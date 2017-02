*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Dec. 18] *8.10 Faribault County, MN, GO 11:00 AM A *1.59 Harris-Fort Bend Co MUD #1, TX, GO 11:00 AM *1.33 Shafer, MN, GO 11:00 AM 38.09 St Petersburg, FL, RE 10:45 AM *9.98 Berne Knox Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *1.25 Bradley Beach Borough, NJ 11:00 AM *1.01 Burgin ISD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 18.58 Burlington County, NJ 11:00 AM Aa2 AA+ *4.60 Carrboro (Town), NC, GO 11:00 AM AA- 29.80 Coweta Co Wtr & Swrg Auth, GA, RE 11:00 AM 4.50 Freeport Vlg, NY 11:00 AM *1.30 Harrison Twp, NJ 11:00 AM *1.00 Monmouth Beach Borough, NJ 11:00 AM 7.86 Plainfield, NJ 11:00 AM AA- *7.87 Provincetown (Town), MA, GO 11:00 AM *9.37 Raymore, MO, GO 12:00 PM Aa1 4.63 Schenectady County, NY, GO 11:00 AM Aa2 AA 39.53 St Petersburg, FL, RE 11:00 AM A+ *2.88 Cumru Twp, PA, GO 11:15 AM *2.78 Kentucky Assn of Cos Fin Corp, KY 11:30 AM 9.00 Muncie, IN 12:00 PM *1.05 Orange, NJ 12:00 PM [Dec. 19] MIG1 SP-1+ 160.00 Colorado, CO 11:00 AM Aa2 *1.80 Community Fire Prot Dt, MO, GO 11:00 AM *6.00 Avon-by-the-Sea Borough, NJ 11:00 AM 25.34 Chester UFSD, NY, GO 11:00 AM *5.12 Clay Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM Aa3 AA 36.14 Connecticut Hlth & Educ Facs, CT 11:00 AM 11.93 East Brunswick Twp, NJ 11:00 AM *1.50 Elmira, NY 11:00 AM *3.00 Union Beach Borough, NJ 11:00 AM *1.26 Voorhees Twp, NJ 11:00 AM 9.15 East Brunswick Twp, NJ 11:30 AM 3.63 Ocean City, NJ 11:30 AM *1.50 Waveland, MS, GO 05:00 PM [Dec. 20] *2.20 West Travis Co MUD #8, TX, GO 11:00 AM 3.33 Cumberland County, NJ 11:00 AM *1.60 Frankfort/Clinton Co Arpt Auth, IN 11:00 AM *1.96 LaGrange (Town), NY 11:00 AM MIG1 39.28 Passaic County, NJ 11:00 AM MIG1 3.94 Passaic County, NJ 11:00 AM *2.23 Pemberton Twp, NJ 11:00 AM *6.00 Seneca Falls Ctrl SD, NY 11:00 AM *3.00 Montville Twp, NJ 11:30 AM [Dec. 21] *1.25 Lake Station Comm Sch Corp, IN 10:00 AM [Jan. 07] 15.10 Atchison Co USD #409, KS, GO 12:00 PM [Jan. 08] 22.09 Bartholomew Cons Sch Corp, IN 10:00 AM Aa1 *3.69 Lindbergh Schools, MO, GO 11:00 AM [Jan. 09] 300.00 Fairfax County, VA, GO 12:00 AM 26.89 Rockford ISD #883, MN, GO 11:00 AM 5.66 Bloomfield Twp, NJ, GO 11:00 AM *9.90 Espanola Pub SD #55, NM, GO 01:00 PM 50.00 Suffolk Co Wtr Auth, NY, GO 11:00 AM 50.00 Suffolk Co Wtr Auth, NY, GO 11:00 AM [Jan. 10] *1.58 Winona ISD #861, MN, GO 11:00 AM [Jan. 14] *3.26 Eudora, KS, GO 11:30 AM 1.77 Tonganoxie, KS, GO 12:00 PM *6.55 Tonganoxie, KS, GO 12:00 PM [Jan. 15] *9.97 Elk River Econ Dev Auth, MN, GO 12:00 PM [Jan. 22] *7.00 Pierce County, WI, GO 11:30 AM *3.19 Bel Aire, KS, GO 12:00 PM [Jan. 23] 700.00 Washington, WA, GO 12:00 AM 300.00 Washington, WA, GO 12:00 AM 16.85 Woodbury, MN, GO 11:00 AM 6.59 Woodbury, MN, GO 11:00 AM [Jan. 28] *8.06 Mankato, MN, GO 11:00 AM *5.81 Ladysmith SD, WI, GO 12:00 PM