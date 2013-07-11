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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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GRAND PARKWAY TRANSPORTATION WEEK OF 2,900,000 //
CORPORATION 07/15
FIRST TIER TOLL REVENUE BONDS,
SERIES 2013A
SUBORDINATE TIER TOLL REVENUE BONDS
SERIES 2013B (TELA SUPPORTED)
SUBORDINATE TIER TOLL REVENUE
TENDER BONDS, SERIES 2013C
SUBORDINATE TIER TOLL REVENUE
TENDER BONDS, TAXABLE SERIES 2013D
SUBORDINATE TIER TOLL REVENUE BONDS
TAXABLE SERIES 2013E
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: RATINGS:
Series A - NR/BBB/BBB+
Series B-E - NR/AA/AA-
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 487,450 A2/AA-/
WATER AND SEWER REVENUE AND 07/15
REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$339,055M WATER AND SEWER REVENUE
BONDS, SERIES 2013A
$148,395M WATER AND SEWER REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2013B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: UNDERLYING RATINGS: AA3/A+/A+
AIRPORT COMMISSION OF THE CITY OF WEEK OF 450,000 A1/A+/A+
SAN FRANCISCO INTERNATIONAL 07/15
AIRPORT)
CONSISTING OF:
$368,000M AMT
$101,000M TAX-EXEMPT
$ 12,000M TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/18
ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY DAILY 425,000 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY
TOLL HIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS,
2013 SERIES B (REFUNDING)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
SAN DIEGO COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 387,705 Aa1/AA+/
DISTRICT 07/15
GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
OF 2002, SERIES 2013
GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION
OF 2006, SERIES 2013
2013 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/17
HAMILTON COUNTY SEWER SYSTEM WEEK OF 300,000 Aa2/AA+/
IMPROVEMENT REVENUE REFUNDING- 07/15
METROPOLITAN SEWER
CONSISTING OF:
$180,000M TAX-EXEMPT
$ 80,000M TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TAX-EXEMPT DUE: 2014-2016 & 2020-
2028
TAXABLE DUE: 2013-2017
Day of Sale: 07/17
GEISINGER HEALTH SYSTEM DAILY 284,400 Aa2/AA/NR
TAXABLE BONDS, SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 265,395 A1/A+/A+
VARIABLE RATE TURNPIKE REVENUE 07/15
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/17
CITY OF HOPE WEEK OF 250,000 A1/A+/AA-
DIRECTION OBLIGATION NOTES 07/15
SERIES 2013 (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
TRUSTEES OF THE CALIFORNIA WEEK OF 243,745 Aa2/AA-/
STATE UNIVERSITY 07/15
SYSTEMWIDE REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/17
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 220,000 /SP-1+/
CALIFORNIA 07/15
TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: DUE: 0/14 & 6/14
Day of Sale: 07/18
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 203,865 Aaa/AAA/AAA
GENERAL IMPROVEMENT & CERTIFICATES 07/15
OF OBLIGATION
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 07/16
UNIVERSITY OF CONNECTICUT WEEK OF 189,000 Aa3/AA/AA-
GENERAL OBLIGATION 2013A 07/15
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 07/16
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC WEEK OF 174,020 Baa1/BBB+/BBB+
DEVELOPMENT AUTHORITY 07/15
HOSPITAL REFUNDING AND IMPROVEMENT
REVENUE BONDS-PALMETTO HEALTH
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/17
COLUMBUS-FRANKLIN COUNTY FINANCE WEEK OF 104,350 /AA-/
AUTHORITY 07/15
TAXABLE RESEARCH & DEVELOPMENT
REVENUE BONDS
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2014-2027
Day of Sale: 07/16
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC WEEK OF 100,000 Baa1/BBB+/BBB+
HOSPITAL REFUNDING AND IMPROVEMENT 07/15
REVENUE BONDS-PALMETTO HEALTH
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/17
LEE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 93,000 Aa3/AA+/AA
WATER & SEWER REVENUE & REFUNDING 07/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 07/16
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD WEEK OF 90,930 Aaa/AA+/AAA
WATER FINANCE ASSISTANCE BONDS 07/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/15
CITY OF WICHITA, KANSAS WEEK OF 83,915 NR/NR/
REVENUE BONDS, SERIES 2013IV-A/IV-B 07/15
MGR: Ziegler, Chicago
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS DAILY 80,000 Aa2/AA-/AA
BUILDING AUTHORITY REVENUE BONDS
SERIES 2013-4 (TAXABLE)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2029
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 62,790 NR//
AUTHORITY 07/15
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES
DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE BONDS
SERIES 2013 A, B, C
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: TERMS, TEMPS
MOODY'S: NR
S&P: BBB- (NEGATIVE)
FITCH: BBB+ (STABLE)
SWEETWATER COUNTY, WYOMING WEEK OF 51,900 //
JOINT POWERS BOARD LEASE 07/15
REVENUE BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/16
LEE LAKE WATER DISTRICT REFUNDING WEEK OF 48,270 NR/BBB/
REVENUE SERIES 2013A CALIFORNIA 07/15
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2028
Day of Sale: 07/16
DISTRICT OF COLUMBIA HOUSING DAILY 47,800 Aaa//
FINANCE AGENCY
MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE
REVENUE BONDS
(TYLER HOUSE APARTMENTS),
SERIES 2013
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: (FNMA ENHANCED)
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 43,625 Aa1/AA+/
DISTRICT VARIABLE RATE UNLIMITED 07/15
TAX REFUNDING, TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: 08/01/2034
VMIG1/F1+
Day of Sale: 07/17
NORTH CAROLINA CAPITAL FACILITIES WEEK OF 40,000 A2/A-/NR
FINANCE AGENCY 07/15
REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE DAILY 37,455 NR/NR/NR
COMMISSION
RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
REVENUE REFUNDING BONDS
(ALDERSGATE), SERIES 2013
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
SERIAL: 2014-2017 TERM: 2023, 2035
Day of Sale: 06/26
UNIVERSITY OF CONNECTICUT WEEK OF 36,000 Aa3/AA/AA-
GENERAL OBLIGATION 2013A REFUNDING 07/15
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 07/16
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY DAILY 34,570 //
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS
SERIES 2013A-1
SERIES 2013A-2
SERIES 2013B TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
ALUM ROCK UNION ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 32,500 Aa3/AA-/
DISTRICT 07/15
GENERAL OBLIGATION BONDS
2012 ELECTION, SERIES A
MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
Day of Sale: 07/18
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 31,655 Baa1/BBB+/
AUTHORITY OF THE COUNTY OF YAVAPAI 07/15
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/17
NORTH CAROLINA MUNICIPAL LEASING WEEK OF 30,280 Aa2/AA+/AA+
CORPORATION 07/15
CITY OF WINSTON-SALEM,
NORTH CAROLINA-LIMITED OBLIGATION
BONDS (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/17
POMONA VALLEY, CALIFORNIA WEEK OF 29,000 /AA/
EDUCATIONAL JOINT POWERS AUTHORITY 07/15
2013 REFUNDING LEASE REVENUE BONDS
MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: Underlying Rating A-
Day of Sale: 07/16
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS WEEK OF 26,000 Aa2/AA/AA
BUILDING AUTHORITY 07/15 EXP/EXP/EXP
PROJECT AND REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 07/17
WIMBERLEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 25,400 /A+/
DISTRICT, TEXAS 07/15
SCHOOL BUILDING GENERAL OBLIGATION
BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2020-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/16
MIDDLETOWN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,485 /AA-/
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA 07/15
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/18
CITY OF FRESNO, CALIFORNIA WEEK OF 22,480 Baa1/BBB/BBB
AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS AMT 07/15
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
Day of Sale: 07/17
NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 20,000 /AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/15
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 07/18
RIVERTON CITY, UTAH WEEK OF 19,500 NR/AA-/AA
FRANCHISE AND SALES TAX 07/15
REVENUE BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/17
ADDISON, TEXAS, DALLAS COUNTY WEEK OF 18,675 Aa1/AAA/
$1,875M SERIES A 07/15
$1,250M SERIES B - TAXABLE
$4,875M SERIES 2013
$10,675M COMBINATION TAX & REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/15
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 Aaa/A+/
DISTRICT, TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
WEBB COUNTY, TEXAS WEEK OF 18,390 Aa3/AA/
CERTIFICATES OF OBLIGATION 07/15
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 07/18
JOPLIN, MISSOURI WEEK OF 18,225 NR/NR/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY 07/15
TAX INCREMENT REVENUE BONDS (JOPLIN
RECOVERY TIF REDEVELOPMENT PROJECT)
$12,350M SERIES A TAXABLE
$5,875M SERIES B TAX-EXEMPT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/18
LEE LAKE WATER DISTRICT REFUNDING WEEK OF 17,965 NR/NR/
REVENUE SUBORDINATE 2013 B 07/15
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 07/16
JOHNSON COUNTY PARK & RECREATION WEEK OF 17,920 Aa2/NR/
REFUNDING CERTIFICATES OF 07/15
PARTICIPATION
SERIES 2013A
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 07/17
CITY OF THE COLONY, TEXAS WEEK OF 16,710 Aa2/AA-/NR
(DENTON COUNTY) 07/15
$14,695 - GENERAL OBLIGATION
REFUNING BONDS, SERIES 2013
$2,015 - COMBINATION TAX AND
LIMITED SURPLUS REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/16
INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC WEEK OF 15,000 Aaa/AAA/AAA
IMPROVEMENT BOND BANK 07/15
REFUNDING SERIES 2013C
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2014-2018
LEBANON, OREGON WEEK OF 14,165 A2//
GENERAL OBLIGATION SERIES 2013 07/15
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2014-2028
NORTH CAROLINA MUNICIPAL LEASING WEEK OF 12,930 Aa2/AA+/AA+
CORPORATION 07/15
CITY OF WINSTON-SALEM,
NORTH CAROLINA
LIMITED OBLIGATION BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/17
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY, TEXAS DAILY 12,665 Aa3//
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS, SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2035
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 12,035 /AA/
COMMISSION 07/15
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS
2013 SERIES 3
MGR: George K. Baum & Company, Denver
SERIAL: 2015-2023
REMARK: TERMS DUE: 03/01/2015 AND 7/01/2028
2033; 2037; 2045 AND 2050
Day of Sale: 07/16
WISCONSIN PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 11,715 NR/NR/
STUDENT HOUSING REVENUE (UHCS TECH 07/15
VILLAGE, LLC PROJECT) SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/17
MINNESOTA HIGHER EDUCATION WEEK OF 11,440 Aa3//
GUSTAVUS ALDOPHUS COLLEGE REVENUE 07/15
BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2028 TERM: 2043
Day of Sale: 07/18
EAGLE SHADOW, COLORADO WEEK OF 11,000 NR/A/NR
METROPOLITAN DISTRICT 07/15
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/16
KENOSHA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 10,915 Aa2/AA/
REFUNDING 2013 WISCONSIN 07/15
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 07/15
CITY OF FRESNO, CALIFORNIA WEEK OF 10,875 Baa1/BBB/BBB
AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS 07/15
NON AMT
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
Day of Sale: 07/17
FORT COLLINS URBAN RENEWAL WEEK OF 10,475 Aa3/NR/NR
AUTHORITY 07/15
CITY OF FORT COLLINS, COLORADO
TAX INCREMENT REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/17
MERRICK UNION FREE SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,260 Aa2/NR/
NEW YORK 07/15
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 07/17
KENOSHA GENERAL OBLIGATION NOTES WEEK OF 10,000 Aa2/AA/
2013 WISCONSIN 07/15
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 07/15
DECATUR SCHOOL DISTRICT #61 WEEK OF 8,475 A3//
ILLINOIS, MACON COUNTY 07/15
SCHOOL BONDS
$7,000M SERIES A TAXABLE
$1,475M SERIES B REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/16
GOLDTHWAITE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,580 Aaa//
DISTRICT (A POLITICAL SUBDIVISION 07/15
OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN
MILLS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Moody's rating: A
Bank Qualified
Day of Sale: 07/16
TOWN OF SEYMOUR, CONNECTICUT WEEK OF 6,363 //
GENERAL OBLIGATION BONDS (AA) 07/15
$3,560M ISSUER OF 2013 (SP-1+)
$2,803M BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 07/18
COMANCHE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,000 /AAA/
DISTRICT 07/15
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2023-2033 CABS: 2015-2022
Day of Sale: 07/15
WHEELER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,000 /A+/
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 07/15
SERIES 2913, TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/15
SALEM COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 5,775 A1/AA-/
IMPROVEMENT AUTHORITY 07/15
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2017
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 07/16
WIDEFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 3, EL WEEK OF 5,375 NR/A+/NR
PASO COUNTY, COLORADO 07/15
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/17
MONTGOMERY COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,080 /AA/
DISTRICT #39, TEXAS 07/15
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2026
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/18
ROPES, TEXAS WEEK OF 5,000 /AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 07/15
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/15
CITY OF WAXAHACHIE COMBINED TAX AND WEEK OF 5,000 Aa3/AA+/
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION, 07/15
TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2033
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/15
ROCKWALL ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 4,595 /A-/
CORPORATION 07/15
SALES TAX REVENUE BONDS
TAXABLE SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/17
TOWN OF EAST HAVEN, CONNECTICUT WEEK OF 4,435 Aa3//
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/15
ISSUE OF 2013
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/17
VILLAGE OF LAKE SUCCESS, NEW YORK WEEK OF 4,400 Aaa/NR/
TAXABLE AND BANK QUALIFIED 07/15
REFUNDING BONDS
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2013-2024
Day of Sale: 07/18
TOWNSHIP OF CRANFORD WEEK OF 4,200 Aa2//
COUNTY OF UNION, NEW JERSEY 07/15
GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/16
FORT CHERRY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/15
SERIES 2013
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 07/17
ELGIN, TEXAS WEEK OF 2,955 Aa1/AA/
COMBINATION TAX AND REVENUE 07/15
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES OF 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2033
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/16
KINGSVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,730 /A/
DISTRICT, TEXAS 07/15
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/15
ELGIN, TEXAS WEEK OF 2,190 A1/AA/
LIMITED TAX REFUNDING BONDS 07/15
SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2022
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 07/16
TROPHY CLUB MUD #1, TEXAS DAILY 1,910 /AA-/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
SCHOOL DISTRICT NO. 414 (KIMBERLY) WEEK OF 1,510 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/15
SERIES 2013
IDAHO
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2028-2029
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 07/17
SCHOOL DISTRICT NO. 414 (KIMBERLY) WEEK OF 1,485 //
TAXABLE QSCB SERIES 2013 07/15
IDAHO
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2030
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 07/17
WELLSBURG SEWER REVENUE 2013 WEEK OF 700 //
IOWA 07/15
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 07/15
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 7,428,803 (in 000's)