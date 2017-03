*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Jan. 18] 27.00 Greater Southern Tier BOCES, NY 11:00 AM [Jan. 22] *4.80 Altoona, IA, GO 11:00 AM *4.16 Altoona, IA, GO 11:00 AM 11.00 Eden Prairie ISD #272, MN, GO 11:00 AM Aa2 AA- 10.60 Flagstaff USD #1, AZ, GO 12:00 PM 14.26 Jackson County, MN, GO 11:00 AM Aa1 1.50 Milwaukee Area Tech Coll, WI, GO 11:00 AM *5.00 Socorro County, NM, GO 12:00 PM A+ *1.05 Pennington County, MN, GO 11:30 AM Aa2 *7.00 Pierce County, WI, GO 11:30 AM *3.19 Bel Aire, KS, GO 12:00 PM 7.51 Beloit, WI, GO 12:00 PM 6.05 Beloit, WI, RE 12:00 PM A- *2.09 Fort Bend Co MUD #34, TX, GO 12:00 PM A+ *2.12 Gilmer ISD, TX, GO 12:00 PM Aa3 *8.13 Haddon Twp, NJ, GO 11:00 AM Aa3 *1.30 Haddon Twp, NJ, GO 11:00 AM *10.00 Kerrville, TX, GO 12:00 PM 13.57 Madison Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *5.97 Hastings, MN, GO 12:30 PM AA- *7.62 Saucon Vly SD, PA, GO 12:15 PM 2.08 Alpena Comm College, MI, GO 01:30 PM AA+ 4.48 Ann Arbor, MI, GO 01:30 PM AA+ 4.05 Ann Arbor, MI, GO 02:00 PM BBB+ *2.41 Harris Co MUD #172, TX, GO 03:00 PM [Jan. 23] Aa1 AA+ 551.91 Washington, WA, GO 10:30 AM Aa1 AA+ 125.36 Washington, WA, GO 10:45 AM Aa1 AA+ 230.58 Washington, WA, GO 11:00 AM Aa1 AA+ 323.45 Washington, WA, GO 11:15 AM *6.58 Mercer Island, WA, GO 12:00 PM 47.19 Ctrl Lake Co Jt Action Wtr Agy, IL 11:00 AM 21.95 Davenport, IA, GO 11:00 AM 5.35 Lake Land Comm Coll Dt #517, IL 11:00 AM 4.14 Rochester, MN, RE 11:00 AM 16.85 Woodbury, MN, GO 11:00 AM 6.87 Woodbury, MN, GO 11:00 AM MIG1 SP-1+ F1+200.00 Baltimore County, MD, RE 10:30 AM A *9.90 Grainger County, TN, GO 11:30 AM AA- 10.27 Univ of NC Bd of Gov, NC, RE 10:30 AM *1.40 Allendale Borough, NJ 11:00 AM AA- *5.32 Biddeford, ME, GO 11:00 AM 33.76 Binghamton, NY 11:00 AM 1.37 Binghamton, NY 11:00 AM 28.33 Brewster Ctrl SD, NY 11:00 AM AA+ 81.32 Brookhaven (Town), NY, GO 11:00 AM AA+ 61.64 Brookhaven (Town), NY, GO 11:00 AM *6.00 Clinton (Town), NJ 11:00 AM *9.35 Cranford Twp, NJ 11:00 AM 16.64 Granville County, NC, GO 11:00 AM *2.90 Monmouth Beach Borough, NJ 11:00 AM 28.68 New Hampshire Muni Bond Bk, NH, RE 11:00 AM *8.00 Niagara Wheatfield Ctrl SD, NY 11:00 AM A+ *5.55 Oneonta, NY, GO 11:00 AM 350.00 Port Auth NY & NJ, NY, RE 11:00 AM A1 *6.94 Red Oak ISD, TX, GO 12:00 PM 19.09 Weston (Town), MA, GO 11:00 AM 6.83 Weston (Town), MA 11:00 AM Aa1 AA+ 10.91 Baltimore County, MD, RE 11:15 AM A *6.44 Newport SD, PA, GO 11:15 AM *1.71 Cumberland Co SD Fin Corp, KY, RE 11:30 AM Aa2 *2.13 Litchfield (Town), CT, GO 11:30 AM Aa1 AAA 50.00 Stamford, CT, GO 11:30 AM *2.27 Bourbon Co SD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM 13.00 Grand Rapids Pub Sch, MI, GO 01:30 PM [Jan. 24] AA+ 62.26 Everett, WA, RE 12:00 PM 24.36 Lee's Summit, MO, GO 11:00 AM 15.19 Lee's Summit, MO, GO 11:00 AM *1.48 Branchville Borough, NJ 11:00 AM A1 A+ 13.85 Cherokee Co SD #1, SC, GO 11:00 AM *3.40 Clyde-Savannah Ctrl SD, NY 11:00 AM Aa2 AA- 22.00 Virginia Commonwealth Univ, VA, RE 11:00 AM 18.59 Shelby Co SD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM 11.90 Romeo Comm Schs, MI, GO 01:30 PM [Jan. 28] 11.76 Edina ISD #273, MN, GO 11:00 AM *8.06 Mankato, MN, GO 11:00 AM *2.45 Nevis ISD #308, MN, GO 11:00 AM 19.00 Bemidji ISD #31, MN, GO 11:30 AM *5.85 Ladysmith SD, WI, GO 12:00 PM BBB- *2.30 Harris Co MUD #400, TX, GO 01:00 PM *2.03 Monticello Comm SD, IA, GO 02:00 PM 22.00 Victoria Co Jr Coll Dt, TX, GO 03:00 PM [Jan. 29] AAA 48.00 Fremont Union HSD, CA, GO 12:30 PM *5.60 Fort Bend Co MUD #50, TX, GO 03:00 PM [Jan. 30] 40.00 New Orleans, LA, GO 11:00 AM 16.93 St Paul Port Auth, MN, GO 12:00 PM *4.13 Wayland (Town), MA, GO 11:00 AM [Jan. 31] Aa1 32.28 Tulsa, OK, GO 11:30 AM Aa1 45.00 Tulsa, OK, GO 11:30 AM [Feb. 04] *5.53 Jordan, MN, GO 11:00 AM *4.15 Shoreview, MN, GO 11:00 AM *3.56 Shoreview, MN, GO 11:00 AM *5.23 Carver County, MN, GO 12:00 PM A- *4.95 Sagemeadow Util Dt, TX, GO 12:00 PM [Feb. 05] *1.95 Cumberland, WI, GO 12:00 PM [Feb. 06] *2.20 Harris Co MUD #382, TX, GO 11:00 AM *4.64 Cambridge SD, WI, GO 12:00 PM *9.98 Wayzata ISD #284, MN, RE 12:00 PM *7.75 Muncie Comm Schs, IN 02:00 PM [Feb. 07] 25.00 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM 15.25 Wyandotte Co Unified Govt, KS, GO 11:30 AM 5.31 Wyandotte Co Unified Govt, KS, GO 10:30 AM 19.86 Cedar Grove Twp, NJ, GO 11:00 AM 54.16 Wyandotte Co Unified Govt, KS 12:00 PM 7.34 Wyandotte Co Unified Govt, KS 12:00 PM [Feb. 11] A+ *3.85 Eagle Grove Comm SD, IA, GO 02:30 PM [Feb. 12] 42.02 Norfolk, VA, RE 12:00 AM 10.92 Clay County, MN, GO 10:00 AM 4.76 La Crosse, WI, GO 11:00 AM 1.87 La Crosse, WI, GO 11:00 AM *3.28 Stoughton, WI, GO 11:30 AM [Feb. 13] *1.66 Moose Lake, MN, GO 11:00 AM AA- *2.37 Brooklyn-Guernsey Comm SD, IA, GO 02:30 PM [Feb. 19] Aa2 12.40 St Charles, MO, GO 11:00 AM *5.86 Hugo, MN, GO 11:30 AM [Mar. 04] *7.51 Baldwin City, KS, GO 11:00 AM