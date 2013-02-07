BRIEF-Ki Yong Choi reports 6.1 pct stake in Sunshine Heart Inc
* Ki Yong Choi reports 6.1 percent stake in Sunshine Heart Inc as of March 2 - sec filing
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Morgan Securities LLC, New York NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY AT WEEK OF 275,545 // RALEIGH, NORTH CAROLINA 02/11 $133,855M - TAX EXEMPT SERIES $141,690M - TAXABLE SERIES MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: Tax Exempt Series: 10/1/2016-30, 36, 38, 42 Aa1/AA Taxable Series: 10/1/2013-25, 33, 41 Day of Sale: 02/13 LEWISVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 211,500 /AAA/AAA DISTRICT 02/11 TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS $61,500M TAX-EXEMPT $86,900M TAXABLE MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2013-2027 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: /AA+/AA+ $63,100M TAX-EXEMPT (NON-PSF) AA+/AA+ Day of Sale: 02/12 OKLAHOMA CITY WATER UTILITIES WEEK OF 158,505 Aa1/AAA/ TRUST 02/11 WATER AND SEWER SYSTEM REVENUE REFUNDING BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 2/12/13 Day of Sale: 02/13 STATE OF WISCONSIN WEEK OF 111,850 // CLEAN WATER REFUNDING BONDS, 2013 02/11 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York STATE OF NEW YORK MORTGAGE AGENCY WEEK OF 111,580 Aaa// HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS 02/11 48TH SERIES (NON-AMT/ACE) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 107,990 Aa2/AA+/NR REVENUE BONDS, SERIES 2013 02/11 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York MONROE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 101,000 NR/A-/NR DEVELOPMENT CORPORATION 02/11 TAX-EXEMPT REVENUE BONDS (THE ROCHESTER GENERAL HOSPITAL PROJECT), SERIES 2013 $54,420,000 SERIES 2013A $46,580,000 SERIES 2013B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York FAIRFAX COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 93,195 Aa1/AAA/AAA WATER REFUNDING REVENUE BONDS 02/11 SERIES 2013AB BONDS MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York HILLIARD CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 66,425 Aa1/AA/ SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 02/11 $46,994M SERIES 2013 A $19,429M SERIES 2013 B - TAXABLE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 02/12 INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 64,160 A/A+/ DEACONESS HEALTH SYSTEM OBLIGATED 02/11 GROUP MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 02/12 UNIVERSITY OF CHICAGO WEEK OF 60,000 // ILLINOIS EDUCATIONAL REVENUE 02/11 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: 5 Year Put Day of Sale: 02/11 COLORADO HOUSING AND FINANCE WEEK OF 56,350 Aaa/NR/NR AUTHORITY 02/11 SINGLE FAMILY PROJECT BONDS SERIES 2013A (TAXABLE) MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 02/12 INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 47,635 Aaa/AAA/AAA STATE REVOLVING FUND PROGRAM 02/11 REFUNDING BONDS SERIES 2013A MGR: Goldman, Sachs & Co., New York Day of Sale: 02/12 SALEM-KEIZER SCHOOL DISTRICT 24J, WEEK OF 46,365 // OREGON 02/11 GENERAL OBLIGATION REFUNDING FEDERALLY TAXABLE MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2013-2019 Day of Sale: 02/12 MCMINNVILLE SCHOOL DISTRICT 40, WEEK OF 44,310 // GENERAL OBLIGATION REFUNDING 02/11 MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2013-2028 Day of Sale: 02/14 DISTRICT OF COLUMBIA WEEK OF 43,550 /A+/A REVENUE BONDS (ASSOCIATION OF 02/11 AMERICAN MEDICAL COLLEGES ISSUE) SERIES 2011A **REMARKETING** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis Day of Sale: 02/12 CITY OF ROANOKE, VIRGINIA WEEK OF 42,000 /AA/AA+ GENERAL OBLIGATION PUBLIC 02/11 IMPROVEMENT REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2014-2024 MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 38,710 NR/A-/ INSURED REVENUE SAN YSIDRO HEALTH 02/11 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2042 Day of Sale: 02/12 UNITED INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,100 Aa2/A+/AA- (WEBB COUNTY), TEXAS 02/11 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 02/14 UNIVERSITY OF DENVER PROJECT, WEEK OF 22,910 A1// COLORADO EDUCATIONAL FACILITIES 02/11 AUTHORITY MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2014-2030 CITY OF WICHITA FALLS, TEXAS WEEK OF 20,000 // UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 02/11 BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas Day of Sale: 02/14 GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY WEEK OF 18,930 // (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 02/11 STATE OF TEXAS) CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2013-2037 REMARK: A1/A+ Underlying Day of Sale: 02/11 JUDSON, TEXAS WEEK OF 18,875 // INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 02/11 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas Day of Sale: 02/14 VILLAGE OF HARRISON WEEK OF 15,975 // WESTCHESTER COUNTY, NEW YORK 02/11 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 02/12 HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 14,925 A1/A/ AUTHORITY 02/11 NORWICH FREE ACADEMY REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2013B CONNECTICUT MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2034 Day of Sale: 02/11 TRAVIS COUNTY WATER CONTROL AND WEEK OF 13,429 A// IMPROVEMENT DISTRICT #17 (STEINER 02/11 RANCH), TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas Day of Sale: 02/11 SUCCESSOR AGENCY TO THE MONROVIA WEEK OF 13,410 /BBB-/ REDEVELOPMENT AGENCY 02/11 CENTER REDEVLOPMENT PROJECT SUBORDINATE TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS ISSUE 2012 CALIFORNIA MGR: Southwest Securities, Inc., Encino SERIAL: 2013-2022 Day of Sale: 02/13 SOUTH DAVIS RECREATION DISTRICT, WEEK OF 12,965 // UTAH 02/11 GENERAL OBLIGATION REFUNDING MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2014-2026 Day of Sale: 02/13 ESCALON UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,500 // GENERAL OBLIGATION BONDS 2012 02/11 ELECTION 2013A CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 02/12 DEARBORN CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,500 Aa2// MICHIGAN, WAYNE COUNTY, 2013 02/11 EXP/ / REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 02/14 TOWN OF EAST HARTFORD, CONNECTICUT WEEK OF 12,070 Aa2/NR/NR GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 02/11 ISSUE OF 2013 MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 02/12 FARMINGTON PUBLIC SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,825 Aa2// MICHIGAN, OAKLAND COUNTY, 2013 02/11 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: QSBLF Day of Sale: 02/13 SHAWNEE COUNTY CONSOLIDATED RURAL WEEK OF 11,025 /A/ WATER DISTRICT #5, KANSAS 02/11 /EXP/ WATER UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS $9,560M SERIES 2013 A $1,465M SERIES 2013 B - TAXABLE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 02/12 COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 10,925 // ADMINISTRATION 02/11 MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND COMMUNTIY DEVELOPMENT HOUSING REVENUE BONDS SERIES 2013A (NON-AMT) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York CHELTENHAM TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA-/ MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA 02/11 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2035 MIDDLETOWN SCHOOL DISTRICT, NEW WEEK OF 9,940 Aa3// YORK 02/11 MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg WARRENSVILLE HEIGHTS, OHIO WEEK OF 9,745 // CERTIFICATES OF PARTICIPATION 02/11 MGR: Huntington Investment Company, Columbus REMARK: UL: A1 BANK QUALIFIED Day of Sale: 02/14 CATASAUQUA AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,980 // LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES 02/11 PENNSYLVANIA MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2030 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: UL: A- YOUNGSTOWN CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,800 // GENERAL OBLIGATION BONDS 02/11 OHIO MGR: Piper Jaffray, Minneapolis REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 02/14 THE ACADEMY OF THE SACRED HEART WEEK OF 8,500 NR/NR/ MICHIGAN, TAXABLE MORTGAGE REVENUE 02/11 BONDS, SERIES 2013 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 02/14 ONONDAGA COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 8,390 // ONONDAGA COUNTY, NEW YORK 02/11 WATER REVENUE BONDS SERIES 2013 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 02/14 ALTERNATIVE BUILDING CONCEPTS GROUP WEEK OF 8,248 Aaa/NR/NR GNMA COLLATERALIZED TAXABLE REVENUE 02/11 BONDS SERIES 2013A (CLAREMONT APARTMENTS PROJECT) SERIES 2013B (TOWNE CENTER APARTMENTS PROJECT) MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 02/12 TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,015 /AA+/ NUMBER 121, LAKE COUNTY, ILLINOIS 02/11 $6,670,000 GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2013A $1,345,000 TAXABLE GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2013B MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago Day of Sale: 02/13 GRAND MISSION MUD 1, TEXAS WEEK OF 7,165 // UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 02/11 BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 02/12 JORDAN VALLEY WATER CONSERVANCY WEEK OF 7,010 NR/AA+/NR DISTRICT, UTAH 02/11 MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 02/12 MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 6,590 /AA/ COMMISSION MULTIFAMILY HOUSING 02/11 REVENUE BONDS 2012 SERIES 2 (FRIENDSHIP VILLAGE PROJECT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 02/13 ALLAMAKEE COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,185 /A+/ GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING 02/11 BONDS SERIES 2013 IOWA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 02/11 CITY OF CANYON, TEXAS WEEK OF 6,125 /AA-/ UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 02/11 BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: BANK QUALIFIED SAND CREEK METRO DISTIRICT, WEEK OF 5,390 // COLORADO 02/11 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 02/12 HARRIS COUNTY WCID 119, TEXAS WEEK OF 5,075 // UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 02/11 BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 02/11 COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT #60 WEEK OF 5,000 // (ROANOKE-BENSON) WOODFORD COUNTY, 02/11 ILLINOIS GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 02/14 BRAZORIA COUNTY, TEXAS WEEK OF 3,780 // MUD # 26 02/11 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 02/14 CLINTON GENERAL OBLIGATION WEEK OF 3,775 Aa2/NR/ REFUNDING BONDS 2013B 02/11 CONNECTICUT MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2024 Day of Sale: 02/14 PINE TREE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 3,665 // DISTRICT, TEXAS 02/11 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING REFUNDING BONDS, S13 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2016-2019 REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 02/13 SAND CREEK METRO DISTIRICT, WEEK OF 3,510 // COLORADO 02/11 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 02/12 MID CENTRE COUNTY AUTHORITY WEEK OF 3,345 // CENTRE COUNTY, PENNSYLVANIA 02/11 SEWER REVENUE BONDS SERIES 2013 MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 02/13 DENISON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,215 // GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING 02/11 BONDS SERIES 2013 IOWA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 02/11 MURRAY CITY, UTAH WEEK OF 3,000 /AA-/ STORM WATER REVENUE BOND 02/11 SERIES 2013 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2014-2033 REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 02/12 BILMA, TEXAS WEEK OF 2,915 // PUBLIC UTILITY DISTRICT 02/11 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 02/13 MAYPEARL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,907 NAF/A+/NAF DISTRICT 02/11 $1,368M UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 $1,540M UNLIMITED REFUNDING BONDS SERIES 2013-A MGR: BOSC, Inc., Richardson INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: 20-21 CIB SER 2013 16-19 CAB SER 2013 13-34 CIB SER 2013-A 16-17 CAB SER 2013-A PARK CITY WATER REVENUE, UTAH WEEK OF 2,755 Aa2/AA/NR MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 02/13 BLAIR TOWNSHIP WATER & SEWER WEEK OF 2,645 // BLAIR COUNTY, PENNSYLVANIA 02/11 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2013-2040 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: UL: A+ MONTGOMERY COUNTY WATER CONTROL AND WEEK OF 2,525 Baa1// IMPROVEMENT DISTRICT #1, TEXAS 02/11 UNLIMITED TAX REFUDNING BONDS, SERIES 2013 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas Day of Sale: 02/11 RIVERVIEW GARDENS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,380 /AA+/ MISSOURI, ST. LOUIS COUNTY 02/11 TAXABLE GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM Day of Sale: 02/12 ST. IGNACE AREA SCHOOLS WEEK OF 2,235 /AA-/ MACKINAC COUNTY, MICHIGAN 02/11 2013 REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: QSBLF Day of Sale: 02/13 RENO COUNTY EDUCATIONAL FINANCE WEEK OF 1,200 // AUTHORITY 02/11 KANSAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 02/12 ZUMBRO EDUCATIONAL DISTRICT WEEK OF 1,200 Baa2// CERTIFICATES OF PARTICIPATION 02/11 REFUNDING BONDS MINNESOTA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 02/14 HALLSVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,000 /AA+/ MISSOURI, BOONE COUNTY 02/11 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: MO DIRECT DEPOSIT PROGRAM Day of Sale: 02/12 ---------------------- Expected volume excluding daily issues: 2,391,019 (in 000's)
* Ki Yong Choi reports 6.1 percent stake in Sunshine Heart Inc as of March 2 - sec filing
LONDON, March 10 Five euro zone countries are scheduled to hold bond auctions in what promises to be a busy week of supply ahead. * On Monday, Italy will issue up to 9 billion euros of three-year, seven-year, 15-year and 30-year bonds. * On Tuesday, the Netherlands is scheduled to sell 2-3 billion euros of bond maturing on January 2022. * On Wednesday, Germany will sell 1 billion euros of 30-year bonds.
March 8 Elliott Management reported in a regulatory filing that Spirit AeroSystems Holdings has said its former chief executive officer, Larry Lawson, has breached his retirement contract by consulting for the hedge fund during its proxy fight with Arconic Inc.