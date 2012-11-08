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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION WEEK OF 840,975 Baa1/A-/BBB+
CENTRAL TEXAS TURNPIKE SYSTEM 11/12
$615,975M FIRST TIER REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2012-A
$225,000M FIRST TIER REVENUE PUT
BONDS SERIES 2012 B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF HAWAII WEEK OF 800,000 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/12
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: RETAIL ORDER PERIOD ON TUESDAY
(11/13) AND WEDNESDAY (11/14)
Day of Sale: 11/15
STATE OF MINNESOTA STATE GENERAL WEEK OF 654,225 //
FUND APPROPRIATION REFUNDING BONDS 11/12
STATE GENERAL FUND APPROPRIATION
REFUNDING BONDS TAXABLE SERIES
2012A & TAX EXEMPT SERIES 2012B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 11/14
CITIES OF DALLAS AND FORT WORTH WEEK OF 345,675 A1/A+/A+
DALLAS/FORT WORTH INTERNATIONAL 11/12
AIRPORT, TEXAS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/14
ORLANDO-ORANGE COUNTY EXPRESSWAY WEEK OF 250,000 A2/A/A
AUTHORITY REFUNDING REVENUE BONDS 11/12
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2026-2032 TERM: 2035
Day of Sale: 11/14
PENNSYLVANIA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 230,765 /AA+/
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE BOND 11/12
CONSISTING OF:
$124,325M* SERIES 2012-114 A (AMT)
$ 6,440M* SERIES 2012-114 B
$100,000M* SERIES 2012-114 C
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 11/15
HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 209,835 /AAA/AAA
TAXABLE/TAX-EXEMPT 11/12
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 11/13
ORLANDO-ORANGE COUNTY EXPRESSWAY WEEK OF 207,540 A2/A/
AUTHORITY REFUNDING REVENUE BONDS 11/12
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/14
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY REVENUE- WEEK OF 150,000 Aa2/AA/AA
ADVOCATE HEALTH CARE NETWORK 11/12
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/15
THE HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 144,540 Aa2/AA/AA+
FACILITIES BOARD OF THE 11/12
METROPOLITAN GOVERNMENT OF
NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY
TENNESSEE REVENUE REFUNDING BONDS
$100,155M SERIES 2012 D
$ 44,385M SERIES 2012 E
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PIMA COUNTY, ARIZONA WEEK OF 131,650 /A+/AA-
SEWER SYSTEM REVENUE OBLIGATIONS, 11/12
SERIES 2012A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/14
HEALTH EDUCATIONAL & HOUSING WEEK OF 117,000 /A/A-
FACILITY BOARD OF THE COUNTY OF 11/12
KNOX HOSPITAL REVENUE REFUNDING-
COVENANT HEALTH
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 11/14
THE METROPOLITAN WATER DISTRICT WEEK OF 114,635 //
OF SOUTHERN CALIFORNIA 11/12
WATER REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2012 G
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 11/14
THE PLAZA METRO DISTRICT NO. 1 IN WEEK OF 109,300 //BBB-
THE CITY OF LAKEWOOD, COLORADO 11/12
REVENUE BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2012-2040
Day of Sale: 11/15
MARYLAND HEALTH & HIGHER EDUCATION WEEK OF 98,595 Baa1/NR/BBB+
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 11/12
FREDERICK MEMORIAL HEALTHCARE
SYSTEM SERIES 2012A
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
SERIAL: 2013-2027 TERM: 2035, 2038
Day of Sale: 11/15
HAYS CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 92,695 //
SCHOOL DISTRICT 11/12
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2012A
************TAXABLE************
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2016-2026 TERM: 2013
REMARK: UNDERLYING RATINGS: NAF/AA-/AA-
Day of Sale: 11/15
UNIVERSITY OF CINCINNATI WEEK OF 86,000 Aa3/AA/
GENERAL RECEIPTS, SERIES 2012 C 11/12
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/15
AIRPORT COMMISSION OF THE WEEK OF 85,270 A1/A+/A+
CITY AND COUNTY OF SAN FRANCISCO 11/12
SAN FRANCISCO INTERNATIONAL
AIRPORT
SECOND SERIES REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2009D
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 11/14
HIGHLINE SCHOOL DISTRICT 401 DAILY 82,215 //
WASHINGTON, UNLIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2012B
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2025
COLUMBUS METROPOLITAN LIBRARY, OHIO WEEK OF 75,000 //
LIBRARY FUND FACILITIES NOTES, 11/12
SERIES 1, SPECIAL OBLIGATIONS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
AUSTIN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 70,820 Aa3/AA-/
TEXAS 11/12
COMBINED FEE REVENUE BUILDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2016-2037
REMARK: $5,825M TAXABLE SERIES 2012A
2014-22
Day of Sale: 11/14
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 70,005 Aa3/A+/A+
VARIABLE RATE TURNPIKE REVENUE 11/12
BONDS, SERIES B OF 2012
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF OLMOS PARK HIGHER EDUCATION WEEK OF 67,055 A3//
FACILITIES CORPORATION, TEXAS 11/12
HIGHER EDUCATION REVENUE
IMPROVEMENT AND REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 11/14
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 58,450 Aa3/AA-/NR
COMMISSION 11/12
HEALTH CARE FACILITIES REVENUE
REFUNDING BONDS, FRNS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 11/13
FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 58,445 NR/NR/
CORPORATION 11/12
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE
BONDS, SERIES 2012A&B
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 11/14
COUNTY OF WOOD, OHIO WEEK OF 53,950 Baa2//
WOOD COUNTY HOSPITAL PROJECT 11/12
MGR: Lancaster Pollard & Co., Columbus
SERIAL: 2012-2022 TERM: 2027, 2032, 2037, 2042
Day of Sale: 11/14
PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF WEEK OF 53,630 A2/A/A+
CLARK COUNTY WASHINGTON ELECTRIC 11/12
SYSTEM REVENUE AND REFUNDING BONDS
2012
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: ROP: 11/14
Day of Sale: 11/15
DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 53,000 A3/A/A+
FLOYD COUNTY (GEORGIA) 11/12
POLLUTION CONTROL REVENUE BONDS
GEORGIA POWER COMPANY PLANT
HAMMOND PROJECT, FIRST SERIES 2010
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 11/15
PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF WEEK OF 52,745 A2/A/A+
CLARK COUNTY WASHINGTON GENERATING 11/12
SYSTEM REVENUE AND REFUNDING BONDS
SERIES 2012A & GENERATING SYSTEM
REVENUE BONDS SERIES 2012B TAXABLE
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: ROP: 11/14
Day of Sale: 11/15
POUDRE SCHOOL DISTRICT R-1 WEEK OF 46,765 Aa2//
LARIMER COUNTY, COLORADO 11/12
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2030
Day of Sale: 11/15
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 46,000 //
AGENCY HOUSING BONDS 11/12
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2023 TERM: 2027, 2032, 2037, 2043, 2054
REMARK: ROP: 11/14/2012
Day of Sale: 11/15
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 45,050 NR/NR/NR
COMMISSION HEALTH CARE FACILITIES 11/12
FIRST MORTGAGE REVENUE REFUNDING
BONDS (LUTHERAN SERVICES FOR THE
AGING) SERIES 2012A
MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond
SERIAL: 2013-2024 TERM: 2032, 2037, 2042
Day of Sale: 11/14
CITY OF COLUMBUS, OHIO WEEK OF 43,160 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION SECURITIES 11/12
CONSISTING OF:
$13,615M VARIOUS PURPOSE LIMITED
TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2012-7
$29,545M VARIOUS PURPOSE LIMITED
TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2012-8
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/15
LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT-BOSSIER WEEK OF 39,075 /AA-/AA-
PARISH COMMUNITY COLLEGE, LOUISIANA 11/12
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 11/13
PERY TOWNSHIP MULTI-SCHOOL BUILDING WEEK OF 35,595 /AA+/A+
CORPORATION AD VALOREM PROPERTY TAX 11/12
FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2022
Day of Sale: 11/15
HOUSING OPPORTUNITIES COMMISSION OF WEEK OF 35,145 Aaa//
MONTGOMERY COUNTY, MARYLAND 11/12
MULTIFAMILY HOUSING DEVELOPMENT
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 11/14
Day of Sale: 11/15
BRANSON DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 34,960 NR/A-/
INFRASTRUCTURE FACILITIES REFUNDING 11/12
BONDS
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2012
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/14
DALLAS COUNTY, TEXAS WEEK OF 34,140 A3/NR/A-
UNLIMITED TAX REFUNDING 11/12
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2017-2020 TERM: 2013
Day of Sale: 11/13
HOWARD COUNTY HOUSING COMMISSION WEEK OF 33,785 /A+/
FRN/TAXABLE MARYLAND 11/12
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 11/13
FLORIDA MUNICIPAL LOAN COUNCIL, WEEK OF 32,830 //
FLORIDA 11/12
REFUNDING REVENUE (2 SERIES)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 11/13
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 32,710 Aaa/AAA/
INFRASTRUCTURE AND STATE MORAL 11/12
OBLIGATION REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/15
COMMONWEALTH OF KENTUCKY WEEK OF 31,000 //
STATE PROPERTY AND BUILDINGS 11/12
COMMISSION AGENCY FUND REVENUE
REFUNDING BONDS, PROJECT NO. 104
(KENTUCKY STATE FAIR BOARD PROJECTS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 11/13
TOWN OF DAVIE, FLORIDA WEEK OF 28,150 A1//
COMBINED WATER & SEWER ENTERPRISE 11/12
WATER & SEWER REVENUE BONDS,
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/15
STATE OF OHIO WEEK OF 28,000 A1/AA-/
HIGHER EDUCATIONAL FACILITY REVENUE 11/12
BONDS
(CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY
PROJECT), 2012 SERIES A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 11/13
PERRY TOWNSHIP MULTI-SCHOOL WEEK OF 22,465 /AA+/A
BUILDING CORPORATION UNLIMITED AD 11/12
VALOREM PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE
BONDS
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 11/15
SCHUYLKILL COUNTY PENNSYLVANIA WEEK OF 21,500 //
$13,135M GENERAL OBLIGATION BONDS 11/12
$8,365M FEDERALL TAXABLE
SERIES OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2037
Day of Sale: 11/13
WEST DEPTFORD TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 20,875 /A-/
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/12
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 11/14
COLUMBUS METROPOLITAN LIBRARY, OHIO WEEK OF 20,000 //
LIBRARY FUND FACILITIES NOTES, 11/12
SERIES 2, SPECIAL OBLIGATIONS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 20,000 /A+/
RICHMOND COUNTY, GEORGIA 11/12
REFUNDING REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
Day of Sale: 11/15
EL SEGUNDO WEEK OF 18,985 //
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 11/12
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2012
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 11/14
KLAMATH FALLS HOSPITAL AUTHORITY WEEK OF 16,680 /BBB+/
OREGON 11/12
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2031
Day of Sale: 11/14
CLEVELAND, OHIO WEEK OF 15,500 /AA/
SUBORDINATED LIEN INCOME TAX BONDS, 11/12
SERIES 2012
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
MACALESTER COLLEGE WEEK OF 15,220 Aa3/NR/
HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES 11/12
AUTHORITY
REVENUE BONDS
MINNESOTA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2043
Day of Sale: 11/15
DECATUR COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 14,000 Aa1/AA+/
GEORGIA 11/12
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2013-2017
REMARK: UNDERLYING RATING: A1/A
Day of Sale: 11/13
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 13,065 Aa2/AA/
FACILITIES AUTHORITY 11/12
BRYN MAWR COLLEGE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 11/15
WASHINGTON COUNTY, UTAH WEEK OF 11,720 //
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS, 11/12
SERIES 2012A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 11/15
NEW LONDON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 11,500 /SP-1+/
REFUNDING BONDS (C) 11/12
CONNECTICUT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 11/15
SAYVILLE UNION FREE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,105 Aa2//
NEW YORK 11/12
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 11/13
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 10,605 /A/
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 11/12
SERIES 2012 LL3
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
Day of Sale: 11/14
MONTAGUE PUBLIC SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,485 Aa2//
MICHIGAN 11/12
REFUNDING BONDS
TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
RED WING SR LIVING FACILITY WEEK OF 10,045 NR/NR/
REVENUE REFUNDING BONDS 11/12
MINNESOTA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2042
Day of Sale: 11/14
SOUTHEAST DUBOIS SBC REFUNDING & WEEK OF 9,935 /AA-/A+
IMPROVEMENT BONDS 11/12
BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2013-2025
ALLEN COUNTY PUBLIC LIBRARY WEEK OF 9,645 Aa3//
BUILDING CORPORATION, INDIANA 11/12
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2013-2017
REMARK: SEMI-ANNUAL
Day of Sale: 11/13
EDGEMONT UNION FREE SCHOOL WEEK OF 9,110 Aa2//
DISTRICT AT GREENBURGH 11/12
WESTCHESTER COUNTY, NEW YORK
GENERAL OBLIGATION SCHOOL DISTRICT
REFUNDING SERIAL BONDS, 2012
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 11/15
SOUTHWESTERN PENNSYLVANIA WATER WEEK OF 8,780 //
AUTHORITY 11/12
GREENE, FAYETTE, AND WASHINGTON
COUNTIES, PENNSYLVANIA
WATER REVENUE BONDS, SERIES OF 2012
*********BANK QUALIFIED********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/14
PROSPER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,595 //
DISTRICT, TEXAS 11/12
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2016-2033
REMARK: UNDERLYING RATING: A-
Day of Sale: 11/13
CITY OF WARREN OHIO A1 WEEK OF 8,580 //
BANK QUALIFIED LTGO 11/12
$7,165M VARIOUS PURPOSE
$1,415M PENSION REFUNDING BONDS
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
MAPLE HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,000 //
OHIO 11/12
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: BANK QUALIFIED
UNIVERSITY PLACE LIMITED TAX WEEK OF 7,880 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/12
SERIES 2012B
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 11/14
BENBROOK WATER AUTHORITY, TEXAS WEEK OF 7,560 A1//
WATER & SEWER REVENUE BONDS 11/12
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 11/14
METHACTON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,445 Aa2//
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 11/12
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2012 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/13
CITY OF SAN ANGELO, TEXAS WEEK OF 7,310 /AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/12
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 11/15
DETROIT WEST PREP ACADEMY WEEK OF 7,230 NR/BB/
MICHIGAN 11/12
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2022-2042
Day of Sale: 11/14
THE WARWICK TOWNSHIP WATER AND WEEK OF 7,120 Aa3/NAF/
SEWER AUTHORITY 11/12
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA
WATER & SEWER REVENUE BONDS,
SERIES OF 2012
MGR: First American Municipals, Inc., New York
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 11/14
EAST VINCENT TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 7,045 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/12
***********BANK QUALIFIED********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2030
Day of Sale: 11/14
ACTON MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 7,000 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS S12 11/12
BANK QUALIFIED
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2033
CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,850 //
WASHINGTON COUNTY, PENNSYLVANIA 11/12
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2012
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/14
DELTON KELLOGG SCHOOLS WEEK OF 6,770 Aa2//
MICHIGAN 11/12
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
BANK QUALIFIED
BENAVIDES INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,670 /AAA/
DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION 11/12
OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN
DUVAL COUNTY, TEXAS) UNLIMITED
TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2012
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: CIBS: 13-19, 22-31
CABS: 20-21
Day of Sale: 11/14
UPPER MERION TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 6,575 Aaa//
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/12
********BANK QUALIFIED*********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2023
Day of Sale: 11/15
UNIVERSITY PLACE LIMITED TAX WEEK OF 6,250 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/12
SERIES 2012A
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2037
Day of Sale: 11/14
CINCO SOUTHWEST MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,150 /BBB/
DISTRICT NO. 2, TEXAS 11/12
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2033
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/13
MAYDE CREEK MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,050 /A/
DISTRICT, TEXAS 11/12
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2024
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/14
CITY OF SUNNYSIDE, WASHINGTON WEEK OF 6,030 //
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/12
BONDS
***********BANK QUALIFIED********
CONSISTING OF:
$5,300M SERIES 2012A
$ 730M SERIES 2012B
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: SERIES 2012A DUE: 2015-2031
SERIES 2012B DUE: 2013-2014
HANCOCK PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 5,395 /AA-/
MICHIGAN 11/12
REFUNDING BONDS
TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
AMARILLO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,040 //
DISTRICT, TEXAS GENERAL OBLIGATION 11/12
REFUNDING BONDS S12
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2016 CABS: 2014
Day of Sale: 11/12
COMMONWEALTH OF KENTUCKY WEEK OF 4,715 //
STATE PROPERTY AND BUILDINGS 11/12
COMMISSION
AGENCY FUND REVENUE REFUNDING
BONDS, PROJECT NO. 102
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 11/13
COMMONWEALTH OF KENTUCKY WEEK OF 4,660 //
STATE PROPERTY AND BUILDINGS 11/12
COMMISSION AGENCY FUND REVENUE
REFUNDING BONDS, PROJECT NO. 103
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
Day of Sale: 11/13
MISSISSIPPI HOME CORPORATION WEEK OF 4,500 /AA+/
COLLATERALIZED MULTIFAMILY HOUSING 11/12
BONDS (AZALEA GARDENS APARTMENTS)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
TERM: 2014
Day of Sale: 11/13
LESLIE PUBLIC SCHOOL, MICHIGAN WEEK OF 4,500 Aa2//
REFUNDING BONDS 11/12
***********TAXABLE************
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF INSURED)
CITY OF PARIS, TEXAS WEEK OF 4,490 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/12
S12
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2021
UPPER DARBY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,425 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 11/12
SERIES 2012
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2024
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/14
STATE CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS WEEK OF 4,245 NR/BBB-/
UTAH 11/12
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2032-2043
Day of Sale: 11/15
DERRY TOWNSHIP DAUPHIN COUNTY WEEK OF 4,210 /AA+/
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION 11/12
BONDS SERIES OF 2012
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 11/13
EUREKA PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 4,020 Aa3//
LINCOLN COUNTY, MONTANA 11/12
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2023
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 11/14
POTTERVILLE PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 3,910 Aa2//
MICHIGAN 11/12
REFUNDING BONDS
TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
SAINT THOMAS TOWNSHIP MUNICIPAL WEEK OF 3,760 /A/
AUTHORITY FRANKLIN COUNTY, 11/12
PENNSYLVANIA GUARANTEED SEWER
REVENUE BONDS, SERIES OF 2012
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 11/15
LAUREL HIGHLANDS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,725 //
FAYETTE COUNTY, PENNSYLVANIA 11/12
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2012
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 11/14
PROGRESO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 3,495 //
DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION 11/12
LOCATED IN HIDALGO COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2012
MGR: Drexel Hamilton, LLC, New York
SERIAL: 2013-2034
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 11/15
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,195 /BBB-/
DISTRICT NO. 83, TEXAS 11/12
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/13
WASHINGTON COUNTY, UTAH WEEK OF 3,155 //
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS, 11/12
SERIES 2012B
***********TAXABLE*************
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 11/15
PINELLAS COUNTY, FLORIDA WEEK OF 3,000 Aaa//
HOUSING FINANCE AUTHORITY 11/12
SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
2012 SERIES A (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 11/13
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,660 /BBB+/
DISTRICT NO. 196, TEXAS 11/12
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2031
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/13
CITY OF CLEVELAND, TEXAS WEEK OF 2,455 A2//
COMBINATION TAX & REVENUE 11/12
CERTIFICATES OF OBLIGATION 2012A
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2033
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 11/13
RED WING TAX SENIOR WEEK OF 655 NR/NR/
LIVING FACILITY REVENUE REFUNDING 11/12
BONDS
MINNESOTA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2016
Day of Sale: 11/14
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Expected volume excluding daily issues: 6,344,705 (in 000's)