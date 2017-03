Near-term pipeline of notable IPOs, follow-ons and convertible offerings, from IFR and other sources:

** Dec 9: Polar Star (US, REIT) - $565.5m IPO. 43.5m shs (100% prim), range $10-$13. FBR, WEDB, ABGSUN

** Dec 9: T-Mobile US (US, telecom) - $870m mand cvt pfd. 17.4m shares, $50 each, price talk of 5%-5.5%, up 20%-25%. GS, MS, CITI.

** Dec 9: Envestnet (US, financial svcs) - $125.0m CVT. 5y snr cvt talked at 1.5%-2.0%, up 30%-35%. STIF, CS, BMO.

** Dec 10: Fiat Chrysler (UK, auto) - Concurrent $1.15b FO, $2.5b 2yr mand cvt. 87m shs (100% prim) vs. $13.22 at launch / Cvt price talk 7.125%-7.875%, up 17.5%-22.5%. JPM, GS, BARC, UBS, CITI, BAML, MS

** Dec 10: LendingClub (US, online financial services) - $692.4m IPO. 57.7m shs (87% prim, 13% sec) range $12-$14 (raised from $10-$12). MS, GS, CS, CITI

** Dec 10: Momo (China, social networking) - $232m IPO. 16m ADSs (100% prim), range $12.50-$14.50. MS, CS, JPM, CREN

** Dec 11: Avolon Holdings (Ireland, aircraft leasing) - $312.8m IPO. 13.6m shs (100% prim), range $21-$23. JPM, MS, CITI, UBS, WF

** Dec 11: Hortonworks (US, SaaS) - $84m IPO. 6m shs (100% prim), range $12-$14. GS, CS, RBC

** Dec 11: Metaldyne Performance (US, engineering) - $323.1m IPO. 15.4m shs (100% sec), range $18-$21. BAML, GS, DB, BARC, CS, RBC

** Dec 11: Connecture (US, online health insurance) - $81.2m IPO. 5.8m shs (100% prim), range $12-$14. MS, JPM

** Dec 11: Workiva (US, data enterprise software) - $108m IPO. 7.2m shs (100% prim), range $13-$15. MS, CS

** Dec 11: James River Group Hldgs (Bermuda, insurance) - $264m IPO. 11m shs (100% sec), range $22-$24. KBW, UBS, FBR, BMO

** Dec 11: : New Relic (US, enterprise software) - $100m IPO. 5m shs (100% prim) range $20-$22 (raised from $18-$20). MS, JPM, ALLEN, UBS, JMP, RJ

** Dec 11: Paylocity (US, SaaS) - $120m FO. 4m shs (19% prim/81% sec) vs. $29.32 last sale. DB, WBLAIR