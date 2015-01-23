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UTAH TRANSIT AUTHORITY WEEK OF 831,640 Aa2/AAA/AA
SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS, 01/26
SERIES 2015A
SUBORDINATED SALES TAX REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
COMMONWEALTH OF KENTUCKY STATE WEEK OF 385,155 Aa3/A+/A+
PROPERTY AND BUILDING COMMISSION 01/26
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 01/28
SCHOOL DISTRICT NUMBER 46 WEEK OF 286,000 //
KANE, COOK AND DUPAGE COUNTIES 01/26
ILLINOIS (ELGIN) GENERAL OBLIGATION
$45,805M LIMITED SCHOOL BONDS 2015A
$12,070M LIMITED REFUNDING SCHOOL
BONDS, 2015B,
$19,690M REFUNDING SCHOOL BDS 2015C
$100,740M REFUNDING SCHOOL BONDS
2015D
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 01/27
MEDSTAR HEALTH INC. MARYLAND WEEK OF 230,350 A2/A-/A
SERIES 2015 01/26
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 01/28
KATY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 209,510 Aaa/AAA/NR
TEXAS SERIES 2015A AND 2015B 01/26
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 01/27
NEW CASTLE COUNTY DELAWARE WEEK OF 125,000 Aaa/AAA/AAA
SERIES 2015A 01/26
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2045
Day of Sale: 01/26
CITY OF GLENDALE, ARIZONA WEEK OF 114,890 A1/AA/NR
SENIOR LIEN WATER & SEWER REVENUE 01/26
REFUNDING OBLIGATION, SERIES 2015
SERIES 2015C
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF GLENDALE ARIZONA WEEK OF 104,375 A3/AA+/NR
SERIES 2015A 01/26
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 01/29
MEDSTAR HEALTH INC. MARYLAND WEEK OF 103,000 A2/A-/A
SERIES 015 TAXABLE 01/26
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
Day of Sale: 01/28
COLBY COLLEGE TAXABLE BONDS WEEK OF 100,000 Aa2/AA/
SERIES 2015 01/26
CORPORATE CUSIP
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 01/27
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 93,310 //
DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING 01/26
BONDS SEIRES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 01/27
LONG BEACH UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 89,996 Aa2/AA-/
(COUNTY OF LOS ANGELES, CALIFORNIA) 01/26
ELECTION OF 2008 GENERAL OBLIGATON
BONDS, SERIES D-1
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/29
ANTELOPE VALLEY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 87,000 Aa2/AA-/
DISTRICT 01/26
LOS ANGELES AND KERN COUNTIES,
CALIFORNIA
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/27
POCONO MOUNTAINS INDUSTRIAL PARK WEEK OF 75,000 A3/A-/
AUTHORITY 01/26
(ST. LUKE'S HOSPITAL-MONROE PROJECT
HOSPITAL REVENUE BONDS, SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 01/28
EAST BAY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT WEEK OF 70,000 Aa2/AAA/AA+
$68,000M TAX-EXEMPT SERIES 2015A 01/26
$ 2,000M TAXABLE SERIES 2015B
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
REMARK: TAX EXEMPT BONDS DUE: 2027-2038
TAXABLE BONDS DUE: 2016-2030
Day of Sale: 01/27
SCHOOL BOARD OF PALM BEACH COUNTY, WEEK OF 65,160 Aa3/AA-/
FLORIDA 01/26
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2015C
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
TEMPE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 3 WEEK OF 65,060 Aa2//
OF MARICOPA COUNTY, ARIZONA 01/26
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS, PROJECT
OF 2009, SERIES C (2015)
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/28
DEL VALLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 60,650 Aaa/AAA/
DISTRICT 01/26
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
TEXAS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2019-2045 TERM: 2016
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: Aa3/AA/
Day of Sale: 01/27
ROCKFORD PUBLIC SCHOOLS DISTRICT WEEK OF 58,339 /AA-/
#205, ILLINOIS 01/26
GENERAL OBLIGATION BONDS
CONSISTING OF:
$19,340M - SERIES A
$38,998M - SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/29
TEMECULA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 56,000 /BBB/
DISTRICT, CALIFORNIA 01/26
2015 SPECIAL TAX REVENUE REFUNDING
BONDS
(CFD NOS. 2000-1, 2003-2, 2002-1
(IA-2), 2002-2, 2005-1, 2004-1
(IA A))
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/29
CITY OF DURHAM, NORTH CAROLINA WEEK OF 47,795 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 01/26
SERIES 2015
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 01/29
TUCSON, ARIZONA WEEK OF 46,215 //
WATER SYSTEM REVENUE REFUNDING BOND 01/26
TAX-EXEMPT SERIES 2015 A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
LANCASTER COUNTY HOSPITAL AUTHORITY WEEK OF 44,975 /A/
HEALTH CENTER REVENUE BONDS 01/26
(MASONIC VILLAGES PROJECT)
SERIES OF 2015, PENNSYLVANIA
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2015-2035
Day of Sale: 01/29
COMANCHE COUNTY HOSP AUTH, OK WEEK OF 43,165 /BBB-/
HOSPITAL REVENUE REFUNDING BONDS 01/26
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 01/28
GLENDALE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 37,045 A3/BBB+/
REFUNDING 2015, ARIZONA 01/26
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/26
COLUMBUS-FRANKLIN COUNTY FINANCE WEEK OF 31,635 /AA-/
AUTHORITY TAXABLE R&D REFUNDING 01/26
REVENUE BONDS SERIES 2015A (OHIO
CAPITAL FUND FINANCING) (STATE OF
OHIO REFUNDABLE TAX CREDIT
COLLATERALIZED)
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2021-2027
Day of Sale: 01/26
CITY OF DURHAM, NORTH CAROLINA WEEK OF 30,225 /AA+/
TAXABLE REFUNDING LIMITED 01/26
OBLIGATION BONDS
SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 01/28
CITY OF SPRINGFIELD, ILLINOIS WEEK OF 30,000 A1/AA/NR
2015A 01/26
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2030
REMARK: ROP: 1/28
Day of Sale: 01/29
UTAH HOUSING SINGLE FAMILY DAILY 28,310 Aaa/AA/AAA
REFUNDING "TAXABLE"
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
CITY OF NEW BRAUNFELS, TEXAS WEEK OF 27,900 Aa2/AA/
UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS, 2015 01/26
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 01/26
BURNET CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 26,750 Aaa//
SCHOOL DISTRICT 01/26
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
TEXAS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2035
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: A1//
Day of Sale: 01/26
MARSHALL PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 23,125 /AA-/
COUNTY OF CALHOUN, 2015 REFUNDING 01/26
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/27
ST. LOUIS MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 22,710 NAF/A/NAF
CORPORATION LEASEHOLD REVENUE BONDS 01/26
(CONVENTION CENTER REFUNDING AND
IMPROVEMENT PROJECTS)
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 01/27
CITY OF ANTIOCH PUBLIC FINANCING WEEK OF 22,500 /AA-/
AUTHORITY 01/26
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
(MUNICIPAL FACILITIES PROJECT)
SERIES 2015A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 01/27
SUCCESSOR AGENCY SIGNAL HILL ROAD WEEK OF 22,000 /A/
REDEVELOPMENT AGENCY SUBORDINATE 01/26
TAX ALLOCATION REFUNDING 2015A
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 01/27
CITY OF GLENDALE, ARIZONA WEEK OF 20,970 A3/AA+/NR
TAXALE SERIES 2015B 01/26
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 01/29
BOARD OF TRUSTEES OF THE WEEK OF 19,500 Aa2/NR/NR
UNIVERSITY OF ARKANSAS 01/26
ATHLETIC FACILITY REVENUE REFUNDING
BONDS (FAYETTEVILLE CAMPUS),
SERIES 2015A
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 01/29
TOWN OF NEWTOWN, CONNECTICUT WEEK OF 17,090 Aa1/AAA/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 01/26
2015 SERIES A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 01/27
CITY OF MCALLEN, TEXAS WEEK OF 17,085 /AA/
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM 01/26
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
SOUTH ORANGE-MAPLEWOOD SCHOOL WEEK OF 16,085 UR/UR/
DISTRICT, NEW JERSEY 01/26
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 01/28
CITY OF SEALY, TEXAS WEEK OF 15,000 //
CERTIFICATES OF OBLIGATION 01/26
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 01/27
WASHTENAW COMMUNITY COLLEGE, WEEK OF 14,055 //
MICHIGAN 01/26
WASHTENAW COUNTY, COMMUNITY COLLEGE
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 01/29
WHITEHALL DISTRICT SCHOOLS, WEEK OF 13,360 /AA-/
MICHIGAN 01/26
COUNTY OF MUSKEGON, 2015 REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/28
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 12,415 A3//
DISTRICT NO. 468 01/26
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/26
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 11,695 NR/A+/
FINANCE AUTHORITY REFUNDING 01/26
REVENUE LINCOLN GLEN MANOR 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2036
Day of Sale: 01/27
MORGAN COUNTY SCHOOL DISTRICT RE-3 WEEK OF 11,090 //
(MORGAN COUNTY, COLORADO) 01/26
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
REMARK: AA2 (STATE INTERCEPT)/NR/NR
Day of Sale: 01/27
DERRY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 /A/
DAUPHIN COUNTY, PENNSYLVANIA 01/26
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2023
REMARK: *** BANK QUALIFIED ***
Day of Sale: 01/28
TAZEWELL COUNTY, ILLINOIS (PEKIN) WEEK OF 9,985 Aa2//
COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT #303 01/26
SCHOOL BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/28
FULTONDALE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 9,610 A3//
REFUNDING WARRANTS SERIES 2015 01/26
ALABAMA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 01/26
PLEASANT GROVE CITY, UTAH WEEK OF 9,600 /A+/AA-
WATER REVENUE AND REFUNDING BONDS 01/26
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: **Bank Qualified**
Day of Sale: 01/27
MORELAND SCHOOL DISTRICT,CALIFORNIA WEEK OF 9,600 Aa3//
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 01/26
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/29
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO. 9 WEEK OF 9,580 //
OF THE ETIWANDA SCHOOL DISTRICT, 01/26
CALIFORNIA
2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/28
COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,525 /AA+/
NUMBER 155 01/26
MCHENRY AND LAKE COUNTIES, ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOL
BONDS, SERIES 2015
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
SERIAL: 2015-2024 TERM: 2032, 2034
Day of Sale: 01/28
VILLAGE OF VILLA PARK WEEK OF 9,500 /AA/
DUPAGE COUNTY, ILLINOIS 01/26
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: **Bank Qualified**
Day of Sale: 01/26
AUBREY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,160 Aaa//
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 01/26
TEXAS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2030-2037 TERM: 2015
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: BANK QUALIFIED
UL: A1//
Day of Sale: 01/28
OVID-ELISE AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 8,590 /AA-/
COUNTIES OF CLINTON, SHIAWASSEE, 01/26
SAGINAW & GRATIOT, 2015 REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/29
MONITEAU SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,010 //
BUTLER COUNTY, PENNSYLVANIA 01/26
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
RUSK COUNTY, WISCONSIN WEEK OF 8,000 //
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES 01/26
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 01/27
ETIWANDA SCHOOL DISTRICT,CALIFORNIA WEEK OF 6,755 //
2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS 01/26
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/28
FRANKLIN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,025 //
VENANGO COUNTY, PENNSYLVANIA 01/26
GENERAL OBLIGATION BONDS
CONSISTING OF:
$2,355M SERIES A OF 2015
$2,640M SERIES B OF 2015
$1,030M SERIES C OF 2015
**********BANK QUALIFIED********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
MUHLENBERG SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,015 Aa2//
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 01/26
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2024
REMARK: *** BANK QUALIFIED ***
Day of Sale: 01/27
SPRINGPORT PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 5,920 /AA-/
COUNTIES OF JACKSON, CALHOUN, EATON 01/26
AND INGHAM 2015 REFUNDING, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/29
ROTTERDAM-MOHONASEN CENTRAL SCHOOL WEEK OF 5,175 UR/NR/
DISTRICT, NEW YORK 01/26
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 01/27
TOWN OF WEST GREENWICH, WEEK OF 5,020 NR/AA+/
RHODE ISLAND 01/26
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 01/27
WOLF BRANCH SCHOOL DISTRICT #113, WEEK OF 5,000 /A-/
ILLINOIS 01/26
GENERAL OBLIGATION BONDS
CONSISTING OF:
$2,000M SERIES A TAXABLE
$3,000M SERIES B REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 01/27
CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,985 //
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 01/26
BONDS
CALIFORNIA
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 01/27
MORENO VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,870 //
DISTRICT 2007-1 SPECIAL TAX 2015 01/26
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 01/29
BRAZORIA COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,690 /BBB/
DISTRICT NO. 21 01/26
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 01/26
AVON CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,305 NR/A+/
NEW YORK 01/26
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 01/28
WOLCOTT GENERAL OBLIGATION WEEK OF 4,275 NR/AA/
REFUNDING 2015 CONNECTICUT 01/26
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 01/27
MERKEL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,240 /AAA/
TEXAS 01/26
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying Rating A+
Bank Qualified
Day of Sale: 01/29
CRAWFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,705 //
CRAWFORD AND MERCER COUNTIES, 01/26
PENNSYLVANIA
CONSISTING OF:
$2,635M GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
$1,070M GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES B OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
COUNTY OF STEUBEN, NEW YORK WEEK OF 3,700 Aa2/NR/NR
GENERAL OBLIGATION BONDS 01/26
PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING
(SERIAL) BONDS, 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2021
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/28
MAPLE VALLEY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 3,530 Aa2//
COUNTIES OF EATON & BARRY, 01/26
2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: QSBLF)
Day of Sale: 01/28
SAINT LOUIS PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 3,305 /AA-/
MICHIGAN 01/26
COUNTIES OF GRATIOT, MIDLAND &
ISABELLA, 2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 01/27
ARMSTRONG SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,280 A2/NR/
GENEERAL OBLIGATION 2015 01/26
PENNSYLVANIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 01/27
CITY OF PETAL, MISSISSIPPI WEEK OF 3,100 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 01/26
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 01/29
CITY OF CROSSLAKE, MINNESOTA WEEK OF 2,450 //
COMMUNICATIONS UTILITY REVENUE 01/26
REFUNDING BONDS, SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2018
CITY OF MCLENDON-CHISOLM WEEK OF 2,150 /AA-/
COMBINATION TAX AND LIMITED SURPLUS 01/26
REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION
TEXAS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2035
REMARK: BANK QUALIFIED
Day of Sale: 01/27
ROSELAND SCHOOL DISTRICT,CALIFORNIA WEEK OF 2,000 /A+/
ELECTION OF 2012, SERIES B, 01/26
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/27
SUCCESSOR AGENCY SIGNAL HILL WEEK OF 1,905 /A/
REDEVELOPMENT AGENCY SUBORDINATE 01/26
TAX ALLOCATION REFUNDING 2015B
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2024
Day of Sale: 01/27
YUBA COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 1,600 //
IMPROVEMENT AREA C--COUNTRYSIDE AT 01/26
MONTROSE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 01/28
CITY OF COLERAINE, MINNESOTA WEEK OF 1,455 //
GENERAL OBLIGTIONS REFUNDING BONDS 01/26
SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 01/26
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO 276 WEEK OF 1,395 //
MINNETONKA PUBLIC SCHOOLS MINNESOTA 01/26
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS SERIES 2015C
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 01/28
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Expected volume excluding daily issues: 4,046,825 (in 000's)