China aims to cut taxes, fees for companies by 1 trln yuan this year-premier
BEIJING, March 15 China aims to cut taxes and fees for companies by 1 trillion yuan ($144.65 billion) this year, Premier Li Keqiang said Wednesday.
Feb 27 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION WEEK OF 891,990 Aaa/AAA/ STATE HIGHWAY FUND REVENUE 03/03 REFUNDING 2014A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/06 CITY OF NEW YORK WEEK OF 700,000 Aa2/AA/ GENERAL OBLIGATION BONDS 03/03 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2039 REMARK: ROP: 03/03/2014
Day of Sale: 03/05 TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION WEEK OF 300,000 Aaa/AAA/ STATE HIGHWAY FUND REVENUE 2014B 03/03 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/06 HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 200,000 Aa2/AA/NR AUTHORITY OF THE STATE OF MISSOURI 03/03 HEALTH FACILITIES REVENUE BONDS (BJC HEALTH SYSTEM), SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 03/06 NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 193,000 A1/NR/AA- AUTHORITY MONTCLAIR STATE 03/03 UNIVERSITY ISSUE SERIES 2014A MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 03/04 KENTUCKY ASSET/LIABILITY WEEK OF 171,390 A1/AA/A+ COMMISSION 03/03 PROJECT NOTES, 2014 FEDERAL HIGHWAY TRUST FUND CONSISTING OF: FIRST SERIES A FIRST REFUNDING SERIES B MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: ROP: 3/4
Day of Sale: 03/05 THE SCHOOL DISTRICT OF SPRINGFIELD WEEK OF 109,225 /AA+/ R-XII SPRINGFIELD MISSOURI 03/03 /EXP/ MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM $26,650M GENERAL OBLIGATION SCHOOL BUILDING BONDS 2014A $82,575M GENERAL OBLIGATION SCHOOL REFUNDING BONDS 2014B MGR: George K. Baum & Company, Kansas City REMARK: A: 24-27, 34
B: 17-36
S&P: UNDERLYING AA (EXP)
Day of Sale: 03/04 CITY OF MEMPHIS, TENNESSEE WEEK OF 105,925 Aa2/AA/ GENERAL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 03/03 MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 03/05 PASADENA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 103,090 Aa2/AA-/ (LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 03/03 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS (FEDERALLY TAXABLE) MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/06 THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 100,000 Aa2/AA/AA GENERAL OBLIGATION BONDS 03/03 FISCAL 2008 SERIES J SUBSERIES J-9 MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 03/04 ROCKLAND COUNTY, NEW YORK WEEK OF 96,000 Baa3/BBB-/ MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2016-2024 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 03/04 JACKSONVILLE ELECTRIC AUTHORITY WEEK OF 75,000 Aa2/AA-/AA BULK POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE 03/03 BONDS SCHERER 4 PROJECT ISSUE, SERIES 2014A MGR: Jefferies LLC, New York REMARK: ROP: 03/04/2014
Day of Sale: 03/05 NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 73,110 // DISTRICT REFUNDING GENERAL 03/03 OBLIGATION TAX EXEMPT MGR: BOSC, Inc., Richardson SERIAL: 2015-2033 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/05 ANAHEIM CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 52,000 Aa3/A+/ CALIFORNIA 03/03 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS CONSITING OF: $ 6,000M TAX-EXEMPT $46,000M TAXABLE MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 03/06 CITY OF AKRON, OHIO WEEK OF 40,000 /AA-/ GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 03/03 REFUNDING BONDS, SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis CHAFFEY JOINT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 31,900 Aa2/AA-/ DISTRICT 03/03 (SAN BERNARDINO COUNTY, CALIFORNIA) 2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS (FEDERALLY TAXABLE) MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/03 EASTON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 31,190 Aa3// NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA 03/03 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 03/05 TOWN OF PARKER, COLORADO WEEK OF 20,170 /AA/ CERTIFICATES OF PARTICIPATION 03/03 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 03/05 FORT BEND COUNTY, TEXAS WEEK OF 18,835 Aa1//AA+ UNLIMITED TAX ROAD REFUNDING BONDS 03/03 EXP/ /EXP SERIES 2014 MGR: Loop Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/03 ROYSE CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 18,562 /AAA/ DISTRICT, TEXAS 03/03 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS SERIES 2013 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2016-2029 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UL: /A+/
TENTATIVE FOR NEXT WEEK SUNDANCE COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 17,405 NR/AA-/NR DISTRICT 03/03 (CITY OF BUCKEYE, ARIZONA) GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas REMARK: (MAC INSURED)
Day of Sale: 03/03 IMPERIAL COLLEGE DISTRICT WEEK OF 17,000 /A/ GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION 03/03 2014A CALIFORNIA MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/06 HOWARD COUNTY, MARYLAND WEEK OF 17,000 NR/NR/ SPECIAL OBLIGATION BONDS 03/03 (ANNAPOLIS JUNCTION TOWN CENTER PROJECT), SERIES 2014 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis CITY OF RAYMORE, MISSOURI WEEK OF 16,200 NR/NR/ TAX INCREMENT REFUNDING AND 03/03 IMPROVEMENT REVENUE (RAYMORE GALLERIA PROJECT), SERIES 2014A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis THE CITY OF GENEVA DEVELOPMENT WEEK OF 15,250 /A/ CORPORATION 03/03 TAX-EXEMPT REVENUE BONDS (HOBART AND WILLIAM SMITH COLLEGES PROJECT), SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/05 SULPHUR SPRINGS UNIFIED SCHOOL WEEK OF 14,500 /BBB+/ DISTRICT, CALIFORNIA COMMUNITY 03/03 FACILITIES DISTRICT NO 2002-1 SPECIAL TAX 2014 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2014-2038
Day of Sale: 03/06 GONZALES INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 14,170 NR/AAA/NR DISTRICGT 03/03 (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN GONZALES AND CALDWELL COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM TAOS MUNICIPAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,585 Aa1/NR/NR NO. 1 REFUNDING GENERAL OBLIGATION 03/03 NEW MEXICO MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: State Aid/A1 underlying
Day of Sale: 03/05 CITY OF TERRELL, TEXAS WEEK OF 12,470 A1// COMBINATION TAX AND WATERWORKS AND 03/03 SEWER SYSTEM REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2018-2034
Day of Sale: 03/04 STAFFORD TOWNSHIP, NEW JERSEY WEEK OF 11,250 NR/AA-/ TAX-EXEMPT & TAXABLE 03/03 MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 03/05 SALT LAKE CITY LOCAL BUILDING WEEK OF 10,000 Aa1/AA+/NR AUTHORITY LEASE REVENUE, UTAH 03/03 MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 03/03 BLUE MOUNTAIN PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 9,865 /A+/ DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS 03/03 MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh SERIAL: 2015-2025 PUNXSUTAWNEY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,750 // JEFFERSON AND INDIANA COUNTIES, 03/03 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2014 ********BANK QUALIFIED******** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/04 CITY OF WESLACO TAX AND REVENUE WEEK OF 9,500 A3/A/ CERTIFICATES OF OBLIGATION TEXAS 03/03 BANK QUALIFIED MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/03 PLAINS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,395 /AAA/ TEXAS 03/03 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2014-A MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2015-2029 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: BANK QUALIFIED
BEIJING, March 15 China aims to cut taxes and fees for companies by 1 trillion yuan ($144.65 billion) this year, Premier Li Keqiang said Wednesday.
* Toyota, electric machinery makers offer smaller base pay raise * Unions made same demands as one year ago * Big firms offer far less than union demands * Hikes 'far from enough' to boost growth - economist (Adds results, reaction, details) By Tetsushi Kajimoto TOKYO, March 15 Most major Japanese companies offered the lowest hike in base pay in four years on Wednesday, a setback for Prime Minister Shinzo Abe's campaign dubbed "Abenomics" to spur the long-sl
WASHINGTON, March 15 The Federal Reserve is expected to raise interest rates for the second time in three months on Wednesday, encouraged by strong monthly job gains and confidence that inflation is finally rising to its target.