BRIEF-NII Holdings announces amendments to credit agreements and receipt of bank covenant waivers in Brazil
* NII Holdings announces amendments to credit agreements and receipt of bank covenant waivers in Brazil
Oct 17 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ------------ STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 1,613,225 A1/A/A GENERAL OBLIGATION BONDS 10/21 CONSISTING OF: $707,705M - VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATIONS BONDS $246,010M - GENERAL OBLIGATION BONDS (SCHOOL FACILITIES) $659,510M - VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION REFUDNING BONDS MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: ROP: 10/21/2013 STRUCTURE: VARIOUS PURPOSE GO BONDS: 11/1/2014 11/01/2019-23, 11/01/2032 & 11/01/2043 (All Serials) GO SCHOOL FACILITES: 11/01/2029- REFUNDING: 11/01/2014-11/01/2032 Day of Sale: 10/22 NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 650,000 Aa1/AAA/AAA AUTHORITY 10/21 FUTURE TAX SECURED SUBORDINATE BOND FISCAL 2014 SERIES A MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: TENTATIVE PRICING: WEDNESDAY CATHOLIC HEALTH INITIATIVES WEEK OF 601,755 // REVENUE BONDS, SERIES 2013A 10/21 CONSISTING OF: $243,445M COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY $ 81,545M KENTUCKY ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY $205,180M THE HEALTH, EDUCATIONAL AND HOUSING FACILITY BOARD OF THE CITY OF CHATTANOOGA, TENNESSEE $ 71,585M WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES AUTHORITY MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York NORTHWESTERN UNIVERSITY, ILLINOIS WEEK OF 585,000 Aaa/AAA/AAA TAXABLE FIXED RATE 10/21 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: CORPORATE CUSIPS CATHOLIC HEALTH INITIATIVES WEEK OF 553,610 A1/A+/A+ CORPORATE TAXABLE BONDS, 10/21 SERIES 2013D MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 450,000 A1/A/A GENERAL OBLIGATION VARIOUS PURPOSE 10/21 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: Puts: 17-18 Day of Sale: 10/22 STATE OF CONNECTICUT GENERAL WEEK OF 325,000 Aa3/AA/AA OBLIGATION REFUNDING NOTES 10/21 (ECONOMIC RECOVERY NOTES 2013 SERIES A) VARIABLE RATE MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 10/23 STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 186,000 A1/A/A VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 10/21 TAXABLE MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York TERM: 2016, 2017 Day of Sale: 10/22 ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA DAILY 136,400 A1/A+/ GENERAL OBLIGATION BONDS TAXABLE SERIES C-71A MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2013-2022 TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 122,000 Aa2// AGENCY RESIDENTIAL FINANCE PROGRAM 10/21 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: ROP: 10/23 Day of Sale: 10/24 NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 83,170 // DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING 10/21 BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2014-2035 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM Day of Sale: 10/23 THE TRUSTEES OF IVY TECH COMMUNITY WEEK OF 77,870 NR/AA-/AA COLLEGE OF INDIANA IVY TECH 10/21 COMMUNITY COLLEGE STUDENT FEE BONDS SERIES R IVY TECH COMMUNITY COLLEGE STUDENT FEE BONDS SERIES R-1 MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 10/24 IOWA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 71,795 // HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS 10/21 SERIES 2013A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: AA3/AA- (M/F) (CATHOLIC HEALTH INITIATIVES) WEEK OF 71,485 A1/A+/A+ REVENUE BONDS 10/21 CONSISTING OF: $19,345M COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY SERIES 2008D-2 $25,000M COUNTY OF MONTGOMERY, OHIO SERIES 2008D-2 $27,140M COUNTY OF MONTGOMERY, OHIO SERIES 2009B MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York SUFFOLK JUDICIAL FACILITIES AGENCY WEEK OF 70,000 // SUFFOLK COUNTY, NEW YORK 10/21 LEASE REVENUE BONDS H. LEE DENNISON BUILDING MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2014-2033 Day of Sale: 10/23 RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 68,955 // BUILDING CORPORATION 10/21 PROVIDENCE PUBLIC SCHOOLS REVENUE BOND FINANCING PROGRAM PROVIDENCE PUBLIC BUILDINGS AUTHORITY MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 10/24 LEWISVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 65,000 /AAA/AAA DISTRICT, TEXAS 10/21 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2030 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: AA+/AA+ Day of Sale: 10/23 CITY OF ABILENE, TEXAS WEEK OF 65,000 /AA+/AA+ COMBINATION TAX & SURPLUS REVENUE 10/21 BONDS CERTIFICATES OF OBLIGATION SERIES 2013 MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2039 Day of Sale: 10/23 FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 60,000 /BBB+/ AUTHORITY SHANDS HEALTHCARE SYSTEM 10/21 HEALTHCARE FACILITIES REVENUE BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York NEBRASKA INVESTMENT FINANCE WEEK OF 60,000 NR/AA+/NR AUTHORITY 2013 SERIES E (SF) 10/21 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: ROP: 10/23/2013 Day of Sale: 10/24 STATE OF RHODE ISLAND & PROVIDENCE WEEK OF 52,000 // PLANTATIONS GENERAL OBLIGATIONS 10/21 CONSOLIDATED CAPITAL DEVELOPMENT LOAN (40MM TE/ 12MM TXBL) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York PULASKI COUNTY PUBLIC FACILITIES WEEK OF 51,765 NR/NR/BBB+ BOARD, ARKANSAS 10/21 HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2016-2024 TERM: 2029, 2034, 2044 Day of Sale: 10/23 MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 50,000 Aa2/AA/ AGENCY 10/21 SINGLE FAMILY HOUSING REVENUE BONDS SERIES 167 (NON-AMT) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA DAILY 46,115 A1/A+/ GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES C71B & C72 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2014-2033 KYRENE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 40,000 Aa1/AA/ NO. 28, ARIZONA 10/21 MARICOPA COUNTY, ARIZONA SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT OF 2010 SERIES B (2013) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2018-2020 REMARK: STEPPED COUPON BAY SHORE UNION FREE SCHOOL WEEK OF 39,515 Aa2// DISTRICT, NEW YORK 10/21 SCHOOL DISTRICT REFUNDING BONDS, 2013 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2014-2025 Day of Sale: 10/24 NEW HAVEN, CONNECTICUT WEEK OF 37,500 A3/BBB+/ GENERAL OBLIGATION BONDS, 2013B 10/21 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2033 Day of Sale: 10/22 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 35,060 Aa2/AA/ MINNESOTA SPECIAL PURPOSE REVENUE 10/21 BONDS (STATE SUPPORTED BIOMEDICAL SCIENCE RESEARCH FACILITIES FUNDING PROGRAM) SERIES 2013C MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 10/22 BALL STATE UNIVERSITY, INDIANA WEEK OF 35,000 Aa3/AA-/ STUDENT FEE 13Q 10/21 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2032 Day of Sale: 10/21 NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 21,955 Aa2/NR/NR AGENCY 10/21 AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS 2013 SERIES C MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland Day of Sale: 10/23 EASTON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 19,545 Aa2// NORTHAMPTON AND BUCKS COUNTIES, 10/21 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A OF 2013 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2014-2023 ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 // DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas SAN FELIPE DEL RIO CONSOLIDATED WEEK OF 18,445 Aaa/AAA/NR SCHOOL DISTRICT 10/21 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: A1/A/NR Day of Sale: 10/22 KENOSHA, WISCONSIN WEEK OF 18,200 Aa2/AA/ TAXABLE GENERAL OBLIGATION 10/21 PROMISSORY NOTES, 2013A GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Piper Jaffray, Minneapolis Day of Sale: 10/21 NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY WEEK OF 17,205 Aa1/AAA/NR SENIOR LIEN PUBLIC PROJECT 10/21 REVOLVING FUND REVENUE BONDS, SERIES 2013B MGR: RBC Capital Markets, Dallas NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY WEEK OF 13,765 Aa2/AA+/ SUBORDINATE LIEN REVENUE 2 SERIES 10/21 MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2014-2031 Day of Sale: 10/23 HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 13,500 NR/AA+/NR PALM BEACH COUNTY, FLORIDA 10/21 MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2013 MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 10/22 CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES WEEK OF 13,385 NR/A/NR DEVELOPMENT AUTHORITY 10/21 INSURED REVENUE BONDS SERIES 2013 A&B MGR: Ziegler, Chicago REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 12,760 Aa1/AA/ MINNESOTA GENERAL OBLIGATION 10/21 TAXABLE BONDS (UNIVERSITY SUPPORTED BIOMEDICAL SCIENCE RESEARCH FACILITIES FUNDING PROGRAM) SERIES 2013D MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 10/22 TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 // REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas PENDERGAST ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 11,490 A1/NR/AA- DISTRICT NO.92 OF MARICOPA COUNTY, 10/21 ARIZONA SCHOOL IMPROVEMENT BONDS PROJECT OF 2012, SERIES B (2013) MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 10/24 TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,220 /AA/ NUMBER 204 10/21 WILL COUNTY, ILLINOIS (JOLIET) GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX SCHOOL BONDS, SERIES 2013A MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago Day of Sale: 10/22 NEW JERSEY HOUSING & MORTGAGE WEEK OF 9,000 /AA+/ FINANCE AGENCY MULIT-FAMILY 10/21 CONDUIT REVENUE PENNY POINT PARK APARTMENTS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York TERM: 2015 Day of Sale: 10/23 TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, DAILY 7,060 // TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 6,900 // FINANCE AGENCY 10/21 MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE BONDS (CHESTNUT HOMES PROJECT), SERIES 2013K MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 10/24 HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 6,890 NR/BBB-/NR DISTRICT NO. 400 10/21 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013A MGR: RBC Capital Markets, Dallas Day of Sale: 10/22 TAYLOR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,615 // (WILLIAMSON COUNTY, TEXAS) 10/21 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: RBC Capital Markets, Dallas Day of Sale: 10/22 ALICE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,085 // (JIM WELLS COUNTY, TEXAS) 10/21 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: Frost Bank, San Antonio Day of Sale: 10/22 SCHOOL BUILDING CORPORATION OF WEEK OF 5,600 /AA+/A- LAWRENCE TOWNSHIP, INDIANA 10/21 AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS 2013A MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2014-2019 REMARK: Bank Qualified Day of Sale: 10/22 BENNETT VALLE UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,800 NR/AA-/NR DISTRICT, CALIFORNIA 10/21 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: George K. Baum & Company, Denver Day of Sale: 10/24 CARMEL CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,575 UR/NR/ NEW YORK 10/21 *************BANK QUALIFIED******** MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2018 BILLINGS, MONTANA WEEK OF 4,450 Aa3/NR/ STORM SEWER REVENUE BONDS 2013 10/21 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2033 Day of Sale: 10/23 MERAMEC VALLEY R-111 SCHOOL WEEK OF 4,160 // DISTRICT, MISSOURI 10/21 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 2013 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2023 Day of Sale: 10/24 KEYSTONE, PENNSYLVANIA WEEK OF 4,045 Aa3// OAKS SCHOOL DISTRICT 10/21 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 2013A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2022 Day of Sale: 10/22 CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 4,000 Aa2/AA-/ TAXABLE ECONOMIC DEVELOPMENT 10/21 REVENUE, SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 10/23 HALLSVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 3,800 Aaa// DISTRICT 10/21 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 ************BANK QUALIFIED********* MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: A1 Day of Sale: 10/22 KETTERING CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,400 /AA-/ OHIO 10/21 ENERGY CONSERVATION IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2013 MONTGOMERY & GREEN COUNTIES MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 10/24 SCHOOL BUILDING CORPORATION OF WEEK OF 185 /AA+/A- LAWRENCE TOWNSHIP, INDIANA 10/21 AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS 2013B MGR: City Securities Corp., Indianapolis REMARK: DUE 1/14 - 7/14 Taxable Day of Sale: 10/22 ---------------------- Expected volume excluding daily issues: 6,363,680 (in 000's)
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March 1 Snap Inc, owner of popular messaging app Snapchat, will price its initial public offering after the U.S. stock market closes on Wednesday in the most eagerly awaited technology IPO since Chinese e-commerce giant Alibaba went public in 2014.
LONDON, March 1 The gap between French and German 10-year government bond yields widened marginally and stocks edged off their highs on Wednesday after conservative French presidential candidate Francois Fillon said he would remain in the election race.