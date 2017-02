*=BANK QUALIFIED RATING BIDDING MDY/S&P/FITCH ($MIL) ISSUER DEADLINE (EST) [Jul. 30] Aa2 AA+ 32.27 Regional Conv & Sports Auth, MO, RE 10:00 AM Aaa 20.00 Green Bay Metro Swrg, WI, GO 11:00 AM Aa2 AA+ 69.00 Regional Conv & Sports Auth, MO, RE 11:00 AM A+ 11.40 North Wildwood, NJ, GO 10:45 AM *2.30 Blasdell Vlg, NY 11:00 AM *5.08 Branford (Town), CT 11:00 AM *3.69 Guilderland (Town), NY, GO 11:00 AM 16.61 Hardin Co SD Fin Corp, KY, RE 11:00 AM Aa2 AAA *5.41 Kennebunk (Town), ME, GO 11:00 AM *1.91 Longport Borough, NJ 11:00 AM *8.31 Lowell Reg Trans Auth, MA 11:00 AM *4.13 Lower Twp, NJ 11:00 AM *1.38 Mahopac Ctrl SD, NY 11:00 AM AAA 8.97 Marblehead (Town), MA, GO 11:00 AM SP-1+ 23.71 Marblehead (Town), MA 11:00 AM 30.00 Methuen, MA 11:00 AM AA 47.70 Montgomery County, MD, RE 11:00 AM 15.00 Ogdensburg Enlarged CSD, NY 11:00 AM AA- *2.89 Park Ridge Borough, NJ, GO 11:00 AM 17.50 Port Washington UFSD, NY 11:00 AM *9.75 Pt Pleasant Beach Borough, NJ 11:00 AM 14.56 Rome CSD, NY 11:00 AM *9.42 Siloam Springs SD #21, AR, GO 12:00 PM *1.87 Washington Twp (Bergen Co), NJ 11:00 AM Aa2 *6.86 Canton (Town), CT, GO 11:30 AM *3.74 Cassadaga Vlg, NY 11:30 AM 3.22 Edison Twp, NJ, GO 11:30 AM 13.14 Edison Twp, NJ, GO 11:30 AM *5.49 Jackson Twp, NJ 11:30 AM *4.80 Lewis County, NY, GO 11:30 AM 6.98 Port Washington UFSD, NY 11:30 AM Aa2 11.10 Vermont, VT, RE 11:30 AM *1.55 Wauseon, OH 11:30 AM 4.00 East Rockaway UFSD, NY 12:00 PM 11.20 Fort Bend Co Levee Imp Dt #15, TX 01:00 PM AA- 3.18 Kentucky Assn of Cos Fin Corp, KY 12:00 PM [Jul. 31] Aa2 87.50 Bend La Pine SD #1, OR, GO 12:00 PM AA 41.68 Utah BOR, UT, RE 11:00 AM Aa1 AA+ 12.70 Evanston, IL, GO 11:00 AM Aaa 5.87 Sedgwick Co Pub Bldg Comm, KS, RE 11:30 AM 1.35 Collingswood Borough, NJ 11:00 AM AA 50.00 Franklin (Town), MA, GO 11:00 AM *2.72 Hillside Twp, NJ 11:00 AM Aa2 *2.54 Jamestown (Town), RI, GO 11:00 AM *3.90 Magazine SD #15, AR, GO 12:00 PM AA+ 600.00 Massachusetts, MA, GO 11:00 AM *3.30 Merrillville (Town), IN, GO 12:00 PM 7.75 N Syracuse Ctrl SD, NY 11:00 AM Aa3 13.58 N Syracuse Ctrl SD, NY, GO 11:00 AM *3.50 Oneonta CSD, NY 11:00 AM Aaa *9.85 Orange County, NY, GO 11:00 AM 19.39 Ossining UFSD, NY, GO 11:00 AM 36.59 Rochester, NY 11:00 AM *2.92 Rockport (Town), MA 11:00 AM Aa2 *5.00 Westbrook (Town), CT, GO 11:00 AM MIG1 11.81 Weston (Town), MA 11:00 AM *1.90 Eatontown Borough, NJ 11:30 AM 16.50 Enfield (Town), CT 11:30 AM *7.95 Mahwah Twp, NJ 11:30 AM 20.60 Virginia Res Auth, VA, RE 12:00 PM [Aug. 01] Aa3 55.62 Kansas Dev Fin Auth, KS, RE 10:00 AM Aa3 8.32 Kansas Dev Fin Auth, KS, RE 10:30 AM *3.40 Forest Lake ISD #831, MN, GO 11:00 AM 189.14 Oyster Bay (Town), NY 10:00 AM Aa2 9.20 Bristol, TN, GO 10:15 AM Aaa *9.75 Kenilworth Vlg, IL, GO 11:15 AM 37.05 Albany County, NY, GO 11:00 AM 11.61 Amsterdam, NY 11:00 AM *1.16 Bradley Beach Borough, NJ 11:00 AM *4.16 Brooklyn (Town), CT 11:00 AM *1.60 Clementon Borough, NJ 11:00 AM *2.46 East Bloomfield Fire Dist, NY 11:00 AM *6.83 Elmwood Pk Borough, NJ, GO 11:00 AM *2.48 Fonda-Fultonville SD, NY, GO 11:00 AM 10.50 Greater Attleboro Trans Reg, MA 11:00 AM *5.00 Mamaroneck UFSD, NY, GO 11:00 AM 23.30 Montachusett Reg Trans Auth, MA 11:00 AM *3.00 North Salem Ctrl SD, NY 11:00 AM *9.50 Springfield Twp - Union Co, NJ 11:00 AM AAA *5.39 Sudbury (Town), MA, GO 11:00 AM 18.42 Tarrytowns UFSD, NY 11:00 AM *3.80 Vincennes Pk & Rec Bldg Corp, IN, RE 11:00 AM *6.00 Washington, IN, RE 11:00 AM *4.18 Williamson Co Wtr Cntr Imp #1F, TX 12:00 PM AA- 36.16 Woodbridge Twp, NJ, GO 11:00 AM 2.39 Cinco Southwest MUD #1, TX, RE 01:00 PM Aaa AAA 21.00 Norwalk, CT, GO 12:00 PM [Aug. 05] *8.58 Arlington Heights Vlg, IL, GO 11:15 AM *10.00 Brentwood, TN, GO 11:30 AM MIG1 16.48 Leawood, KS, GO 12:00 PM *1.40 Pilesgrove Twp, NJ 11:00 AM *4.65 Union Twp, NJ 11:00 AM 5.92 St Louis County, MN, GO 12:30 PM 21.36 St Louis County, MN, GO 12:30 PM 5.07 St Louis County, MN, GO 12:30 PM 9.57 St Louis County, MN, GO 12:30 PM AA *3.00 Trophy Club (Town), TX, GO 01:00 PM *9.50 Hawkins ISD, TX, GO 03:00 PM [Aug. 06] 34.76 Washington, WA, RE 11:30 AM 14.73 Edmonds, WA, RE 12:00 PM 26.89 Portland, OR 12:00 PM 5.00 Minnesota, MN, GO 10:30 AM 4.90 Clovis Muni SD #1, NM, GO 12:00 PM *10.00 Dunn County, WI, GO 11:00 AM 1.37 Dunn County, WI, GO 11:00 AM 13.46 Idaho Bond Bank Auth, ID, RE 11:00 AM 200.00 Minnesota, MN, GO 11:00 AM A- *2.13 Paseo Del Este MUD #10, TX, GO 12:00 PM *6.40 Velasco Drainage Dt, TX, GO 11:00 AM 6.25 Wauwatosa, WI, GO 11:00 AM 3.47 Wauwatosa, WI, GO 11:00 AM *5.67 Johnstown, NY 10:30 AM 8.00 Johnstown, NY 10:30 AM 1.25 Middle Country Ctrl SD, NY 10:30 AM 38.50 Middle Country Ctrl SD, NY 10:30 AM 265.21 Minnesota, MN, GO 11:30 AM *2.20 Bellmawr Borough, NJ, GO 11:00 AM Aa1 AA 38.71 Frisco, TX, GO 12:00 PM AA *4.15 Madison Borough, NJ, GO 11:00 AM *7.63 North Arlington Borough, NJ, GO 11:15 AM *4.00 Jefferson Co BOCES, NY 11:30 AM 12.50 Manhasset UFSD, NY 11:30 AM *1.05 Somers (Town), CT 11:30 AM *3.85 Westmoreland Ctrl SD, NY 11:30 AM [Aug. 07] Aa1 AA+ 532.94 Washington, WA, GO 12:00 AM Aa1 AA+ 275.13 Washington, WA, GO 12:00 AM Aa1 AA+ 55.73 Washington, WA, GO 12:00 AM *7.79 Lansing SD #158, IL, GO 10:45 AM Aa1 AA 137.69 Alabama, AL, GO 11:00 AM Aa1 AA 1.84 Alabama, AL, GO 11:00 AM *1.84 Blue Earth, MN, GO 11:00 AM Aaa AAA 39.31 McKinney ISD, TX, GO 11:00 AM *6.37 Vernon County, WI, GO 11:00 AM Aa1 AA 33.00 Alabama, AL, GO 11:30 AM 1.60 Butler County, IA, GO 12:00 PM 36.82 Westborough (Town), MA, GO 11:00 AM AA+ *3.89 East Hampton (Town), CT, GO 11:30 AM [Aug. 08] 90.00 San Francisco USD, CA 12:00 PM 21.39 Iowa BOR, IA, RE 11:00 AM 40.26 Mountain Home SD #9, AR, GO 11:00 AM *1.37 LaPorte Muni Arpt Auth, IN, GO 11:00 AM *8.50 Otselic Vly Ctrl SD, NY 11:00 AM *1.28 Travis Co MUD #8, TX, GO 01:00 PM [Aug. 12] *4.03 Grand Rapids, MN, GO 11:00 AM 2.77 Grand Rapids, MN, GO 11:00 AM *3.72 Dundas, MN, GO 11:30 AM *5.49 Alexandria, MN, GO 12:00 PM *1.61 Richland Pub SD #44, ND, GO 02:00 PM [Aug. 13] *4.29 Merrill, WI, GO 11:00 AM *2.89 Merrill, WI, GO 11:00 AM *1.54 Nelson Co Wtr Res Dist, ND, RE 11:00 AM *4.75 Waukesha Co Area Tech Coll, WI, GO 11:00 AM *2.23 Hutchinson, MN, GO 12:00 PM *3.25 Montgomery Co Wtr Cntr & Imp #, TX, GO 02:00 PM [Aug. 14] *1.12 New York Mills ISD #553, MN 11:00 AM 6.05 Chambers Co Imp Dt #1, TX, GO 01:00 PM [Aug. 19] *4.46 Minnetrista, MN, GO 01:00 PM