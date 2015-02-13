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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NEW YORK CITY MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 490,000 Aa2/AA+/AA+
WATER AUTHORITY 02/16
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2025-2032 TERM: 2039
Day of Sale: 02/19
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 200,000 Aaa/AAA/AAA
OF TEXAS SYSTEM PERMANENT 02/16
UNIVERSITY FUND REFUNDING BONDS
SERIES 2015A
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 02/18
CITY OF SCOTTSDALE, ARIZONA WEEK OF 160,415 Aaa/AAA/AAA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 02/16
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2034
KENTUCKY HIGHER EDUCATION STUDENT WEEK OF 134,000 /AA+/AAA
LOAN CORPORATION 02/16
STUDENT LOAN ASSET-BACKED NOTES,
SERIES 2015-1
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/18
SUCCESSOR AGENCY TO THE MILPITAS WEEK OF 130,000 /AA-/
REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 02/16
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/18
CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 127,745 A2/A-/
(CONVENTION & ENTERTAINMENT 02/16
FACILITIES DEPARTMENT)
2015 HOTEL OCCUPANCY TAX AND
SPECIAL REVENUE AND REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
MONTGOMERY COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 125,385 NR/NR/
DEVELOPMENT AUTHORITY REVENUE 02/16
REFUNDING WHITEMARSH CCRC 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2050
Day of Sale: 02/18
CITY OF SCOTTSDALE, ARIZONA WEEK OF 116,645 Aa1/AAA/AAA
SERIES 2015 02/16
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 02/18
CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 111,605 Aaa/AAA/
UNLIMITED TAX REFUNDING 2015 02/16
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2035
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/18
IRVINE UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 100,000 /A-/
CALIFORNIA 02/16
2014 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/19
BUTLER COUNTY HOSPTIAL AUTHORITY WEEK OF 91,940 Baa1/NR/A-
HOSPITAL REVENUE BONDS, 02/16
SERIES 2015A
BUTLER HEALTH SYSTEM PROJECT
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
SERIAL: 2015-2030 TERM: 2035, 2039
Day of Sale: 02/18
HUTTO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 79,774 //
TEXAS 02/16
REFUNDING BONDS, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
TRUSTEES OF THE TULSA AIRPORTS WEEK OF 76,375 /AA/
IMPROVEMENT TRUST 02/16
GENERAL AIRPORT REVENUE BONDS
SERIES 2015A (AMT)
REFUNDING SERIES 2015B (AMT)
SERIES 2015C (NON-AMT)
REFUNDING SERIES 2015D (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/19
SAN LUIS OBISPO COUNTY COMMUNITY WEEK OF 75,000 Aa2/AA-/
COLLEGE DISTRICT 02/16
(SAN LUIS OBISPO AND MONTEREY
COUNTIES, CALIFORNIA)
ELECTION OF 2014 GENERAL OBLIGATION
BONDS
CONSISTING OF:
SERIES A (FEDERALLY TAX-EXEMPT)
SERIES A-1 (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
STATE COLLEGE AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 70,000 Aa1/AA/
CENTRE COUNTY, PENNSYLVANIA 02/16
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 02/18
JACKSON STATE UNIVERSITY, WEEK OF 69,470 Aa2//AA
MISSISSIPPI 02/16
EDUCATIONAL BUILDING CORPORATION
REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
SERIES 2015A (TAX-EXEMPT)
SERIES 2015B (TAXABLE)
FACILITIES AND REFINANCING PROJECT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
MICHIGAN STRATEGIC FUND WEEK OF 63,655 NR/A+/NR
CONSISTING OF: 02/16
SERIES 2015A (NON-AMT)
SERIES 2015B (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2018-2047
Day of Sale: 02/19
LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT WEEK OF 62,500 //
ENVIRONMENTAL FACILITIES & 02/16
COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY
HEALTHCARE FACILITIES REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2015 A&B
ST. JAMES PLACE BATON ROUGE PROJECT
MGR: Ziegler, Chicago
ALASKA MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 58,075 /AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING 02/16
BONDS, 2015 SERIES ONE
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP 2/18
Day of Sale: 02/19
OAK GROVE SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 57,600 Aa2/AA-/
CALIFORNIA 02/16
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2014, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/18
OSCEOLA COUNTY, FLORIDA WEEK OF 56,960 A1//AA-
SALES TAX REVENUE BONDS 02/16
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2018-2035 TERM: 2040, 2044
Day of Sale: 02/19
TEXARKANA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 45,000 Aa3//
DISTRICT 02/16
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: Underlying S&P 'Aaa' Rating
CIBS:16-39
CABs:18-28
Day of Sale: 02/17
TROY SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 37,480 /AA-/
OAKLAND COUNTY, 2015 REFUNDING BOND 02/16
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
SPRINGFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 19 WEEK OF 37,329 A/A-1/
OREGON GENERAL OBLIGATION REFUNDING 02/16
SERIES 2015D
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2029
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 02/18
OSCEOLA COUNTY, FLORIDA WEEK OF 37,000 A1//AA-
SALES TAX REFUNDING REVENUE BONDS 02/16
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2019-2035 TERM: 2038
Day of Sale: 02/19
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 36,780 /BBB+/
JOPLIN, MISSOURI 02/16
HEALTH FACILITY REVENUE REFUNDING
BONDS (FREEMAN HEALTH SYSTEM)
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 02/19
IRVINE RANCH WATER DISTRICT WEEK OF 36,400 Aa1//AAA
REFUNDING SERIES 2011 A-2 02/16
(SIFMA INDEX MODE)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
COUNTY OF PITT, NORTH CAROLINA WEEK OF 35,530 Aa3/AA-/AA
LIMITED OBLIGATION REFUNDING 02/16
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2032
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 35,000 Aaa/NR/NR
AUTHORITY - 2015 SERIES A (SF) 02/16
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 02/19
VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 35,000 /A/
2012 ELECTION GENERAL OBLIGATION 02/16
2015A CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/18
RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 35,000 //
GENERAL OBLIGATION 2010 ELECTION 02/16
2015C, CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 02/19
PARKWAY C-2 SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 33,495 /AAA/
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI 02/16
GENERAL REFUNDING BONDS,
SERIES 2015 A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
LA GRANDE SCHOOL DISTRICT NO 1 WEEK OF 31,850 //
GENERAL OBLIGATION 2015, OREGON 02/16
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 02/19
COUNTY OF TIGARD, OREGON WEEK OF 31,265 A1/AA-/
WATER SYSTEM REVENUE 02/16
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2030 TERM: 2037, 2045
MARANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT #6 WEEK OF 25,000 /A+/
OF PIMA COUNTY, ARIZONA 02/16
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
PROJECT OF 2014, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
VILLAGE OF PINGREE GROVE WEEK OF 22,500 /AA/
KANE COUNTY, ILLINOIS 02/16
SPECIAL SERVICE AREA NUMBER TWO
SPECIAL TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015 (CAMBRIDGE LAKES
PROJECT)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2035
REMARK: CREDIT ENHANCEMENT-AGM
Day of Sale: 02/18
PACKER COLLEGIATE INSTITUTE, WEEK OF 22,000 A3//NR
NEW YORK - SERIES 2015 02/16
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 02/18
SCRANTON CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,335 /AA/
LACKAWANNA COUNTY, PENNSYLVANIA 02/16
GENERAL OBLIGATION NOTES, SERIES A
OF 2015
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES B
OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2034
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 02/18
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 19,715 Aa2/AA/
STATE APPROPRIATION BONDS 02/16
(HOUSING INFRASTRUCTURE)
2015 SERIES A (NON-AMT)
2015 SERIES B (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/18
LAKE WORTH INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 17,623 Aaa/AAA/NR
DISTRICT 02/16
(TARRANT COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/18
CITY OF VENICE, FLORIDA WEEK OF 15,685 Aa2/AA/AA
UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS, 02/16
SERIES 2015
(GREEN BONDS)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/19
FORT BEND COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 14,000 /A-/
DISTRITC #35, TEXAS 02/16
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/16
CAP TRUST AGENCY CHARTER SCHOOL WEEK OF 13,230 NR/NR/
REVENUE RIVER CITY 2015A, FLORIDA 02/16
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2021-2045
Day of Sale: 02/19
J.O. COMBS UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,350 /A/
NO. 44 OF PINAL COUNTY, ARIZONA 02/16
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 02/18
WOODHAVEN-BROWNSTOWN SCHOOL WEEK OF 12,265 //
DISTRICT, MICHIGAN 02/16
2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 12,015 /AAA/
CORPORATION-ODYSSEY ACADEMY INC., 02/16
CHARTER SCHOOLS
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: BBB-
Day of Sale: 02/18
SOUTHINGTON, CONNECTICUT WEEK OF 11,955 NR/AA+/
GENERAL OBLIGATION 2015B 02/16
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 02/17
CITY OF SAN PABLO, CALIFORNIA WEEK OF 11,420 /AA-/
LEASE REVENUE BONDS 02/16
SERIES 2015BH (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
Day of Sale: 02/18
JACKSON CENTER LOCAL SCHOOL WEEK OF 10,125 //
DISTRICT, OHIO 02/16
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION AND
IMPROVEMENT BONDS
SHELBY, AUGLAIZE AND LOGAN COUNTIES
CONSISTING OF:
$9,940M - SERIES B
$ 185M - SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
DODGE CITY, KANSAS WEEK OF 9,950 //
SALES TAX REVENUE BONDS, 02/16
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
PARKLAND SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,375 /AA/
LEHIGH COUNTY, PENNSYLVANIA 02/16
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES A
OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2019
REMARK: **** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 02/17
HENRIETTA INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,199 //
DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING 02/16
BONDS SERIES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 02/17
AUBURN-WASHBURN UNIFIED SCHOOL WEEK OF 9,140 NR/AA/
DISTRICT NO 437 GENERAL OBLIGATION 02/16
REFUNDING 2015, KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2028
Day of Sale: 02/18
ANNA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,110 /AAA/
TEXAS 02/16
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2036
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 02/18
CITY OF ROCHELLE WEEK OF 9,040 /AA/
OGLE AND LEE COUNTIES, ILLINOIS 02/16
ELECTRIC SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: RATING: (STABLE OUTLOOK)
UNDERLYING RATING MOODY'S: AE
RICE COUNTY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,980 NR/A/
NO. 376 GENERAL OBLIGATION 02/16
REFUNDING 2015 KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2035
Day of Sale: 02/18
KEMP INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,975 NR/AA/NR
(HENDERSON AND KAUFMAN COUNTIES, 02/16
TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/19
STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 8,805 //
AUTHORITY 02/16
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA
NORTH MONTCO TECHNICAL CAREER
CENTER PROJECT
SCHOOL LEASE REVENUE BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 12/18
WHITE CLOUD PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 7,855 Aa2//
MICHIGAN 02/16
NEWAYGO COUNTY, 2015 REFUNDING BOND
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
OCONEE UTILITY OF BRADLEY & POLK WEEK OF 7,800 /AA-/
COUNTIES, TENNESSEE 02/16
WATERWORKS REVENUE REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$4,920M - SERIES A
$2,880M - SERIES B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
CAPE GIRARDEAU MUNICIPAL LIBRARY WEEK OF 7,445 //
DISTRICT, MISSOURI 02/16
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
ST. LOUIS MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 7,430 NR/A/NR
CORPORATION 02/16 /EXP/
FOREST PARK LEASEHOLD REVENUE
REFUNDING BONDS
(CITY OF ST. LOUIS, MISSOURI)
SERIES 2015
MGR: U.S. Bancorp Piper Jaffray, Denver
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 02/19
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 7,230 Aaa/NR/NR
AUTHORITY 02/16
2015 SERIES B (MBS PASS-THROUGH
PROGRAM)
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 02/18
SPRINGFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 19 WEEK OF 6,945 A/A-1/
OREGON GENERAL OBLIGATION REFUNDING 02/16
2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2029
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 02/18
KEYSTONE CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,690 /A+/
CLINTON, CENTRE & POTTER COUNTIES, 02/16
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 02/19
COLEMAN COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 6,450 Aa2//
COUNTIES OF MIDLAND & ISABELLA, 02/16
2015 SCHOOL BUILDING AND SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
YREKA UNION HSD 2014 ELECTION WEEK OF 6,000 /A+/
GENERAL OBLIGATION 2015A 02/16
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2039
Day of Sale: 02/18
OAK GROVE SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,000 Aa2/AA-/
CALIFORNIA 02/16
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2014, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/18
PALISADES SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,720 /AA/
BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 02/16
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF
2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2023
REMARK: **** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 02/18
EASTERN SIERRA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 5,700 /AA-/
DISTRICT 02/16
(MONO COUNTY, CALIFORNIA)
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 02/18
HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 5,000 /BBB+/
DISTRICT NO. 106, TEXAS 02/16
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/16
CITY OF WATERTOWN, WISCONSIN WEEK OF 4,785 Aa3//
JEFFERSON AND DODGE COUNTIES 02/16
GENERAL OBLIGATION
$4,070M PROMISSORY NOTES
$715M TAXABLE REFUNDING
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 02/17
JIM HOGG COUNTY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,500 /AAA/
DISTRICT 02/16
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
JIM HOGG COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2015
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2024
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A
Day of Sale: 02/18
CITY OF BRENHAM, TEXAS WEEK OF 3,925 //
(WASHINGTON COUNTY) 02/16
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
CITY OF SAN PABLO, CALIFORNIA WEEK OF 3,615 /AA-/
LEASE REVENUE BONDS 02/16
SERIES 2015A (TAX-EXEMPT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 02/18
CITY OF GONZALES, TEXAS WEEK OF 3,300 /AA-/
COMBINATION TAX AND REVENUE 02/16
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2035
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 02/17
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 695 WEEK OF 3,030 Aa2//
CHISHOLMPUBLIC SCHOOLS, MINNESOTA 02/16
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 695 WEEK OF 3,030 Aa2//
CHISHOLM PUBLIC SCHOOLS, MINNESOTA 02/16
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
FERRIS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,930 NR/AA/NR
(ELLIS AND DALLAS COUNTIES, TEXAS) 02/16
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 02/17
VILLAGE OF SOUTH CHICAGO HEIGHTS WEEK OF 2,500 /AA/
COOK COUNTY, ILLINOIS GENERAL 02/16
OBLIGATION BONDS SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
REMARK: /A/
Day of Sale: 02/19
CITY OF WATERTOWN, MINNESOTA WEEK OF 1,715 //
GENERAL OBLIGATION STREET 02/16
RECONSTRUCTION BONDS, SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2036
LAKE WORTH INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 1,544 A3/A/NR
DISTRICT 02/16
(TARRANT COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 02/18
BLACKHAWK TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 1,500 Aa2//
DISTRICT 02/16
ROCK AND GREEN COUNTIES, WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
CAP TRUST AGENCY CHARTER SCHOOL WEEK OF 725 NR/NR/
REVENUE RIVER CITY 2015B, FLORIDA 02/16
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2022
Day of Sale: 02/19
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 238 WEEK OF 550 //
FILLMORE AND HOUSTON COUNTIES, 02/16
MINNESOTA
(MABEL-CANTON)
GENERAL OBLIGATION AID ANTICIPATION
CERTIFICATES OF INDEBTEDNESS,
SERIES 2015A
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
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