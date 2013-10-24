PRESS DIGEST- Financial Times - March 8
March 8 The following are the top stories in the Financial Times. Reuters has not verified these stories and does not vouch for their accuracy.
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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ------------- STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 600,000 Aa3/AA/AA SPECIAL TAX OBLIGATION BONDS 10/28 TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE PURPOSES, 2013 SERIES A MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland REMARK: RETAIL: 10/29/2013 PRICING: 10/30/2013 STATE OF NEVADA UNEMPLOYMENT WEEK OF 571,720 Aaa/AAA/AA+ COMPENSATION FUND SPECIAL REVENUE 10/28 BONDS SERIES 2013 MGR: Goldman, Sachs & Co., New York Day of Sale: 10/29 METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 500,000 A2/A/A AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE 10/28 BONDS SUBSERIES 2008B-3 REMARKETING MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: ROP: 10/29 Day of Sale: 10/30 COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 300,000 Aa3/AA-/AA- AUTHORITY REVENUE BONDS 10/28 SERIES 2013A (SCL HEALTH SYSTEM) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York REMARK: ROP: 10/28/2013 Day of Sale: 10/29 GWINNETT COUNTY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 211,380 Aaa/AAA/ GEORGIA 10/28 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Merchant Capital, L.L.C., Montgomery SERIAL: 2014-2036 METROPOLITAN TRANSPORTATION WEEK OF 130,000 A2/A/A AUTHORITY TRANSPORTATION REVENUE 10/28 BONDS SUBSERIES 2008B-3 REMARKETING MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: ROP: 10/29 Day of Sale: 10/30 NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT WEEK OF 112,500 A1/A/A+ GENERAL REVENUE BONDS 2013 SERIES A 10/28 MGR: Goldman, Sachs & Co., New York Day of Sale: 10/29 THE TRUSTEES OF IVY TECH COMMUNITY WEEK OF 77,870 NR/AA-/AA COLLEGE OF INDIANA IVY TECH 10/28 COMMUNITY COLLEGE STUDENT FEE BONDS SERIES R IVY TECH COMMUNITY COLLEGE STUDENT FEE BONDS SERIES R-1 MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 10/29 ALASKA MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 76,775 Aa2/NR/AA+ GENERAL OBLIGATION BONDS, 10/28 2013 SERIES THREE MGR: RBC Capital Markets, New York REMARK: ROP 10/30/2013 Day of Sale: 10/31 STATE OF OREGON WEEK OF 75,855 // GENERAL OBLIGATION BONDS 10/28 CONSISTING OF: $71,825M 2013 SERIES L(TAX-EXEMPT) $ 4,030M 2013 SERIES M(FEDERALLY TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: SERIES L: RATINGS: AA1/AA+/AA+ STRUCTURE 2014-2033 AND 2038 PRICING 10/29/2013 SERIES M: RATINGS: AA/AA+/AA+ STRUCTURE: 2014-2017 PRICING: 10/28/2013 SUFFOLK JUDICIAL FACILITIES AGENCY WEEK OF 70,000 // SUFFOLK COUNTY LEASE REVENUE BONDS 10/28 H. LEE DENISO BUILDING MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2014-2033 Day of Sale: 10/30 NORTH CAROLINA HOUSING FINANCE WEEK OF 66,150 Aa2/AA/NR AGENCY 10/28 HOME OWNERSHIP REVENUE BONDS, SERIES 34 (TAXABLE) MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 10/30 DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 63,000 A3/A-/ NEW YORK 10/28 ST. JOHN'S UNIVERSITY REVENUE BONDS $57,005,000 ST. JOHN'S UNIVERSITY REVENUE BONDS, SERIES 2013A $5,995,000 ST. JOHN'S UNIVERSITY, REVENUE BONDS, SERIES 2013B MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York Day of Sale: 10/30 THE SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 52,000 /A+/ BERKELEY COUNTY, SOUTH CAROLINA 10/28 SPECIAL OBLIGATION BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 10/29 STATE OF OHIO HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 50,000 A1/AA-/ FACILITY REVENUE REFUNDING BONDS 10/28 (CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY PROJECT) 2013 SERES A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York Day of Sale: 10/31 NORTHAMPTON COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 49,565 Aa3/AA-/ AUTHORITY, PENNSYLVANIA 10/28 LAFAYETTE COLLEGE MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 10/29 MERRILLVILLE, INDIANA WEEK OF 46,930 // MULTI-SCHOOL BUILDING CORPORATION 10/28 AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS, 2013A MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2014-2028 REMARK: "AA+" PROGRAM, "A+" UNDER, NON-BANK QUALIFIED WEST VIRGINIA, VIRGINIA WATER WEEK OF 39,345 A3/NR/ DEVELOPMENT AUTHORITY DEVELOPMENT 10/28 AUTHORITY REFUNDING REVENUE LOAN PROGRAM 11 SERIES 2013 A-II MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2029 Day of Sale: 10/29 MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 39,100 NR/A+/NR AGENCY 10/28 MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS (COLONIAL ESTATES ISSUE), SERIES 2013 MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 10/29 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 35,060 Aa2/AA/ MINNESOTA SPECIAL PURPOSE REVENUE 10/28 BONDS (STATE SUPPORTED BIOMEDICAL SCIENCE RESEARCH FACILITIES FUNDING PROGRAM) SERIES 2013C MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 10/29 CITY OF BERWYN WEEK OF 30,200 NR/A/NR COOK COUNTY, ILLINOIS 10/28 TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2013B MGR: George K. Baum & Company, Denver Day of Sale: 10/29 ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 29,285 NR/BBB/NR BENEDICTINE UNIVERSITY PROJECT 10/28 SERIES 2013A MGR: George K. Baum & Company, Denver Day of Sale: 10/30 DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 29,000 // COB COUNTY, GEORGIA 10/28 STUDENT HOUSING REFUNDING REVENUE KENNESAW STATE UNIVERSITY REAL ESTATE FOUNDATIONS PROJECTS AND SUBORDINATES MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: SR: 14-27; SUB SR: A1//;SUB A3// 14-25 BERMUDIAN SPRINGS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 24,345 /A+/ ADAMS COUNTY, PENNSYLVANIA 10/28 GENERAL OBLIGATION NOTES, SERIES OF 2013 MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 10/31 LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 20,525 // SCHOOL DISTRICT 10/28 TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 // DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas LUBBOCK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 17,575 Aaa/AAA/ DISTRICT, TEXAS 10/28 REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2013-2021 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: TAXABLE EXEMPT Day of Sale: 10/31 MERRILLVILLE, INDIANA WEEK OF 17,070 // MULTI-SCHOOL BUILDING CORPORATION 10/28 AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE REFUNDING AND IMPROVEMENT 2013B MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2014-2025 REMARK: "AA+" PROGRAM, "A+" UNDER TAXABLE HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 13,500 NR/AA+/NR PALM BEACH COUNTY, FLORIDA 10/28 MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2013 MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 10/30 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WEEK OF 12,760 Aa1/AA/ MINNESOTA GENERAL OBLIGATION 10/28 TAXABLE BONDS (UNIVERSITY SUPPORTED BIOMEDICAL SCIENCE RESEARCH FACILITIES FUNDING PROGRAM) 2013D MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 10/29 TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 // REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas THE BOARD OF EDUCATION OF THE WEEK OF 9,950 // BOROUGH OF FAIR LAWN 10/28 COUNTY OF BERGEN, NEW JERSEY REFUNDING SCHOOL BONDS, SERIES 2013 ***********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia Day of Sale: 10/30 TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, DAILY 7,060 // TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas CITY OF JAMESTOWN, NEW YORK WEEK OF 6,350 // MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 10/30 SHARYLAND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,095 Aaa/AAA/ DISTRICT, TEXAS 10/28 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM Day of Sale: 10/29 MILFORD TOWNSHIP WEEK OF 4,075 NAF/AA/ BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 10/28 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2013 *************BANK QUALIFIED******** MGR: First American Municipals, Inc., New York SERIAL: 2014-2028 ALLEN, TEXAS WEEK OF 3,395 Aa2/AA/ WATERWORKS & SEWER SYSTEM REVENUE 10/28 REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis Day of Sale: 10/28 NORTH BERGEN TOWNSHIP BOARD OF WEEK OF 3,250 /AA-/ EDUCATION 10/28 HUDSON COUNTY, NEW JERSEY SCHOOL REFUNDING BONDS (TAXABLE) MGR: RBC Capital Markets, New York Day of Sale: 10/31 IRON COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 3,200 // GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES 10/28 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD Day of Sale: 10/28 LAKE GEORGE CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,235 Aa2/NR/ NEW YORK 10/28 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York REMARK: BANK QUALIFIED BUFFALO GROVE PARK DISTRICT WEEK OF 2,180 /AAA/ ILLINOIS GENERAL OBLIGATION LIMITED 10/28 TAX PARK BONDS BANK QUALIFIED MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg SERIAL: 2014-2016 Day of Sale: 10/28 ---------------------- Expected volume excluding daily issues: 3,400,240 (in 000's)
March 8 The following are the top stories in the Financial Times. Reuters has not verified these stories and does not vouch for their accuracy.
NEW YORK, March 7 Puerto Rico's oversight board is racing to review Governor Ricardo Rossello's blueprint for steering the island's economy out of fiscal crisis, but has key concerns over whether it can be implemented as planned, a source familiar with the process told Reuters on Tuesday.
* John Bean Technologies Corporation prices public offering of common stock