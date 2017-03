*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Jan. 28] 11.78 Edina ISD #273, MN, GO 11:00 AM AA *8.06 Mankato, MN, GO 11:00 AM *2.45 Nevis ISD #308, MN, GO 11:00 AM 19.00 Bemidji ISD #31, MN, GO 11:30 AM Aa1 *2.27 Shorewood, MN, GO 11:30 AM *10.00 Baxter, MN, GO 12:00 PM *1.70 Egg Harbor, NJ 11:00 AM Aa2 43.25 Kingsport, TN, GO 11:00 AM *5.85 Ladysmith SD, WI, GO 12:00 PM A+ *9.94 Plainfield Comm Cons SD #202, IL, GO 12:00 PM AA *6.80 Pennridge SD, PA, GO 11:15 AM BBB- *2.30 Harris Co MUD #400, TX, GO 01:00 PM *10.00 Shippensburg Area SD, PA, GO 12:15 PM *2.03 Monticello Comm SD, IA, GO 02:00 PM Aa2 *10.00 Conewago Vly SD, PA, GO 01:15 PM Aa3 AA 22.00 Victoria Co Jr Coll Dt, TX, GO 03:00 PM [Jan. 29] Aa2 AA 21.85 Nevada, NV, GO 11:00 AM Aa2 AA 17.86 Nevada, NV, GO 11:30 AM Aa2 AA 3.00 Nevada, NV, GO 11:30 AM Aaa AAA 75.00 Scottsdale, AZ, GO 11:00 AM Aa1 AAA 48.00 Fremont Union HSD, CA, GO 12:30 PM Aa1 AAA 65.00 Scottsdale Muni Prop Corp, AZ, RE 11:30 AM 41.32 Conway SD #1, AR, GO 12:00 PM *9.45 East Greenwich Twp, NJ 11:00 AM 21.57 Elmira CSD, NY 11:00 AM *6.00 Muhlenberg Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 16.67 Portland, ME, GO 11:00 AM 5.62 Quincy, MA, GO 11:00 AM *2.47 Runnemeade Borough, NJ 11:00 AM *6.50 Solvay Vlg, NY 11:00 AM *5.00 Griswold (Town), CT 11:30 AM *6.99 Westport (Town), CT, GO 11:30 AM BBB- *5.60 Fort Bend Co MUD #50, TX, GO 03:00 PM [Jan. 30] A1 *1.58 Metro-North Fire Prot Dt, MO, GO 11:00 AM 500.00 Illinois, IL, GO 11:15 AM 5.00 Clinton (Town), CT 11:00 AM 36.57 Conway SD #1, AR, GO 12:00 PM *6.44 Croton-Harmon UFSD, NY, GO 11:00 AM 13.17 Geneva, NY 11:00 AM *3.37 Harris Co MUD #432, TX, GO 12:00 PM Aa3 *5.23 N Kentucky Univ, KY, RE 11:00 AM A3 A- 40.00 New Orleans, LA, GO 12:00 PM 325.56 North Carolina, NC, GO 11:00 AM AAA 16.93 St Paul Port Auth, MN, GO 12:00 PM *4.13 Wayland (Town), MA, GO 11:00 AM 6.00 Clinton (Town), CT, GO 11:30 AM *3.15 Drayton Pub SD #19, ND, GO 01:00 PM *1.77 N Cass Pub SD #97, ND, GO 02:00 PM A1 *4.20 Ionia Pub Schs, MI, GO 01:30 PM [Jan. 31] 20.00 San Juan USD, CA, GO 12:00 PM 50.00 San Juan USD, CA, GO 12:30 PM 19.16 Washington County, OR, GO 12:30 PM BBB *3.00 Fort Bend Co MUD #121, TX, GO 11:00 AM Aa1 32.28 Tulsa, OK, GO 11:30 AM Aa1 45.00 Tulsa, OK, GO 11:30 AM *5.20 Bedford (Town), MA, GO 11:00 AM 2.90 Freeport Vlg, NY 11:00 AM 13.97 Ithaca, NY 11:00 AM 16.99 Ithaca, NY, GO 11:00 AM *3.75 Millburn Twp, NJ 11:00 AM *9.80 Oakland Borough, NJ 11:00 AM 29.15 Rochester, NY, GO 11:00 AM 28.24 Monroe Twp (Middlesex Co), NJ, GO 11:15 AM 67.47 Rochester, NY, GO 11:15 AM *1.45 East Haddam (Town), CT 11:30 AM 32.24 Hartford Co Metro Dt, CT, GO 11:30 AM 26.69 Hartford Co Metro Dt, CT, GO 11:30 AM *4.71 Fowler Pub SD, MI, GO 02:00 PM BBB+ *9.65 Spring Creek Util Dt, TX, GO 03:00 PM [Feb. 04] Aa2 11.00 Eden Prairie ISD #272, MN, GO 11:00 AM *1.14 Jordan, MN, GO 11:00 AM 9.95 La Crosse SD, WI, GO 11:00 AM *4.15 Shoreview, MN, GO 11:00 AM *3.56 Shoreview, MN, GO 11:00 AM *4.42 Jordan, MN, GO 10:30 AM *5.23 Carver County, MN, GO 12:00 PM A- *4.95 Sagemeadow Util Dt, TX, GO 12:00 PM *8.59 Hendersonville Util Dt, TN, RE 11:15 AM *1.36 Goddard, KS, GO 03:00 PM [Feb. 05] *3.50 Decatur Pk Dt, IL, GO 11:00 AM *6.50 Decatur Pk Dt, IL, GO 11:30 AM 22.59 Lexington County, SC, GO 10:30 AM *1.95 Cumberland, WI, GO 12:00 PM *3.44 Cutter Morning Star SD #21, AR, GO 12:00 PM *5.00 Dickinson County, IA, GO 12:00 PM *4.00 Norwood (Town), MA 11:00 AM 1.45 South Huntington UFSD, NY, GO 11:00 AM 64.90 Suffolk Co Wtr Auth, NY, RE 11:00 AM A1 A+ 50.95 Coastal Carolina Univ, SC, RE 12:00 PM *3.44 Norphlet SD #50, AR, GO 02:00 PM *3.00 Laurel, MS, GO 05:00 PM [Feb. 06] *2.20 Harris Co MUD #382, TX, GO 11:00 AM *4.64 Cambridge SD, WI, GO 12:00 PM *9.98 Wayzata ISD #284, MN, RE 12:00 PM *2.85 Parkway Util Dt, TX, GO 01:00 PM *7.75 Muncie Comm Schs, IN 02:00 PM [Feb. 07] 25.00 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM 15.27 Wyandotte Co Unified Govt, KS, GO 11:30 AM 5.31 Wyandotte Co Unified Govt, KS, GO 10:30 AM 19.86 Cedar Grove Twp, NJ, GO 11:00 AM 7.34 Wyandotte Co Unified Govt, KS, GO 12:00 PM 52.67 Wyandotte Co Unified Govt, KS, GO 12:00 PM [Feb. 11] *9.57 Cadott Comm SD, WI, GO 11:00 AM A+ *3.85 Eagle Grove Comm SD, IA, GO 02:30 PM [Feb. 12] 10.92 Clay County, MN, GO 10:00 AM 4.76 La Crosse, WI, GO 11:00 AM 1.87 La Crosse, WI, GO 11:00 AM *3.28 Stoughton, WI, GO 11:30 AM 42.02 Norfolk, VA, RE 11:00 AM [Feb. 13] *1.66 Moose Lake, MN, GO 11:00 AM 15.27 St Paul, MN, RE 11:00 AM AA- *2.37 Brooklyn-Guernsey Comm SD, IA, GO 02:30 PM [Feb. 14] 16.34 Auraria Hgr Educ Ctr, CO, RE 12:00 PM [Feb. 19] Aa2 12.40 St Charles, MO, GO 11:00 AM *5.86 Hugo, MN, GO 11:30 AM [Mar. 04] *7.51 Baldwin City, KS, GO 11:00 AM