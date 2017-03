*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Feb. 25] AA- *1.00 Glenwood City SD, WI, GO 10:30 AM *5.40 Hancock ISD #768, MN, GO 11:00 AM A+ *4.29 Jack County, TX, GO 11:00 AM AA 1.07 Sauk Rapids, MN, GO 11:00 AM Aa2 *9.35 Wheeling Comm Cons SD #21, IL, GO 11:00 AM Aa2 1.09 Wheeling Comm Cons SD #21, IL, GO 11:15 AM 6.00 Fort Bend Co Levee Imp Dt #15, TX 11:30 AM AA+ *5.86 Hugo, MN, GO 11:30 AM 8.94 Cedar Hill ISD, TX, GO 12:00 PM *3.45 Waunakee Vlg, WI, RE 12:00 PM *2.38 Waunakee Vlg, WI, RE 12:00 PM Aa2 22.40 Wheeling Comm Cons SD #21, IL, GO 12:00 PM A1 18.65 Clearfield Area SD, PA, GO 11:15 AM Aaa AAA 16.11 Rockville, MD, GO 12:00 PM Aaa AAA 6.33 Rockville, MD, GO 12:00 PM *6.87 Marion Ctr Area SD, PA, GO 12:15 PM A+ *3.40 Marquette Pub Schs, MI, GO 01:30 PM A+ *4.17 St Joseph Co Intermed SD, MI, GO 02:30 PM [Feb. 26] Aa2 63.53 Washington, WA, RE 11:30 AM 17.80 Bernalillo County, NM, GO 11:00 AM 23.88 San Gorgonio Memorial Hlthcare, CA 12:00 PM Aa1 AA 27.19 Charles Co Comm, MD, GO 10:00 AM Aa1 1.50 Milwaukee Area Tech Coll, WI, GO 11:00 AM AA+ *3.12 Richfield, MN, GO 11:00 AM AA+ *2.77 Richfield, MN, GO 11:00 AM Aa2 *7.35 Bradley County, TN, GO 10:15 AM Aa2 *6.04 Westchester Vlg, IL, GO 11:15 AM *1.50 Bernardsville Borough, NJ 11:00 AM *4.78 Cresskill Borough, NJ, GO 11:00 AM *8.63 Hart Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *1.18 Tulsa Co ISD #10, OK, GO 12:45 PM AA- *1.89 St Clair Shores, MI, GO 02:00 PM [Feb. 27] 26.39 Washington, WA, RE 11:00 AM 39.55 Washington, WA, RE 11:30 AM Aa1 AA+ 27.26 San Mateo, CA, GO 12:00 PM *6.14 Monona Grove SD, WI, GO 10:30 AM A2 *2.38 Marion ISD, TX, GO 11:00 AM *3.86 Monona Grove SD, WI, GO 11:00 AM *3.75 Normal CUSD #5, IL, GO 11:00 AM *1.70 Paloma Lake MUD #1, TX, GO 11:00 AM *1.92 Paloma Lake MUD #2, TX, GO 11:00 AM 1.50 Longwood Ctrl SD, NY 10:30 AM 100.00 New York City, NY, GO 10:30 AM *1.26 West Harris Co MUD #21, TX, GO 11:30 AM 5.98 Boone Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM *4.00 Decatur SD #17, AR, GO 12:00 PM Aa2 14.50 Green Oak Twp, MI, GO 11:00 AM 9.17 Harris Co Imp Dist #18, TX, GO 12:00 PM 6.96 New Rochelle, NY 11:00 AM 1.75 New Rochelle, NY 11:00 AM *1.49 Quabbin Reg SD, MA, GO 11:00 AM *4.30 Somerville Borough, NJ 11:00 AM *9.50 Tonawanda CSD, NY 11:00 AM *1.20 Windham-Ashland-Jewett CSD, NY 11:00 AM A+ *8.70 Bowling Green, OH, GO 11:30 AM 2.04 Montclair Twp, NJ 11:30 AM *5.00 Ocean City, NJ 11:30 AM Aaa *5.56 Simsbury (Town), CT, GO 11:30 AM *1.28 Alfalfa Co ISD #1, OK, GO 01:45 PM [Feb. 28] AA 8.18 Utah BOR, UT, RE 11:00 AM A1 26.40 Albany, OR, GO 12:30 PM A *7.02 Payson City, UT, RE 11:30 AM BBB+ *1.25 Williamson Co MUD #13, TX, GO 11:00 AM Aaa 150.59 Boston, MA, GO 10:30 AM 65.99 Eastern Carver Co ISD #112, MN, GO 11:30 AM Aaa 24.33 Boston, MA, GO 10:45 AM Aa2 14.81 Haddonfield Borough, NJ, GO 10:45 AM *6.88 Amherst (Town), MA, GO 11:00 AM *3.45 Croton-on-Hudson Vlg, NY, GO 11:00 AM AA+ 79.50 Lewisville ISD, TX, GO 12:00 PM 6.80 Niagara County, NY, GO 11:00 AM *2.82 Omaha SD #6, AR, GO 12:00 PM 12.05 Poughkeepsie (Town), NY 11:00 AM *3.16 Sherborn (Town), MA, GO 11:00 AM *4.49 Union Beach Borough, NJ 11:00 AM *7.82 Versailles, KY, RE 11:00 AM SP-1+ 13.30 Wyandotte Co Unified Govt, KS 12:00 PM AA 10.13 Wyandotte Co/Kansas City PBC, KS 12:00 PM *4.66 Manasquan Borough, NJ 11:30 AM Aa3 18.98 Robbinsville Twp BOE, NJ, GO 11:45 AM 8.00 Scott Co SD Fin Corp, KY, RE 01:00 PM [Mar. 01] *1.11 Creek Co ISD #31, OK, GO 12:45 PM [Mar. 04] *7.47 Baldwin City, KS, GO 11:00 AM *7.29 Gardner, KS, GO 12:00 PM A2 *2.52 Storm Lake, IA, RE 02:00 PM *2.31 Brandywinw Comm Schs, MI, GO 01:30 PM [Mar. 05] 70.00 Palo Alto USD, CA, GO 12:30 PM *2.75 Hinsdale Vlg, IL, GO 10:45 AM AA- *4.08 Benbrook Wtr Auth, TX, RE 11:00 AM AA+ 8.00 Encinitas Pub Fin Auth, CA, RE 01:00 PM A2 A 307.97 Lower Colorado River Auth, TX, RE 11:00 AM 15.12 Rochester ISD #535, MN, GO 11:00 AM 3.91 Rochester ISD #535, MN, RE 11:00 AM Aa2 AA- 17.68 Univ of Alabama BOT, AL, RE 11:00 AM Aa2 AA- 69.84 Univ of Alabama BOT, AL, RE 11:00 AM Aa2 AA- 43.22 Univ of Alabama BOT, AL, RE 11:00 AM Aa2 AA- 3.06 Univ of Alabama BOT, AL, RE 11:00 AM Aa2 AA- 84.00 Hidalgo Co Drain Dt #1, TX, GO 12:00 PM *5.60 Kenilworth Borough, NJ, GO 11:00 AM 3.26 Manhattan, KS, GO 12:00 PM [Mar. 06] *1.39 West Ranch Mgmt Dt, TX, GO 11:00 AM 6.04 Canton (Town), MA, GO 11:00 AM 500.00 Maryland, MD, GO 11:00 AM 397.52 Maryland, MD, GO 11:15 AM *2.92 Barker Ctrl SD, NY, GO 11:30 AM *1.60 Fort Bend Co MUD #158, TX, GO 03:00 PM [Mar. 07] *4.50 Cypress Ranch Wtr Cntr & Imp #, TX 10:00 AM *9.74 Rockett Spec Util Dt, TX, RE 11:00 AM *4.76 Sunfield MUD #1, TX, GO 11:30 AM 3.95 Fort Bend Co MUD #128, TX, GO 11:45 AM 18.00 Merrimack County, NH 11:00 AM 6.75 N Vermillion Comm Sch Bldg Cor, IN 11:00 AM *1.80 Slingerlands Fire Dist, NY, GO 11:00 AM [Mar. 11] *4.15 Roseville, MN, GO 11:00 AM 59.86 Middleton-Cross Plains Area SD, WI 12:00 PM *8.90 Ottumwa Comm SD, IA, RE 02:00 PM A+ *1.77 Kingsley-Pierson Comm SD, IA, GO 02:30 PM [Mar. 12] 1.41 Virginia, MN, GO 11:00 AM [Mar. 13] 25.00 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM [Mar. 18] *3.39 Hunter's Glen MUD, TX, GO 01:30 PM [Mar. 19] 126.87 New Mexico, NM, GO 11:00 AM [Mar. 21] A *7.81 Jesup Comm SD, IA, RE 12:00 PM [Mar. 26] *6.13 Boone Comm SD, IA, GO 11:00 AM [Mar. 27] A+ *8.40 Hubbard-Radcliffe Comm SD, IA, GO 11:00 AM A+ *1.10 Hubbard-Radcliffe Comm SD, IA, GO 11:30 AM [Apr. 01] A2 *4.49 Storm Lake, IA, RE 02:00 PM