Montgomery Cos MUD #386, TX, GO 01:00 PM [Nov. 05] 5.48 Brown Deer Vlg, WI, GO 11:00 AM *1.37 Brown Deer Vlg, WI, GO 11:00 AM *1.83 Elkhorn, WI, GO 11:00 AM 5.66 Grand Forks, ND, GO 11:00 AM 3.92 Grand Forks, ND, RE 11:00 AM *2.15 La Crosse County, WI, GO 11:30 AM *1.90 Minot, ND, GO 11:30 AM *3.82 Minot, ND, GO 11:30 AM *2.03 Minot, ND, GO 11:30 AM *3.03 Minot, ND, GO 11:30 AM 5.30 Arlington Ctrl SD, NY 11:00 AM 1.72 Cinco Southwest MUD #3, TX, GO 12:00 PM 2.01 Cinco Southwest MUD #3, TX, GO 12:00 PM Aa1 2.42 Dubuque, IA, GO 12:00 PM Aa1 3.70 Dubuque, IA, GO 12:00 PM Aa1 1.05 Dubuque, IA, GO 12:00 PM 7.34 Dubuque, IA, GO 12:00 PM *4.26 Osage County, KS, GO 12:00 PM *2.90 Trempealeau Vlg, WI, RE 12:00 PM 10.70 Virginia Hsg Dev Auth, VA, RE 11:00 AM 6.05 Holt Pub Schs, MI, GO 11:30 AM *4.59 Ewen Trout Creek Cons SD, MI, GO 01:30 PM [Nov. 06] Aa1 AA+ AA+11.45 Oregon, OR, GO 12:00 PM 3.78 Pulaski Co Spec SD, AR, GO 11:00 AM *2.50 Katonah Fire Dt, NY, GO 11:00 AM *2.00 Watertown (Town), NY 11:00 AM AA- *2.88 Southaven, MS, GO 04:00 PM *6.00 Tupelo, MS, GO 05:00 PM [Nov. 07] 14.83 Utah Bldg Ownership Auth, UT, RE 11:45 AM 12.09 Utah Bldg Ownership Auth, UT, RE 12:15 PM 8.14 Chester Co SD, SC, GO 11:00 AM *3.13 Walpole (Town), MA 11:00 AM *3.54 East Hampton (Town), CT 11:30 AM [Nov. 08] 1.47 Lake Co Comm Coll Dt #532, IL, GO 11:00 AM *3.97 Plainview-Elgin ISD #2899, MN, GO 11:00 AM BBB- *5.25 Denton Co Fresh Wtr Supp Dt #7, TX, GO 12:00 PM 5.11 Middletown, NY 11:00 AM 10.30 Harris Co MUD #419, TX, GO 02:00 PM *5.54 Marlette Comm Schs, MI, GO 01:00 PM *6.40 Nevada Comm SD, IA, GO 02:30 PM [Nov. 13] *4.56 Plymouth, WI, GO 11:00 AM 17.41 Rochester ISD #535, MN, RE 11:00 AM *1.38 Somerset Vlg, WI, GO 11:00 AM *3.87 Lamar Co Wtr Supply Dt, TX, RE 12:00 PM *3.25 Virginia, MN, GO 12:00 PM [Nov. 14] Aaa AAA AAA63.34 St Louis County, MO, GO 10:30 AM [Nov. 15] *4.00 St Peters, MO, GO 11:00 AM [Nov. 19] Aa1 1.77 Iowa Western Comm Coll, IA, GO 10:30 AM 3.13 Oak Ridge North, TX, GO 12:00 PM [Nov. 20] 12.89 Manhattan, KS, GO 03:00 PM 1.76 Manhattan, KS, GO 03:00 PM [Nov. 27] 279.20 Univ of Washington, WA, RE 11:30 AM 21.10 Madison, WI, RE 11:00 AM [Dec. 03] *1.15 Brainerd, MN, GO 11:00 AM