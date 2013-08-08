BRIEF-Kenon says it will provide loans to Qoros with reduction in guarantee obligations
* Kenon announces that it will provide loans to qoros together with a reduction in its back-to-back guarantee obligations
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Morgan Securities LLC, New York REMARK: AWARD DATE: 08/15/2013 Day of Sale: 08/14 DALLAS FORT WORTH INTERNATIONAL WEEK OF 415,000 A2/A+/A AIRPORT, TEXAS 08/12 *************AMT******************* MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York Day of Sale: 08/15 STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 400,000 Aa3/AA/AA GENERAL OBLIGATION BONDS 2013 08/12 165MM: SERIES D: SIFMA INDEX BONDS 235MM: SERIES E MGR: M.R. Beal & Company, New York REMARK: KROLL: AA Day of Sale: 08/14 REEDY CREEK IMPROVEMENT DISTRICT WEEK OF 344,150 Aa3/A+/AA- AD VALOREM TAX BONDS 08/12 MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg SERIAL: 2014-2038 Day of Sale: 08/13 LACMA REFUNDING REVENUE "FRN" WEEK OF 240,000 A3// CALIFORNIA INFRASTRUCTURE AND 08/12 ECONOMIC DEVELOPMENT BANK LOS ANGELES COUNTY MUSEUM OF ART PROJECT (3 SERIES) MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: TENDER: 08/01/2018 Day of Sale: 08/13 MARYLAND HEALTH AND HIGHER WEEK OF 238,000 Aa3/AA-/AA- EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 08/12 THE JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM ISSUE REVENUE BONDS, SERIES 2013C MGR: Goldman, Sachs & Co., New York Day of Sale: 08/13 JEA WEEK OF 204,695 // ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS, 08/12 SERIES THREE 2013C ELECTRIC SYSTEM SUBORDINATED REVENUE BONDS, 2013D MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: ROP: 08/12/2013 RATINGS: MOODY'S: SER C AA2; SERIES D AA3 S&P: SERIES C AA-; SERIES D A+ FITCH: SERIES C AA; SERIES D AA Day of Sale: 08/13 CITY OF PHILADELPHIA,PENNSYLVANIA WEEK OF 200,000 A1/A/A+ WATER AND WASTEWATER REVENUE BONDS 08/12 SERIES 2013A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York TRUSTEES OF BOSTON COLLEGE WEEK OF 181,365 Aa3/AA-/ TAXABLE BONDS SERIES 2013 08/12 MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 08/13 ERIE COUNTY FISCAL STABILITY WEEK OF 147,700 // AUTHORITY, NEW YORK 08/12 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York REMARK: CONSISTING OF: $ 37,700M SERIALS 2014-2023 RATINGS: Aa1/NR/AA+ $110,000M BANS DUE 2014 RATINGS: MIG1/NR/F1+ Day of Sale: 08/14 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 145,600 Aa3/AA-/ AGENCY REVENUE BONDS, BOSTON 08/12 COLLEGE ISSUE, SERIES S 2013 MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 08/13 PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 2 OF WEEK OF 123,085 Aa3/AA/AA GRANT COUNTY, WASHINGTON 08/12 PRIEST RAPIDS HYDROELECTRIC PROJECT REVENUE AND REFUNDING BONDS, 2013 CONSISTING OF: $92,510M SERIES A $30,575M SERIES Z (TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York COLORADO EDUCATINAL AND CULTURAL WEEK OF 111,425 A2/A-/ FACILITIES AUTHORITY (JOHNSON & 08/12 WALES UNIVERSITY PROJECT) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 100,000 Aa3/AA/AA TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS 08/12 2013 SERIES A MGR: Loop Capital Markets, New York REMARK: KROLL: AA GROSSMONT-CUYAMACA COMMUNITY WEEK OF 85,005 Aa2/AA/ COLLEGE DISTRICT 08/12 ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2013 A 2013 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 08/14 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS DAILY 80,000 Aa2/AA-/AA BUILDING AUTHORITY REVENUE BONDS SERIES 2013-4 (TAXABLE) MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2014-2029 HEALTH & EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 79,000 // BOARD OF THE METROPOLITAN 08/12 GOVERNMENT OF NASHVILLE & DAVIDSON COUNTIES, TENNESSEE ASCENSION HEALTH CREDIT GROUP MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York Day of Sale: 08/13 THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 62,035 A2/A/ TUFF-GATV REVENUE BONDS-GEORGIA 08/12 TECH BUILDING PROJECT (TAXABLE) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 08/15 EMORY UNIVERSITY REVENUE "FRN" WEEK OF 57,865 Aa2/AA/AA+ PRIVATE COLLEGES AND UNIVERSITY 08/12 AUTHORITY, GEORGIA MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: TENDER: 08/01/2018 Day of Sale: 08/14 THE ATLANTA DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 54,060 A2/A/ TUFF-GATV REVENUE BONDS-GEORGIA 08/12 TECH BUILDING PROJECT (TAX-EXEMPT) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 08/15 MARYLAND COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 52,714 // AUTHORITY 08/12 SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS 2013A (PASS-THROUGH) MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 08/13 PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 50,780 /BBB+/A- FACILITIES AUTHORITY 08/12 WIDENER UNIVERSITY MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 08/15 INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 49,140 A1/A/NR ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT REFUNDING 08/12 REVENUE BONDS (NON-AMT) CONSISTINF OF: $ 4,640M SERIES 2013C $22,500M SERIES 2013D $22,000M SERIES 2013E MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York CLEVELAND CUYAHOGA COUNTY PORT WEEK OF 45,000 NR/NR/A AUTHORITY REFUNDING REVENUE BONDS 08/12 SERIES 2013A MEDICAL CENTER COMPANY MGR: Barclays Capital Inc., New York SERIAL: 2014-2030 Day of Sale: 08/15 REEDY CREEK IMPROVEMENT DISTRICT, WEEK OF 39,410 A3/A+/AA- FLORIDA AD VALOREM TAX REFUNDING 08/12 BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg SERIAL: 2014-2025 Day of Sale: 08/13 NORTH CAROLINA MEDICAL CARE DAILY 37,455 NR/NR/NR COMMISSION RETIREMENT FACILITIES MORTGAGE REVENUE REFUNDING BONDS (ALDERSGATE), SERIES 2013 MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte SERIAL: 2014-2017 TERM: 2023, 2035 Day of Sale: 06/26 NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 36,085 Aa2// AGENCY 08/12 AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS 2013 SERIES B MGR: Ramirez & Co., Inc., New York Day of Sale: 08/13 CROOK CITY SCHOOL DISTRICT, OREGON WEEK OF 33,500 // UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 08/12 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 08/13 REDMOND, WASHINGTON WEEK OF 32,000 /AAA/ LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 08/12 REFUNDING BONDS, 2013 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2035 Day of Sale: 08/14 SUCCESSOR RICHMOND COMMUNITY WEEK OF 31,420 /A-/ REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 08/12 2013A (TAX-EXEMPT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago REMARK: BAM INSURED Day of Sale: 08/15 KENTUCKY RURAL WATER FINANCE WEEK OF 27,500 MIG 1// CORPORATION PUBLIC PROJECT 08/12 CONSTRUCTION NOTES MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg REMARK: 9/1/2014 Day of Sale: 08/15 LYCOMING COUNTY AUTHORITY WEEK OF 24,205 /A/ (COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA) 08/12 LYCOMING COLLEGE PROJECT) MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore CITY OF EL PASO, TEXAS WEEK OF 23,330 /AA/AA MGR: RBC Capital Markets, Dallas Day of Sale: 08/13 CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 21,430 NR/BBB/NR FINANCE AUTHORITY (CASA COLINA) 08/12 REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2013 MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York SERIAL: 2014-2032 Day of Sale: 08/13 INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 20,525 NR/BB/NR EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE 08/12 BONDS SERIES 2013A SERIES 2013B (TAXABLE) MGR: RBC Capital Markets, Chicago OAK PARK HEIGHTS NURSING HOME, WEEK OF 20,265 NR/NR/ MINNEOSTA 08/12 REVENUE REFUNDING BOUTWELLS LANDING 2013 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2036 Day of Sale: 08/14 THE SCHOOL BOARD OF ORANGE COUNTY, WEEK OF 20,000 Aa2/NR/AA FLORIDA 08/12 CERTIFICATES OF PARTICIPATION, SERIES 2013A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 19,000 Baa1/BBB+/NR AUTHORITY REVENUE BONDS SIMMONS 08/12 COLLEGE SERIES J 2013 MGR: Barclays Capital Inc., New York SERIAL: 2022-2025 TERM: 2028, 2033, 2039 Day of Sale: 08/13 MINNESOTA MUNICIPAL POWER AGENCY WEEK OF 18,085 A3// ELECTRIC REVENUE BONDS 08/12 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 08/15 MICHIGAN FINANCE AUTHORITY WEEK OF 18,075 NR//NR REVENUE BONDS (YPSILANTI COMMUNITY 08/12 SCHOOLS), SERIES 2013 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: S&P; TBD ROSS VALLEY SANITATION DISTRICT WEEK OF 17,750 /A/ NO. 1, CALIFORNIA 08/12 SEWER REVENUE BONDS MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2043 INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 17,250 NR/BB/NR EDUCATIONAL FACILITIES REVENUE 08/12 BONDS SERIES 2013A SERIES 2013B (TAXABLE) MGR: RBC Capital Markets, Chicago MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 15,400 Aa2/AA/ STATE APPROPRIATION BONDS 08/12 2013 SERIES A & B MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 08/14 WISCONSIN RURAL WATER CONSTRUCTION WEEK OF 14,000 MIG 1// LOAN PROGRAM COMMUNITY 08/12 REVENUE BOND ANTICIPATION NOTES MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg REMARK: 9/1/2014 Day of Sale: 08/15 HARLINGEN COMMUNITY INDEPENDENT WEEK OF 13,900 A1/A+/ SCHOOL DISTRICT, TEXAS 08/12 FACILITIES LEASE REVENUE BONDS QUALIFIED SCHOOL CONSTRUCTION BONDS ********TAXABLE*************** MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas TERM: 2039 Day of Sale: 08/15 MICHIGAN STRATEGIC FUND WEEK OF 11,880 NR/NR/BBB+ LIMITED OBLIGATION REVENUE BONDS 08/12 SERIES 2013 UNLIMITED METHODIST RETIREMENT COMMUNITIES, INC. MGR: Ziegler, Chicago DENISON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,385 /AAA/ UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS 08/12 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2041 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: /A+/ Day of Sale: 08/14 WILSON COUNTY, TEXAS WEEK OF 8,500 // COMBINATION TAX AND REVENUE 08/12 CERTIFICATES OF PARTICIPATION, SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2014-2033 REMARK: INSURANCE: TBD Day of Sale: 08/12 IOWA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 8,000 /AA+/ MULTIFAMILY HOUSING REVENUE-YONKERS 08/12 BUILDING PROJECT MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2023 TERM: 2026, 2030 Day of Sale: 08/13 NORTHERN YORK SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,000 // YORK COUNTY, PENNSYLVANIA 08/12 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2013 ***********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2013-2018 LAKE COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 7,920 Aa2// GURNEE SCHOOL DISTRICT #56 08/12 REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2013 A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis IDAHO SCHOOL DISTRICT NO. 131 WEEK OF 6,955 Aa1// (NAMPA) 08/12 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2013 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM INSURED Day of Sale: 08/12 LAKELAND HIGH SCHOOL BUILDING WEEK OF 6,000 /AA+/A+ CORPORATION, INDIANA 08/12 /EXP/EXP AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE BONDS, 2013 *************BANK QUALIFIED******** MGR: City Securities Corp., Indianapolis REMARK: DUE: 7/15/-1/29 Day of Sale: 08/16 LINCOLN COMMUNITY FINANCE DISTRICT WEEK OF 5,500 // NO. 2005-1 08/12 SPECIAL TAX REVENUE SORRENTO 13 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 08/13 BAINBRIDGE ISLAND, WASHINGTON WEEK OF 5,500 Aa3// UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 08/12 REFUNDING BONDS, 2013 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2013-2023 Day of Sale: 08/14 MOUNT SINAI, NEW YORK WEEK OF 4,980 /AA/ UNION FREE SCHOOL DISTRICT 08/12 SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS 2013 MGR: Jefferies LLC, New York Day of Sale: 08/13 POTH INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,900 /AAA/ TEXAS 08/12 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2014-2033 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM Day of Sale: 08/12 DEL RIO COMBINATION TAX & REVENUE WEEK OF 3,780 A1/A+/AA- CERTIFICATES OF OBLIGATION, TEXAS 08/12 *************BANK QUALIFIED******** MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2028 Day of Sale: 08/12 ALUM ROCK UNION ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 3,600 Aa3/AA-/ DISTRICT 08/12 TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS 2012 ELECTION, SERIES B MGR: De La Rosa & Co., Los Angeles ROSCOE COLLEGIATE INDEPENDENT WEEK OF 3,500 /AAA/ SCHOOL DISTRICT, TEXAS UNLIMITED 08/12 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 08/13 MINNESOTA HOUSING FINANCE AUTHORITY WEEK OF 3,315 Aa1/AA+/ RENTAL HOUSING BONDS 2013 B-1 & B-2 08/12 MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 08/15 LOWER MAKEFIELD, PENNSYLVANIA WEEK OF 3,202 Aa1// GENERAL OBLIGATION 2013B (CABS) 08/12 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 08/14 SUCCESSOR RICHMOND COMMUNITY WEEK OF 2,285 /A-/ REDEVELOPMENT AGENCY 2013B 08/12 MGR: RBC Capital Markets, Chicago REMARK: BAM INSURED Day of Sale: 08/15 TAOS MUNICIPAL SCHOOLS EDUCATION WEEK OF 2,115 // TECH NOTES 08/12 NEW MEXICO MGR: George K. Baum & Company, Denver Day of Sale: 08/13 CITY OF SPRINGTOWN, TEXAS WEEK OF 2,090 A2// (PARKER COUNTY, TEXAS) 08/12 COMBINATION TAX AND REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION, SERIES 2013 **********BANK QUALIFIED*********** MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2014-2038 REMARK: EXPECTED PRICING: TBD LOWER MAKEFIELD, PENNSYLVANIA WEEK OF 1,920 Aa1// GENERAL OBLIGATION 2013A (CIBS) 08/12 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 08/14 TROPHY CLUB MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 1,910 /AA-/ DISTRICT NO. 1, TEXAS 08/12 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 ************BANK QUALIFIED********* MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas Day of Sale: 08/13 RICE LAKE, WISCONSIN WEEK OF 1,540 // BARRON COUNTY GENERAL OBLIGATION 08/12 PROMISSORY NOTES, SERIES 2013 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD Day of Sale: 08/12 ---------------------- Expected volume excluding daily issues: 9,465,526 (in 000's)
* Kenon announces that it will provide loans to qoros together with a reduction in its back-to-back guarantee obligations
WASHINGTON, March 10 U.S. Attorney General Jeff Sessions abruptly asked the remaining 46 chief federal prosecutors left over from the Obama administration to resign on Friday, including Manhattan U.S. Attorney Preet Bharara, who had been asked to stay on in November by then President-elect Donald Trump.
* MSA Safety - on March 8, unit was paid about $80.9 million (pursuant to insurance policies issued by the north river insurance company, affiliates