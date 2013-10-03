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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE OF WISCONSIN WEEK OF 594,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/07
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: $225MM TAX-EXEMPT: 18-25
$184MM FORWARD: 14-20
$185MM TAXABLE: 14-18
Day of Sale: 10/10
BROWARD COUNTY, FLORIDA WEEK OF 434,205 A1/A+/A
AIRPORT SYSTEM REVENUE BONDS 10/07
CONSISTING OF:
$164,515M SERIES 2013A (AMT)
$55,400M SERIES 2013B (NON-AMT)
$214,290M SERIES 2013C (NON-AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF OREGON DEPARTMENT OF WEEK OF 405,925 Aa1/AAA/AA+
TRANSPORTATION 10/07
HIGHWAY USER TAX REVENUE BONDS
SENIOR LIEN BONDS, SERIES 2013A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY COLLEGES OF CHICAGO WEEK OF 250,000 NAF/AA/AA-
COMMUNITY COLLEGE DISTRICT NUMBER 10/07
508 COUNTY OF COOK AND STATE OF
ILLINOIS UNLIMITED TAX GENERAL
OBLIGATION BONDS (DEDICATED
REVENUES) SERIES 2013
MGR: Jefferies LLC, New York
Day of Sale: 10/08
CONNECTICUT HOUSING FINANCE WEEK OF 176,475 Aaa/AAA/
AUTHORITY 10/07
HOUSING MORTGAGE FINANE PROGRAM
BONDS, 2013 SERIES B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 162,065 Aa2//AA+
COLORADO 10/07
UNIVERSITY ENTERPRISE REVENUE BONDS
$140,915M TAX-EXEMPT SERIES 2013A
$11.810M TAXABLE SERIES 2013B
$9,340M TAX-EXEMPT REFUNDING
SERIES 2013C
MGR: RBC Capital Markets, New York
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA DAILY 136,400 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS
TAXABLE SERIES C-71A
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2013-2022
WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 125,000 Aa3/A+/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 2010 10/07
40MM ELECTION 2013B
85MM ELECTION 2013A, CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/10
CITY OF ALEXANDRIA, STATE OF WEEK OF 95,695 NR/A+/NR
LOUISIANA UTILITIES REVENUE BONDS 10/07
SERIES 2013A
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2014-2033 TERM: 2038, 2041, 2043
Day of Sale: 10/09
CITY OF HOUSTON HIGHER EDUCATION WEEK OF 94,260 //
FINANCE CORPORATION, TEXAS 10/07
EDUCATION REVENUE BONDS
SERIES 2013A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 10/10
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 81,845 Aa2/AA/AA
WATERSYSTEM JUNIOR LIEN REVENUE 10/07
AND REFUNDING BONDS SERIES 2013E
NO RESERVE FUND
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 10/09
SWEETWATER UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 71,845 /AA/
DISTRICT, CALIFORNIA 10/07
PUBLIC FINANCING AUTHORITY
2013 REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., San Francisco
SERIAL: 2014-2027
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: Underlying Rating A
Day of Sale: 10/07
VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 70,000 Aaa/AAA/
AUTHORITY COMMONWEALTH MORTGAGE 10/07
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2016-2025 TERM: 2031, 2038
Day of Sale: 10/08
SOCORRO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 56,300 Aa2/NR/AA-
TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING 10/07 / /EXP
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2014-2030
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/10
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 53,000 /BBB+/A-
FACILITIES AUTHORITY 10/07
WIDENER UNIVERSITY
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/08
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 50,000 //
DISTRICT (DENTON, TARRANT AND WISE 10/07
COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
BONDS, SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 10/07
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA DAILY 46,115 A1/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES C71B & C72
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2014-2033
HOWARD COUNTY HOUSING COMMISSION WEEK OF 41,425 NR/A+/NR
REVENUE BONDS 10/07
(THE VERONA AT OAKLAND MILLS
PROJECT) SERIES 2013
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/10
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE WEEK OF 38,505 NR/NR/NR
COMMISSION 10/07
RETIREMENT FACILITIES FIRST
MORTGAGE REVENUE REFUNDING BONDS
(ALDERSGATE), SERIES 2013
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
SERIAL: 2014-2017 TERM: 2023, 2025
Day of Sale: 10/10
BALL STATE UNIVERSITY BOARD WEEK OF 36,000 Aa3/AA-/
TRUSTEES HOUSING DINING SYSTEM 10/07
REVENUE 2013
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 10/08
CITY OF DURHAM, NORTH CAROLINA WEEK OF 34,185 Aa2/AA+/AA+
LIMITED OBLIGATION BONDS 10/07
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/09
COLORADO EDUCATIONAL AND CULTURAL WEEK OF 25,920 NR//NR
FACILITIES AUTHORITY 10/07
EDUCATION FACILITIES REVENUE FONDS
$25,420,000 SERIES 2013 TAX EXEMPT
$500,000 SERIES 2013B - TAXABLE
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte
REMARK: Series 2013A - Tax Exempt - Term
Bonds Due 09/01/2023, 2033, 2043, &
2048
Series 2013B - Taxable - Term Bond
Due 09/01/2018
S&P TBD
Day of Sale: 10/09
CITY OF LAREDO, TEXAS WEEK OF 22,545 Aa2/AA/AA
CERTIFICATES OF OBLIGATION 10/07
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 2 Series 02/15/2014-25
Day of Sale: 10/08
LA HABRA UTILITIES AUTHORITY WEEK OF 20,910 Aa3/AA/
WATER REVENUE 2013A CALIFORNIA 10/07
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2014-2043
Day of Sale: 10/08
CITY OF LAREDO, TEXAS WEEK OF 18,745 A1/AA-/AA-
WATERWORKS SEWER REVENUE 10/07
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: 03/01/2014-43
Day of Sale: 10/08
ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 //
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX
REFUNDING BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
CITY OF ATLANTIC BEACH, FLORIDA WEEK OF 16,460 NR/NR/BBB
HEALTH CARE FACILITIES REVENUE 10/07
BONDS, SERIES 2013B
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 10/08
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 15,180 NR/BBB-/NR
SCHOOL FACILITY REVENUE BONDS 10/07
2013 SERIES A (TAX-EXEMPT) & 2013
SERIES B (TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/09
FRANKLIN-MCKINLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 15,000 /A+/NR
DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS 10/10
CALIFORNIA
MGR: George K. Baum & Company, Denver
RIVERSIDE ELEMENARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,465 //
#2, ARIZONA 10/07
MARICOPA COUNTY, SCHOOL IMPROVEMENT
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: Rated: A underlying
Structure:
7/1/14-7/1/21, 7/1/24-7/1/27
Day of Sale: 10/07
TUSTIN PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 13,890 /AA/
CALIFORNIA WATER REVENUE BONDS 10/07
SERIES J2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2043
Day of Sale: 10/08
MINNEAPOLIS COMMON BOND LIMITED WEEK OF 12,785 NR/A+/
TAX ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE 10/07
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 10/09
TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 //
REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING
BONDS SERIES 2013
MGR: FirstSouthwest, Dallas
MIDDLESEX COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 12,055 //
AUTHORITY, NEW JERSEY 10/07
TAXABLE AND TAX-EXEMPT
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 10/10
ILLINOIS EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 11,950 A2/A/NR
AUTHORITY 10/07
ADJUSTABLE MEDIUM TERM REVENUE
BONDS
FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 10,000 NR/BB/NR
SCHOOL FACILITY REVENUE BONDS, 10/07
SERIES 2013
ICEF-VIEW PARK HIGH SCHOOL
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 10/09
MISSION REDEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 7,600 //
TAX INCREMENT CONTRACT REVENUE 10/07
BONDS SERIES 2013
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2014-2030
Day of Sale: 10/08
ALMONT COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 6,850 //
COUNTIES OF LAPEER, ST. CLAIR, 10/07
MACOMB AND OAKLAND
STATE OF MICHIGAN
2013 REFUNDING BONDS
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATIONS
BANK QUALIFIED
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
LITTLE LAKE CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,000 /AA-/
LOS ANGELES COUNTY CALIFORNIA 10/07
ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION
BONDS SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/09
TOWN OF WARREN WEEK OF 3,915 Aa3//
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/07
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
SERIAL: 2014-2023 TERM: 2025, 2027, 2029
Day of Sale: 10/09
COOLIDGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,265 //
#21, ARIZONA 10/07
PINAL COUNTY, SCHOOL IMPROVEMENT
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: Bank Qualified
Rated: A underlying
Structure: 7/1/14 - 7/1/33
Day of Sale: 10/09
OKOBOJI GENERAL OBLIGATION CAPITAL WEEK OF 750 A2//
LOAN 2013C IOWA 10/07
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 10/08
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Expected volume excluding daily issues: 3,109,015 (in 000's)