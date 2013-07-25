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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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OHIO TURNPIKE AND INFRASTRUCTURE WEEK OF 1,000,000 Aa2/AA/AA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 7/29
A2/A+/A+
Day of Sale: 07/30
LEHIGH COUNTY AUTHORITY WEEK OF 292,000 NR/A/NR
WATER AND SEWER REVENUE BONDS 07/29
CITY OF ALLENTOWN CONCESSION
SERIES 2013 - TAX EXEMPT, TAXABLE
AND CAPITAL APPRECIATION BONDS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 07/29
GEISINGER HEALTH SYSTEM DAILY 284,400 Aa2/AA/NR
TAXABLE BONDS, SERIES 2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
PRIVATE COLLEGES AND UNIVERSITIES WEEK OF 206,930 Aa2/AA/AA+
AUTHORITY 07/29
EMORY UNIVERSITY SERIES
2013 GEORGIA
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/30
ORANGE COUNTY TRANSPORTATION WEEK OF 124,350 A1/A/A-
AUTHORITY 07/29
SENIOR LIEN TOLL ROAD REVENUE
REFUNDING BONDS (91 EXPRESS LANES),
SERIES 2013
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/30
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 115,320 A3/A/
FACILITIES AUTHORITY 07/29
AURORA HEALTH CARE-HOSPITAL REVENUE
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 07/30/2013
Day of Sale: 07/31
NEBRASKA INVESTMENT FINANCE WEEK OF 100,000 NR/AA+/NR
AUTHORITY 07/29
SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS
2013 SERIES C (NON-AMT) AND
2013 SERIES D (AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
INDIANA HEALTH FACILITY FINANCING WEEK OF 95,095 Aa3/AA/AA
AUTHORITY REVENUE BONDS 07/29
(ASCENSION HEALTH SUBORDINATE
CREDIT GROUP) SERIES 2005A-1 AND
2005A-5
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS DAILY 80,000 Aa2/AA-/AA
BUILDING AUTHORITY REVENUE BONDS
SERIES 2013-4 (TAXABLE)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2029
STATE OF OREGON WEEK OF 78,060 Aa2/AA/AA
OREGON FACILITIES AUTHORITY 07/29
REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/30
CHULA VISTA MUNICIPAL FINANCING WEEK OF 76,620 /BBB+/
AUTHORITY 07/29
SPECIAL TAX REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles
Day of Sale: 07/30
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 75,000 A1/A+/NR
AUTHORITY 07/29
HOSPITAL REVENUE BONDS
CHILDREN'S HOSPITAL COLORADO
PROJECT, SERIES 2013A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
RIVERTON CITY, UTAH WEEK OF 73,013 NR/AA-/AA
FRANCHISE AND SALES TAX REVENUE 07/29
BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/30
THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 62,035 A2/A/
TUFF-GATV TAXABLE REVENUE BONDS 07/29
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/01
COUNTY OF GENESEE WEEK OF 54,180 A2/A+/NR
STATE OF MICHIGAN 07/29
CONSISTING OF:
$34,880M WATER SUPPLY SYSTEM
REVENUE BONDS (LIMITED TAX
GENERAL OBLIGATION), SERIES 2013
$19,300M WATER SUPPLY SYSTEM
REVENUE REFUNDING BONDS (LIMITED
TAX GENERAL OBLIGATION), SERIES
2013
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 54,060 A2/A/
TUFF-GATV REVENUE BONDS 07/29
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/31
LOS ALAMITOS UNIFIED SCHOOL WEEK OF 52,000 Aa2/AA/NR
DISTRICT, CALIFORNIA 07/29
SCHOOL FACILITY IMPROVEMENT
DISTRICT NO. 1
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/31
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 51,000 A1/A/NR
AGENCY 07/29
REVENUE BONDS, DANA-FARBER CANCER
INSTITUTE ISSUE
SERIES M 2013 (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: TENTATIVE PRICING: TUESDAY
MILWAUKEE COUNTY AIRPORTS, WEEK OF 50,730 A2/A+/
WISCONSIN 07/29
GENERAL AIRPORT SYSTEM REVENUE
BONDS (AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/01
BURLEIGH COUNTY, NORTH DAKOTA WEEK OF 48,940 /BBB+/BBB+
HEALTH CARE REVENUE BONDS 07/29
SERIES 2013A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2019-2028 TERM: 2035
Day of Sale: 08/01
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 48,180 Aaa/AAA/
INFRASTRUCTURE AND STATE MORAL 07/29
OBLIGATION REVENUE BONDS
SERIES 2013B
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 07/31
CITY OF BEAUMONT, TEXAS WEEK OF 42,000 Aa2/AA-/
CERTIFICATES OF OBLIGATION 07/29
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2037
Day of Sale: 07/29
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE DAILY 37,455 NR/NR/NR
COMMISSION
RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
REVENUE REFUNDING BONDS
(ALDERSGATE), SERIES 2013
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
SERIAL: 2014-2017 TERM: 2023, 2035
Day of Sale: 06/26
UNIVERSITY OF AKRON, OHIO DAILY 31,425 A1//AA-
REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2035
KLAMATH CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 31,000 //
OREGON 07/29
GENERAL OBLIGATION 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/01
GREATER CLEVELAND, OHIO DAILY 30,270 Aa2//AAA
REGIONAL TRANSIT AUTHORITY
REVENUE BONDS, SERIES A & B
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2017-2025
COLORADO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 27,390 NR/AAA/NR
DISTRICT 07/29
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
LORENA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 27,100 Aaa/AAA/NR
(FALLS AND MCLENNAN COUNTIES, 07/29
TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING
BONDS, TAXABLE SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/30
PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF WEEK OF 26,485 A1/A/NR
FRANKLIN COUNTY, WASHINGTON 07/29
CONSISTING OF:
$17,515M ELECTRIC REVENUE AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2013A
$ 8,970M ELECTRIC REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2013B (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
NEW YORK STATE ENERGY RESEARCH WEEK OF 25,000 Aaa/AAA/
& DEVELOPMENT AUTHORITY RESIDENTIAL 07/29
ENERGY & EFFICIENCY
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2014-2023 TERM: 2028
Day of Sale: 07/30
CITY OF TAMPA SOLID WASTE SYSTEM WEEK OF 25,000 A3//A+
REFUNDING REVENUE, FLORIDA 07/29
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2020, 2021
Day of Sale: 07/30
DILLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 25,000 //
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 07/29
STATE OF TEXAS LOCATED IN FRIO AND
LASALLE COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED
TAX SCHOOL BUILDING BONDS SER 2013
MGR: Frost Bank, San Antonio
SOLID WASTE AUTHORITY OF WEEK OF 22,465 Aaa/AAA/
CENTRAL OHIO 07/29
SOLID WASTE FACILITIES REFUNDING
GENERAL OBLIGATION BONDS
CONSISTING OF:
$12,315M SERIES A - TAX-EXEMPT
$10,150M SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/30
ROSE TREE MEDIA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 22,015 /A/
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 07/29
CONSISTING OF:
$16,015M GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2013
$ 6,000M GENERAL OBLIGATION BONDS
(LIMITED TAX) SERIES B OF 2013
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2025
Day of Sale: 07/31
DENVER CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 19,780 NR/AAA/NR
DISTRICT (YOAKUM COUNTY, TEXAS) 07/29
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
BONDS, SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
MCGREGOR INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 18,499 //
DISTRICT, TEXAS 07/29
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: CIBS, CABS AND UNLIMITED TAXABLE
QSCB
UNDERLYING RATING: A+ S&P
Day of Sale: 07/29
CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA WEEK OF 16,770 //
ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE 07/29
REFUNDING BONDS, SENIOR SERIES
2013A
ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE
REFUNDING BONDS, SUBORDINATE
SERIES 2013B
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
REMARK: SERIES 2013-A TERM BONDS DUE:
07/01/2025, 2035 AND 2048
SERIES 2013-B TERM BOND DUE:
Day of Sale: 07/31
CHINA SPRING INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 14,165 //
DISTRICT 07/29
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
Day of Sale: 07/29
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 12,700 NR/BB+/NR
EDUCATIONAL FACILITY REVENUE BONDS, 07/29
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
IDAHO SCHOOL DISTRICT NO. 281 WEEK OF 9,595 Aaa//
MOSCOW GENERAL OBLIGATION 2013B 07/29
TAX-EXEMPT
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2016
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY
PROGRAM
Day of Sale: 07/31
AVONWORTH, PENNSYLVANIA WEEK OF 9,500 //
SCHOOL DISTRICT 07/29
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2013
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2031
REMARK: AA (STABLE)
KERRVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,200 Aaa//
DISTRICT 07/29
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013
************BANK QUALIFIED*********
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/29
BOROUGH ROSELAND, NEW JERSEY WEEK OF 5,995 //
BANK QUALIFIED 07/29
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
Day of Sale: 08/01
LANO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,800 //
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 07/29
BANK QUALIFIED, TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/29
SAN DIEGO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 5,485 //
DISTRICT UNLIMITED TAX QUALIFIED 07/29
SCHOOL CONSTRUCTION BONDS TAXABLE
TEXAS
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
TERM: 2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/31
COLLEGE OF SEQUOIAS TULARE WEEK OF 4,800 //
DISTRICT NO 3, CALIFORNIA 07/29
GENERAL OBLIGATION BOND
ANTICIPATION NOTES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/31
YOSEMITE UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,000 //
CALIFORNIA 07/29
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 13
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/01
COLLEGE OF SEQUOIAS TULARE WEEK OF 3,800 //
DISTRICT NO. 3, CALIFORNIA 07/29
GENERAL OBLIGATION 08 ELECTION 13C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/31
TOWN OF ITHACA, NEW YORK WEEK OF 3,450 //
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
Day of Sale: 08/01
VILLAGE OF GREAT NECK, NEW YORK WEEK OF 3,105 //
BANK QUALIFIED 07/29
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
Day of Sale: 07/31
ANTHONY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 2,925 //
DISTRICT (EL PASO COUNTY, TEXAS) 07/29
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
Day of Sale: 08/01
HIGHWOOD CITY, ILLINOIS WEEK OF 2,170 /A/
GENERAL OBLIGATION BONDS 07/29
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2022
TROPHY CLUB MUD #1, TEXAS DAILY 1,910 /AA-/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2013
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
REMARK: Bank Qualified
SAN DIEGO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 1,425 //
DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 07/29
BUILDING BANK QUALIFIED TAXABLE
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2043
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/31
IDAHO SCHOOL DISTRICT NO. 281 WEEK OF 910 Aaa//
MOSCOW 07/29
GENERAL OBLIGATION 2013A TAXABLE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY
PROGRAM
Day of Sale: 07/31
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Expected volume excluding daily issues: 3,082,042 (in 000's)