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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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COMMONWEALTH OF PUERTO RICO WEEK OF 3,000,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS OF 2014 03/10
SERIES A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: Joint with Morgan Stanley and RBC
Moodys: Ba2 Neg Outlook Provisional
S&P: BB+ Credit Watch Negative
Fitch: BB Negative Outlook
Day of Sale: 03/11
STATE OF CALIFORNIA WEEK OF 1,600,000 A1/A/A
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/10
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 3/11 & 3/12
Day of Sale: 03/13
NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY WEEK OF 830,000 /AAA/AA
PERSONAL INCOME TAX 03/10
800MM TAX EXEMPT/30MM TAXABLE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 3/11
TAX EXEMPT: 18-33/TAXABLE: 16-18
Day of Sale: 03/12
CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 685,960 NR/AA/AA
COMBINED UTILITY SYSTEM 03/10
FIRST LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2014C
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 03/12
CITY OF CHICAGO WEEK OF 655,140 Baa1/A+/A-
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 03/10
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
TAXABLE (2 SERIES), ILLINOIS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: TAX EXEMPT 3-12 PRICING STRUCTURE
2018-2036
TAXABLE SERIES 3-13 PRICING
STRUCTURE 2044
CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 606,000 NR/AA/AA
COMBINED UTILITY SYSTEM 03/10
FIRST LIEN REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 400,000 Aa3/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/10
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 3/11 & 3/12
Day of Sale: 03/13
SOUTHERN CALIFORNIA PUBLIC POWER WEEK OF 319,300 /AA-/A-
AUTHORITY APEX POWER PROJECT 03/10
REVENUE BONDS
2014 SERIES A TAX EXEMPT
2014 SERIES B FEDERALLY TAXABLE
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 03/13
STATE OF WISCONSIN WEEK OF 240,000 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 03/10
2014 SERIES 2
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
OHIO AIR QUALITY DEVELOPMENT WEEK OF 234,520 Baa3/BBB-/NR
AUTHORITY STATE OF OHIO POLLUTION 03/10
CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2006 A (NON AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 158,525 A2/A/A
AVIATION REVENUE REFUNDING BONDS 03/10
SERIES 2014 AMT
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 03/12
OHIO WATER DEVELOPMENT REVENUE WEEK OF 135,550 Baa3/BBB-/
REFUNDING BONDS SERIES 2006-B 03/10
NON AMT (FIRSTENERGY NUCLEAR
GENERATION PROJECT)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 03/11
NEW YORK STATE MORTGAGE AGENCY WEEK OF 123,840 Aa1//
HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE BONDS 03/10
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/12
CLARK COUNTY, NEVADA WEEK OF 100,000 A1/A+/
HIGHWAY REVENUE BONDS 03/10
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP 3/10/2014
Day of Sale: 03/11
WAYNE TOWNSHIP, MARION COUNTY WEEK OF 78,575 //
SCHOOL BUILDING CORPORATION INDIANA 03/10
AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST
MORTGAGE REFUNDING BONDS OF 2014
NOT BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2014-2034
REMARK: AA+ (Programmatic)/ A+ (Underlying)
Day of Sale: 03/11
RED RIVER HEALTH FACILITIES WEEK OF 74,685 NR/NR/
DEVELOPMENT CORPORATION 03/10
RETIREMENT FACILITY REVENUE BONDS
SERIES 2014A-C
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: TERMS/TEMPS
Day of Sale: 03/12
NORTH SLOPE BOROUGH, ALASKA WEEK OF 61,340 /A-/
SERVICE AREA 10 WATER & WASTEWATER 03/10
FACILITY REVENUE BONDS, SERIES 2014
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2016-2029 TERM: 2034
Day of Sale: 03/11
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT WEEK OF 58,610 Aa3/AA-/
CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 03/10
GENERAL REVENUE BONDS
OF THE BOARD OF GOVERNORS OF THE
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2039, 2043, 2044
Day of Sale: 03/11
KERN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 54,000 /AA+/
SAFETY, REPAIR AND IMPROVEMENT 03/10
DISTRICT
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING B
$40,000,000 FEDERALLY TAXABLE BONDS
$14,000,000 TAX-EXEMPT BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/13
OHIO WATER DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 46,500 Baa3/BBB-/NR
AUTHORITY STATE OF OHIO POLLUTION 03/10
CONTROL REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2010 C (NON AMT)
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SOLANO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 42,000 Aa3/AA-/
CALIFORNIA 03/10
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
TAXABLE SERIES 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/12
CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA WEEK OF 38,700 Aa1/AA+/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 03/10
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 03/13
AURORA PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 29,355 Aa3//
JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 28J 03/10
ADAMS & ARAPAHOE COUNTIES, COLORADO
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/11
STATE BOARD OF REGENTS OF THE STATE WEEK OF 26,475 Aa1//
OF UTAH 03/10
UNIVERSITY OF UTAH
$26,475M GENERAL REVENUE REFUNDING
BONDS SERIES 2014A-1
$6,765M GENERAL REVENUE REFUNDING
BONDS SERIES 2014A-2
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: A-1: 18,22-25,27
A-2: 15-24
Day of Sale: 03/11
MISSOURI HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 26,045 A3/A-/
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 03/10
(A.T. STILL UNIVERSITY OF HEALTH
SERVICES) SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/12
REDWOODS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 26,000 A2/AA-/
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 03/12
CAMDENTON REORGANIZED SCHOOL WEEK OF 24,030 /AA-/
DISTRICT NO. R-3 OF CAMDEN COUNTY 03/10
MISSOURI GENERAL OBLIGATION
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS
SERIES 2014
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
REMARK: Serials: 2019-2021, 2024-2034
Day of Sale: 03/10
MONROE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 17,000 /BBB+/
DEVELOPMENT CORPORATION 03/10
(ST. JOHN FISHER COLLEGE PROJECT),
SERIES 2014A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 03/13
HOUSING AUTHORITY OF THE CITY OF WEEK OF 14,065 NR/AA/NR
SEATTLE 03/10
POOLED HOUSING REVENUE AND
REFUNDING REVENUE BONDS, 2014
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
KENT, WASHINGTON WEEK OF 12,835 /AA-/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 03/10
REFUNDING, SERIES 2014
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2014-2021
Day of Sale: 03/12
SANGAMON COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 10,660 /AA-/
(BALL-CHATHAM) COMMUNITY UNIT 03/10
SCHOOL DISTRICT NO. 45, SCHOOL
BONDS
CONSISTING OF:
$1,225M SERIES A TAXABLE REFUNDING
SCHOOL BONDS
$6,670M SERIES B SCHOOL BONDS
$2,765M SERIES C REFUNDING SCHOOL
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 03/12
DERRY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,840 /AAA/
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA 03/10
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2025
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/10
SPRINGFIELD SCHOOL DISTRICT #186, WEEK OF 9,495 /AA/
SANGAMON COUNTY, GENERAL OBLIGATION 03/10
LIMITED SCHOOL REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (BAM INSURED)
Day of Sale: 03/13
EARLY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,709 /AAA/
TEXAS 03/10
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2033 TERM: 2014
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 03/13
CLEBURNE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,572 Aaa/AAA/NR
DISTRICT 03/10
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
*************BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
AURORA CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 7,785 Aa2//
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 03/10
SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING
BANK QUALIFIED
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/13
CITY OF WESTBROOK, MAINE WEEK OF 6,730 Aa3/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A 03/10
********BANK QUALIFIED********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 03/11
WILSON CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,445 Aa3/NR/
NEW YORK 03/10
*******BANK QUALIFIED*******
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2020
Day of Sale: 03/12
HUMMELSTOWN BOROUGH WEEK OF 6,255 /AA/
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA 03/10
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2043
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/13
SOLANO COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 6,000 Aa3/AA-/
CALIFORNIA 03/10
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
TAX-EXEMPT SERIES 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 03/12
CITY OF WESTBROOK, MAINE WEEK OF 5,975 Aa3/A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 03/10
***********TAXABLE***********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2014-2024 TERM: 2038
Day of Sale: 03/11
TOWN OF BEACON FALLS, CONNECTICUT WEEK OF 5,880 NR/AA-/
********BANK QUALIFIED******** 03/10
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 03/12
ARCHULETA SCHOOL DISTRICT NO. 50-JT WEEK OF 5,700 Aa2/NR/NR
COLORADO 03/10
REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS
******BANK QUALIFIED******
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 03/11
WYOMISSING AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,900 /AA-/
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 03/10
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2014-2020
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 03/11
COUNTY OF VENANGO WEEK OF 4,515 //
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA 03/10
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2014
*****BANK QUALIFIED*****
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 03/11
LONGHORN TOWN UTILITY DISTRICT WEEK OF 3,800 A//
TEXAS 03/10
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 03/11
BREWER HIGH SCHOOL DISTRICT, MAINE WEEK OF 2,691 NR/UR/
QSCB'S-TAXABLE 03/10
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 03/13
TOWN OF BEACON FALLS, CONNECTICUT WEEK OF 1,000 NR/SP-1+/
BOND ANTICIPATION NOTES 03/10
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
Day of Sale: 03/12
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Expected volume excluding daily issues: 9,834,002 (in 000's)