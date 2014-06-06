June 6 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------------
LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,703,000 Aa2/AA-/NR
(COUNTY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA) 06/09
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 850,000 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/09
FISCAL 2014 SERIES J & K
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 527,500 NR/AA/AA
COMBINED UTILITY SYSTEM 06/09 /EXP/EXP
FIRST LIEN REVENUE AND REFUNDING
BONDS, SERIES 2014D
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE WEEK OF 400,000 A1/AA-/AA-
AUTHORITY REVENUE OBLIGATIONS 06/09
SERIES 2014
TAX EXEMPT SERIES A AND TAX EXEMPT
REFUNDING SERIES B
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/12
LOUISVILLE REGIONAL AIRPORT WEEK OF 254,215 NAF/A+/A+
AUTHORITY AIRPORT SYSTEM REVENUE 06/09
REFUNDING BONDS 2014 A (AMT)
2014B (TAX EXEMPT, NON AMT)
2014C (TAXABLE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 250,000 //
FINANCING AUTHORITY 06/09
PROVIDENCE HEALTH & SERVICES
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/11
INDIANA FINANCE AUTHORITY WEEK OF 235,275 Aa/A/
FIRST LIEN WASTEWATER UTILITY 06/09
REVENUE BONDS SERIES 2014A
(CWA AUTHORITY PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NEBRASKA PUBLIC POWER DISTRICT, WEEK OF 225,870 A1/A/A+
NORTH DAKOTA 06/09
GENERAL REVENUE AND GENERAL REVENUE
TAXABLE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: TAX EXEMPT DUE: 2015-2034; 2039 AND
2044
TAXABLE DUE: 2015
ROP: EXPECTED MONDAY
Day of Sale: 06/10
FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA WEEK OF 214,000 Aa1/AA+/
FACILITIES REVENUE-COUNTIES 06/09
FACILITIES PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ROP: 06/10/2014
Day of Sale: 06/11
STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 200,000 Aa3/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/09
2014 SERIES D
MGR: Rice Financial Products Company, New York.
REMARK: KROLL: AA
ROP: 6/9 and 6/10
Day of Sale: 06/11
UNIFIED GOVERNMENT OF WYANDOTTE WEEK OF 186,460 A3/A+/A+
COUNTY/KANSAS CITY, KANSAS 06/09
BOARD OF PUBLIC UTILITIES
UTILITY SYSTEM IMPROVEMENT AND
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2014-A
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
SERIAL: 2014-2034 TERM: 2039, 2044
MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 149,280 Aa3/AA-/AA-
AGENCY HOUSING BONDS 06/09
CONSISTING OF:
2014 SERIES A (NON-AMT)
2014 SERIES B (AMT)
2014 SERIES C (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REGIONAL TRANSPORTATION AUTHORITY WEEK OF 129,985 NAF/AA+/AA
OF PIMA COUNTY, ARIZONA 06/09
TRANSPORTATION EXCISE TAX REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 06/11
BOARD OF GOVERNORS OF THE WEEK OF 125,000 Aa3/A/
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT 06/09
GREENSBORO GENERAL REVENUE
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039
Day of Sale: 06/10
THE TURNPIKE AUTHORITY OF KENTUCKY WEEK OF 122,000 Aa2/AA+/A+
ECONOMIC DEVELOPMENT ROAD REVENUE 06/09 EXP/EXP/
REFUNDING BONDS
(REVITALIZATION PROJECTS),
2014 SERIES A
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: ROP: TUESDAY
Day of Sale: 06/11
CLEAR CREEK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 111,855 //
DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 06/09
BUILDING AND REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
THE METROPOLITAN GOVERNMENT OF WEEK OF 109,710 /AA+/AA+
NASHVILLE AND DAVIDSON CITY 06/09
(NASHVILLE ELECTRIC SERVICE), TN
ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 06/10
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 97,695 //BBB-
NEW YORK, TOURO COLLEGE AND 06/09
UNIVERSITY SYSTEM OBLIGATED GROUP
REVENUE BONDS
$59,720,000 SERIES 2014A
$37,975,000 SERIES B TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/10
SAN GEORGONIO MEMORIAL HEALTHCARE WEEK OF 91,540 A3/NR/
DISTRICT 2014 GENERAL OBLIGATION 06/09
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 06/10
INTERMOUNTAIN POWER AGENCY WEEK OF 84,955 A1/A+/AA-
SUBORDINATED POWER SUPPLY REVENUE 06/09
REFUNDING BONDS 2014 SERIES A
2014 SERIES B (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK WEEK OF 83,000 Aa3/AA-/
SPECIAL OBLIGATION DESOTO COUNTY 06/09
HIGHWAY CONSTRUCTION BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 06/12
EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 75,000 Aa1/AAA/AA+
WATER SYSTEM REVENUE BONDS 06/09
SERIES 2014C
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 06/11
STATE BOARD OF REGENTS OF THE WEEK OF 74,630 Aa1/AA/NR
STATE OF UTAH 06/09
UNIVERSITY OF UTAH
GENERAL REVENUE AND REFUNDING BONDS
SERIES 2014B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
INDIANAPOLIS PUBLIC SCHOOLS WEEK OF 55,000 NR/AA+/
MULTI-SCHOOL BUILDING CORP 06/09
1ST MORTGAGE REFUNDING 2014
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2019
Day of Sale: 06/11
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 52,600 //
AUTHORITY 06/09
HARRISBURG, PENNSYLVANIA
SCHOOL DISTRICT, SERIES A, B-1 & B2
TAXABLE AND TAX-EXEMPT
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2015-2034
REMARK: S&P: AA/A BAM INSURED
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 50,000 Aa3/A/
GAS SUPPLY REFUNDING REVENUE BONDS, 06/09
SERIES 2010
(THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE
COMPANY PROJECT)
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
TERM: 2030
Day of Sale: 06/11
SAN JOAQUIN COUNTY TRANSPORTATION WEEK OF 49,140 /AA/AA
AUTHORITY 06/09
MEASURE K SALES TAX REVENUE BONDS
SERIES 2014 (LIMITED TAX BONDS)
MGR: RBC Capital Markets, New York
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 06/16
CITY OF HOUSTON HIGHER EDUCATION WEEK OF 48,815 NR/AA/NR
FINANCE CORPORATION 06/09
EDUCATION REVENUE & REFUNDING BONDS
(KIPP, INC.) SERIES 2014A
EDUCATION REVENUE QUALIFIED SCHOOL
CONSTRUCTION BONDS (KIPP, INC.)
TAXABLE SERIES 2014Q
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/10
ORANGE COUNTY HEALTH FACILITIES WEEK OF 46,135 NR/NR/A-
AUTHORITY 06/09
REVENUE BONDS, SERIES 2014
(PRESBYTERIAN RETIREMENT
COMMUNITIES PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 06/10
MANOR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 43,925 //
TEXAS 06/09
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 06/11
COUNTY OF JOHNSTON, NORTH CAROLINA WEEK OF 43,345 //
LIMITED OBLIGATION BONDS 06/09
SERIES 2014
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/11
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION WEEK OF 42,745 Baa3/NR/NR
FACILITIES FINANCE CORPORATION 06/09
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
(CHF-COLLEGIATE HOUSING GALVESTON I
L.L.C.-TEXAS A&M UNIVERSITY AT
GALVESTON PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/11
HENDERSON, NEVADA, PUBLIC WEEK OF 37,955 //BBB-
IMPROVEMENT TRUST, TOURO COLLEGE 06/09
AND UNIVERSITY SYSTEM OBLIGATED
REVENUE BONDS
$26,165,000 SERIES 2014A
$11,790,000 SERIES 2014B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/10
CITY OF SAN MARCOS, TEXAS WEEK OF 30,000 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/09
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 06/12
CALIFORNIA SCHOOL FINANCE AUTHORITY WEEK OF 29,105 //
SCHOOL FACILITY REVENUE BONDS 06/09
$28,735M SERIES 2014A
$370 SERIES 2014B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/12
SAN JACINTO RIVER AUTHORITY, TEXAS WEEK OF 27,390 /A+/
SPECIAL PROJECT REVENUE REFUNDING 06/09
BONDS (THE WOODLANDS WATER SUPPLY
SYSTEM PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2033
Day of Sale: 06/12
PEORIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #11 WEEK OF 27,000 Aa3/AA-/
OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 06/09
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: 2015-2016; 2018-2020 AND 2026-2034
Day of Sale: 06/10
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 26,379 Aaa/NR/NR
HOMEOWNERSHIP FINANCE BONDS, 06/09
2014 SERIES A (NON-AMT)
(GNMA AND FNMA PASS-THROUGH
PROGRAM)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/11
MONTROSE RECREATION DISTRICT, WEEK OF 26,225 NR/BBB/NR
COLORADO 06/09
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/10
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 18,515 //BBB-
AUTHORITY, TOURO COLLEGE AND 06/09
UNIVERSITY SYSTEM OBLIGATED GROUP
REVENUE BONDS, SERIES 2014A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/10
DENTON COUNTY FRESH WATER SUPPLY WEEK OF 18,270 //
DISTRICT NO. 10, TEXAS 06/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014 AND
UNLIMITED TAX ROAD REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/11
GOSHEN COMMUNITY SCHOOL BUILDING & WEEK OF 17,150 /A+/
CORPORATION ONE, INDIANA 06/09
ELKHART COUNTY, AD VALOREM PROPERTY
TAX 1ST MEETING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/10
BRIDGEWATER-RARITAN, NEW JERSEY WEEK OF 14,500 /AA+/
SCHOOL DISTRICT 06/09
GENERAL OBLIGATION BONDS TAXABLE
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2015-2028
CITY OF NEW BRAUNFELS, TEXAS WEEK OF 14,500 A1/AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/09
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 06/09
COTTONWOOD HEIGHTS, UT WEEK OF 13,555 /AA/
SALES TAX REVENUE BONDS, 06/09
SERIES 2014
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
Day of Sale: 06/12
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 12,646 NR/AA+/NR
AUTHORITY 06/09
SINGLE FAMILY MORTGAGE PROGRAM
CLASS I BONDS
2014 SERIES B (FEDERALLY TAXABLE)
(MBS PASS-THROUGH PROGRAM)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/12
BURLINGTON COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 11,200 Aa2/AA/
BRIDGE COMMISSION REVENUE 06/09
BONDS (GUARANTEED)
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2014-2025
BEACHWOOD CITY SCHOOL DISTRICT, OH WEEK OF 11,000 Aaa//
SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING BONDS, 06/09
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/12
PLEASANTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 11,000 Aa2//
CALIFORNIA 06/09
2014 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/10
MAINE EDUCATIONAL LOAN AUTHORITY WEEK OF 10,000 //
FIXED RATE STUDENT LOAN 06/09
REVENUE BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/11
SOUTHERN ARKANSAS UNIVERSITY WEEK OF 10,000 NR/NR/NR
AUXILIARY ENTERPRISES SECURED 06/09
CAPITAL IMPROVEMENT BONDS 2014
BANK QUALIFIED
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2029 TERM: 2034
Day of Sale: 06/11
SOUTH HUNTERDON REGIONAL BOARD OF WEEK OF 9,600 //
EDUCATION, NEW JERSEY 06/09
*********BANK QUALIFIED*******
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
LANCASTER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,385 /AAA/
DISTRICT, TEXAS 06/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2014
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2014-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/09
MEEKER SCHOOL DISTRICT RE-1 WEEK OF 9,125 //
IN RIO BLANCO COUNTY, COLORADO 06/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/10
BULLARD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,835 A1//
TEXAS 06/09
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 06/09
PINE RICHLAND, PENNSYLVANIA WEEK OF 8,300 /AA-/
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 06/09
BONDS
*********BANK QUALIFIED**********
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2015-2028
REMARK: RATINGS: (STABLE)
DUARTE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,000 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/09
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/11
CHULA VISTA HOUSING AUTHORITY WEEK OF 8,000 /A-1+/
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE 06/09
GARDEN VILLAS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2015
Day of Sale: 06/09
NORTHWEST R-1 SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,500 /AA-/
GENERAL OBLIGATION 2014 06/09
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/09
CENTRAL UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,500 /A+/
FRESNO COUNTY GENERAL OBLIGATION 06/09
2008 ELECTION, CALIFORNIA 2014C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2044
Day of Sale: 06/10
CITY OF VISALIA, CALIFORNIA WEEK OF 7,355 /A+/
2014 REFUNDING CERTIFICATES OF 06/09
PARTICIPATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/10
ASCENSION PARISH WIDE SCHOOL WEEK OF 7,195 /AA-/
DISTRICT, LOUISIANA GENERAL 06/09
OBLIGATION REFUNDING BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 06/11
CITY OF NEW BRAUNFELS, TEXAS WEEK OF 6,900 Aa2/AA-/
COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE 06/09
REVENUE CERTIFIATES OF OBLIGATION
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 06/09
HARRIS COUNTY WATER CONTROL AND WEEK OF 6,695 NR/AA/NR
IMPROVEMENT DISTRICT NO. 84 06/09
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED WITHIN
HARRIS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: MAC INSURED
Day of Sale: 06/11
CANTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,425 Aaa//
TEXAS 06/09
UNLIMITED TAX REFUNDING
BANK QUALIFIED
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2014-2028
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/10
SCHOOL DISTRICT OF HUDSON WEEK OF 6,200 //
(ST. CROIX COUNTY, WISCONSIN) 06/09
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/10
MARS AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,500 //
BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA 06/09
GENERAL OBLIGATION BONDS 2014C
TAXABLE GENERAL OBLIGATION 2014D
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 06/10
PAMPA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,875 NR/AA/NR
(GRAY AND ROBERTS COUNTIES, TEXAS) 06/09
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2014
**********BANK QUALIFIED********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/10
VILLAGE OF LOS LUNAS, NEW MEXICO WEEK OF 3,780 NR/AA-/NR
VALENCIA COUNTY GROSS RECEIPTS 06/09
TAX REFUNDING
***********BANK QUALIFIED*********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/12
CITY OF LEWISVILLE, TEXAS WEEK OF 3,680 /AA/
COMBINATION CONTRACT REVENUE 06/09
UTILITY SYSTEM BONDS (CASTLE HILLS
PID 4 PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2036
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: /BBB+/
Day of Sale: 06/10
MENIFEE UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,600 //
CALIFORNIA 06/09
2014 SPECIAL TAX BONDS
(CFD NO. 2004-6)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/12
CITY OF NEW BRAUNFELS, TEXAS WEEK OF 3,300 Aa2/AA-/
COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE 06/09
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
AMT
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 06/09
FULTON COUNTY PUBLIC LIBRARY, WEEK OF 2,505 //
INDIANA 06/09
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
OF 2014
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2014-2026
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/10
TRI-TOWNSHIP CONSOLIDATED SCHOOL WEEK OF 2,000 /AA+/
BUILDING CORPORATION, INDIANA 06/09
AD VALOREM PROPERTY TAX
FIRST MORTGAGE BONDS SERIES 2014
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2025
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/09
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 7,243,320 (in 000's)