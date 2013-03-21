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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NORTHEAST OHIO REGIONAL SEWER WEEK OF 245,260 Aa1/AA+/
DISTRICT 03/25
WASTEWATER IMPROVEMENT REVENUE
BONDS
SERIES 2013
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
SERIAL: 2020-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 03/26
COUNTY OF FRANKLIN, OHIO WEEK OF 210,290 Aa2/AA+/AA
HOSPITAL FACILITIES REVENUE 03/25
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2013
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 03/26
WASHOE COUNTY, NEVADA WEEK OF 150,000 A1/A+/
HIGHWAY REVENUE (FUEL TAX) BONDS 03/25
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 3/26/2013
Day of Sale: 03/26
SONOMA COUNTY JUNIOR COLLEGE WEEK OF 122,000 Aa2//AA-
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 03/25
REFUNDING REVENUE 2013 CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 03/26
OKLAHOMA CITY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 117,635 Aa2/AA/
TRUST 03/25
TAX APPORTIONMENT BONDS (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/26
ARIZONA BOARD OF REGENTS WEEK OF 98,590 Aa2/AA/NR
UNIVERSITY OF ARIZONA SYSTEM 03/25
REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$62,985M SERIES 2013A
$35,605M SERIES 2013B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 92,200 A2/A/
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 03/25
SERIES 2013
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2013-2028 TERM: 2033, 2038, 2043, 2048
Day of Sale: 03/27
CITY OF MESA, ARIZONA WEEK OF 91,055 Aa3/AA+/
EXCISE TAX REVENUE OBLIGATIONS 03/25
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/27
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE WEEK OF 81,490 Aaa/AAA/
"J PAUL GETTY TRUST" SIFMA FRN 03/25
SERIES A-1
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
TERM: 2047
Day of Sale: 03/25
WESTCHESTER COUNTY LOCAL WEEK OF 70,290 NR/NR/NR
DEVELOPMENT CORPORATION REVENUE 03/25
REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
SERIAL: 2014-2020 TERM: 2028, 2034
Day of Sale: 03/27
PAJARO VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 70,000 //
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 2012 03/25
ELECTION 2013A, CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/28
KLEIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 68,995 Aaa/AAA/
TEXAS 03/25
UNLIMITED TAX SCHOOLHOUSE AND
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA1/AA
DUE: 8/1/2013 AND 02/01/2014-2043
Day of Sale: 03/26
CITY OF SANTA CLARA, CALIFORNIA WEEK OF 62,600 NR/A+/A+
(SILICON VALLEY POWER) 03/25
ELECTRIC REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2013A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 03/26
STATE OF OHIO WEEK OF 61,900 Aa2/AA/AA
(TREASURER OF STATE) 03/25
CAPITAL FACILITIES LEASE
APPROPRIATION REFUNDING BONDS
SERIES 2013
CONSISTING OF:
$50,815M ADMINISTRATIVE BUILDING
FUND PROJECT
$11,175M PARKS AND RECREATION
IMPROVEMENT FUND PROJECT
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: $50,815M DUE: 2013-2024
$11,175M DUE: 2013-2019
Day of Sale: 03/26
WYLIE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 58,000 Aaa//
TEXAS 03/25
COLLIN COUNTY UNLIMITED TAX
REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2029
REMARK: Underlying Moody's rating: Aa3
MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 56,357 //
DISTRICT, TEXAS 03/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2036 CABS: 2016-2019
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/26
DARE COUNTY REFUNDING LIMITED WEEK OF 30,000 Aa3//AA-
GENERAL OBLIGATION 2013 03/25
NORTH CAROLINA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2025
Day of Sale: 03/27
GRAHAM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 29,770 //
$4,655M UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2013A
$25,115M UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS, SERIES 2013B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2013-2025
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: A1 UL EXPECTED
CITY OF NEW ROCHELLE WEEK OF 29,410 //
WESTCHESTER COUNTY, NEW YORK 03/25
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2013
CONSISTING OF:
$21,035M PUBLIC IMPROVEMENT
REFUNDING BONDS
$ 8,375M PUBLC IMPROVEMENT
REFUNDING BONDS (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/27
KLEIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 27,210 Aa1/AA/
TEXAS 03/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 03/26
OKLAHOMA CITY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 24,745 Aa2/AA/
TRUST 03/25
TAX APPORTIONMENT BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/26
VILLAGE OF BRIDGEVIEW, ILLINOIS WEEK OF 24,350 NR/BBB+/NR
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/25
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 03/25
PRINCE WILLIAM COUNTY CERTIFICATES WEEK OF 24,000 Aa1/AA+/AA+
OF PARTICIPATION, MARYLAND 03/25
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
CITY OF STAMFORD, CONNECTICUT WEEK OF 21,560 Aa1/AAA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/25
2013 SERIES C
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2018
Day of Sale: 03/27
LANSING BOARD OF WATER & LIGHT, WEEK OF 21,000 Aa3/AA-/
MICHIGAN 03/25
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
VERMONT ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 16,000 B2/B+/
AUTHORITY 03/25
CASELLA WASTE SYSTEMS, INC. PROJECT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/26
ONEIDA COUNTY, NEW YORK WEEK OF 15,810 A1/A+/A+
GENERAL OBLIGATIONS, PUBLIC 03/25
IMPROVEMENT, 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/27
UNION COUNTY HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 15,000 Aa2//
FACILITIES FINANCING AUTHORITY 03/25
UNIVERSITY REVENUE BONDS SERIES A
OF 2013 (BUCKNELL UNIVERSITY)
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2022
Day of Sale: 03/26
LATROBE, PENNSYLVANIA WEEK OF 13,500 Baa1//
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 03/25
ST. VINCENT COLLEGE PROJECT
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2023-2043
THE CAMDEN COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 12,980 Aa2/AA-/
AUTHORITY 03/25
GENERAL OBLIGATION REVENUE BONDS
(CAMDEN COUNTY COLLEGE PROJECT),
SERIES 2013
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 03/27
MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 12,925 //
DISTRICT, TEXAS 03/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, S13B
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2013-2028
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/26
LORAIN, OHIO WEEK OF 10,000 A3//
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 03/25
BONDS, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/27
WHITEHALL-COPLAY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /AA/
LEHIGH COUNTY, PENNSYLVANIA 03/25
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF
2013 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2028
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: /A+
Day of Sale: 03/25
WARRINGTON TOWNSHIP WEEK OF 9,525 Aa2/NAF/
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 03/25
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: First American Municipals, Inc., New York
SERIAL: 2014-2032
Day of Sale: 03/25
TUNICA COUNTY GENERAL OBLIGATION WEEK OF 9,500 A/NR/
REFUNDING 2013, MISSISSIPPI 03/25
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/26
WESTERN CAROLINA UNIVERSITY DAILY 9,320 /A/
REFUNDING STUDENT HOUSING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2027 TERM: 2033
RANKIN COUNTY, MISSISSIPPI WEEK OF 9,000 NR//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013 03/25
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: Underlying Moody's rating: A2
Day of Sale: 03/27
FRANKLIN COUNTY PUBLIC WATER SUPPLY WEEK OF 8,775 NR/A+/
DISTRICT NO. 3 CERTIFICATES OF 03/25
PARTICIPATION 2013B MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2035
Day of Sale: 03/25
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 8,570 NR/NR/NR
COMMISSION 03/25
RETIREMENT FACILITIES FIRST
MORTGAGE REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2013A
THE UNITED METHODIST RETIREMENT
BONDS
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
SERIAL: 2013-2022 TERM: 2033
Day of Sale: 03/25
WILLOW FORK DRAINAGE DISTRICT, WEEK OF 7,920 /A+/
TEXAS 03/25
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2020
SAN JACINTO RIVER AUTHORITY WATER WEEK OF 7,000 /AA-/
REVENUE BONDS 03/25
TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2038
REMARK: NON-BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/27
CITY OF STAMFORD, CONNECTICUT WEEK OF 5,855 Aa1/AAA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/25
2013 SERIES B
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2014
Day of Sale: 03/27
FRANKLIN COUNTY PUBLIC WATER SUPPLY WEEK OF 5,010 /A+/
DISTRICT NO. 3 WATER DEWER 03/25
REFUNDING REVENUE MISSOURI 2013A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 03/25
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,895 /BBB/
DISTRICT NO. 142, TEXAS 03/25
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
SERIAL: 2013-2033
REMARK: BAM INSURED
WESTHILL COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,665 /AA-/
NEW YORK REFUNDING BONDS 03/25
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2018
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/27
HERKIMER COUNTY, NEW YORK WEEK OF 4,565 //
REFUNDING BONDS 03/25
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2026
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/28
BURLINGTON TOWNSHIP WEEK OF 4,470 /AA/
(BURLINGTON COUNTY), NEW JERSEY 03/25
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2021
Day of Sale: 03/27
GREENVILLE COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,440 /A+/
NEW YORK REFUNDING BONDS 03/25
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2027
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/27
CENTER SCHOOL DISTRICT NO. 58, WEEK OF 4,070 Aa1//
JACKSON COUNTY, MISSOURI 03/25
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
Day of Sale: 03/25
GRAIN VALLEY COMB WATERWORKS WEEK OF 3,815 NR/A+/
SEWER SYSTEM REVENUE REFUNDING 03/25
2013 MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2020
Day of Sale: 03/25
NEOSHO REFUNDING SPECIAL OBLIGATION WEEK OF 3,195 //
2013 MISSOURI 03/25
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 03/26
AFTON COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,065 //
NEW YORK REFUNDING BONDS 03/25
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2015
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/28
COHOES CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,845 //
NEW YORK REFUNDING BONDS 03/25
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2018
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/28
VESTAL (TOWN), NEW YORK WEEK OF 2,750 //
REFUNDING BONDS 03/25
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2026
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/27
MAPLE HEIGHTS CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,611 NR/NR/
OHIO 03/25
ENERGY CONSERVATION NOTES, SERIES
2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/28
DEER LAKES SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,580 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 03/25
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013
***********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/27
MINOA VILLAGE ONONDAGA COUNTY, WEEK OF 2,560 A1//
NEW YORK 03/25
GENERAL OBLIGATIONS PUBLIC
IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED***********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2013-2029
Day of Sale: 03/26
WILLIAMSON COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 1,965 /BBB+/
DISTRICT #11 03/25
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2013-2024
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 03/26
LYNDONVILLE (VILLAGE), NEW YORK WEEK OF 1,815 //
REFUNDING BONDS 03/25
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2036
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/26
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Expected volume excluding daily issues: 2,120,378 (in 000's)