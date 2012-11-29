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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000)
MDY/S&P/FTCH
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NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST WEEK OF 920,745 A1/A+/A+
FUND AUTHORITY TRANSPORTATION 12/03
PROGRAM BONDS
2012 SERIES AA
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2014-2032 TERM: 2038
Day of Sale: 12/04
TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION WEEK OF 839,270 Aaa/AA+/AAA
STATE OF TEXAS HIGHWAY IMPROVEMENT 12/03
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2012A
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2019-2042
REMARK: ROP: MONDAY
Day of Sale: 12/04
CITY AND COUNTY OF DENVER AND STATE WEEK OF 466,000 Aa2/AA-/
OF COLORADO 12/03
SCHOOL DISTRICT NO. 1
GENERAL OBLIGATION BONDS
$450,000M TAX-EXEMPT SERIES 2012B
$16,000M TAXABLE QUALIFIED ZONE
ACADEMY SERIES 2012C
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/03
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER WEEK OF 435,000 Aa2/AA+/AA+
FINANCE AUTHORITY 12/03
WATER AND SEWER SYSTEM SECOND
GENERAL RESOLUTION REVENUE BONDS
MGR: Raymond James|Morgan Keegan St. Petersburg
TERM: 2046
REMARK: RETAIL MON; INST. TUES
Day of Sale: 12/03
AUSTIN ELECTRIC UTILITY SYSTEM WEEK OF 385,000 A1/AA-/AA-
TAXABLE/TAX EXEMPT 12/03
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAXABLE: 15-22, 27
TAX EXEMPT: 15-20, 23-32, 37, 40
Day of Sale: 12/04
THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 380,540 Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/03
2012 SERIES B
GENERAL OBLIGATION BONDS
CONSOLIDATED LOAN OF 2012, SERIES D
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ALABAMA FEDERAL AND HIGHWAY FINANCE WEEK OF 336,920 Aa3/AA/NR
AUTHORITY 12/03
FEDERAL HIGHWAY GRANT ANTICIPATION
BONDS, SERIES 2012
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 12/05
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST WEEK OF 326,225 A1/A+/A+
FUND AUTHORITY TRANSPORTATION 12/03
SYSTEM BONDS
2012 SERIES A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
TERM: 2042
Day of Sale: 12/04
NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY WEEK OF 315,815 Aa1/AAA/
STATE TRANSPORTATION REFUNDING 12/03
REVENUE (STATE TRANSPORTATION
COMMISSION-SENIOR LIEN SERIES 2012)
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2026
BAY AREA TOLL AUTHORITY WEEK OF 310,000 Aa3/AA/AA-
SIFMA INDEX RATE REMARKETING BONDS 12/03
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/06
DEPARTMENT OF AIRPORTS OF THE CITY WEEK OF 269,000 Aa3/AA/AA
OF LOS ANGELES INTERNATIONAL 12/03
AIRPORT SENIOR REVENUE TAX EXEMPT
AMT, CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX EXEMPT: 14-37
AMT: 14-29
Day of Sale: 12/06
CONTRA COSTA TRANSPORTATION WEEK OF 201,445 /AA+/AA+
AUTHORITY 12/03
SALES TAX REVENUE BONDS
LIMITED TAX REFUNDING SERIES 2012A
FRNS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/04
CONTRA COSTA TRANSPORTATION WEEK OF 166,000 /AA+/AA+
AUTHORITY SALES TAX REVENUE 12/03
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 12/04
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 157,500 Aa2/NR/NR
AGENCY 12/03
AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS
2012 SERIES E
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
ABAG FINANCE AUTHORITY FOR WEEK OF 138,660 NR/BBB+/
NONPROFIT CORPORATION REVENUE BONDS 12/03
SERIES 2012 EPISCOPAL SENIOR
COMMUNITIES SPRING LAKE COMMUNITY
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: FITCH: APPLIED FOR
Day of Sale: 12/04
OREGON HEALTH AND SCIENCE WEEK OF 124,890 A1/A+/A+
UNIVERSITY REVENUE BONDS 12/03
SERIES 2012E
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CITY OF ATLANTIC CITY TAX APPEAL DAILY 95,000 /A-/
REFUNDING (TAXABLE/TAX EXEMPT)
NEW JERSEY
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX EXEMPT: 13-32
TAXABLE: 13-15
UNIFIED GOVERNMENT OF WYANDOTTE WEEK OF 78,750 A2/A+/A+
COUNTY 12/03
KANSAS CITY, KANSAS
BOARD OF PUBLIC UTILITIES
UTILITY SYSTEM IMPROVEMENT REVENUE
BONDS
SERIES 2012-B
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
Day of Sale: 12/06
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 69,715 NR/NR/NR
HANOVER COUNTY (VIRGINIA) 12/03
RESIDENTIAL CARE FACILITY REVENUE
BONDS
SERIES 2012A AND 2012B
COVENANT WOODS
MGR: BB&T Capital Markets
REMARK: SERIES A - 13-20; 24,32,42,47
SERIES B - ADJUSTABLE RATE BONDS
2047
Day of Sale: 12/06
SCHOOL DISTRICT NO. 1 WEEK OF 67,235 Aa2/AA-/AA+
CITY AND COUNTY OF DENVER, COLORADO 12/03
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2012D
***************TAXABLE*************
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 12/04
OKLAHOMA COUNTY FINANCE AUTHORITY WEEK OF 66,050 NR/NR/
REVENUE AND REVENUE REFUNDING BONDS 12/03
SERIES 2012 EPWORTH VILLA
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 12/06
DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 55,735 /A/
INDEPENDENCE REVENUE BONDS 12/03
SERIES 2012F
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/03
CITY OF CINCINNATI, OHIO WEEK OF 51,875 Aa1/AA+/
SERIES 2012 D, E & F 12/03
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2013-2037
CITY OF MIAMI, FLORIDA WEEK OF 50,000 A3/NR/BB+
LIMITED OFFERING 144A QIB 12/03
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
BOARD OF TRUSTEES OF WEEK OF 45,935 A2/A+/
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY 12/03
HOUSING AND AUXILIARY FACILITIES
SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES 2012B
SERIES 2012B-1 (TAX-EXEMPT)
SERIES 2012B-2 (QUALIFIED ENERGY
CONSERVATION BONDS-TAXABLE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
IOWA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 42,010 A2/A+/NR
HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS 12/03
SERIES 2012 (MERCY MEDICAL CENTER
PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 12/04
WEST VIRGINIA WATER DEVELOPMENT WEEK OF 40,330 Aa3//
AUTHORITY 12/03
REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2040
Day of Sale: 12/04
VALDEZ ALASKA 2012 WEEK OF 39,000 /AA-/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 12/03
SCHOOL BONDS
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 12/04
NEW HAMPSHIRE HEALTH & EDUCATION WEEK OF 36,375
Baa1/BBB+/NR
FACILITIES AUTHORITY CATHOLIC 12/03
MEDICAL CENTER ISSUE REVENUE BONDS
SERIES 2012
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2013-2027 TERM: 2032
Day of Sale: 12/05
ORANGE COUNTY FUNDING CORPORATION WEEK OF 34,565 //
NEW YORK, 12/03
MOUNT SAINT MARY COLLEGE PROJECT
CONSISTING OF:
$19,785M SERIES 2012A
$14,780M SERIES 2012B
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/05
LEHIGH UTILITY SYSTEM REVENUE WEEK OF 31,840 A2/A/A
REFUNDING BONDS, FLORIDA 12/03 EXP/EXP/EXP
FGUA REVENUE REFUNDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
Day of Sale: 12/06
EAGLE RIVER WATER AND SANITATION WEEK OF 30,000 //
DISTRICT 12/03
COLORADO
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/06
LAFAYETTE PARISH SCHOOL BOARD, WEEK OF 30,000 Aa2/AA-/
LOUISIANA 12/03
LIMITED TAX REVENUE BONDS
MGR: Raymond James|Morgan Keegan St. Petersburg
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 12/05
HAWAII HOUSING FINANCE AND WEEK OF 28,000 /AA+/
DEVELOPMENT CORPORATION HALEKAUWILA 12/03
PLACE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015
Day of Sale: 12/06
PENN-DELCO SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 27,550 /AA/
PENNSYLVANIA 12/03
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2013-2038
Day of Sale: 12/03
WEST VIRGINIA WATER DEVELOPMENT WEEK OF 26,490 Aa3//
AUTHORITY 12/03
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2012A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 12/04
IOWA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 25,000 Aaa//
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE 12/03
BONDS 2013 SERIES 1 (MBS PASS-
THROUGH PROGRAM)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
TERM: 2043
Day of Sale: 12/05
RANCHO CORDOVA COMMUNITIES WEEK OF 24,650 //
FACILITIES DISTRICT 12/03
SERIES 2003-1 SPECIAL TAX REFUNDING
BONDS
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/04
LAKE REGIONAL HEALTH SYSTEM, WEEK OF 23,135 /BBB+/
MISSOURI 12/03
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2013-2022 TERM: 2027, 2034
Day of Sale: 12/06
LOCAL GOVERNMENT INFRASTRUCTURE WEEK OF 21,925 Aa1//
BONDS 12/03
MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT
ADMINISTRATION
$15,015M (SENIOR OBLIGATIONS)
SERIES 2012 B-1
$ 6,910M (SUBORDINATE OBLIGATIONS)
SERIES 2012 B-2
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
REMARK: PRICING: ROP TUESDAY, DECEMBER 4TH
INSTITUTIONAL: WEDNESDAY DEC. 5TH
GARFIELD SCHOOL DISTRICT NO. RE-2, WEEK OF 21,025 Aa2/AA-/
COLORADO 12/03
$ 9,800M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING SERIES 2013A (BANK QUAL)
$11,225M GENERAL OBLIGATION,
SERIES 2013B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2013-2027
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 20,500 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS 12/03
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 12/04
GOLDEN GATE UTILITY SYSTEM, FLORIDA WEEK OF 19,710 A3/A/
FGUA REVENUE REFUNDING 12/03 EXP/ /
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
TRAVIS COUNTY TEXAS CULTURAL WEEK OF 18,000 NR/BB+/
EDUCATIONAL FACILITIES CORP 12/03
WAYSIDE SCHOOLS
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 12/05
CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 17,500 //
DISTRICT 12/03
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2012
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/04
NORTHAMPTON BOROUGH, PENNSYLVANIA WEEK OF 17,260 //
MUNICIPAL AUTHORITY WATER REVENUE 12/03
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2029
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 11/06
WYOMING STATE LOAN AND INVESTMENT WEEK OF 16,125 /AA+/
BOARD 12/03
REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 12/04
GRAND PRAIRIE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 15,385 /AAA/AAA
DISTRICT, TEXAS 12/03
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James|Morgan Keegan St. Petersburg
SERIAL: 2013-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA-/AA
Day of Sale: 12/05
CENTRAL UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,250 //
GENERAL OBLIGATION ELECTION OF 2008 12/03
SERIES 2012B
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/04
LEAVENWORTH COUNTY GENERAL WEEK OF 12,500 //
OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/03
SERIES 2012
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2018
Day of Sale: 12/06
NEW BRAUNFELS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 11,765 NAF/AA/AA
DISTRICT (COMAL AND GUADALUPE 12/03
COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS, SERIES 2012 A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2020
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
MONMOUTH COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 11,270 Aaa/AAA/AAA
AUTHORITY, NEW JERSEY 12/03
GOVERNMENTAL POOLED LOAN REVENUE
BONDS
MGR: Raymond James|Morgan Keegan St. Petersburg
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 12/04
NORTH CAROLINA AGRICULTURAL AND WEEK OF 10,240 A1//
TECHNICAL STATE UNIVERSITY REVENUE 12/03
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2031 TERM: 2037
COOK COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 10,000 /AA-/
SCHOOL DISTRICT # 167 12/03
BROOKWOOD SCHOOL GENERAL OBLIGATION
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 12/06
HOUSING AUTHORITY OF SNOHOMISH WEEK OF 10,000 /AA/
COUNTY REFUNDING REVENUE 12/03
EDMONDS HIGHLANDS PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2022 TERM: 2027, 2032, 2037, 2041
Day of Sale: 12/05
DERRY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 //
WEST MORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA 12/03
SERIES 2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/05
VINTON-SHELLSBURG COMMUNITY SCHOOL WEEK OF 10,000 /A+/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 12/03
REFUNDING BONDS
SERIES 2012
IOWA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2025
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/05
BENTWORTH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/03
SERIES 2012
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/03
IMPERIAL CCD TRANS WEEK OF 9,800 /SP-2/
CALIFORNIA 12/03
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2013
Day of Sale: 12/03
BARBERS HILLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,565 Aa3/AA/
DISTRICT REFUNDING, TEXAS 12/03
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
COWLEY COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 9,500 //
DISTRICT #470 12/03
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2012
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2027
Day of Sale: 12/06
PALMDALE LEASE REVENUE BONDS WEEK OF 9,200 A3/A/
SERIES 2012 12/03
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/04
STATE OF OHIO WEEK OF 9,090 /AA+/
ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE BONDS 12/03
SERIES 2012-9
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/06
CITY OF ASPEN, COLORADO WEEK OF 9,065 Aa2//
PARKS AND OPEN SPACE SALES TAX 12/03
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2013
****************BANK QUALIFIED*****
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 12/03
TEMPLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,655 //
TEXAS 12/03
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Aa3/AA-
Bank Qualified
Day of Sale: 12/04
MOGADORE LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,220 //
IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 12/03
SERIES 2012
OHIO
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/05
ALMONT COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,020 /AA-/
2013 REFUNDING TAXABLE COUNTIES OF 12/03
LAPEER, ST. CLAIR, MACOMB & OAKLAND
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
NORTHWEST HARRIS MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 7,775 /BBB+/
DISTRICT NO 32, TEXAS UNLIMITED 12/03
TAX GENERAL OBLIGATION SERIES 2013
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2029
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
MINNEAPOLIS HOUSING REVENUE WEEK OF 7,500 Aaa/NR/
APARTMENTS 12/03
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2014
Day of Sale: 12/06
SEDALIA, MISSOURI WEEK OF 7,465 //
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 12/03
$6,316M - SERIES A BANK QUALIFIED
$1,150M - SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/05
DAYTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,455 /AAA/
TEXAS 12/03
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2012
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Raymond James|Morgan Keegan St. Petersburg
SERIAL: 2014-2017
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/05
CATASAUQUA AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,305 /A+/
LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES 12/03
PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION
BONDS SERIES OF 2013
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2022
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 12/06
AFFTON COMMUNITY SCHOOLS #101 WEEK OF 7,225 /A+/
MISSOURI ST. LOUIS COUNTY LEASE 12/03
PARTICIPATION CERTIFICATES
EDUCATIONAL FACILITIES IMPROVEMENT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
HASTINGS SCHOOL DISTRICT, NEBRASKA WEEK OF 6,995 Aa3//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 12/03
SERIESJ 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2031
LAWTON COMMUNITY SCHOOLS WEEK OF 6,975 /AA-/
MICHIGAN 12/03
SERIES 2013 REFUNDING BONDS
TAXABLE
COUNTIES OF VAN BUREN & KALAMAZOO
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF
Day of Sale: 12/05
TOWN OF BETHLEHEM WEEK OF 6,895 /AA/
ALBANY COUNTY, NEW YORK 12/03
GENERAL OBLIGATION WATER SYSTEM
REFUNDING BONDS
SUBJECT TO AMT
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/03
HARRIS COUNTY MUD #26, TEXAS WEEK OF 6,800 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 12/03
SERIES 2012
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Underlying A-
Bank Qualified
Day of Sale: 12/06
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,575 NAF/A-/NAF
DISTRICT NO. 25 (FORT BEND COUNTY 12/03
TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2013 BANK QUALIFIED
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2030
BOROUGH OF AMBRIDGE WATER AUTHORITY WEEK OF 6,500 //
BEAVER COUNTY, PENNSYLVANIA 12/03
WATER REVENUE BONDS
SERIES OF 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/04
WEST ALLEGHENY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,350 Aa3//
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 12/03
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 12/05
ISLAND TREE UNION FREE SCHOOL WEEK OF 6,195 //
DISTRICT 12/03
NEW YORK
SERIES 2012
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/06
LIVERPOOL, NEW YORK WEEK OF 5,800 Aa3/AA-/
SCHOOL DISTRICT 12/03
MGR: Raymond James|Morgan Keegan St. Petersburg
SERIAL: 2013-2019
Day of Sale: 12/04
BANGOR AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,350 /AA-/A+
PENNSYLVANIA 12/03
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2013-2026
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
CITY OF WILKES-BARRE, PENNSYLVANIA WEEK OF 5,065 /A-/
12/03
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2013-2025
LEWIS & CLARK COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 4,535 /AA/
#536, ILLINOIS REFUNDING COUNTYS OF 12/03
MADISON, JERSEY MACOUPIN, CALHOUN
MORGAN, SCOTT & GREENE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
HARRIS COUNTY MUD #370, TEXAS WEEK OF 4,530 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 12/03
SERIES 2012
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Underlying A
Bank Qualified
Day of Sale: 12/05
MT. LEBANON, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,525 Aa1//
GENERAL OBLIGATION BONDS 12/03
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning; Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 12/05
CITY OF MANSFIELD, TEXAS WEEK OF 4,500 //
TARRANT, JOHNSON AND ELLIS COUNTIES 12/03
TEXAS GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, TAX EXEMPT SERIES 2013
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 12/06
HAVERFORD TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,500 //
DELAWARE COUNTY PENNSYLVANIA 12/03
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF
2013 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 12/06
KEYSTONE LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,334 Aa3//
MISSOURI 12/03
SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/05
PARKSIDE AT MAYFIELD RANCH WEEK OF 4,050 Baa3//
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT, TEXAS 12/03
REFUNDING BONDS, S12A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2034
Day of Sale: 12/05
POWER POOL ELECTRIC UTILITY REVENUE WEEK OF 4,000 Baa1/NR/
BONDS 12/03
NESHAP SERIES 2012B
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/05
DILLON WATER AND SEWER REVENUE WEEK OF 3,600 //
REFUNDING BONDS 12/03
SERIES 2012
MONTANA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2022
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/04
CHARLESTON TOWNSHIP WEEK OF 3,530 A2//
PENNSYLVANIA 12/03
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2014-2046
CITY OF MANSFIELD, TEXAS WEEK OF 3,245 //
GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING 12/03
BONDS ***TAXABLE***
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Underlying Aa2/AA
Bank Qualified
Day of Sale: 12/03
CITY OF CANNON BEACH, OREGON WEEK OF 2,970 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/03
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2025
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 12/05
PEN ARGYL MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 2,910 /A/
NORTHAMPTON COUNTY PENNSYLVANIA 12/03
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS
SERIES A OF 2012
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2038
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 12/03
JEFFERSON COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 2,775 //
DISTRICT #338 12/03
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2012
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2028
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/06
CLINTON REFUNDING CERTIFICATES OF WEEK OF 1,650 //
PARTICIPATION 12/03
SERIES 2012
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2016
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/04
POWER POOL TAXABLE ELECTRIC UTILITY WEEK OF 1,400 Baa1/NR/
KANSAS 12/03
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 12/05
WAMEGO ELECTRIC SYSTEM REVENUE WEEK OF 1,140 NR/A/
BONDS 12/03
SERIES 2012
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2022
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/04
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Expected volume excluding daily issues: 7,227,234 (in 000's)