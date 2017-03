*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Mar. 01] *1.11 Creek Co ISD #31, OK, GO 12:45 PM [Mar. 04] A *7.47 Baldwin City, KS, GO 11:00 AM AA *2.85 Eau Claire Area SD, WI, GO 11:00 AM Aa3 *7.29 Gardner, KS, GO 12:00 PM 5.73 Sullivan County, NY 11:00 AM 9.50 Sullivan County, NY 11:00 AM A2 *2.52 Storm Lake, IA, RE 02:00 PM A1 *2.31 Brandywine Comm Schs, MI, GO 01:30 PM [Mar. 05] 53.69 Ctrl Washington Univ, WA, RE 11:30 AM Aa1 AAA 70.00 Palo Alto USD, CA, GO 12:30 PM AAA *2.75 Hinsdale Vlg, IL, GO 10:45 AM 43.75 Alamo Heights ISD, TX, GO 11:00 AM *9.41 Alma SD #30, AR, GO 11:00 AM AA- *4.08 Benbrook Wtr Auth, TX, RE 11:00 AM AA+ 8.00 Encinitas Pub Fin Auth, CA, RE 01:00 PM A2 A 307.97 Lower Colorado River Auth, TX, RE 11:00 AM 15.12 Rochester ISD #535, MN, GO 11:00 AM 3.91 Rochester ISD #535, MN, RE 11:00 AM Aa2 AA- 17.68 Univ of Alabama BOT, AL, RE 11:00 AM Aa2 AA- 69.84 Univ of Alabama BOT, AL, RE 11:00 AM Aa2 AA- 43.22 Univ of Alabama BOT, AL, RE 11:00 AM Aa2 AA- 3.06 Univ of Alabama BOT, AL, RE 11:00 AM A+ *5.18 Sugar Grove Vlg, IL, GO 11:15 AM SP-1+ 107.00 Anchorage, AK 11:00 AM AAA 6.00 Apex (Town), NC, GO 11:00 AM AAA 4.56 Apex (Town), NC, GO 11:00 AM *9.00 Apple Valley, MN, GO 12:00 PM *1.20 Briarcliff Manor UFSD, NY 11:00 AM Aa2 AA- 84.00 Hidalgo Co Drain Dt #1, TX, GO 12:00 PM Aa2 *5.60 Kenilworth Borough, NJ, GO 11:00 AM *1.49 Lee Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM 3.26 Manhattan, KS, GO 12:00 PM *1.18 Bedford Twp, MI, GO 11:30 AM *3.89 Carter Co SD Fin Corp, KY, RE 11:30 AM *1.15 South Amboy BOE, NJ 11:30 AM *5.72 Richmond, KY, GO 12:00 PM *1.43 Valley View SD #58, AR, GO 02:00 PM [Mar. 06] 7.60 North Davis Swr Dist, UT, GO 11:30 AM AA+ 22.60 North Davis Swr Dist, UT, GO 11:45 AM *2.78 Hamburg SD #51, AR, GO 11:00 AM Aa3 A 14.06 New Caney ISD, TX, GO 11:00 AM *1.39 West Ranch Mgmt Dt, TX, GO 11:00 AM *1.26 Gladbrook-Reinbeck Comm SD, IA, GO 11:30 AM *10.00 Jefferson County, TN, GO 10:30 AM *6.00 Berkeley Twp, NJ 11:00 AM A+ *3.99 Campbell-Savona Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM 2.21 Canton (Town), MA 11:00 AM 6.04 Canton (Town), MA, GO 11:00 AM A+ *6.40 Franklin County, KS, GO 12:00 PM *3.84 Lafayette Co SD, AR, GO 12:00 PM Aaa AAA 500.00 Maryland, MD, GO 11:00 AM 17.20 Scott Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM Aaa AAA 192.58 Maryland, MD, GO 11:15 AM *2.92 Barker Ctrl SD, NY, GO 11:30 AM AA 33.75 Waterford (Town), CT, GO 11:30 AM *2.75 Bardstown ISD Fin Corp, KY, RE 12:00 PM SP-1+ 10.00 Waterford (Town), CT 12:00 PM BBB *1.60 Fort Bend Co MUD #158, TX, GO 03:00 PM [Mar. 07] Aa3 AA- 21.00 Glendale, CA, RE 11:30 AM *4.50 Cypress Ranch Wtr Cntr & Imp #, TX 10:00 AM SP-1+ 50.00 Elk Grove USD, CA 12:05 PM Aa2 AA- 32.38 Dublin USD, CA, GO 12:30 PM Aa3 *2.80 Pocatello, ID, GO 11:30 AM *9.74 Rockett Spec Util Dt, TX, RE 11:00 AM A- *7.22 Bledsoe County, TN, GO 10:30 AM *4.76 Sunfield MUD #1, TX, GO 11:30 AM *2.33 Eden (Town), NY 11:00 AM 11.00 Johnson Co USD #233, KS, GO 12:00 PM 17.50 Johnson Co USD #233, KS, GO 12:00 PM 18.00 Merrimack County, NH 11:00 AM *1.80 Slingerlands Fire Dist, NY, GO 11:00 AM Aa3 *1.90 Spencer (Town), MA, GO 11:00 AM *4.07 Sudbury (Town), MA, GO 11:00 AM *7.67 Council Rock SD, PA, GO 11:15 AM 13.40 Cheshire County, NH 11:30 AM 23.33 Kentucky Rural Wtr Fin, KY, RE 11:30 AM *3.00 Wilson Ctrl SD, NY, GO 11:30 AM AA *2.25 Superior Chtr Twp, MI, GO 01:30 PM *3.50 Menominee Area Pub Schs, MI, GO 02:00 PM [Mar. 11] *9.00 College Comm SD, IA, GO 11:00 AM *4.15 Roseville, MN, GO 11:00 AM Aaa AAA *9.21 Roswell, GA, GO 10:00 AM 30.05 Kane County, IL, GO 12:00 PM 59.86 Middleton-Cross Plains Area SD, WI 12:00 PM 20.40 Tulsa Co ISD #9, OK, GO 12:00 PM A *8.90 Ottumwa Comm SD, IA, RE 02:00 PM *2.61 Bloomingdale Pub SD #16, MI, GO 01:30 PM A+ *1.77 Kingsley-Pierson Comm SD, IA, GO 02:30 PM [Mar. 12] *2.60 Onalaska, WI, GO 11:00 AM 1.41 Virginia, MN, GO 11:00 AM *9.95 Millwood Fire Dt, NY, GO 11:00 AM Aaa AAA 49.76 Univ of Michigan, MI, RE 11:15 AM Aa2 *4.50 Iowa Great Lakes San Dt, IA, GO 02:00 PM *3.91 Bentley Comm SD, MI, GO 01:30 PM *3.05 Galveston Co MUD #43, TX, GO 03:00 PM [Mar. 13] 43.04 Huntsville, AL, GO 11:00 AM 25.00 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM 9.96 Woodstown-Pilesgrove Reg SD BO, NJ 11:00 AM 10.05 Tulsa Co ISD #4, OK, GO 12:45 PM [Mar. 14] *1.90 Paseo Del Este MUD #11, TX, GO 10:30 AM *1.57 Paseo Del Este MUD #2, TX, GO 12:00 PM 6.75 N Vermillion Comm Sch Bldg Cor, IN 12:00 PM *5.34 Woodward Co ISD #1, OK, GO 01:00 PM [Mar. 18] *1.30 Glidden-Ralston Comm SD, IA, GO 01:00 PM *3.39 Hunter's Glen MUD, TX, GO 01:30 PM [Mar. 19] 126.87 New Mexico, NM, GO 11:00 AM 138.54 Howard County, MD, GO 11:00 AM [Mar. 20] *4.64 Acton MUD, TX, RE 12:00 PM [Mar. 21] 2.55 Travis Co Wtr Cntr Imp #17, TX, GO 11:00 AM A *7.81 Jesup Comm SD, IA, RE 12:00 PM [Mar. 26] *6.13 Boone Comm SD, IA, GO 11:00 AM 1.81 St Anthony, MN, GO 11:00 AM [Mar. 27] A+ *8.40 Hubbard-Radcliffe Comm SD, IA, GO 11:00 AM A+ *1.10 Hubbard-Radcliffe Comm SD, IA, GO 11:30 AM [Apr. 01] A2 *4.49 Storm Lake, IA, RE 02:00 PM [Apr. 02] 2.89 Chippewa Falls, WI, GO 12:00 PM