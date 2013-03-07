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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 2,152,735 A1/A/A-
CONSISTING OF: 03/11
$1,081,010M VARIOUS PURPOSE
GENERAL OBLIGATION BONDS
$1,071,725M VARIOUS PURPOSE
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 641,375 /BBB/BBB
OHIO RIVER BRIDGES EAST END 03/11
CROSSING PROJECT (AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/12
EMPIRE STATE DEVELOPMENT WEEK OF 625,670 //
CORPORATION, NEW YORK 2 SERIES 03/11
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2019-2043
REMARK: ROP:3/12
Day of Sale: 03/13
NEW YORK CITY WEEK OF 508,960 Aa2/AA+/AA+
MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY 03/11 /EXP/EXP
WATER AND SEWER SYSTEM SECOND
GENERAL RESOLUTION REVENUE BONDS
FISCAL 2013 SERIES DD
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 03/12
STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 310,500 A1/A/A-
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/11
VARIOUS PURPOSE (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 03/13
STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 228,000 A1/A/A-
GENERAL OBLIGATON BONDS 03/11
REMARKETING
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 03/13
OHIO HOUSING FINANCE AGENCY TAXABLE WEEK OF 220,000 Aaa/NR/NR
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 03/13
THE RECTOR AND VISITORS OF THE WEEK OF 170,000 Aaa/AAA/AAA
UNIVERSITY OF VIRGINIA GENERAL 03/11
REVENUE PLEDGE REFUNDING BONDS
SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
Day of Sale: 03/14
MARYLAND HEALTH & HIGHER WEEK OF 127,000 A2/A-/A
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 03/11
REVENUE MEDSTAR HEALTH ISSUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2023 TERM: 2030
Day of Sale: 03/13
NEW HAMPSHIRE HOUSING FINANCE WEEK OF 120,000 Aa3/NR/NR
AUTHORITY SFMR TAXABLE REFUNDING 03/11
REVENUE, NEW HAMPSHIRE
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: ROP: 3/12
Day of Sale: 03/13
DURHAM COUNTY LIMITED OBLIGATION WEEK OF 115,000 Aa1/AA+/
NORTH CAROLINA 03/11
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 03/14
ROCKFORD SCHOOL DISTRICT NO. 205, WEEK OF 100,000 /AA-/
ILLINOIS 03/11
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS,
WINNEBAGO & BOONE COUNTIES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/12
WYOMING COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 88,400 Aa1/AA+/
AUTHORITY 03/11
HOUSING REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 03/12/13
Day of Sale: 03/13
STATE OF LOUISIANA STATE HIGHWAY WEEK OF 84,000 A3/AA-/AA-
IMPROVEMENT REVENUE 03/11
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 03/13
PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 70,000 //
DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS 03/11
2008 ELECTION 13
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/14
COUNTY OF RANDOLPH LIMITED WEEK OF 68,200 //
OBLIGATION, NORTH CAROLINA 03/11
TAX EXEMPT AND TAXABLE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 03/13
THE HEALTH, EDUCATION AND HOUSING WEEK OF 65,660 NR/NR/NR
FACILITY BOARD OF SHELBY COUNTY, 03/11
TENNESSEE
FIXED RATE REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2013A AND 2013B
TREZEVANT MANOR PROJECT
CONSISTING OF:
$58,535M SERIES 2013A - FIXED RATE
SENIOR BONDS
$ 7,125M FIXED RATE SUBORDINATE
BONDS
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
REMARK: SERIES 2013A DUE 2023; 2033 & 2044
SERIES 2013B DUE: 2044
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 50,000 /AA+/
COMMISSION 03/11
SINGLE FAMILY MORTGAGE REVENUE
REFUNDING BONDS
2013 SERIES D (TAXABLE)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
TERM: 2034
Day of Sale: 03/14
WASHINGTON STATE UNIVERSITY WEEK OF 49,130 Aa2/AA/
GENERAL REVENUE AND REFUNDING BONDS 03/11
2013
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 03/12
GREATER ORLANDO AVIATION AUTHORITY WEEK OF 43,000 //
SPECIAL PURPOSE AIRPORT FACILITIES 03/11
REVENUE REFUNDING JETBLUE AIRWAYS
CORPORATION PROJECT FLORIDA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 03/13
MUNICIPAL ENERGY AGENCY OF NEBRASKA WEEK OF 37,000 /AA/
POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE & 03/11
REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2025 TERM: 2036
Day of Sale: 03/12
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 37,000 A2//
AUTHORITY REVENUE BONDS 03/11
CONSISTING OF:
$20,000M* SERIES 2013A (TAXABLE)
$17,000M* SERIES 2013B (TAX-EXEMPT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ANCHOR BAY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 36,780 /AA-/
MICHIGAN 03/11
2013 REFUNDING BONDS
MACOMB & ST. CLAIR COUNTIES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 03/13
HAWAII HOUSING FINANCE AND WEEK OF 27,000 Aaa/AA+/AAA
DEVELOPMENT CORPORATION 03/11
SINGLE FAMILY MORTGAGE PURCHASE
REVENUE BONDS
$27,000,000* 2013 SERIES A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
GREENE TOWNSHIP MUNICIPAL WEEK OF 27,000 //
AUTHORITY, PENNSYLVANIA 03/11
REVENUE BONDS
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 03/14
FLORIDA GOVERNMENTAL UTILITY WEEK OF 26,280 A3/NR/A-
AUTHORITY, FLORIDA UNIFIED UTILITY 03/11
SYSTEM REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
HOWELL TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 25,000 NR/AA-/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 03/13
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION WEEK OF 23,395 Baa2/BBB/
FACILITIES AUTHORITY 03/11
PHILADELPHIA UNIVERSITY REFUNDING
REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/14
WESTMINSTER SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/11
SERIES 2008 ELECTION 13
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/13
MOORESVILLE SCHOOLS, INDIANA WEEK OF 20,000 /AA+/
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2019-2034
REMARK: S&P PROGRAM RATING (A+ UNDERLYING)
NON-BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/12
FLORIDA GOVERNMENTAL UTILITY WEEK OF 19,990 Baa1/NR/BBB+
AUTHORITY, FLORIDA PASCO AQUA 03/11
UTILITY SYSTEM REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
GUADALUPE-BLANCO RIVER AUTHORITY DAILY 18,930 A1/AA-/
TEXAS (A POLITICAL SUBDIVISION OF
THE STATE OF TEXAS) CONTRACT
REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2013
IH 35 TREATED WATER DELIVERY SYSTEM
PROJECT
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2037
FLORIDA GOVERNMENTAL UTILITY WEEK OF 17,880 Baa1/NR/A-
AUTHORITY, FLORIDA LAKE AQUA 03/11
SYSTEM REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
TERREBONNE PARISH HOSPITAL WEEK OF 16,915 A2/A+/
DISTRICT NO. 1, LOUISIANA 03/11
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2025 TERM: 2029
Day of Sale: 03/14
COUNTY OF DAUPHIN (PENNSYLVANIA) WEEK OF 16,000 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/11
SERIES OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/12
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 16,000 NR/AA/
*********TAXABLE******** 03/11
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 03/12
LAUDERDALE COUNTY, MISSISSIPPI WEEK OF 15,710 Aa3//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/11
************TAXABLE*************
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2046
Day of Sale: 03/12
DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT WEEK OF 14,535 A2//A
CORPORATION REVENUE BONDS SERIES 03/11
2013A (MARIST COLLEGE PROJECT)
NEW YORK
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/14
PERRY PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 13,375 //
2013 REFUNDING BONDS 03/11
SHIAWASSEE & INGHAM COUNTIES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/12
PARISH OF TERREBONNE, LOUISIANA WEEK OF 11,275 /AA-/
PUBLIC IMPROVEMENT BONDS 03/11
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 03/13
ROMULUS COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 10,720 Aa2//
2013 REFUNDING BONDS 03/11
COUNTY OF WAYNE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 03/12
FLAT ROCK COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 10,415 Aa2//
MICHIGAN 03/11
2013 REFUNDING BONDS
WAYNE & MONROE COUNTIES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 03/12
ANNVILLE-CLEONA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,000 //
PENNSYLVANIA 03/11
GENERAL OBLIGATION BODNS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 03/12
FRANKLIN COUNTY, MISSOURI WEEK OF 9,970 NR/NR/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY, 03/11
SALES TAX REFUNDING REVENUE,
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/12
SCHOOL DISTRICT OF WEBSTER GROVES WEEK OF 9,925 /AA+/
ST LOUIS COUNTY, MISSOURI 03/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2013
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
REMARK: Serials: 03/01/21-22, 03/01/31-33
Day of Sale: 03/11
SCHOOL DISTRICT NO. 30 OF WEEK OF 9,499 /A+/
CALCASIEU PARISH, LOUISIANA 03/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 03/12
PORT OF LONGVIEW, WASHINGTON WEEK OF 8,810 //
REVENUE REFUNDING BONDS 03/11
CONSISTING OF:
$7,025M 2013A (TAXABLE)
$1,785M 2013B (TAX-EXEMPT-NON-AMT)
*********BANK QUALIFIED********
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
REMARK: SERIES 2013A DUE: 2013-2018
SERIES 2013B DUE: 2018-2019
Day of Sale: 03/13
ONEONTA CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,415 NR/A/
NEW YORK 03/11
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2030
Day of Sale: 03/13
MAGNA WATER DISTRICT WEEK OF 7,750 NR/AA-/NR
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/11
UTAH
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/11
EAST NITTANY VALLEY JOINT M/A, WEEK OF 7,500 //
PENNSYLVANIA 03/11
*************BANK QUALIFIED*******
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 03/13
BROOKVILLE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,575 //
JEFFERSON COUNTY, PENNSYLVANIA 03/11
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/11
NORTH BRANCH AREA SCHOOLS,MICHIGAN WEEK OF 6,450 Aa2//
2013 REFUNDING BONDS, LAPEER COUNTY 03/11
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 03/11
ST. MARY PARISH, LOUISIANA WEEK OF 4,865 /A-/
SALES TAX REFUNDING BONDS 03/11
SOLID WASTE
*************BANK QUALIFIED********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 03/13
WRAY RD-2 SCHOOL DISTRICT COLORADO WEEK OF 4,405 /AA-/
YUMA COUNTY, COLORADO GENERAL 03/11
OBLIGATION BANK QUALIFIED STATE
INTERCEPT
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
HORSEPEN BAYOU, TEXAS WEEK OF 4,240 A//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 03/11
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/11
BEREA, OHIO LIMITED TAX GENERAL WEEK OF 4,065 Aa2//
OBLIGATION BANK QUALIFIED 03/11
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
CITY OF LOVELAND, OHIO WEEK OF 3,895 //
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BOND 03/11
**************BANK QUALIFIED*******
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
Day of Sale: 03/12
CALCASIEU PARISH SCHOOL DISTRICT 21 WEEK OF 3,525 /A+/
LOUISIANA 03/11
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2030
Day of Sale: 03/11
SARANAC COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 3,185 /AA-/
2013 REFUNDING BONDS, IONIA COUNTY 03/11
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 03/11
AUDUBON COMMUNITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,170 NR/A/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/11 /EXP/
IOWA BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/14
INDIANA TOWNSHIP WEEK OF 3,135 NR/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/11
INDIANA BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2039
REMARK: BAM
Day of Sale: 03/12
COMMUNITY CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 2,740 //
DISTRICT NO. 61, ILLINOIS 03/11
LOGAN & DEWITT COUNTIES
CONSISTING OF:
$2,075M - SERIES A - SCHOOL BONDS
$ 665M - SERIES B - DEBT
CERTIFICATES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: /A/ (SERIES A SCHOOL BONDS)
/A-/ (SERIES B DEBT
CERTIFICATES)
Day of Sale: 03/12
CITY OF BRADFORD WEEK OF 2,680 //
MCKEAN COUNTY, PENNSYLVANIA 03/11
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2013
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/12
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,675 A//
DISTRICT NO. 367, TEXAS 03/11
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIWS 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/11
TOWN OF PROVINCETOWN WEEK OF 2,375 NR/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/11
SERIES 2013 BANK QUALIFIED
MASSACHUSETTS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2032
Day of Sale: 03/13
OLIVET COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 2,225 Aa2//
2013 REFUNDING BONDS, 03/11
EATON & CALHOUN COUNTIES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 03/11
EAST PRAIRIE COMBINATION WATER AND WEEK OF 2,105 NR/A/
SEWER REFUNDING REVENUE BONDS 03/11
MISSOURI BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2038
Day of Sale: 03/13
MOUNT BAKER SCHOOL DISTRICT NO. 507 WEEK OF 1,525 //
WASHINGTON 03/11
LIMITED GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Seattle-Northwest Securities Corp., Portland
SERIAL: 2014-2018
Day of Sale: 03/14
MAYPEARL INDEPENDENT SCHOOL DAILY 1,500 /A+/
DISTRICT ELLIS COUNTY, TEXAS
MAINTENANCE TAX NOTES SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2028
CITY OF OKOBOJI GENERAL OBLIGATION WEEK OF 1,185 //
BONDS BANK QUALIFIED 03/11
CAP LOAN NOTES 2013
IOWA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 03/01
CITY OF GRIMES WEEK OF 1,100 Aa3/NR/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/11
SERIES 2013 BANK QUALIFIED
IOWA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2018
Day of Sale: 03/12
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Expected volume excluding daily issues: 6,418,889 (in 000's)