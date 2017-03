*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Feb. 14] *9.47 Lyon Co SD, NV, GO 11:30 AM A1 16.34 Auraria Hgr Educ Ctr, CO, RE 12:00 PM A+ *5.08 Bay City, TX, GO 11:00 AM AA- *8.51 Johnson Co Spec Util Dt, TX, RE 11:00 AM Aa3 NR 78.98 NE Maryland Wst Disp Auth, MD, RE 10:30 AM *3.60 Grove City, OH 11:00 AM 31.04 Kenton Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *6.04 Kinnelon Borough, NJ 11:00 AM *2.31 Leonia Borough, NJ 11:00 AM *1.23 Lloyd (Town), NY 11:00 AM *8.23 Millstone Twp, NJ 11:00 AM 6.12 North Shore Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM Aa1 AA+ 198.73 Ohio, OH, GO 11:00 AM 68.26 Ohio, OH, GO 11:00 AM *2.00 Old Brookville Vlg, NY, GO 11:00 AM *5.10 Sutton (Town), MA, GO 11:00 AM *2.58 Winamac (Town), IN, RE 11:00 AM *4.76 Conemaugh Vly SD, PA, GO 11:15 AM A+ 17.35 Kentucky Rural Wtr Fin, KY, RE 11:30 AM 18.00 Tulsa Co ISD #3, OK, GO 12:45 PM Aa3 A+ 21.56 Florida Bd of Governors, FL, RE 12:00 PM 11.00 Zachary Comm SD #1, LA, GO 01:00 PM A *1.71 Villisca Comm SD, IA, GO 02:30 PM [Feb. 19] Aa1 AAA 73.92 King County, WA, GO 12:30 PM *2.40 Freeborn County, MN, GO 11:00 AM Aa2 12.40 St Charles, MO, GO 11:00 AM *9.50 Wauconda Vlg, IL, GO 11:00 AM *1.85 West St Paul ISD #197, MN, GO 11:00 AM Aaa 40.00 Harford County, MD, GO 10:30 AM *2.75 St Francis, MN, GO 11:30 AM Aaa 76.93 Harford County, MD, GO 11:00 AM 14.01 Kentucky Interl Sch Transp, KY, RE 11:00 AM *5.40 Palestine-Wheatley SD #23, AR, GO 12:00 PM *7.16 Raymore, MO, GO 12:00 PM Aaa AA+ 19.80 Wayne Twp, NJ, GO 11:00 AM 1.09 Grand Forks County, ND, GO 12:30 PM *2.22 Waterwood MUD #1, TX, GO 01:00 PM [Feb. 20] Aa3 11.60 Federal Way, WA, GO 11:30 AM AA+ 490.00 Santa Clara County, CA, GO 12:30 PM *2.63 Arcadia, WI, RE 11:00 AM *1.24 Brainerd ISD #181, MN, GO 11:00 AM *4.38 Harris-Fort Bend Co MUD #5, TX, GO 11:00 AM *2.38 Marion ISD, TX, GO 11:00 AM Aa2 *1.92 Nisswa, MN, GO 11:00 AM Aa3 *5.00 Alamogordo Muni SD #1, NM, GO 12:30 PM *4.89 Cook Co Comm Coll Dt #512, IL, GO 11:30 AM *1.44 East Cedar Creek Fresh Wtr Dt, TX 11:30 AM *4.63 Harris Co MUD #468, TX, GO 11:30 AM A1 *2.95 River Bend (Town), NC, GO 10:30 AM *7.70 Union County, TN, GO 10:30 AM *8.98 Lwr Merion Twp, PA, GO 10:45 AM A1 6.46 Cattaraugus County, NY, GO 11:00 AM 1.63 Cattaraugus County, NY 11:00 AM A+ *3.06 Cuyahoga Metro Hsg Auth, OH, RE 11:00 AM *2.40 Eunice Pub SD #8, NM, GO 01:00 PM *1.98 Frontier Sch Corp, IN, GO 11:00 AM *8.35 Hopkinton (Town), MA, GO 11:00 AM *2.50 Johnson City Vlg, NY 11:00 AM *1.67 Mahopac Ctrl SD, NY 11:00 AM *1.20 South Hackensack Twp, NJ 11:00 AM *4.30 Spartanburg Co SD #7, SC, GO 11:00 AM *1.08 Tipton, IA, GO 12:00 PM *5.28 Wanaque Borough, NJ 11:00 AM 10.50 Montclair Twp, NJ, GO 11:15 AM *1.00 Sherman (Town), CT, GO 11:30 AM 22.00 Montclair Twp, NJ, GO 11:45 AM A2 *3.25 Nice Comm SD, MI, GO 01:30 PM BBB- *1.49 Harris Co MUD #5, TX, GO 03:00 PM [Feb. 21] Aa2 84.66 Bend La Pine SD #1, OR, GO 12:00 PM *7.25 Maccray ISD #2180, MN, GO 11:00 AM Aa2 AA- 57.48 Minnesota State Coll & Univ, MN 11:30 AM 3.48 Minnesota State Coll & Univ, MN 11:30 AM 141.52 Nassau County, NY, GO 10:30 AM *10.00 Oak Park Pk Dt, IL, GO 11:30 AM MIG1 *8.90 Cumberland County, ME 11:00 AM Aaa AAA 225.00 Delaware, DE, GO 11:00 AM A1 11.56 Evans-Brant Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM 3.30 Jeffersonville, IN 11:00 AM 22.49 Lafayette, IN, RE 11:00 AM *2.12 Lakehurst Borough, NJ, GO 11:00 AM *2.50 Napoleon, OH 11:00 AM 17.38 North Babylon UFSD, NY, GO 11:00 AM *2.70 Oxford (Town), CT 11:00 AM A+ *1.23 Thomson (Town), MN, GO 12:00 PM [Feb. 25] *3.52 Buffalo Hanover ISD #877, MN, GO 11:00 AM *5.40 Hancock ISD #768, MN, GO 11:00 AM *1.12 Sauk Rapids, MN, GO 11:00 AM *5.86 Hugo, MN, GO 11:30 AM *3.40 Marquette Pub Schs, MI, GO 01:30 PM *4.17 St Joseph Co Intermed SD, MI, GO 02:30 PM [Feb. 26] 63.53 Washington, WA, RE 11:30 AM 23.88 San Gorgonio Memorial Hlthcare, CA 12:00 PM 1.50 Milwaukee Area Tech Coll, WI, GO 11:00 AM *3.12 Richfield, MN, GO 11:00 AM *2.77 Richfield, MN, GO 11:00 AM Aa2 *7.35 Bradley County, TN, GO 10:15 AM *4.99 Bayfield County, WI, GO 12:00 PM *4.78 Cresskill Borough, NJ, GO 11:00 AM Aa2 AA- 84.00 Hidalgo Co Drain Dt #1, TX, GO 12:00 PM Aaa 63.70 Univ of Michigan, MI, RE 11:15 AM *1.18 Tulsa Co ISD #10, OK, GO 12:45 PM *1.89 St Clair Shores, MI, GO 02:00 PM [Feb. 27] 26.39 Washington, WA, RE 11:00 AM 39.55 Washington, WA, RE 11:30 AM 32.00 San Mateo, CA, GO 12:00 PM 6.14 Monona Grove SD, WI, GO 10:30 AM 3.86 Monona Grove SD, WI, GO 11:00 AM *1.26 West Harris Co MUD #21, TX, GO 11:30 AM 14.50 Green Oak Twp, MI, GO 11:00 AM 9.17 Harris Co MUD #18, TX, GO 12:00 PM *1.49 Quabbin Reg SD, MA, GO 11:00 AM *1.28 Alfalfa Co ISD #1, OK, GO 01:45 PM [Feb. 28] 65.99 Eastern Carver Co ISD #112, MN, GO 11:00 AM 14.81 Haddonfield Borough, NJ, GO 10:45 AM 15.06 Wyandotte Co Unified Govt, KS, GO 12:00 PM 10.13 Wyandotte Co/Kansas City PBC, KS 12:00 PM 18.98 Robbinsville Twp BOE, NJ, GO 11:45 AM [Mar. 04] *7.51 Baldwin City, KS, GO 11:00 AM [Mar. 05] 15.12 Rochester ISD #535, MN, GO 11:00 AM 3.91 Rochester ISD #535, MN, RE 11:00 AM 3.26 Manhattan, KS, GO 12:00 PM [Mar. 06] 500.00 Maryland, MD, GO 11:00 AM 397.52 Maryland, MD, GO 11:15 AM [Mar. 07] 6.75 N Vermillion Comm Sch Bldg Cor, IN 11:00 AM [Mar. 11] *8.90 Ottumwa Comm SD, IA, RE 02:00 PM [Mar. 18] 75.02 Albuquerque, NM, GO 12:00 PM [Mar. 19] 126.87 New Mexico, NM, GO 11:00 AM [Mar. 21] A *7.81 Jesup Comm SD, IA, RE 12:00 PM