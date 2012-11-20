WRAPUP 1-Warren Buffett says investors should stick with index funds
NEW YORK, Feb 25 Berkshire Hathaway Inc Chairman Warren Buffett on Saturday ramped up his criticism of Wall Street, saying investors should "stick with low-cost index funds."
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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ------------- MIAMI-DADE COUNTY FLORIDA WEEK OF 792,375 A2/A/A AVIATION REVENUE REFUNDING BONDS 11/26 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 11/27 Day of Sale: 11/28 NORTH CAROLINA MUNICIPAL POWER WEEK OF 534,945 A/A/ AGENCY NUMBER 1 CATAWBA ELECTRIC 11/26 REVENUE BONDS (TAX EXEMPT) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: 11/28 Day of Sale: 11/29 LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY WEEK OF 495,120 A1/A/A REFUNDING REVENUE BONDS 11/26 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 11/27 Day of Sale: 11/28 COUNTY OF COOK, ILLINOIS WEEK OF 330,000 Aa3/AA/AA- GENERAL OBLIGATION REFUNDING 11/26 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2014-2028 Day of Sale: 11/27 BALTIMORE COUNTY, MARYLAND WEEK OF 256,400 // TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS 11/26 2012 SERIES MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 250,000 Aa3// AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 11/26 MERCY HEALTH MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 11/27 Day of Sale: 11/28 BEAVERTON SCHOOL DISTRICT 48J WEEK OF 161,270 // OREGON 11/26 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS $33,075,000 SERIES 2012A (FEDERALLY TAXABLE) $128,195,000 SERIES 2012B MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland REMARK: Series 2012A 2013 - 2019 Series 2012B 2013 - 2026 Day of Sale: 11/27 LEHIGH COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 155,370 A1/A+/ AUTHORITY LEHIGH VALLEY HEALTH 11/26 NEWTOWK MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 11/27 INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 133,780 Aaa/AAA/AAA STATE REVOLVING FUND 11/26 MGR: Jefferies & Company, Inc., New York Day of Sale: 11/27 MIAMI DADE COUNTY EDUCATIONAL WEEK OF 120,880 A3/A-/ FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 11/26 SERIES 2012A AND 2012B (UNIVERSITY OF MIAMI ISSUE) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York CITY OF JACKSONVILLE, FLORIDA WEEK OF 120,310 Aa3/NR/AA CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING 11/26 REVENUE BONDS, SERIES 2012 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 116,045 A3/A/ COMMISSION HEALTH CARE FACILITIES 11/26 REVENUE REFUNDING BONDS CAPE FEAR VALLEY HEALTH SYSTEM SERIES 2012A MGR: BB&T Capital Markets, a division of Scott & String, Richmond SERIAL: 2013-2027 TERM: 2033 Day of Sale: 11/28 PHOEBE PUTNEY MEMORIAL HOSPITAL WEEK OF 115,000 A3/A+/AA- HOSPITAL REVENUE BONDS 11/26 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 11/28 CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 112,245 Aa2/AA/ COMBINED UTILITY SYSTEM FIRST LIEN 11/26 REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg SERIAL: 2027-2033 Day of Sale: 11/29 NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES WEEK OF 109,660 Baa1/BBB+/BBB+ FINANCING AUTHORITY 11/26 REVENUE AND REFUNDING BONDS BARNABAS HEALTH ISSUE, SERIES 2012A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York PLAZA METRO DISTRICT NO. 1 WEEK OF 109,300 //BBB- COLORADO 11/26 REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2012 MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2013-2040 FRISCO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 105,490 // TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 11/26 AND REFUNDING MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 96,920 Aa2/AA/ AGENCY 11/26 SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS SERIES 162 (NON-AMT) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York CITY OF ATLANTIC CITY, NEW JERSEY WEEK OF 95,000 /A-/ TAX APPEAL REFUNDING 11/26 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: Tax Exempt: 13-32 Taxable: 13-15 Day of Sale: 11/28 CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 92,000 Aa1/AA+/AA+ CAPITAL IMPROVEMENT & REFUNDING 11/26 BONDS, SERIES 2012 A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 11/29 NORTH CAROLINA MUNICIPAL POWER WEEK OF 80,865 A/A/ AGENCY NUMBER 1 CATAWBA ELECTRIC 11/26 REVENUE BONDS TAXABLE MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: INDICATIONS: 11/28 Day of Sale: 11/29 CITY OF KANSAS CITY, MISSOURI WEEK OF 80,585 Aa2/AA/ SANITARY SEWER SYSTEM IMPROVEMENT 11/26 AND REFUNDING REVENUE MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York Day of Sale: 11/29 LONG BEACH BOND FINANCE AUTHORITY WEEK OF 71,090 /A+/AA- (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 11/26 LEASE REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2012A (TAX-EXEMPT) LEASE REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2012B (TAXABLE) MGR: Loop Capital Markets, Chicago PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 69,490 Baa3/BBB-/NR FACILITIES AUTHORITY (SHIPPENSBURG 11/26 UNIVERSITY STUDENT SERVICES, INC. STUDENT HOUSING PROJECT AT SHIPPENSBURG UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA) REVENUE BONDS 2012 MGR: RBC Capital Markets, Chicago SERIAL: 2016-2044 Day of Sale: 11/28 ERIE PENNSYLVANIA WATER AUTHORITY WEEK OF 65,000 // REVENUE BONDS 11/26 MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2013-2047 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. Day of Sale: 11/29 IDAHO BOND BANK AUTHORITY REVENUE WEEK OF 64,555 // BONDS SERIES 2012D 11/26 MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2013-2038 REMARK: ROP Wednesday Day of Sale: 11/29 LAFAYETTE PUBLIC POWER AUTHORITY, WEEK OF 60,460 A1/A+/ LOUISIANA 11/26 UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg SERIAL: 2013-2032 Day of Sale: 11/28 POLK COUNTY, FLORIDA WEEK OF 43,320 Aa3/A+/AA- UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING 11/26 BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 11/29 RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 39,235 Aa2// FINANCE CORPORATION HOME FUNDING 11/26 BONDS SERIES 5 (NON-AMT) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York PFLUGERVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 38,000 /AAA/AA- DISTRICT, TEXAS 11/26 UNLIMITED TAX REFUNDING (TAXABLE) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2013-2026 Day of Sale: 11/27 SPOKANE COUNTY, WASHINGTON LIMITED WEEK OF 31,560 Aa2/AA/ TAX GENERAL OBLIGATION & REFUNDING 11/26 BONDS SERIES 2012 MGR: Barclays Capital Inc., New York SERIAL: 2013-2033 TERM: 2043 Day of Sale: 11/29 VILLAGE OF BRIDGEVIEW, ILLINOIS WEEK OF 29,000 // GENERAL OBLIGATION BONDS 11/26 MGR: George K. Baum & Company, Denver INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: UNDERLYING RATING: BBB+ Day of Sale: 11/27 CITY OF BURLINGTON, VERMONT WEEK OF 26,385 //BBB- AIRPORT REVENUE BONDS 11/26 MGR: Jefferies & Company, Inc., New York Day of Sale: 11/29 COMMUNITY PROPERTIES ALASKA, INC WEEK OF 23,835 Aa3/A+/ LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2012 11/26 UNIVERSITY OF ALASKA FAIRBANKS STUDENT DINING PROJECT MGR: Barclays Capital Inc., New York SERIAL: 2015-2032 TERM: 2044 Day of Sale: 11/28 PUERTO RICO INDUSTRIAL, TOURIST, WEEK OF 23,445 Baa2/BBB/ EDUCATIONAL, MEDICAL AND 11/26 ENVIRONMENTAL CONTROL FACILITIES FINANCING AUTHORITY UNIVERSITY OF SACRED HEART PROJECT MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 11/28 CRANDALL ISD, TEXAS WEEK OF 15,264 /A+/ 10,464M UNLIMITED TAX GENERAL 11/26 OBLIGATION SERIES 2012A $4,800M UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION SERIES 2012B CAPITAL APPRECIATION BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM COLLINGSWOOD BOROUGH BOARD OF WEEK OF 14,705 // EDUCATION, NJ 11/26 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2012 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 11/29 CITY OF MILFORD, CONNECTICUT WEEK OF 13,995 Aa1/AA+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 11/26 MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg SERIAL: 2013-2026 Day of Sale: 11/29 OKLAHOMA COUNTY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 12,000 Aa2/AA/ DISTRICT, OKLAHOMA 11/26 GENERAL OBLIGATION MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York Day of Sale: 11/28 LANSDALE BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 // GENERAL OBLIGATION BONDS 11/26 **********BANK QUALIFIED*********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken Day of Sale: 11/28 CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 9,850 Aa1/AA+/AA+ TAXABLE CAPITAL IMPROVEMENT 11/26 REFUNDING BONDS, SERIES 2012 B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 11/29 CHEROKEE METROPOLITAN DISTRICT, WEEK OF 9,420 /AA-/ COLORADO 11/26 EL PASO COUNTY WATER AND WASTEWATER ENTERPRISE REVENUE BONDS, SERIES 2012 ***********BANK QUALIFIED********** MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2013-2032 REMARK: RATED: AA- (ASSURED)/A (UNDERLYING) Day of Sale: 11/29 CITY OF VANCOUVER, WASHINGTON WEEK OF 9,290 // LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/26 REFUNDING BONDS MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland REMARK: $1,955,000 Series 2012B 2019 - 2020 $7,335,000 Series 2012C (Taxable) 2013 - 2025 Day of Sale: 11/28 EAST BRANDYWINE TOWNSHIP, WEEK OF 9,000 // PENNSYLVANIA 11/26 GENERAL OBLIGATION BONDS ***********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2013-2030 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. Day of Sale: 11/26 BURLESON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,575 // DISTRICT, TEXAS 11/26 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS S12 **********BANK QUALIFIED********* MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2013-2028 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: AAA/AA3 Day of Sale: 11/26 EDWARDSBURG PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 8,210 // MICHIGAN 11/26 CASS COUNTY, 2012 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 11/27 WEST BRANDYWINE TOWNSHIP MUNICIPAL WEEK OF 7,695 // AUTHORITY CHESTER COUNTY, 11/26 PENNSYLVANIA GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS, SERIES 2012 BANK QUALIFIED MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 11/28 WEST MIFFLIN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,960 // ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 11/26 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2012 **********BANK QUALIFIED*********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 11/29 PAINESVILLE, OHIO WEEK OF 6,000 A1// SPECIAL OBLIGATION INCOME TAX BONDS 11/26 EXP/ / SERIES 2012 MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 11/28 NORTHEAST TRAVIS COUNTY UTILITY WEEK OF 5,300 Baa1// DISTRICT, TEXAS 11/26 REFUNDING BONDS, S12 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2012-2032 Day of Sale: 11/29 AVON LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 5,000 NR/NR/ SCHOOL IMPROVEMENT BOND 11/26 ANTICIPATION NOTES MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 11/28 WEST HARRIS COUNTY MUD NO. 7 WEEK OF 4,560 NR/NR/ TEXAS 11/26 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2012 MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2013-2032 REMARK: BANK QUALIFIED BURGETTSTOWN AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,500 // PENNSYLVANIA 11/26 GENERAL OBLIGATION BONDS **********BANK QUALIFIED*********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2014-2038 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. Day of Sale: 11/27 MEADVILLE, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,500 // GENERAL OBLIGATION BONDS 11/26 ***********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2014-2026 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. Day of Sale: 11/26 LINCOLN COUNTY HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,020 // (EUREKA), MONTANA 11/26 LINCOLN COUNTY GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2012 ************BANK QUALIFIED********* MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2013-2023 REMARK: RATED: AA3 (ASSURED) Day of Sale: 11/28 LOCKHART ISD, TEXAS WEEK OF 3,015 /A+/ LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/26 MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2013-2020 REMARK: BANK QUALIFIED TOWN OF BUENA VISTA, COLORADO WEEK OF 3,000 /AA-/ SALES TAX REVENUE BONDS, 11/26 SERIES 2012 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2013-2027 TERM: 2032, 2037 REMARK: (ASSURED)/A-(UNDERLYING) Day of Sale: 11/27 CITY OF CROWLEY, TEXAS WEEK OF 2,670 /A+/ LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 11/26 REFUNDING BONDS SERIES 2012A MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2014-2023 REMARK: BANK QUALIFIED ROSCOE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,305 /A+/ TEXAS 11/26 LIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES *************BANK QUALIFIED******** MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg SERIAL: 2013-2020 Day of Sale: 11/29 MORAN PRAIRIE LIBRARY CAPITAL WEEK OF 1,375 // FACILITY AREA, WASHINGTON 11/26 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS BANK QUALIFIED MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2013-2023 Day of Sale: 11/27 SCHOOL DISTRICT NO. 13 (EUREKA), WEEK OF 945 // MONTANA 11/26 LINCOLN COUNTY, MONTANA GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS ***********BANK QUALIFIED********** MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2013-2023 REMARK: RATED: AA3 (ASSURED) ---------------------- Expected volume excluding daily issues: 5,231,089 (in 000's)
NEW YORK, Feb 25 Berkshire Hathaway Inc Chairman Warren Buffett on Saturday ramped up his criticism of Wall Street, saying investors should "stick with low-cost index funds."
Feb 25 Warren Buffett's Berkshire Hathaway Inc on Saturday said fourth-quarter profit rose 15 percent from a year earlier, helped by gains from investments and derivatives.
BERKSHIRE'S AVERAGE PURCHASE PRICE FOR APPLE SHARES WAS ABOUT $110.17 PER SHARE, ACCORDING TO ANNUAL REPORT