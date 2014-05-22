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CITY OF CHICAGO WEEK OF 784,025 A3/A-/A-
CHICAGO MIDWAY AIRPORT 05/26
SECOND LIEN REVENUE AND REVENUE
REFUNDING BONDS
SERIES 2014A (AMT) & SERIES 2014B
(NON-AMT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
REMARK: A: 21-34; 41
B: 19-37
Day of Sale: 05/29
MASSACHUSETTS WATER POLLUTION WEEK OF 561,240 Aaa/AAA/AAA
ABATEMENT TRUST 05/26
STATE REVOLVING FUND REFUNDING
BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 5/28/2014
Day of Sale: 05/29
METROPOLITAN WASHINGTON AIRPORT WEEK OF 541,975 A1/AA-/AA-
AUTHORITY 05/26
AIRPORT SYSTEM REVENUE AND
REFUNDING BONDS (AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 05/29
DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 322,000 Aa3/AA-/AA-
THE CITY OF LOS ANGELES 05/26
POWER SYSTEM REVENUE BONDS
2014 SERIES B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
SERIAL: 2019-2032 TERM: 2043
REMARK: ROP: 5/28
Day of Sale: 05/29
STATE OF OHIO WEEK OF 250,735 Aa1/AAA/AA+
GENERAL OBLIGATION HIGHWAY CAPITAL 05/26
IMPROVEMENT BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 05/28
Day of Sale: 05/29
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 150,035 A1/A+/NR
FACILITIES FINANCE CORPORATION 05/26
HOSPITAL REVENUE BONDS
(MEMORIAL HERMANN HEALTH SYSTEM)
SERIES 2014A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SCHOOL BOARD OF VOLUSIA COUNTY, WEEK OF 114,745 Aa3//A+
FLORIDA 05/26
REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION MASTER LEASE PROGRAM,
SERIES 2014B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 05/28
CITY OF COMMERCE CITY, COLORADO WEEK OF 74,230 A2/A+/
SALES AND USE TAX REVENUE BONDS, 05/26
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2014-2034 TERM: 2039, 2044
Day of Sale: 05/28
ISSAQUAH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 55,000 Aaa/AA/
NO.411, WASHINGTON 05/26
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 05/28
MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 50,000 /AA+/
COMMISSION 05/26
SINGLE FAMILY HOUSING BONDS,
SERIES 2014A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/29
JORDAN VALLEY WATER CONSERVATION WEEK OF 40,545 NR/AA+/AA
DISTRICT 05/26
WATER REVENUE BONDS, SERIES A
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: TAX-EXEMPT
Day of Sale: 05/29
CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 38,495 A1/AA/
INCOME TAX REVENUE BONDS 05/26
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 05/29
PINCKNEY COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 35,815 /AA-/
MICHIGAN 05/26
COUNTIES OF LIVINGSTON & WASHTENAW,
2014 REFUNDING BONDS
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAX
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 05/29
NAPA VALLEY COMMUNITY WEEK OF 34,805 //
COLLEGE DISTRICT, CALIFORNIA 05/26
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014 TAXABLE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/29
EL MONTE CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 34,000 Aa3/A+/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 05/26
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014A TAX-EXEMPT BONDS
SERIES 2014B FEDERALLY TAXABLE
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/28
SACRAMENTO AREA FLOOD CONTROL WEEK OF 33,365 A2/A/
AGENCY, CALIFORNIA 05/26
NATOMAS BASIN LOCAL ASSESSMENT
DISTRICT
SERIES 2014 BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/28
PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 WEEK OF 33,000 A1/A/
COWLITZ COUNTY PRODUCTION SYSTEM 05/26
REVENUE REFUNDING
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2034
REMARK: ROP: 5/27
Day of Sale: 05/29
CITY OF FONTANA, CALIFORNIA WEEK OF 32,675 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.22 05/26
(SIERRA HILLS SOUTH) SPECIAL TAX
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/29
VERMONT STUDENT ASSISTANCE WEEK OF 29,670 //
CORPORATION ("VSAC") 05/26
EDUCATION LOAN REVENUE BONDS,
SENIOR SERIES 2014A (AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: RATINGS: AA (SF)/ASF (S&P/FITCH)
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 27,500 /AA+/
FINANCE AGENCY, NEW JERSEY 05/26 /EXP/
MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE
"BROADWAY TOWNHOUSE PROJECT"
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: DUE 12/01/2016 (EXPECTED)
Day of Sale: 05/29
SAN BERNANDINO CITY UNITED SCHOOL WEEK OF 25,000 A2/A/
DISTRICT, CALIFORNIA 05/26
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/29
JEROME JOINT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,955 Aaa//
NO. 261, IDAHO 05/26
STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/27
WATERLOO CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 23,630 NR/A+/
NNEW YORK 05/26
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 05/28
DELANO JOINT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 22,510 //
DISTRICT, CALIFORNIA 05/26
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS (ELECTION OF 2005, SERIES A)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/29
CITRUS COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 19,000 Aa2/AA-/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 05/26
GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION
OF 2004, SERIES 2014D
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 05/29
RANKIN COUNTY HOSPITAL DISTRICT WEEK OF 15,000 A2//
TEXAS COMBINATION TAX AND REVENUE 05/26
BONDS,
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 05/28
COMMUNITY FACILITIES UTILITIES WEEK OF 14,755 A1/A-/NR
DISTRICT NO. 1 05/26
(CITY OF GOODYEAR, ARIZONA)
DISTRICT GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/29
JEROME JOINT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,485 Aaa//
NO. 261 05/26
STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2014B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/27
JORDAN VALLEY WATER CONSERVATION WEEK OF 12,460 NR/AA+/AA
DISTRICT 05/26
WATER REVENUE BONDS, SERIES B
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: *************TAXABLE***********
Day of Sale: 05/29
CARPINTERIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,000 /AA/
CALIFORNIA 05/26
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 05/28
ARMADA AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 11,670 /AA-/
COUNTIES OF MACOMB & ST. CLAIR, 05/26
2014 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 05/27
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 10,000 Aa1/NR/AA+
AGENCY SPECIAL OBLIGATION BONDS 05/26
(COMMONWEALTH CONTRACT ASSISTANCE)
SERIES 2014B (ASSEMBLY ROW PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039, 2044
Day of Sale: 05/28
MANHEIM TOWNSHIP WEEK OF 10,000 /AAA/
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 05/26
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2019-2034
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 05/29
READING SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,925 Aa3//
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 05/26
GENERAL OBLIGATION NOTES
SERIES A & B OF 2014
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2024
REMARK: BANK QUALIFIED
UL: Baa2
Day of Sale: 05/28
VALLEY PARK SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,085 /AA-/
MISSOURI 05/26
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$7,015M - SERIES A
$1,070M - SERIES B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/28
NAPA VALLEY COMMUNITY WEEK OF 7,000 //
COLLEGE DISTRICT, CALIFORNIA 05/26
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/29
TOWN OF WINDSOR LOCKS, CONNECITUCT WEEK OF 6,410 Aa1/AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/26
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 05/28
BEECH GROVE CENTRAL SCHOOLS WEEK OF 6,350 /AA+/
BUILDING CORPORATION, INDIANA 05/26
TAXABLE FIRST MORTGAGE REFUNDING
BONDS 2014
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
REMARK: Underlying A
Day of Sale: 05/28
TOWN OF ERIE, COLORADO WEEK OF 6,200 Aa2/AA+/
GENERAL OBLIGATION BONDS, 05/26
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2027-2033
Day of Sale: 05/29
CYPRESS HILLS MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,605 /AA/
DISTRICT NO. 1 (A POLITICAL 05/26
SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS
LOCATED WITHIN HARRIS COUNTY,TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
Day of Sale: 05/29
ROCKFORD PARK DISTRICT WEEK OF 5,360 MIG 1//
WINNEBAGO, BOONE AND OGLE COUNTIES, 05/26
ILLINOIS
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
LIMITED TAX PARK BONDS,
SERIES 2014A
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
TERM: 2015
Day of Sale: 05/27
UNITED SCHOOL DISTRICT 230 WEEK OF 5,060 //
JOHNSON-MIAMI SPRINGHILL, KANSAS 05/26
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2019
Day of Sale: 05/28
TOWN OF NORTHLAKE, TEXAS WEEK OF 4,810 //
(DENTON COUNTY) 05/26
COMBINATION TAX AND ASSESSMENT
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2014
COMBINATION TAX AND LIMITED SURPLUS
WATER AND SEWER REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2014B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 05/29
WOODSTOCK, MCHENRY COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 4,700 /AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 05/26
ALTERNATE REVENUE SOURCE,
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/28
CITY OF WATERTOWN, NEW YORK WEEK OF 4,330 //
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2014-2023
Day of Sale: 05/29
HIGHLAND HEIGHTS CITY, OHIO WEEK OF 3,650 NR/NR/
VARIOUS PURPOSE STREET IMPROVEMENT, 05/26
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 05/29
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 2,910 A2//
DISTRICT NO. 374, TEXAS 05/26
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
*****BANK QUALIFIED*****
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2024
Day of Sale: 05/29
TOWN OF WINDSOR LOCKS,CONNECTICUT WEEK OF 2,770 MIG 1/SP-1+/
GENERAL OBLIGATION BOND 05/26
ANTICIPATION NOTES BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
REMARK: DUE: 6/25/15
(Aa1/AA+)
Day of Sale: 05/28
PRATTSBURGH CENTRAL SCHOOL WEEK OF 2,260 NR/A+/
DISTRICT, NEW YORK 05/26
***************BANK QUALIFIED******
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 05/28
TOWN OF WINDSOR LOCKS, CONNECTICUT WEEK OF 1,740 MIG 1/SP-1+/
GENERAL OBLIGATION BOND 05/26
ANTICIPATON NOTES, CONNECTICUT
TAXABLE
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis
REMARK: DUE: 6/25/15
(Aa1/AA+)
Day of Sale: 05/28
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Expected volume excluding daily issues: 3,544,485 (in 000's)