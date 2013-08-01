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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE WEEK OF 1,200,000 A1/AA-/AA-
AUTHORITY (SANTEE COOPER) 08/05
2013 TAX EXEMPT SERIES A:
$811,000,000*
2013 TAX EXEMPT REFUNDING SERIES B:
$399,000,000*
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 08/07
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 635,000 Aa2/AA-/AA
CALIFORNIA MEDICAL CENTER POOLED 08/05
REVENUE BONDS
2013 SERIES J
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: ROP 08/06/2013
Day of Sale: 08/07
PUERTO RICO ELECTRIC POWER WEEK OF 600,000 Baa3/BBB/BBB-
AUTHORITY 08/05
POWER REVENUE BONDS
SERIES 2013A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE WEEK OF 326,000 //
AUTHORITY (SANTEE COOPER) 08/05
REVENUE OBLIGATIONS
SERIES 2013
2013 TAXABLE SERIES D
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
PENNSYLVANIA TURNPIKE COMMISSION WEEK OF 265,000 A1/A+/A+
TURNPIKE REVENUE BONDS 08/05
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2033 TERM: 2038, 2043
Day of Sale: 08/07
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE WEEK OF 250,000 A1/AA-/AA-
AUTHORITY REVENUE OBLIGATIONS 08/05
TAXABLE SERIES C
MGR: Barclays Capital Inc., New York
TERM: 2041
Day of Sale: 08/07
CITY OF CHICAGO - CHICAGO O'HARE WEEK OF 247,270 Baa1/BBB/
INTERNATIONAL AIRPORT 08/05
CUSTOMER FACILITY CHARGE SENIOR
LIEN REVENUE BOND (NON-AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/06
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE AND WEEK OF 195,805 A1/A/AA-
ECONOMIC DEVELOPMENT BANK 08/05
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/07
CONTRA COSTA COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 140,500 Aa1/AA/
DISTRICT 08/05
GENERAL OBLIGATION BONDS
ELECTION OF 2006
SERIES 2013
CALIFORNIA
MGR: Backstrom McCarley Berry & Co.,LLC, San Francisco
SERIAL: 2022-2038
Day of Sale: 08/07
AHS HOSPITAL CORPORATION WEEK OF 112,000 A1/A+/NR
TAXABLE BONDS, SERIES 2013 08/05
30-YEAR BULLET (CORPORATE CUSIP)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 05/08
TUFTS MEDICAL CENTER, MASSACHUSETTS WEEK OF 100,000 /BBB/BBB
TAXABLE BONDS SERIES 2013 08/05
*** CORPORATE CUSIP ***
MGR: Barclays Capital Inc., New York
TERM: 2044
Day of Sale: 08/06
AUSTIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 98,145 Aaa/AA+/AA+
SERIES 2013A 08/05
MGR: Jefferies LLC, New York
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 08/06
UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS DAILY 80,000 Aa2/AA-/AA
BUILDING AUTHORITY REVENUE BONDS
SERIES 2013-4 (TAXABLE)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2014-2029
PUERTO RICO ELECTRIC POWER WEEK OF 66,075 Baa2/BBB/BBB-
AUTHORITY 08/05
SENIOR REVENUE BONDS
SERIES 2007CD-2
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
TEXAS PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 64,035 Baa1/AA/BBB+
TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY REVENUE 08/05
FINANCING SYSTEM
REFUNDING BONDS, SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 08/08
THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 62,035 A2/A/
TUFF - GATV REVENUE BONDS - GEORGIA 08/05
TECH BUILDING PROJECT (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/06
THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 54,060 A2/A/
TUFF - GATV REVENUE BONDS - GEORGIA 08/05
TECH BULDING PROJECT (TAX-EXEMPT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/06
STATE OF OHIO WEEK OF 51,480 Aa2/AA/
HIGHER EDUCATIONAL FACILITY REVENUE
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SPORTS AUTHORITY OF THE WEEK OF 46,365 Aa2/AA-/
METROPOLITAN GOVERNMENT OF 08/05
NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY,
TENNESSEE
TAXABLE-B REVENUE REFUDNING
SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 08/08
SEMINOLE HOSPITAL DISTRICT OF WEEK OF 42,000 A1//
GAINES COUNTY, TEXAS 08/05
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 08/05
LEE COLLEGE DISTRICT WEEK OF 40,000 Aa2/AA/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2021-2037
Day of Sale: 08/05
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE DAILY 37,455 NR/NR/NR
COMMISSION
RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE
REVENUE REFUNDING BONDS
(ALDERSGATE), SERIES 2013
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
SERIAL: 2014-2017 TERM: 2023, 2035
Day of Sale: 06/26
UNIVERSITY MEDICAL CENTER WEEK OF 32,180 Baa1/BBB+/
CORPORATION (TUCSON, ARIZONA) 08/05
HOSPITAL REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 08/08
UNIVERSITY OF AKRON, OHIO DAILY 31,425 A1//AA-
REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2035
MARYLAND HEALTH & HIGHER WEEK OF 31,140 A3//A
EDUCATIONAL FACILITY AUTHORITY 08/05
REVENUE BONDS (CALVERT HEALTH
SYSTEM ISSUE) SERIES 2013
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2028 TERM: 2033, 2038
Day of Sale: 08/07
GREATER CLEVELAND, OHIO DAILY 30,270 Aa2//AAA
REGIONAL TRANSIT AUTHORITY
REVENUE BONDS, SERIES A & B
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2017-2025
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 30,000 NR/AA+/NR
AUTHORITY 08/05
SINGLE FAMILY MORTGAGE PROGRAM
CLASS I BONDS
2013 SERIES C (MBS PASS-THROUGH
PROGRAM) (NON-AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
MCKEESPORT AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 26,595 //
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 08/05
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 08/07
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 20,525 NR/BB/NR
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE 08/05
BONDS
SERIES 2013A
SERIES 2013B (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/07
LEBANESE AMERICAN UNIVERSITY WEEK OF 19,000 /AA-/
PROJECT 08/05
NEW YORK CITY RESOURCE REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
Day of Sale: 08/07
ST. PETERS, MISSOURI WEEK OF 18,705 A1//
REFUNDING CERTIFICATES OF 08/05
PARTICIPATION, SERIES 2013
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 08/07
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 17,250 NR/BB/NR
EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE 08/05
BONDS
SERIES 2013A
SERIES 2013B (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/07
CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA WEEK OF 16,770 //
ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE 08/05
REFUNDING BONDS, SENIOR SERIES
2013A
ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE
REFUNDING BONDS, SUBORDINATE
SERIES 2013B
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
REMARK: SERIES 2013-A TERM BONDS DUE:
07/01/2025, 2035 AND 2048
SERIES 2013-B TERM BOND DUE:
Day of Sale: 08/06
WASHINGTON COUNTY PUBLIC FACILITIES WEEK OF 16,125 Aa3/AA-/
AUTHORITY, GEORGIA 08/05
WASHINGTON COUNTY FACILITIES
PROJECT REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 08/07
SPORTS AUTHORITY OF THE WEEK OF 14,130 Aa2/AA-/
METROPOLITAN GOVERNMENT OF 08/05
NASHVILLE AND DAVIDSON COUNTY,
TENNESSEE
TAXABLE-A REVENUE SERIES 13B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2026
Day of Sale: 08/08
PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 12,445 NR/BB+/NR
(WISCONSIN) 08/05
EDUCATION REVENUE BONDS
SERIES 2013A & SERIES 2013B
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/06
FLOWER MOUND, TEXAS WEEK OF 11,780 Aa1/AA+/
CERTIFICATES OF OBLIGATION 08/05
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 08/05
FERRIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,280 NR/AAA/NR
(ELLIS AND DALLAS COUNTIES, TEXAS) 08/05
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/05
CITY OF SAGINAW, TEXAS WEEK OF 9,025 //
(TARRANT COUNTY) 08/05
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2013
TEXAS
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2033
AUSTIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,555 Aaa/AA+/AA+
SERIES 2013B TAXABLE 08/05
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 08/06
CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA WEEK OF 8,325 A2/A/NR
THERMAL ENERGY SYSTEM 08/05
FIRST LIEN REVENUE BONDS
SERIES 2013A BONDS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CUSHING INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,000 /AAA/
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2033
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: A EXPECTED UNDERLYING
Day of Sale: 08/08
SEMINOLE HOSPITAL DISTRICT OF WEEK OF 6,500 A1//
GAINES COUNTY, TEXAS 08/05
GENERAL OBLIGATION BONDS, TAXABLE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2018
Day of Sale: 08/05
MONTGOMERY COUNTY, NEW YORK WEEK OF 6,040 //
R&C SOLE MANAGER 08/05
BANK QUALIFIED
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2022
Day of Sale: 08/07
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 5,105 Aa1/AA+/NR
RENTAL HOUSING BONDS 08/05
2013 SERIES A-1 (NON-AMT)
2013 SERIES A-2 (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 08/06
TAOS MUNICIPAL SCHOOL EDUCATION WEEK OF 5,000 A1/NR/NR
TECH NOTES, NEW MEXICO 08/05
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 08/08
COLUMBIA-BRAZORIA INDEPENDENT WEEK OF 5,000 /AAA/
SCHOOL DISTRICT 08/05
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013
MGR: BOSC, Inc., Richardson
SERIAL: 2014-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: A+ EXPECTED UNDERLYING
Day of Sale: 08/05
PENDERGRAST ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 4,320 A1//AA-
DISTRICT NO. 92 08/05
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS
PROJECT OF 2012, SERIES A (2013)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 08/06
YOSEMITE UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,000 //
CALIFORNIA 08/05
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 13
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 08/06
CITY OF PLEASANTON, TEXAS WEEK OF 4,000 //
COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE 08/05
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 08/08
FLOWER MOUND, TEXAS WEEK OF 3,570 Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/05
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 08/05
PORT ARANSAS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 3,500 /AAA/
DISTRICT 08/05
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2013A
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2023
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
CITY OF CUERO, TEXAS WEEK OF 3,445 /A+/
COMBINATION TAX AND LIMITED TAX 08/05
SURPLUS REVENUE CERTIFICATES OF
OBLIGATION
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2033
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/06
TEANECK BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 3,330 //
NEW JERSEY, TAXABLE 08/05
R&C SOLE MANAGER
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
TOWN OF CHARLESTOWN, RHODE ISLAND WEEK OF 2,190 Aa2/NR/NR
GENERAL OBLIGATION BONDS, 08/05
SERIES 2013A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
TERM: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023, 2025, 2027
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/07
BUTLER AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,010 //
BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA 08/05
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2013
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/05
TOWN OF CHARLESTOWN, RHODE ISLAND WEEK OF 1,535 Aa2/NR/NR
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 08/05
SERIES 2013B
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2021 TERM: 2023
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/07
CITY OF CUERO, TEXAS WEEK OF 1,130 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 08/05
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2024
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 08/06
CENTRAL CASS COUNTY FIRE PROTECTION WEEK OF 990 //
DISTRICT, MISSOURI 08/05
GENERAL OBLIGATION, SERIES 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 08/07
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Expected volume excluding daily issues: 4,966,265 (in 000's)