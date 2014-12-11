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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE WEEK OF 464,000 Aa1/AAA/
OF NEW YORK STATE PERSONAL INCOME 12/15
TAX REVENUE BONDS TAX EXEMPT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 12/15
Day of Sale: 12/16
ARIZONA TRANSPORTATION BOARD WEEK OF 380,000 Aa1/AAA/
HIGHWAY REVENUE REFUNDING 12/15
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: 15-17, 23-33
Day of Sale: 12/16
ARIZONA HEALTH FACILITIES AUTHORITY WEEK OF 314,960 A2/NR/A
REVENUE BONDS (SCOTTSDALE LINCOLN 12/15
HOSPITALS PROJECT) SERIES 2014A
SERIES 2014A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
METROPOLITAN WATER RECLAMATION WEEK OF 296,430 /AAA/AAA
DISTRICT OF GREATER CHICAGO GENERAL 12/15
OBLIGATION BONDS UT CAPITAL
IMPROVEMENT BONDS, 2014 SERIES A
(GREEN BONDS) UT ALTERNATE REVENUE
SOURCE, 2014 SERIES B (GREEN BONDS)
LT CAPITAL IMPROVEMENT BONDS
2014 SERIES C (GREEN BONDS)
LT REFUNDING BONDS, 2014 SERIES D
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 235,000 Aaa//
CORPORATION MULTI FAMILY RENTAL 12/15
HOUSING REVENUE BONDS NYCHA
TRIBOROUGH PRESERVATION DEVELOPMENT
$230MM 2014 SERIES A-1 NON AMT
$5MM 2014 SERIES A-2 TAXABLE
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
DEPARTMENT OF WATER AND POWER OF WEEK OF 229,000 Aa3/AA-/AA-
THE CITY OF LOS ANGELES 12/15
POWER SYSTEM REVENUE BONDS
2014 SERIES E
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: ROP: 12/15
Day of Sale: 12/16
SAN ANGELO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 100,000 //
DISTRICT, TEXAS 12/15
MGR: BOSC, Inc., Richardson
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/17
MAINE HEALTH & HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 84,880 /A+/
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 12/15
MAINE HEALTH ISSUE SERIES 2014
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
EL PASO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 84,280 /AAA/AAA
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 12/15
SERIES 2015
TEXAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2032
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 12/16
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 76,575 //
NEW YORK 12/15
PRATT INSTITUTE
REVENUE BONDS, SERIES 2015A
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/17
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 66,000 Aa3/AA/
AUTHORITY HOUSING (30MM TAX EXEMPT 12/15
13MM TAXABLE)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2020 TERM: 2029, 2034, 2036
REMARK: ROP: 12/15
Day of Sale: 12/16
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE WEEK OF 57,000 Aa1/AAA/
OF NEW YORK STATE PERSONAL INCOME 12/15
TAX REVENUE BONDS TAXABLE
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 12/15
Day of Sale: 12/16
VILLAGE OF BOLINGBROOK, ILLINOIS WEEK OF 54,515 Aa3//
GENERAL OBLIGATION BONDS 12/15
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 12/17
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 52,460 Aa3/AA/
AUTHORITY REVENUE BONDS PEPPERDINE 12/15
UNIVERSITY SERIES 2014
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ADAMS 12 FIVE STAR SCHOOLS WEEK OF 50,320 Aa3/AA-/
ADAMS COUNTY, THE CITY AND COUNTY 12/15
OF BROOMFIELD, COLORADO
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 12/17
BOARD OF GOVERNORS OF WAYNE STATE WEEK OF 50,000 Aa2/AA-/
UNIVERSITY, MICHIGAN GENERAL 12/15
REVENUE AND REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/17
RHODE ISLAND HOUSING MORTGAGE WEEK OF 48,730 Aa2/NR/NR
FINANCE CORPORATION - MFDB 2014 12/15
$12,000M SERIES A (MF)
$18,930M SERIES 2-T (MF) TAXABLE
REFUNDING
$2,100M SERIES 3A (MF)
$15,700M SERIES 3B (MF)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: SERIES 1: 2016
SERIES 2-T: 15-28
SERIES 3A: 16-18
SERIES 3B: 16-49
Day of Sale: 12/16
CITY OF ROUND ROCK, TEXAS WEEK OF 33,980 //
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 12/18
COUNTY OF FAIRFIELD, OHIO WEEK OF 33,915 Aa2//
VARIOUS PURPOSE BONDS, SERIES 2015 12/15
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2034 TERM: 2039, 2044
Day of Sale: 12/17
TOMPKINS COUNTY DEVELOPMENT WEEK OF 33,810 NR/BBB/
CORPORATION CONTINUING CARE 12/15
RETIREMENT COMMUNITY REVENUE BONDS
SERIES 2014A (KENDAL AT ITACA, INC
PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 12/18
ATASCADERO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 33,500 Aa3//
SAN LUIS OBISPO COUNTY CALIFORNIA 12/15
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ST. TAMMANY PUBLIC TRUST FINANCING WEEK OF 33,315 NR/NR/
AUTHORITY REVENUE AND REFUNDING 12/15
REVENUE BONDS, SERIES 2014
(CHRISTWOOD PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 12/16
FLORIN RESOURCE CONSERVATION WEEK OF 32,000 //
DISTRICT WATER REVENUE REFUNDING 12/15
SECOND SENIOR LIEN, CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: NPFI:/AA-/
Underl:/BBB/
Day of Sale: 12/16
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 30,000 /AA-/
AGENCY (ROXBURY LATIN SCHOOL ISSUE) 12/15
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 12/16
HENRY COUNTY, GEORGIA GENERAL WEEK OF 29,615 Aa1//
OBLIGATION SALES TAX BONDS 12/15
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 12/16
SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 29,000 Aa3/A+/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS 12/15
ELECTION OF 2004 SERIES 2014
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
ROCKY RIVER CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 28,500 Aa2//
OHIO SCHOOL IMPROVEMENT REFUNDING 12/15
BONDS SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/17
MERRIMACK COUNTY GENERAL WEEK OF 26,905 Aa3/AA/
OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/15
SERIES 2014
NEW HAMPSHIRE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2032
Day of Sale: 12/17
SOUTH SAN ANTONIO INDEPENDENT WEEK OF 25,545 //AAA
SCHOOL DISTRICT UNLIMITED TAX 12/15
REFUNDING BONDS SERIES 2014
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
HEMPFIELD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 25,525 Aa2//
LANCASTER COUNTY, PENNSYLVANIA 12/15
GENERAL OBLIGATION NOTES,
SERIES OF 2015
(LIBOR INDEX RATE MODE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/16
GARFIELD COUNTY SCHOOL DISTRICT #16 WEEK OF 23,315 Aa2/NR/NR
(PARACHUTE) COLORADO GENERAL 12/15
OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: STATE INTERCEPT
A1/NR/NR
Day of Sale: 12/17
CITY OF AURORA, COLORADO WEEK OF 22,250 Aa2/AA-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 12/15
SERIES 2014
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 12/16
SPOKANE COUNTY, WASHINGTON LIMITED WEEK OF 19,175 Aa2/AA/
TAX GENERAL OBLIGATION AND 12/15
REFUNDING BONDS SERIES 2014
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 12/16
CITY OF HOOVER, ALABAMA GENERAL WEEK OF 18,295 Aa1/AAA/
OBLIGATION REFUNDING WARRANTS 12/15
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2037
Day of Sale: 12/16
WHITTIER CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 18,000 Aa3//
GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION 12/15
OF 2012 SERIES B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
NAZARETH AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 17,100 Aa2//
NORTHAMPTON COUNTY, PENNSYLVANIA 12/15
GENERAL OBLIGATION NOTE,
SERIES OF 2015
(LIBOR INDEX RATE MODE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 12/16
CADDO PARISH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 15,005 /AA-/
LOUISIANA GENERAL OBLIGATION 12/15
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 12/16
CITY OF ADELANTO, CALIFORNIA WEEK OF 14,345 NR/NR/NR
WASTEWATER REVENUE BONDS 12/15
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
VILLAGE OF PLAINFIELD WILL AND WEEK OF 14,015 Aa2/AA+/
KENDALL COUNTIES, ILLINOIS FIRST 12/15
LIEN WATER AND SEWER SYSTEM REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 12/15
VILLAGE OF LYONS, COOK COUNTY WEEK OF 13,240 //
ILLINOIS GENERAL OBLIGATION DEBT 12/15
CERTIFICATES, SERIES 2014
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES
2014A AND 2015B
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 12/15
SPANISH FORK, UTAH SALES TAX WEEK OF 12,965 /AA-/
REVENUE REFUNDING SERIES 2015 12/15
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2018-2027
Day of Sale: 12/15
LONGVIEW WATER AND SEWER REVENUE WEEK OF 10,000 Aa3//
BONDS 12/15
SERIES 2014
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 12/16
BLACKHAWK COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 10,000 //
DISTRICT #503, ILLINOIS COUNTIES OF 12/15
ROCH ISLAND, HENRY, MERCER
WHITESIDE, HENDERSON, KNOX BUREAU,
STARK & MARSHALL GENERAL OBLIGATION
COMMUNITY COLLEGE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/17
EAGLE MOUNTAIN CITY, UTAH WEEK OF 9,845 /AA/
WATER & SEWER REVENUE REFUNDING 12/15
BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: /A/AA-/
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/16
DEPTFORD TOWNSHIP MUNICIPAL WEEK OF 9,300 Aa3/AA-/
UTILITIES AUTHORITY NEW JERSEY 12/15
COUNTY OF GLOUCESTER REVENUE &
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 12/17
SEASIDE REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 9,000 /AA-/
SUCCESSOR AGENCY TO THE 12/15
REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF
SEASIDE TAX ALLOCATION REFUNDING
BONDS SERIES 2014 CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
BUTLER COUNTY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 8,850 A1/NR/
DISTRICT #402 GENERAL OBLIGATION 12/15
REFUNDING BONDS
SERIES 2015
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 12/15
PARKWAY UD, TEXAS WEEK OF 8,675 A3//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 12/15
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/18
LOS ANGELES COUNTY REDEVELOPMENT WEEK OF 8,150 //
REFUNDING AUTHORITY, CALIFORNIA 12/15
TAX ALLOCATION REVENUE REFUNDING
BONDS SERIES 2013E COVINA
REDEVELOPMENT PROJECTS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
SUCCESSOR AGENCY TO THE NAPA WEEK OF 8,000 //
REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 12/15
REFUNDING TAX ALLOCATION BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 12/17
BELLVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,675 /AAA/
DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING 12/15
BONDS, SERIES 2015
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 12/17
VALENCIA COUNTY, NEW MEXICO WEEK OF 7,620 A2/NR/NR
GROSS RECEIPTS TAX REVENUE BONDS 12/15
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 12/17
PUEBLO COUNTY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,500 Baa1/NR/
NO. 70 12/15
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2014
COLORADO
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 12/17
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 2905 WEEK OF 7,395 //
TRI CITY UNITED PUBLIC SCHOOLS 12/15
MINNESOTA GENERAL OBLIGATION
SCHOOL BUILDING REFUNDING BONDS
SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 12/17
MEADOWHILL REGIONAL MUD, TEXAS WEEK OF 6,580 A3//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 12/15
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/16
PLUM BORO MUNI AUTHORITY GUARANTEED WEEK OF 6,280 /AA/
WATER REVENUE BONDS 12/15
SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2034-2040
Day of Sale: 12/16
STATE OF MISSISSIPPI LEASE REVENUE WEEK OF 5,945 /AA-/
CERTIFICATES OF OBLIGATION MASTER 12/15
LEASE PROGRAM
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 12/16
OCEAN CITY, NEW JERSEY GENERAL WEEK OF 5,890 /AA/
IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 12/15
SERIES 2014
MGR: FTN Financial Capital Markets, New York
SERIAL: 2015-2019
TUSCALOOSA COUNTY BOARD OF WEEK OF 5,820 NAF/AA-/
EDUCATION SPECIAL TAX SCHOOL 12/15
WARRANTS, ALABAMA BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2015-2027
Day of Sale: 12/15
LA HABRA CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,250 Aa3//
CALIFORNIA 2015 GENERAL OBLIGATION 12/15
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
MCCABE UNION ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 5,000 /AA-/
DISTRICT GENERAL OBLIGATION BONDS 12/15
2014 ELECTION SERIES A CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
GRAND LAKES MUD #1,TEXAS WEEK OF 4,700 A//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 12/15
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/15
FORT ZUMWALT SCHOOL DISTRCT WEEK OF 4,500 Aa1/AA+/
MISSOURI, ST. CHARLES COUNTY 12/15
GENERAL OBLIGATION BONDS (MISSOURI
DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 12/15
HARRIS CO MUD #239, TEXAS WEEK OF 4,400 /BBB+/
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 12/15
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 12/18
RICE CONS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,380 Aaa//
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 12/15
REFUNDING BONDS BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2027
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: A1/
Day of Sale: 12/16
MESA UNION SCHOOL DISTRICT 2014 WEEK OF 3,850 /AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 12/15
BANK QUALIFIED, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
ESTES PARK SCHOOL DISTRICT R-3 WEEK OF 3,445 //
(COLORADO) GENERAL OBLIGATION BONDS 12/15
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
REMARK: Aa2 (STATE INTERCEPT)/NR/NR
BANK QUALIFIED
Day of Sale: 12/18
MIDDLESEX BOARD OF EDUCATION WEEK OF 3,265 /AA/
NEW JERSEY REFUNDING BONDS 12/15
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2022
REMARK: /A/
Day of Sale: 12/17
OURAY R-1 SCHOOL DISTRICT COLORADO WEEK OF 2,860 A2/NR/NR
GENERAL OBLIGATION BONDS 12/15
BANK QUALIFIED
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 12/16
PRINCETON JOINT UNION SCHOOL WEEK OF 2,750 /A+/
DISTRICT ELECTION OF 2014 GENERAL 12/15
OBLIGATION BONDS, SERIES A
CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
BEDFORD PARK DISTRICT WEEK OF 2,370 //
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 12/15
BONDS 2015 & DEBT CERTIFICATES
SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 12/16
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 482 WEEK OF 2,000 //
MORRISON, TODD AND CROW WING 12/15
COUNTIES, MINNESOTA (LITTLE FALLS)
GENERAL OBLIGATION TAX AND AID
ANTICIPATION CERTIFICATES OF
INDEBTEDNESS, SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 12/16
PLUM BORO MUNI AUTHORITY GUARANTEED WEEK OF 1,200 /AA/
SEWER REVENUE BONDS 12/15
SERIES 2015B
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2027
Day of Sale: 12/16
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Expected volume excluding daily issues: 3,419,960 (in 000's)