BRIEF-Presidio Inc announces pricing of initial public offering
* Says initial public offering of 16.7 million common shares priced at $14.00per share Source text for Eikon: Further company coverage:
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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 400,547 Aa1/AA+/ AUTHORITY, VIRGINIA 03/04 HOMEOWNERSHIP MORTGAGE BONDS ***********TAXABLE***************** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis TERM: 2042 Day of Sale: 03/06 STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 400,000 Aa3/AA/AA GENERAL OBLIGATION 03/04 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: 200MM Floating Rate Notes 2014-23 200MM GO Bonds 2024-33 ROP 3/5 Day of Sale: 03/06 MARYLAND HEALTH AND HIGHER WEEK OF 356,705 A2/A-/A EDUCATION FACILITIES AUTHORITY 03/04 UNIVERSITY OF MARYLAND MEDICAL SYSTEM ISSUE $241,755M REVENUE BONDS SERIES 2013A $114,950M REVENUE BONDS SERIES 2013B (TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 286,515 Aa1/AA/AA+ CALIFORNIA 03/04 TAXABLE FIXED RATE NOTES MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 03/05 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS WEEK OF 270,130 Aa2/AA-/AA BUILDING AUTHORITY PROJECT REVENUE 03/04 BONDS $198,385 SENIOR SERIES 2013-1 $ 71,745M SENIOR SERIES 2013-2 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York FULTON COUNTY (GEORGIA) WEEK OF 219,800 Aa3/AA-/AA- WATER AND SEWERAGE REVENUE 03/04 REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York STATE OF NEVADA WEEK OF 200,195 // GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX) 03/04 BONDS $98,815M CAPITAL IMPROVEMENT AND CULTURAL AFFAIRS REFUNDING BONDS, SERIES 2013D-1 $64,975M CAPITAL IMPROVEMENT AND CULTURAL AFFAIRS REFUNDING BONDS, SERIES 2013E (TAXABLE) $12,110M NATURAL RESOURCES REFUNDING BONDS, SERIES 2013F-1 $ 3,590M OPEN SPACE, PARKS AND CULTURAL RESOURCES REFUNDING BONDS, SERIES 2013G $20,704M OPEN SPACE, PARKS AND NATURAL RESOURCES REFUNDING BONDS, SERIES 2013H-1 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: SERIES 2013H-1 AA2/AA/AA+ MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 149,165 // AGENCY 03/04 SINGLE FAMILY HOUSE REVENUE BONDS, SERIES 163 (AMT) SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 164 (NON-AMT) SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 165 (NON-AMT) SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS SERIES 168 (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: SERIES 168 AA2/AA MARTIN COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 127,790 Ba1/BB/ DEVELOPMENT AUTHORITY INDUSTRIAL 03/04 DEVELOPMENT REFUNDING REVENUE BONDS (INDIANTOWN CONGENERATION, L.P. PROJECT), SERIES 2013 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York ECTOR COUNTY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 117,940 // DISTRICT 03/04 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS TEXAS MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2038 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM Day of Sale: 03/06 ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 100,000 // AUTHORITY 03/04 HOUSING REVENUE BONDS $65,000,000 SERIES 2013A $35,000,000 SERIES 2013B FEDERALLY TAXABLE MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 03/06 CITY OF HENDERSON, NEVADA WEEK OF 83,340 Aa2/AA/NR $17,925M GENERAL OBLIGATION 03/04 (LIMITED TAX) SEWER REFUNDING BONDS SERIES 2013A $38,670M GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX) VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS, SERIES 2013B $26,745M GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX) VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS, SERIES 2013C MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York ADAMS COUNTY SCHOOL DISTRICT NO. 14 WEEK OF 64,000 Aa2// REFUNDING GENERAL OBLIGATION, 03/04 COLORADO MGR: George K. Baum & Company, Denver SERIAL: 2013-2031 Day of Sale: 03/06 NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 60,885 Aa2//AA DISTRICT, TEXAS (TAXABLE) 03/04 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2013-2032 COLUMBUS, GEORGIA WEEK OF 53,000 Aa3/AA/ WATER AND SEWER (REFUNDING) 03/04 MGR: Merchants National Bank & Trust Co., Indianapolis REMARK: 2014-2023 (1MM-1.5MM) 2026-2032 (5.7MM-7.25MM) PIKEVILLE, KENTUCKY WEEK OF 45,000 // HOSPITAL IMPROVEMENT REVENUE 03/04 BOND ANTICIPATION NOTES MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis TERM: 2014 REMARK: MIG-1//(A3//) Day of Sale: 03/06 NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 44,510 Aa2//AA DISTRICT, TEXAS 03/04 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2017-2031 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM HUTTO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 42,560 NR/AAA/ UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 03/04 SERIES 2013 MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATINGS: A Day of Sale: 03/05 CITY OF ATLANTIC BEACH, FLORIDA WEEK OF 41,545 //BBB HEALTH CARE FACILITIES REVENUE & 03/04 REFUNDING BONDS, SERIES 2013A MGR: Ziegler, Chicago Day of Sale: 03/05 CITY OF PROVIDENCE, RHODE ISLAND WEEK OF 40,000 Baa1/BBB/ GENERAL OBLIGATION BONDS 03/04 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2014-2033 Day of Sale: 03/05 SAN YSIDRO HEALTH MUNICIPAL WEEK OF 38,000 NR/A/ FINANCE AUTHORITY REVENUE BONDS 03/04 CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2043 INSURANCE: CAL-MORTGAGE LOAN INSURANCE Day of Sale: 03/06 CITY OF JERSEY CITY, NEW JERSEY WEEK OF 36,715 A2// GENERAL OBLIGATION BONDS 03/04 ************TAXABLE************* MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York REMARK: 2 SERIES Day of Sale: 03/05 HUMBLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 32,140 Aaa/AAA/ TEXAS 03/04 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2014-2024 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: AA2/AA- (NON-PSF) Day of Sale: 03/04 REDONDO BEACH UNIFIED SCHOOL WEEK OF 31,800 // DISTRICT 2003 03/04 GENERAL OBLIGATION BONDS CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 03/07 UNIVERSITY OF ALASKA GENERAL WEEK OF 31,545 Aa2/AA-/ REVENUE AND REFUNDING BONDS 03/04 2013 SERIES S MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 03/05 COLORADO DEPARTMENT OF WEEK OF 31,500 // TRANSPORTATION RANS REVENUE BONDS 03/04 COLORADO MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2016 Day of Sale: 03/07 CITY OF PORTLAND, MAINE WEEK OF 26,390 Baa1/BBB+/ GENERAL AIRPORT REVENUE REFUNDING 03/04 BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2013-2032 Day of Sale: 03/05 COUNTY OF UNION, NORTH CAROLINA WEEK OF 25,495 Aa2/AA-/AA LIMITED OBLIGATION BONDS 03/04 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2017-2031 EWING TOWNSHIP BOARD OF EDUCATION WEEK OF 19,490 /AA-/ MERCER COUNTY, NEW JERSEY 03/04 SCHOOL REFUNDING BONDS, 2013 MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 03/07 GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY DAILY 18,930 A1/AA-/ TEXAS (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS) CONTRACT REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2013 IH 35 TREATED WATER DELIVERY SYSTEM PROJECT MGR: BOSC, Inc., Oklahoma City SERIAL: 2013-2037 MARLBORO TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 18,700 /AA+/ EDUCATION 03/04 MONMOUTH COUNTY, NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 03/05 BUILD NEW YORK CITY RESOURCES WEEK OF 17,850 NR/NR/NR CORPORATION 03/04 REVENUE BONDS, SERIES 2013 MGR: TD Securities (USA) LLC, New York TERM: 2023, 2033, 2043 LEAGUE CITY GENERAL OBLIGATION WEEK OF 14,455 Aa2/AA/ REFUNDING BONDS 03/04 TEXAS MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2033 Day of Sale: 03/05 MAUMEE CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 14,370 /AA-/ VARIOUS PURPOSE BONDS, LUCAS COUNTY 03/04 CONSISTING OF: $1,200M SERIES A $ 8,249 SERIES B - REFUNDING BONDS $4,915M SERIES C - TAXABLE REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 03/07 WELLSVILLE CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 13,960 NR// NEW YORK 03/04 REFUNDING BONDS MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York TERM: 2023 Day of Sale: 03/06 MATANUSKA-SUSITNA BOROUGH, ALASKA WEEK OF 13,105 A2/AA+/AA GENERAL OBLIGATION BONDS, 03/04 2013 SERIES A MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 03/05 CITY OF RICHLAND, WASHINGTON WEEK OF 11,925 // LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 03/04 $9,695,000 SERIES 2013A $2,230,000 SERIES 2013B TAXABLE MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland REMARK: Series A Due: 12/1/16 - 12/1/37 Series B Due: 12/1/13 - 12/1/29 Day of Sale: 03/06 CITY OF WICHITA FALLS, TEXAS WEEK OF 11,895 Aa2/AA/ LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND 03/04 MGR: RBC Capital Markets, Dallas SERIAL: 2013-2026 PARKLAND SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,000 /AA/ LEHIGH COUNTY, PENNSYLVANIA 03/04 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2013 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2029 REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 03/04 LANCASTER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,975 // DISTRICT 03/04 TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2014-2035 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM Day of Sale: 03/05 NORTHWEST PARKWAY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 8,500 /A+/ DISTRICT, TEXAS 03/04 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas Day of Sale: 03/04 CITY OF BETHLEHEM WEEK OF 8,300 /AA-/ LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES, 03/04 PENNSYLVANIA FEDERALLY TAXABLE GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013 B MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 03/05 LABETTE COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 8,045 NR// DISTRICT #505 03/04 GENERAL OBLIGATION BONDS KANSAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2018-2037 REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 03/07 ALMONT COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,020 /AA-/ TAXABLE REFUNDING BONDS 03/04 COUNTIES OF LAPEER, ST. CLAIR, MACOMB & OAKLAND MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: QSBLF Day of Sale: 03/05 BROOKINGS-HARBOR SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,730 // 17C, OREGON 03/04 GENERAL OBLIGATION REFUNDING FEDERALLY TAXABLE MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland SERIAL: 2013-2020 Day of Sale: 03/05 CITY OF BETHLEHEM WEEK OF 6,375 // LEHIGH AND NORTHAMPTON COUNTIES, 03/04 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A OF 2013 ***********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 03/07 SALT LAKE CITY, UTAH WEEK OF 5,965 Aaa//AAA GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/04 SERIES 2013A MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland Day of Sale: 03/06 NORTHWEST HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 5,475 /BBB+/ MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 10 03/04 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas Day of Sale: 03/07 FRANKLIN TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 5,465 /AA-/ EDUCATION 03/04 HUNTERDON COUNTY, NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS *********BANK QUALIFIED*********** MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 03/07 MOUNT PLEASANT AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,425 // WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA 03/04 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2013 **********BANK QUALIFIED*********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 03/05 ROCKWALL COUNTY CONS WEEK OF 5,370 /BBB+/ MUNICIPAL UTILITY DISTRICT #1 03/04 TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2013-2020 Day of Sale: 03/05 TROUP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,170 Aaa// TEXAS 03/04 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2013-2036 CABS: 2016-2018 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: A1 Day of Sale: 03/04 SCHOHARIE CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,120 NR// NEW YORK 03/04 REFUNDING BONDS MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York TERM: 2020 Day of Sale: 03/07 BYRON-BERGEN CENTRAL SCHOOL WEEK OF 4,695 A1/NR/ DISTRICT, NEW YORK 03/04 REFUNDING BONDS MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York TERM: 2019 Day of Sale: 03/05 MORRIS COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,055 NR// DISTRICT #417 03/04 GENERAL OBLIGATION CROSSOVER REFUNDING BONDS KANSAS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2023-2028 REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 03/04 WOODLAND PARK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,050 // RE-2, COLORADO 03/04 TELLER COUNTY, COLORADO GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2013 *********BANK QUALIFIED************ MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2015-2023 REMARK: RATED: AA2 (CO STATE INTERCEPT)/ AA3 (UNDERLYING) EASTERN LANCASTER COUNTY SCHOOL WEEK OF 3,675 /AA/ DISTRICT 03/04 LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS, (LIMITED TAX) SERIES OF 2013 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2018 REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 03/05 MIDWAY SCHOOL DISTRICT GENERAL WEEK OF 3,400 Aa2/A/ OBLIGATION REFUNDING BONDS 04 03/04 ELECTION 2013A CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2030 REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 03/05 SOUTHERN HUMBOLDT JOINT UNIFIED WEEK OF 3,000 A1// SCHOOL DISTRICT 03/04 GENERAL OBLIGATION BONDS CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2042 REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 03/05 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,675 /A/ DISTRICT NO. 367, TEXAS 03/04 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas Day of Sale: 03/06 CITY OF EVERMAN, TEXAS WEEK OF 2,500 /A-/ GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 03/04 2013 MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas Day of Sale: 03/04 CAZENOVIA CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,290 NR// NEW YORK 03/04 REFUNDING BONDS MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York TERM: 2024 Day of Sale: 03/05 SHERMAN CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,222 NR// NEW YORK 03/04 **************TAXABLE************** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York REMARK: QSCB Day of Sale: 03/07 EAST PRAIRIE COMBINATION WATER AND WEEK OF 2,105 // SEWER REFUNDING REVENUE BONDS 03/04 MISSOURI MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2038 REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 03/07 TIOGA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,000 // TEXAS 03/04 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS ***************BANK QUALIFIED****** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis SERIAL: 2018-2038 REMARK: /AAA/(/A/) PSF Day of Sale: 03/05 PITTSGROVE TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 1,755 NR/AA-/ EDUCATION, NEW JERSEY 03/04 REFUNDING BONDS MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York TERM: 2025 Day of Sale: 03/06 BREWSTER (VILLAGE), NEW YORK WEEK OF 1,665 NR// REFUNDING BONDS 03/04 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York TERM: 2038 Day of Sale: 03/07 MAYPEARL INDEPENDENT SCHOOL DAILY 1,500 /A+/ DISTRICT ELLIS COUNTY, TEXAS MAINTENANCE TAX NOTES SERIES 2013 MGR: BOSC, Inc., Oklahoma City SERIAL: 2014-2028 ORLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,100 NR/A/ GENERAL OBLIGATION BONDS 2008 03/04 ELECTION 2013C CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2043 REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 03/07 ---------------------- Expected volume excluding daily issues: 3,638,084 (in 000's)
* Says initial public offering of 16.7 million common shares priced at $14.00per share Source text for Eikon: Further company coverage:
* Alexandria Real Estate Equities, Inc. announces pricing of public offering of 6,100,000 shares of common stock
BEIJING, March 10 China's corporate debt levels are excessively high, the head of the central bank said on Friday.