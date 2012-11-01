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STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 400,000 Aa3/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/05
$180MM TAX EXEMPT GENERAL
OBLIGATION BONDS
2012 SERIES G
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 11/06
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 350,000 A2/A/A
AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE 11/05
BONDS SERIES 2012H
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: ROP: 11/7
Day of Sale: 11/08
UTAH TRANSIT AUTHORITY WEEK OF 296,825 //
SUBORDINATED SALES TAX REVENUE AND 11/05
REFUNDING BONDS SERIES 2012
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 11/06
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 278,835 A1/A+/AA-
FINANCE AUTHORITY REVENUE BONDS 11/05
(CITY OF HOPE) SERIES 2012A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 269,000 Aa3/AA/
AUTHORITY SCHOOL LEASE REVENUE 11/05
PENNSYLVANIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 11/06
STATE OF WISCONSIN WEEK OF 269,000 Aa3/AA-/AA-
GENERAL FUND ANNUAL APPROPRIATION 11/05
REFUNDING BONDS (TAXABLE)
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
REMARK: INDICATIONS: 11/5
Day of Sale: 11/06
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 195,890 NR/A-/A-
REVENUE BONDS, SERIES 2012 11/05
CENTEGRA HEALTH SYSTEM
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF OHIO MAJOR NEW STATE WEEK OF 184,305 Aa1/AA/
INFRASTRUCTURE PROJECT REVENUE 11/05
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/5
Day of Sale: 11/06
COMAL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 158,040 Aaa/AAA/
TEXAS 11/05
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2033
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA2/AA
Day of Sale: 11/08
METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 134,030 A2/A/A
AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE 11/05
BONDS SUBSERIES 2008B-2
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: ROP: 11/7
Day of Sale: 11/08
DALLAS AREA RAPID TRANSIT WEEK OF 128,315 Aa2/AA+/
SENIOR LIEN SALES TAX REVENUES 11/05
BONDS SERIES 2012
MGR: Loop Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/08
TRIBOROUGH BRIDGE AND TUNNEL WEEK OF 124,425 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY 11/05
GENERAL REVENUE BONDS,
SERIES 2009A-1
MGR: Loop Capital Markets, New York
THE PLAZA METROPOLITAN DISTRICT WEEK OF 109,300 /BBB/BBB-
NO. 1 IN THE CITY OF LAKEWOOD 11/05 /EXP/EXP
COLORADO REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2012-2040
Day of Sale: 11/07
HILLSBORO SCHOOL DISTRCT 1J, OREGON WEEK OF 99,415 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 11/05
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 11/08
HIGHLINE SCHOOL DISTRICT 401 DAILY 82,215 //
WASHINGTON, UNLIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2012B
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2025
MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 72,165 NR/AA/NR
AUTHORITY RENTAL HOUSING REVENUE 11/05
BONDS 2012 SERIES D&E
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ERNEST MORIAL NEW ORLEANS EXHIBIT WEEK OF 65,000 /A-/A+
HALL AUTHORITY SPECIAL TAX 11/05
REFUNDING, LOUISIANA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 11/05
OKLAHOMA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 64,000 Aaa//
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/5
Day of Sale: 11/06
SNOHOMISH PUBLIC UTILITY DISTRICT WEEK OF 58,000 Aa3/AA-/AA-
WASHINGTON 11/05
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2017 TERM: 2020, 2022, 2025, 2028
Day of Sale: 11/05
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE DAILY 58,000 NR/NR/
AUTHORITY REVENUE BONDS SERIES
2012 RENAISSANCE CHARTER SCHOOLS
MGR: Ziegler, Chicago
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 53,000 Aa3//
COMMONWEALTH 11/05
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2041 CABS: 2029-2036
REMARK: TAXABLE: 2029
Day of Sale: 11/06
CITY OF MIDDLEBURG HEIGHTS, OHIO WEEK OF 51,860 A2/NR/
REVENUE BONDS, SERIES 2012 11/05
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 11/08
BOARD OF TRUSTEES OF THE COLORADO WEEK OF 47,825 //
SCHOOL ON MINES (GOLDEN COLORADO) 11/05
INSTITUTIONAL ENTERPRISE REVENUE
BONDS, SERIES 2012B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 11/05
THE HEALTH, EDUCATIONAL & HOUSING WEEK OF 44,390 NR/NR/NR
FACILITY BOARD OF THE COUNTY OF 11/05
SHELBY, TENNESSEE RESIDENTIAL CARE
FACILITY MORTGAGE REVENUE REFUNDING
BONDS (THE VILLAGE AT GERMANTOWN)
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
REMARK: $39,285 SERIES 2012 TAX EXEMPT BDS
DUE: 2023, 2042, 2047
$5,105M SERIES 2012 TAXABLE BONDS
DUE: 2022
Day of Sale: 11/06
ILLINOIS HOUSING AND DEVELOPMENT WEEK OF 40,864 NR/NR/AAA
AUTHORITY 11/05
HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2012A
*FEDERALLY TAXABLE*
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
REMARK: GNMA/FNMA
Day of Sale: 11/06
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION WEEK OF 37,505 /AA/
ASSISTANCE AGENCY REFUNDING BONDS 11/05
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 11/07
RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 35,740 A2/A/
BUILDING CORPORATION PROVIDENCE 11/05
COLLEGE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/5
Day of Sale: 11/06
NEW HAMPSHIRE HEALTH & EDUCATION WEEK OF 35,000 NR/A-/NR
FACILITIES 11/05
THE CHESHIRE MEDICAL CENTER ISSUE
SERIES 2012
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: ROP: 11/5
Day of Sale: 11/06
CITY OF ST. LOUIS, MISSOURI WEEK OF 33,749 /AA+/
SPECIAL ADMINISTRATIVE BOARD OF 11/05
TRANSITIONAL SCHOOL DISTRICT
REFUNDING BONDS (MISSOURI DIRECT
DEPOSIT PROGRAM)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 33,670 NR/BBB-/NR
CORPORATION 11/05
SENIOR STUDENT HOUSING REFUNDING
REVENUE BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/08
JOHNSON CITY CENTRAL SCHOOL WEEK OF 32,550 /AA-/
DISTRICT 11/05
NEW YORK
SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: UL: A
Day of Sale: 11/06
JACKSON COUNTY, MISSISSIPPI WEEK OF 28,610 /AA-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/06
COUNTY OF HAMILTON COUNTY, OHIO WEEK OF 28,420 NR/BBB/NR
LIFE ENRICHING COMMUNITIES 11/05
HEALTHCARE FACILITIES REVENUE BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/06
NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 23,000 A//
AUTHORITY MIDDLESEX WATER COMPANY 11/05
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
MADISON COUNTY HOSPITAL DISTRICT, WEEK OF 22,540 MIG 2//
FLORIDA 11/05
HOSPITAL REVENUE BONDS ANTICIPATION
NOTES
MGR: Morgan Keegan, Memphis
TERM: 2014
Day of Sale: 11/07
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 21,355 NR/BBB-/NR
DEVELOPMENT AUTHORITY 11/05
LIMITED OBLIGATION REVENUE BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/07
LEXINGTON-FAYETTE COUNTY AIRPORT WEEK OF 20,000 Aa2/AA/NR
KENTUCKY CONSISTING OF: $6,200M 11/05
GENERAL AIRPORT REVENUE REFUNDING
BONDS 2012 SERIES A (LEXINGTON-
FAYETTE URBAN COUNTY GOVERNMENT
GENERAL OBLIGATION - AMT)
$13,880 GENERAL-AIRPORT REVENUE
REFUNDING BONDS 2012 SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/07
VERMONT MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 15,000 Aa2/AA+/
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 11/06
HICKSVILLE UNION FREE SCHOOL WEEK OF 14,385 //
DISTRICT 11/05
NASSAU COUNTY, NEW YORK
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/07
TOWN OF HAMDEN, CONNECTICUT WEEK OF 13,975 MIG 1//
GENERAL OBLIGATION BOND 11/05
ANTICIPATION NOTES
MGR: Morgan Keegan, Memphis
TERM: 2013
Day of Sale: 11/07
MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK, WEEK OF 12,990 /A-/
MISSISSIPPI 11/05
DIAMONDHEAD WATER & SEWER DISTRICT
REVENUE BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
Day of Sale: 11/07
VILLAGE OF ROCKVILLE CENTRE WEEK OF 11,565 //
NASSAU COUNTY, NEW YORK 11/05
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/05
MERRILLVILLE MULTI-SCHOOL BUILDING WEEK OF 11,410 //
CORPORATION 11/05
CONSISTING OF:
$7,980M SERIES 2012A (TAX-EXEMPT)
$3,430M SERIES 2012B (TAXABLE)
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: RATINGS: "A+/STABLE" S&P, CSC ALONE
2012A DUE: 2015-2022
2012B DUE: 2013-2017
WINDOM, MINNESOTA WEEK OF 11,215 NR/A/
COMMUNICATION SYSTEM ANNUAL 11/05
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 11/06
CEDAR SPRINGS PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 10,265 /AA-/
MICHIGAN 2012 REFUNDING BONDS 11/05
COUNTIES OF KENT & NEWAYGO
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 11/07
BURLINGTON COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 10,000 //
DISTRICT, IOWA 11/05
INFRASTRUCTURE SALES SERVICES AND
USE REVENUE BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 11/08
CHICHESTER SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA/
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 11/05
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2026
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/08
UPPER ARLINGTON, OHIO VARIOUS WEEK OF 10,000 //
PURPOSE BONDS, SERIES 2012 11/05
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/08
ST. CHARLES SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,900 /AA+/
MISSOURI, TAXABLE REFUNDING BONDS 11/05
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/08
BLACKHAWK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,780 //
BEAVER AND LAWRENCE COUNTIES 11/05
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/08
PLUM BOROUGH PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 9,745 //
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 11/05
BANK QUALIFIED
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/06
RHODE ISLAND HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 9,735 A2/A/
BUILDING CORPORATION PROVIDENCE 11/05
COLLEGE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/06
PENN MANOR SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,200 /AA/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 11/05
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2022
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/16
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 9,000 /AA+/
LEE COUNTY, FLORIDA 11/05
COLLATERALIZED REVENUE BONDS
MGR: Morgan Keegan, Memphis
TERM: 2014
Day of Sale: 11/05
TOMPKINS COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 8,915 NR/BBB+/
DEVELOPMENT AGENCY, NEW YORK 11/05
REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2012
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 11/07
ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 8,800 /A/
AUTHORITY 11/05
TAXABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
REVENUE BONDS
*********TAXABLE**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 11/07
CITY OF RENTON, WASHINGTON WEEK OF 8,720 //
WATER & SEWER REVENUE REFUNDING 11/05
BANK QUALIFIED
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2018-2027
Day of Sale: 11/07
LAMPASAS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,379 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 11/05
LIMITED TAX REFUNDING BONDS
*********BANK QUALIFIED**********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA-
Day of Sale: 11/05
MIDLOTHIAN, TEXAS WEEK OF 7,025 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 11/05
S12
***************BANK QUALIFIED******
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 11/07
CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 7,000 Aa2/AA-/
COUNTY GUARANTEED OPEN SPACE TRUST 11/05
FUND REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 11/05
CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT AUTHORITY WEEK OF 7,000 Aa2/AA-/
COUNTY GUARANTEED LOAN REVENUE 11/05
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX EXEMPT: 20-28
TAXABLE: 14-19
Day of Sale: 11/05
CITY OF BETHLEHEM WEEK OF 6,875 /AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS, 11/05
SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: BANK QUALIFIED
Underlying Rating (BBB)
Day of Sale: 11/17
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 6,160 NR/NR/
DEVELOPMENT AUTHORITY 11/05
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2032-2042
Day of Sale: 11/07
NORTH TEXAS MUNICIPAL WATER WEEK OF 6,030 Baa1/BBB/
DISTRICT SABINE CREEK REGIONAL 11/05
WASTEWATER SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS SERIES J2012
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 11/05
CENTER LINE PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 6,000 //
MICHIGAN SCHOOL BUILDING & SITE 11/05
TAXABLE QUALIFIED ZONE ACADEMY BDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 11/08
BURNEY ROAD MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,840 /A+/
DISTRICT (FORT BEND COUNTY, TEXAS) 11/05
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2012 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2026
Day of Sale: 11/08
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 5,595 NR/BB+/NR
AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX 11/05
ARIZONA
EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/08
HARLAN COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,070 NR/A+/
IOWA 11/05
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING
2012
BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/05
RED LION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 Aa3//
YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 11/05
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2016
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/05
ARKANSAS DEVELOPMENT AUTHORITY, WEEK OF 4,310 /A/
ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE BONDS 11/05
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 11/07
BRECKENRIDGE COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 4,200 Aa2//
MICHIGAN 2012 SCHOOL BUILDING & 11/05
SITE BONDS BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: OSBLF
Day of Sale: 11/07
COOK COUNTY, ILLINOIS SCHOOL WEEK OF 3,905 Aa3//
DISTRICT #147 (WEST HARVEY-DIXMORE) 11/05
$1,865 SERIES A BANK QUALIFIED
$2,040 SERIES B TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
HILLSDALE BOROUGH BOARD OF WEEK OF 3,820 /A-/
EDUCATION 11/05
BERGEN COUNTY, NEW JERSEY
SCHOOL REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/08
CALIFORNIA HEALTH FACILITY FINANCE WEEK OF 3,560 NR/A-/
AUTHORITY REFUNDING BONDS 11/05
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 11/07
CITY OF OTTUMWA, IOWA WEEK OF 3,045 A1//
GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN 11/05
NOTES
***************TAXABLE*************
BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2015
Day of Sale: 11/06
SKAGIT VALLEY COLLEGE FOUNDATION WEEK OF 1,505 //
STUDENT HOUSING REVENUE REFUNDING 11/05
BANK QUALIFIED
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 11/07
CITY OF OTTUMWA, IOWA WEEK OF 1,445 //
GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN 11/05
NOTES, 2012C
BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2014
Day of Sale: 11/06
STREAMWOOD PARK DISTRICT, ILLINOIS WEEK OF 1,440 NR/NR/
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 11/05
PARK BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Morgan Keegan, Memphis
SERIAL: 2013-2014
Day of Sale: 11/06
CITY OF OTTUMWA, IOWA WEEK OF 1,310 A1//
GENERAL OBLIGATION CAPITAL LOAN 11/05
NOTES 2012B
BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2016
Day of Sale: 11/06
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Expected volume excluding daily issues: 4,180,832 (in 000's)