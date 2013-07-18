IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------------
BAY AREA TOLL AUTHORITY WEEK OF 750,000 A1/A+/
SAN FRANCISCO BAY AREA SUBORDINATE 07/22
TOLL BRIDGE REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/24
ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY DAILY 425,000 Aa3/AA-/AA-
AUTHORITY
TOLL HIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS,
2013 SERIES B (REFUNDING)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
CITY OF PHILADELPHIA WEEK OF 400,000 A2/A-/A-
GENERAL OBLIGATION 07/22
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/23
THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 375,000 Aa2/AA/AA
TAX-EXEMPT GENERAL OBLIGATION BONDS 07/22
FISCAL 2014 SUBSERIES A-1
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
DISTRICT OF COLUMBIA WATER & SEWER WEEK OF 300,000 Aa3/AA/AA-
AUTHORITY PUBLIC UTILITY 07/22
SUBORDINATE LIEN REVENUE BONDS
SERIES 2013A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/23
GEISINGER HEALTH SYSTEM DAILY 284,400 Aa2/AA/NR
TAXABLE BONDS, SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES WEEK OF 216,825 Aa2/AA/AA
STATE OF OREGON 07/22
OREGON FACILITIES AUTHORITY
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES
FINANCING AUTHORITY
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 07/24
Day of Sale: 07/25
PRIVATE COLLEGES AND UNIVERSITIES WEEK OF 215,000 Aa2/AA/AA+
AUTHORITY EMORY UNIVERSITY 07/22
SERIES 2013A GEORGIA
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/25
CITY OF KANSAS CITY, MISSOURI WEEK OF 207,850 A2/A+/
GENERAL IMPROVEMENT AIRPORT 07/22
REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 07/22/2013
Day of Sale: 07/23
KENTUCKY ASSET LIABILITY COMMISSION WEEK OF 207,000 Aa3/A+/AA
PROJECT NOTES FEDERAL HIGHWAY 07/22
TRUST FUND GARVEE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2025
REMARK: ROP:7/24
Day of Sale: 07/25
JOHNSON COUNTY, KANSAS WEEK OF 205,050 Aa2/AA/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 233 07/22
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT
REFUNDING BONDS, 2013C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 07/24
JEA WEEK OF 196,335 Aa2/AA/AA
CONSISTING OF: 07/22
$95,950M TAX-EXEMPT WATER AND SEWER
REVENUE BONDS, 2013 SENIOR SERIES A
$70,705M TAX-EXEMPT WATER AND SEWER
REVENUE BONDS, 2013 SUBORDINATE
SERIES A
$29,680M TAXABLE WATER AND SEWER
REVENUE BONDS, 2013 SERIES A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 135,000 Aa2/AA/AA
TAX-EXEMPT GENERAL OBLIGATION BONDS 07/22
FISCAL 2014 SUBSERIES 1
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
WASHINGTON STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 107,835 NR/NR/
COMMISSION 07/22
NONPROFIT HOUSING REVENUE &
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2013A, B-1, B-2 & B-3
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: Terms, TEMPS
MIAMI-DADE COUNTY HEALTH FACILITIES WEEK OF 103,750 NR/A/A
AUTHORITY 07/22
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY WEEK OF 95,545 NR/AA-/AA
CONSISTING OF: 07/22 /EXP/EXP
$17,775M GENERAL REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2013B
$77,770M GENERAL REVENUE BONDS,
SERIES 2013C
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PRINCETON THEOLOGICAL SEMINARY WEEK OF 85,940 Aa1/AAA/
TAXABLE BONDS, SERIES 2013 07/22
CORPORATE CUSIP
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS DAILY 80,000 Aa2/AA-/AA
BUILDING AUTHORITY REVENUE BONDS
SERIES 2013-4 (TAXABLE)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2029
OKLAHOMA MUNICIPAL POWER AUTHORITY WEEK OF 79,060 /A/A
POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE 07/22
REFUNDING BONDS, SERIES 2005A
POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS,
SERIES 2013B
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 07/22/2013
Day of Sale: 07/23
NORTH DAKOTA HOUSING FINANCE WEEK OF 69,970 Aa1//
AGENCY 07/22
HOUSING FINANCE PROGRAM BONDS
HOME MORTGAGE FINANCE PROGRAM
2013 SERIES A (NON-AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DORMITORY AUTHORITY OF WEEK OF 57,960 /A+/A+
THE STATE OF NEW YORK 07/22
SCHOOL DISTRICT REVENUE BOND
FINANCING PROGRAM REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 07/23
FRESNO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 55,000 //
CALIFORNIA 07/22
GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION
2013C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/24
STATE OF OHIO WEEK OF 50,000 Aa2/AA/AA
(TREASURER OF STATE) 07/22
CAPITAL FACILITIES LEASE
APPROPRIATION BONDS, SERIES 2013B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/23
FREDERICK COUNTY TAX INCREMENT & WEEK OF 39,000 NR//
SPECIAL TAX LIMITED OBLIGATION 07/22
MARYLAND
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/25
COUNTY OF UNION, NEW JERSEY WEEK OF 38,535 /AA+/AA+
GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 07/22
AND COUNTY VOCATIONAL-TECHNICAL
SCHOOL REFUNDING BONDS
NEW JERSEY SCHOOL BOND RESERVE ACT
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/25
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE DAILY 37,455 NR/NR/NR
COMMISSION
RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
REVENUE REFUNDING BONDS
(ALDERSGATE), SERIES 2013
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
SERIAL: 2014-2017 TERM: 2023, 2035
Day of Sale: 06/26
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY DAILY 34,570 //
CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS
SERIES 2013A-1
SERIES 2013A-2
SERIES 2013B TAXABLE
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
CITY OF COLLEGE STATION WEEK OF 30,000 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT AND 07/22
REFUNDING BONDS & CERTIFICATES
OF OBLIGATION
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 07/23
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 27,550 Aa1/AA+/
AUTHORITY 07/22
RENTAL HOUSING BONDS (NON-AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/23
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 25,420 NR/A-/A
FACILITIES AUTHORITY SAINT JOSEPHS 07/22
UNIVERSITY REVENUE BONDS
SERIES B OF 2013
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/25
CHEMUNG COUNTY CAPITAL RESOURCE WEEK OF 25,405 /A-/
CORPORATION 07/22
TAX-EXEMPT REVENUE BONDS
(ARNOT OGDEN MEDICAL CENTER
REFUNDING PROJECT), SERIES 2013A
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 07/24
TRINITY RIVER AUTHORITY OF TEXAS WEEK OF 20,590 NR/A+/NR
CONTRACT REVENUE BONDS, 07/22
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/24
OAK PARK HEIGHTS, MINNESOTA WEEK OF 20,190 NR/NR/
NURSING HOME REVENUE REFUNDING BOND 07/22
BOUTWELLS LANDING 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2043
Day of Sale: 07/24
LUBBOCK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 17,575 Aaa/AAA/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013-A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2019-2035
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA3
EXPECTED PRICING: TBD
WESTCHESTER COUNTY LOCAL WEEK OF 14,490 A//
DEVELOOPMENT CORPORATION NEW YORK 07/22
REVENUE REFUNDING BONDS (PURCHASE
COLLEGE FOUNDATION HOUSING
CORPORATION PROJECT SERIES 2013)
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2021
Day of Sale: 07/25
CARRIZO SPRINGS CONSOLIDATED WEEK OF 10,000 //
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (A 07/22
POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE
OF TEXAS LOCATED IN DIMMIT COUNTY
TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BONDS
SERIES 2013
MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 07/22
MCPHERSON, KANSAS WEEK OF 9,640 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 07/22
IMPROVEMENT BONDS,
SERIES 136 OF 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/24
CITY OF CARROLLTON, TEXAS WEEK OF 9,600 /AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT BOND 07/22
************BANK QUALIFIED*********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 07/23
CITY OF MISSOURI CITY WEEK OF 8,645 Aa2//
(FORT BEND AND HARRIS COUNTIES) 07/22
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 07/22
UPPER EAGLE REGIONAL WATER WEEK OF 8,000 NR/AA-/
AUTHORITY, COLORADO 07/22
REVENUE BONDS
TRAER CREEK TANK 2013B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2013-2042
Day of Sale: 07/22
DUQUESNE CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,850 Aa3/NR/
ALLEGHENY COUNTY PENNSYLVANIA 07/22
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2022
Day of Sale: 07/24
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 6,665 //
CONSISTING OF: 07/22
$1,145M GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2013
$5,210M GENERAL OBLIGATION BONDS
(FEDERALLY TAXABLE)SERIES B OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2013-2033
Day of Sale: 07/25
PATTONVILLE R-111 SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,825 //
MISSOURI 07/22
ST. LOUIS, MISSOURI
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED TBD
Day of Sale: 07/23
RICHMOND COMBINED WATERWORKS- WEEK OF 5,500 //
SEWERAGE SYSTEM REVENUE BONDS, 2013 07/22
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2042
Day of Sale: 07/23
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 5,105 //
RENTAL HOUSING BONDS 07/22
CONSISTING OF:
2013 SERIES A-1 (NON-AMT)
2013 SERIES A-2 (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 07/25
OZARK REFUNDING WATER SYSTEM WEEK OF 4,610 /A/
IMPROVEMENET BONDS, MISSOURI 07/22
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 07/22
TOWN OF PECOS CITY, TEXAS WEEK OF 3,530 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 07/22
TAXABLE SERIES 2013
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2022
REMARK: A2
Day of Sale: 07/24
MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK WEEK OF 3,500 /A/
CITY OF GAUTIER 07/22
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
Day of Sale: 07/23
TRIAD CUSD NO. 2, MACON COUNTY, WEEK OF 3,000 /A+/
ILLINOIS 07/22
GENERAL OBLIGATION SCHOOL BONDS,
SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/25
TROPHY CLUB MUD #1, TEXAS DAILY 1,910 /AA-/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 4,279,555 (in 000's)