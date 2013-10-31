DIARY-Top Economic Events to April 27
Political and general news ** This Diary is filed daily ** -----------------------------------------------------------
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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- STATE OF HAWAII WEEK OF 806,915 Aa2/AA/AA GENERAL OBLIGATION BONDS 11/04 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 11/1 & 11/4 Day of Sale: 11/05 NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 437,900 /BBB-/BBB- AUTHORITY 11/04 THE GOETHALS BRIDGE REPLACEMENT PROJECT (AMT) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 11/05 KENTUCKY HIGHER EDUCATION STUDENT WEEK OF 384,000 /AA+/AAA LOAN CORPORATION 11/04 LIBOR FLOATING RATE NOTES MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 11/04 THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 362,960 Aaa/AAA/ COMMONWEALTH TRANSPORTATION FUND 11/04 REVENUE BONDS (ACCELERATED BRIDGE PROGRAM) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 11/04/2013 Day of Sale: 11/05 COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS WEEK OF 286,000 Aaa/AAA/ FEDERAL HIGHWAY GRANT ANTICIPATION 11/04 NOTES ACCELERATED BRIDGE PROGRAM MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2027 REMARK: ROP: MON AND TUES Day of Sale: 10/06 SAN FRANCISCO BAY AREA RAPID WEEK OF 240,000 Aaa/AAA/NR TRANSIT DISTRICT, CALIFORNIA 11/04 GENERAL OBLIGATION BONDS (ELECTION OF 2004), 2013 SERIES C MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York TENNESSEE STATE SCHOOL BOND WEEK OF 148,895 Aa1/AA/AA+ AUTHORITY 11/04 HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES SECOND PROGRAM BONDS 2013 SEREIS A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York WASHINGTON TOWNSHIP HEALTHCARE WEEK OF 145,500 Aa3// DISTRICT 11/04 FIXED RATE GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 11/04/2013 Day of Sale: 11/05 IOWA FINANCE AUTHORITY HEALTH WEEK OF 121,000 /NR/ REVENUE GENESIS HEALTH SYSTEM 11/04 SERIES 2013 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2021-2033 Day of Sale: 11/07 CITY OF HUNTSVILLE, ALABAMA WEEK OF 102,080 Aaa/AAA/ 77,840M GENERAL OBLIGATION SCHOOL 11/04 WARRANTS, SERIES 2013-C 24,240M GENERAL OBLIGATION WARRANTS SERIES 2013-D MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2014-2033 Day of Sale: 11/07 STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 100,000 A1/A/A GENERAL OBLIGATION INDEX FLOATING 11/04 RATE BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 11/06 STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 100,000 A1/A/A MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte REMARK: SIFMA INDEX FRN NOTE Day of Sale: 11/06 RHODE ISLAND HEALTH AND EDUCATIONAL WEEK OF 85,520 NR/BBB-/BBB BUILDING CORPORATION 11/04 HOSPITAL FINANCING REVENUE BONDS CARE NEW ENGLAND ISSUE, SERIES 2013A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York STATE OF NEVADA (CAPITOL COMPLEX WEEK OF 84,830 Aa3/AA-/AA BUILDING 1 PROJECT) 11/04 MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 11/06 HOSPITAL AUTHORITY OF SAVANNAH WEEK OF 78,365 A3/NR/A- REVENUE BONDS, SERIES 2013A AND 11/04 REVENUE BONDS, SERIES 2013B (TAXABLE) (ST. JOSEPH'S/CANDLER HEALTH SYSTEM, INC.) MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 11/05 SOUTH DAKOTA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 60,000 Aa1/AAA/ AUTHORITY 11/04 HOMEOWNERSHIP MORTGAGE (AMT/TE) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: AMT DUE: 2014-2019, PAC; TE: 2020- 2024, 2029, 2032, 2044 PAC ROP: TUES Day of Sale: 11/06 MAINE HEALTH AND HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 55,535 A1/A+/ FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS, 11/04 BATES COLLEGE ISSUE, SERIES 2013 MGR: Barclays Capital Inc., New York REMARK: RETAIL ORDER PERIOD: MONDAY Day of Sale: 11/05 LOUISIANA TRANSPORTATION AUTHORITY WEEK OF 52,000 Aa3/AA-/AA- REFUNDING 11/04 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2014-2033 TERM: 2003, 2043 Day of Sale: 11/07 SMITHSONIAN INSTITUTION WEEK OF 50,000 Aaa/AAA/NR TAXABLE BONDS 11/04 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York COUNTY OF FRANKLIN, OHIO WEEK OF 50,000 NR/BBB-/ HEALTH CARE FACILITIES IMPROVEMENT 11/04 REVENUE BONDS, SERIES 2013 MGR: Ziegler, Chicago Day of Sale: 11/07 MIDLOTHIAN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 49,740 Aaa/AAA/ DISTRICT, TEXAS 11/04 VARIOUS RATE UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013C MGR: FirstSouthwest, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM Day of Sale: 11/07 SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 45,345 /A-/ GLENDALE REDEVELOPMENT AGENCY 11/04 TAX ALLOCATION REFUNDING, CALIFORNIA MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2014-2021 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. Day of Sale: 11/05 TOWN OF HEMPSTEAD LOCAL DEVELOPMENT WEEK OF 45,000 /A/ CORPORATION 11/04 ADELPHI UNIVERSITY PROJECT MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York Day of Sale: 11/07 STATE OF HAWAII WEEK OF 44,795 Aa2/AA/ TAXABLE GENERAL OBLIGATION BONDS 11/04 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 11/1 & 11/4 Day of Sale: 11/05 CITY OF HAZARD, KENTUCKY WEEK OF 42,000 MIG 1// HEALTHCARE REVENUE BAN 11/04 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York TERM: 2014 REMARK: SHORT TERM DESK Day of Sale: 11/07 EDGEWOOD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 41,210 Aaa//AAA DISTRICT, TEXAS 11/04 BEXAR COUNTY REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM MISSOURI DFB INFRA REFUNDING WEEK OF 36,565 /A/ REVENUE INDEPENDENCE WATER 11/04 SERIES 2013D MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2029 Day of Sale: 11/04 OREGON HOUSING AND COMMUNITY WEEK OF 34,570 Aa2// SERVICES DEPARTMENT 11/04 MORTGAGE REVENUE BONDS MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 11/06/2013 Day of Sale: 11/07 PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF WEEK OF 33,625 A1/A/A GRAYS HARBOR COUNTY, WASHINGTON 11/04 ELECTRIC REVENUE AND REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York NORTHERN MUNICIPAL POWER AGENCY WEEK OF 29,500 A3/A-/ (MINNESOTA) ELECTRIC SYSTEM REVENUE 11/04 BONDS SERIES 2013A & SERIES 2013B MGR: Barclays Capital Inc., New York Day of Sale: 11/05 COLLIER COUNTY EDUCATIONAL WEEK OF 28,750 NR/BBB-/NR FACILITIES REVENUE BONDS 11/04 MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond TERM: 2023, 2028, 2033, 2043 Day of Sale: 11/06 CITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 26,200 // INCOME TAX REVENUE NOTES, 11/04 SERIES 2013 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 26,150 // INFRASTRUCTURE AND STATE MORAL 11/04 OBLIGATION REVENUE BONDS TAXABLE & TAX-EXEMPT MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: Infrastructure Revenue 2013C Bonds- Aaa/AAA/NR Moral Obligation 2013C Bonds - Aa2/AA/NR LAMAR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 25,795 Aa2/AA/ TEXAS 11/04 UNLIMITED TAX REFUNDING MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2025 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM Day of Sale: 11/05 SAN DIEGO UNIFIED PORT DISTRICT WEEK OF 22,000 /A+/A+ REFUNDING REVENUE 11/04 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York Day of Sale: 11/06 STATE OF VERMONT WEEK OF 20,225 Aaa/AA+/AAA GENERAL OBLIGATION BONDS 11/04 2013 SERIES A MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York Day of Sale: 11/04 ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL DAILY 18,562 // DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas WISCONSIN KENOSHA TAXABLE WEEK OF 18,200 Aa2/AA/ GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES 11/04 SERIES 2013A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2023 Day of Sale: 11/04 HOUSING FINANCE AUTHORITY OF PALM WEEK OF 13,500 NR/AA+/NR BEACH COUNTY, FLORIDA 11/04 MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS, SERIES 2013 MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 11/05 TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY TEXAS DAILY 12,665 // REVENUE FINANCING SYSTEM REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas IOWA MARION URBAN RENEWAL WEEK OF 9,775 // GENERAL OBLIGATION CERTIFICATES OF 11/04 PARTICIPATION SERIES 2013A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2019-2033 Day of Sale: 11/07 ARDSLEY UFSD WEEK OF 9,510 // NEW YORK 11/04 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 11/06 COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,320 /AA/ NUMBER 218 COOK COUNTY, ILLINOIS 11/04 GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX SCHOOL BONDS, SERIES 2013 MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago Day of Sale: 11/06 COUNTY OF TOMPKINS, NEW YORK WEEK OF 9,300 Aa1// GENERAL OBLIGATIONS 11/04 PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING BONDS, 2013 MGR: Jefferies LLC, New York BOARD OF REGENTS OF THE NEW MEXICO WEEK OF 9,000 Aa2// MILITARY INSTITUTE AT ROSWELL 11/04 SERIES 2013A TAX-EXEMPT MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2017-2028 Day of Sale: 11/05 POWESHIEK WATER ASSOCIATION, IOWA WEEK OF 7,565 /A+/ WATER REVENUE REFUNDING 11/04 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2014-2035 Day of Sale: 11/06 TROY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, DAILY 7,060 // TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,000 NR/A+/NR CALIFORNIA 11/04 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: George K. Baum & Company, Denver Day of Sale: 11/05 NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 6,900 NR/AA+/NR FINANCE AGENCY 11/04 MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE BONDS (CHESTNUT HOMES PROJECT), SERIES 2013K MGR: RBC Capital Markets, Chicago Day of Sale: 11/06 WEST VIRGINIA SHEPHERD UNIVERSITY WEEK OF 6,695 A2/NR/ BOARD OF GOVERNORS 11/04 SERIES 2013 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2035 Day of Sale: 11/05 WASHINGTON TUKWILA LOCAL WEEK OF 6,687 /BBB/ IMPROVEMENT DISTRICT 11/04 SERIES 2013 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2018-2029 Day of Sale: 11/05 MICHIGAN CITY SBC, INDIANA WEEK OF 6,200 // TAXABLE AD VALOREM PROPERTY TAX 11/04 FIRST MORTGAGE BONDS 2013 MGR: City Securities Corp., Indianapolis REMARK: Due: 7/25 - 1/27 S&P Programmatic Rating Pending Day of Sale: 11/06 BALSZ ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,445 A// #31 OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 11/04 SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT OF 2011, SERIES B (2013) BANK QUALIFIED MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2017-2026 Day of Sale: 11/06 WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,320 A1// TEXAS 11/04 UNLIMITED TAX REFUNDING **********BANK QUALIFIED********** MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2015-2027 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM Day of Sale: 11/04 BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,215 NR/BBB/NR DISTRICT NO.28 11/04 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2013 MGR: RBC Capital Markets, Dallas Day of Sale: 11/06 BOARD OF REGENTS OF THE NEW MEXICO WEEK OF 3,855 Aa2// MILITARY INSTITUTE AT ROSWELL 11/04 SERIES 2013B TAXABLE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2014-2017 Day of Sale: 11/05 DANSVILLE CSD WEEK OF 3,545 // NEW YORK 11/04 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York REMARK: BANK QUALIFIED Day of Sale: 11/07 MISSOURI BELTON SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,360 Aa1// NO. 124 GENERAL OBLIGATION 11/04 REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2018 Day of Sale: 11/04 LINDALE, TEXAS WEEK OF 3,000 /AA-/ COMBINATION TAX AND UTILITY SYSTEM 11/04 REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATIONS SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2014-2033 BOULDER PUBLIC IMPROVEMENT WEEK OF 2,000 NR/NR/NR DISTRICT, NEW MEXICO 11/04 SPECIAL LEVY REVENUE BONDS MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas TERM: 2043 Day of Sale: 11/05 MISSOURI DFB INFRA REFUNDING WEEK OF 1,960 /A/ REVENUE WATER TAXABLE SERIES 2013E 11/04 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis TERM: 2014 Day of Sale: 11/04 IOWA MARION URBAN RENEWAL GENERAL WEEK OF 1,750 // OBLIGATION CERTIFICATES OF 11/04 OBLIGATION SERIES 2013B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2019 Day of Sale: 11/07 WELDON VALLEY SCHOOL DISTRICT NO. WEEK OF 675 NR/AA-/NR RE-20(J) 11/04 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2013 BANK QUALIFIED MGR: RBC Capital Markets, Dallas Day of Sale: 11/05 ---------------------- Expected volume excluding daily issues: 4,457,747 (in 000's)
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* Kenon announces that it will provide loans to qoros together with a reduction in its back-to-back guarantee obligations
WASHINGTON, March 10 U.S. Attorney General Jeff Sessions abruptly asked the remaining 46 chief federal prosecutors left over from the Obama administration to resign on Friday, including Manhattan U.S. Attorney Preet Bharara, who had been asked to stay on in November by then President-elect Donald Trump.