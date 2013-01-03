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MECKLENBURG COUNTY GENERAL WEEK OF 212,065 Aaa/AAA/AAA
OBLIGATION REFUNDING NORTH CAROLINA 01/07
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 01/10
OKLAHOMA MUNICIPAL POWER AUTHORITY WEEK OF 117,910 A/A/
POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS 01/07
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/08
TOWN OF CARY-COMBINED ENTERPRISE WEEK OF 113,000 Aaa/AAA/AAA
SYSTEM REVENUE-NEW MONEY AND 01/07
ADVANCED REFUND
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2013-2032 TERM: 2037, 2042
Day of Sale: 01/09
ARIZONA STATE UNIVERSITY WEEK OF 111,940 Aa3/AA/
BOARD OF REGENTS, ARIZONA 01/07
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: TAX EXEMPT: 14-32, 37,43
TAXABLE 14-25
Day of Sale: 01/09
BOARD OF REGENTS WEEK OF 99,275 Aa2//AA
TEXAS STATE UNIVERSITY SYSTEM 01/07
REVENUE FINANCING SYSTEM REVENUE
AND REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 01/09
TIFT COUNTY HOSPITAL AUTHORITY, WEEK OF 81,225 Aa3/AA-/
GEORGIA 01/07
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2032 TERM: 2037, 2042
Day of Sale: 01/08
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 75,000 Aaa/NR/
HOMEOWNERSHIP FINANCE BONDS, 01/07
2013 SERIES A
(GNMA AND FNMA PASS-THROUGH
PROGRAM) (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/09
SOUTH CAROLINA JOBS - ECONOMIC WEEK OF 56,910 NR/A/
DEVELOPMENT AUTHORITY INDUSTRIAL 01/07 /EXP/
REVENUE BONDS
SERIES 2013 (SECURED BY FIRST
MORTGAGE BONDS OF SCE&G)
MGR: TD Securities (USA) LLC, New York
TERM: 2033
Day of Sale: 01/08
THE SCHOOL BOARD OF ST. JOHNS WEEK OF 37,000 Aa3/AA-/
COUNTY-CERTIFICATES OF 01/07
PARTICIPATION, SERIES 2013-
NEW MONEY
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2033
REMARK: ROP: 01/08/2013
Day of Sale: 01/09
CITY OF MANHATTAN, KANSAS WEEK OF 25,330 /A/A
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS 01/07
MERCY REGIONAL HEALTH CENTER, INC.
SERIES 2013
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
WILSON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,760 /AA-/
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 01/07
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES
OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2019
Day of Sale: 01/08
CITY OF DECATUR, ILLINOIS WEEK OF 17,090 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 01/07
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2025
REMARK: RATING: (AA2//)
Day of Sale: 01/08
NORTH WALES WATER AUTHORITY, WEEK OF 16,850 /AA/
PENNSYLVANIA 01/07
WATER REVENUE BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 01/09
NORWALK-LA MIRANDA, CALIFORNIA WEEK OF 12,000 Aa3/A+/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 01/07
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/09
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,920 /BBB/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 01/07
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2032
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
TIMBERLANE MUD WEEK OF 9,900 A//
TEXAS 01/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/08
EXETER TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,505 /AA-/
BERKS COUNTY PENNSYLVANIA 01/07
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 01/07
MONTGOMERY COUNTY, KANSAS WEEK OF 9,315 /A/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 466 01/07
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2026
Day of Sale: 01/10
MEADOWHILL REG MUD WEEK OF 9,200 A3//
TEXAS 01/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/08
WARRENSVILLE HEIGHTS, OHIO WEEK OF 9,173 A1//
**********BANK QUALIFIED******** 01/07 EXP/ /
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
COWLEY COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 9,165 /A/
DISTRICT NO. 470, KANSAS 01/07
GENERAL OBLIGATION REFUNDING, 2013
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 01/10
NORTH MISSION GLEN MUNICIPAL WEEK OF 9,090 /A-/
UTILITY DISTRICT, TEXAS UNLIMITED 01/07
TAX GENERAL OBLIGATION BANK
QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2034
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
COVINGTON WATER DISTRICT, WEEK OF 8,680 //
WASHINGTON 01/07
WATER SYSTEM IMPROVEMENT AND
REFUNDING BONDS
*********BANK QUALIFIED************
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 01/08
GAYLORD COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 7,750 Aa2//
2013 REFUNDING, COUNTIES OF OTSEGO, 01/07
ANTRIM & CRAWFORD
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/10
BANGS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,960 //
TEXAS 01/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2035 CABS: 2016-2025
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 01/10
WEST VALLEY, UTAH WEEK OF 6,735 /AA+/AA
SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS 01/07
$5,590M TAX-EXEMPT SERIES 2013A
$1,145M TAXABLE SERIES 2013B
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 01/09
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 6,400 Aaa/NR/
FINANCE AUTHORITY 01/07
MULTI-FAMILY CONDUIT REVENUE BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/09
BRUSHY CREEK MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,090 /AA-/
DISTRICT, TEXAS 01/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2028
Day of Sale: 01/08
OKOBOJI, IOWA WEEK OF 6,020 A2/NR/
GENERAL OBLIGATION WATER REFUNDING 01/07
BONDS
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 01/08
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 6,000 /AA+/
COMMISSION-MULTI FAMILY ASHWOOD 01/07
DOWNS APARTMENTS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2014
Day of Sale: 01/08
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 6,000 /AA+/
COMMISSION-MULTI FAMILY ATHERTON 01/07
WOODS APARTMENTS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2014
Day of Sale: 01/08
EMERALD FOREST UD WEEK OF 6,000 A//
TEXAS 01/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/09
FRANCONIA SEWER AUTHORITY WEEK OF 5,655 //
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 01/07
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS,
SERIES OF 2013
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 01/07
NORTH CEDAR, IOWA WEEK OF 5,650 NR/A/
COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 01/07
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 01/09
ARGYLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,415 //
(DENTON COUNTY, TEXAS) 01/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$ 895M SERIES 2013A
$4,520M SERIES 2013B
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: BOSC, Inc., Richardson
REMARK: SERIES 2013A (PSF-GTD)
SERIES 2013B (UNINSURED)
2013A DUE: 2030-2031 (CABS) AND
2031-2038 (CIB'S)
2013B DUE: 2019 (CABS) AND
2020-2040 (CIB'S)
Day of Sale: 01/08
FORT BEND LEVEE IMPROVEMENT WEEK OF 5,360 /BBB+/
DISTRICT 12, TEXAS UNLIMITED TAX 01/07
GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2014-2034
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
SCHALMONT CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,260 /AA-/
NEW YORK 01/07
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: Jefferies & Company, Inc., New York
Day of Sale: 01/10
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,095 //
DISTRICT NO. 6, TEXAS 01/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 01/07
MIDDLETOWN INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 5,000 //
AUTHORITY, NEW JERSEY 01/07
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 01/10
PFLUGERVILLE, TEXAS WEEK OF 4,600 //
COMBINATION TAX AND REVENUE CO'S 01/07
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 01/08
PIKE COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,100 Aa1//
GEORGIA 01/07
GENERAL OBLIGATION (SALES TAX)
BONDS
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2018
REMARK: UNDERLYING RATINGS: A2
Day of Sale: 01/08
GRAND LAKES MUD WEEK OF 4,000 A//
TEXAS 01/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/07
HARRIS COUNTY MUD #257 WEEK OF 4,000 /A-/
TEXAS 01/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/08
RENN ROAD MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,965 /A/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 01/07
GENERAL OBLIGATION BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2014-2025
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
HARRIS COUNTY MUD #82 WEEK OF 3,770 /BBB/
TEXAS 01/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/10
HAVERFORD TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,360 A1//
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 01/07
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2018
Day of Sale: 01/09
PFLUGERVILLE, TEXAS WEEK OF 2,000 //
LIMITED TAX BONDS, S13 01/07
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 01/08
HARRIS COUNTY WCID #109 WEEK OF 1,875 A//
TEXAS 01/07
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/10
CITY OF TUKWILA, WASHINGTON WEEK OF 945 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 01/07
BONDS
********BANK QUALIFIED*************
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2013-2027
Day of Sale: 01/10
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Expected volume excluding daily issues: 1,209,308 (in 000's)