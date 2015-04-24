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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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GROSSMONT HEALTHCARE DISTRICT WEEK OF 209,000 Aa2//
GENERAL OBLIGATION BONDS 04/27
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 04/28
PUBLIC POWER GENERATION AGENCY WEEK OF 169,000 A2/BBB+/A-
WHELAN ENERGY CENTER UNIT 2 04/27
REVENUE REFUNDING BONDS 2015 A
NEBRASKA
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/28
TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 162,250 Aa2//
AGENCY, HOUSING FINANCE PROGRAM 04/27
BONDS
ISSUE 2015-A (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/30
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 137,618 //
DISTRICT, TEXAS 04/27
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 04/28
NEW HAMPSHIRE HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 110,000 Aa3/A+/NR
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 04/27
UNIVERSITY SYSTEM OF NEW HAMPSHIRE
SERIES 2015
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
REMARK: ROP: 4/27/2015
Day of Sale: 04/28
CITY OF TALLASHASSEE, FLORIDA WEEK OF 102,000 Baa1//
TALLAHASSEE MEMORIAL HEALTHCARE 04/27
HEALTH FACILITIES REVENUE
REFUNDING BONDS SERIES 2015A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/28
ILLINOIS HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 102,000 Aa//
AUTHORITY MULTIFAMILY HOUSING 04/27
REVENUE FLOATING RATE NOTES
(MARSHALL FIELD GARDEN APARTMENT
HOMES)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: Credit Provider: FNMA
Day of Sale: 04/28
TOWN OF BROOKHAVEN, NEW YORK WEEK OF 83,645 Aa2/AA+/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 04/28
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF WEEK OF 68,900 Ba1/NR/BB+
NEW YO9RK ORANGE REGIONAL MEDICAL 04/27
CENTER OBLIGATED GROUP REVENUE
BONDS SERIES 2015
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 04/29
MAINE MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 68,215 Aa2/AA+/
REFUNDING 04/27
2 SERIES
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2038, 2040
Day of Sale: 04/28
CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 67,770 A2/A/NR
SERIES 2016A SCHOOL BOARD OF 04/27
MIAMI DADE COUNTY, FLORIDA
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2019-2027
Day of Sale: 04/28
COUNTY OF GENESSEE, MICHIGAN WEEK OF 60,000 A2/A+/NR
WATER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS 04/27
(LIMITED TAX GENRAL OBLIGATION)
SERIES 2015
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
Day of Sale: 04/27
CERTIFICATES OF PARTICIPATION WEEK OF 54,535 A1/A/NR
SERIES 2016B SCHOOL BOARD OF 04/27
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2019-2027
Day of Sale: 04/28
WEST VIRGINIA HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 51,020 Aaa/AAA/
FUND 04/27
HOUSING FINANCE BONDS
(AMT) AND (NON-AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2015-2025 TERM: 2029, 2035, 2040, 2045
Day of Sale: 04/30
BUILD NEW YORK CITY RESOURCE WEEK OF 50,000 /A-/A+
CORPORATION ETHICAL CULTURE 04/27
FIELDSTON SCHOOL PROJECT REVENUE
BONDS SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/30
CITY OF PFLUGERVILLE, TEXAS WEEK OF 48,175 //
CONSISTING OF: 04/27
$24,035,000* COMBINATION TAX &
LIMITED REVENUE CERTIFICATES OF
OBLIGATION, SERIES 2015 &
$24,140,000* LIMITED TAX AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 04/28
REYNOLDSBURG CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 47,669 Aa2//
OHIO 04/27
SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION AND
IMPROVEMENT REFUNDING
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/29
STATE OF OHIO HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 46,000 A1/A+/
FACILITY REVENUE BONDS, KENYON 04/27
COLLEGE 2015 PROJECT
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 04/28
WESTERN VIRGINIA REGIONAL JAIL WEEK OF 45,550 Aa2//
AUTHORITY, VIRGINIA 04/27
REGIONAL JAIL FACILITY REFUNDING
REVENUE REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 04/28
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 45,430 Aa2/AA+/AA+
REVENUE BONDS 04/27
ASCENSION HEALTH ALLIANCE SENIOR
CREDIT GROUP
SERIES 2012E-1
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SPRING-FORD AREA PENNSYLVANIA WEEK OF 43,725 Aa2//
SCHOOL DISTRICT 04/27
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 04/29
BETHLEHEM AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 43,280 //
NORTHAMPTON AND LEHIGH COUNTIES, 04/27
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A,B,C OF 2015
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 04/29
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 39,145 /BBB-/
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS 04/27
(CHF - COOK, L.L.C. - NORTHEASTERN
ILLINOIS UNIVERSITY PROJECT)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/29
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 37,000 Aa2/AA+/
CORPORATION MULTI FAMILY HOUSEING 04/27
REVENUE BONDS 2015 SERIES B-1
(FIXED RATE)(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 04/27
CITY OF NEW BRAUNFELS, TEXAS WEEK OF 36,560 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION AND REFUNDING 04/27
BONDS, COMBINATION TAX
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 04/27
TOWN OF GILBERT, ARIZONA WEEK OF 35,500 Aa2/AA+/AA+
SUBORDINATE LIEN PLEDGED REVENUE 04/27
OBLIGATION 2015
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 04/28
NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 34,150 Aa2/AA+/
CORPORATION MULTI FAMILY HOUSING 04/27
REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
2015 SERIES A-1 (NON-AMT)
2015 SERIES A-2 (NON-AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ANTELOPE VALLEY UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 30,625 A1//
DISTRICT, CALIFORNIA 04/27
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/29
MONTEREY REGIONAL WASTE MANAGEMENT WEEK OF 30,000 /AA-/
DISTRICT, CALIFORNIA 04/27
2015 REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 04/29
ST. JOSEPH, MISSOURI WEEK OF 29,775 /A+/
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY, 04/27
SPECIAL OBLIGATION BONDS, SEWERAGE
SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT
CONSISTING OF:
$10,300M - SERIES A
$19,455M - SERIES B - REFUNDING BON
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/29
INDIANA UNIVERSITY LEASE PURCHASE WEEK OF 29,575 Aaa/A+/
OBLIGATIONS, SERIES 2015 04/27
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 04/29
WEST KERN COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 27,130 //
DISTRICT 04/27
2015 REFUNDING CERTIFICATES OF
PARTICIPATION
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2034
INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp.
REMARK: S&P: A UNDERLYING
Day of Sale: 04/28
PIONEER SCHOOL DISTRICT NO. 402, WEEK OF 24,409 A3//
WASHINGTON 04/27
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2039
REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 04/28
SCAPPOOSE SCHOOL DISTRICT NO. 1J, WEEK OF 24,165 /AA+/
OREGON 04/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2029
REMARK: STATE SCHOOL BONDE GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 04/29
SUNNYVALE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 24,080 /AA/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 04/27
SCHOOL BUILDING REFUNDING AND
UNLIMITED TAX QUALIFIED SCHOOL
TAXABLE"DIRECT SUBSIDY"
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: 2 SERIES
Day of Sale: 04/27
CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 22,000 Aa3/AA-/
SAN BERNARDINO COUNTY, CALIFORNIA 04/27
ELECTION OF 2009 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES C
ELECTION OF 2014 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES A
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/27
HARLANDALE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 19,215 Aaa/AAA/
DISTRICT 04/27
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CAMDENTON REORGANIZED SCHOOL WEEK OF 19,045 /AA-/
DISTRICT NO. R-3 04/27
OF CAMDEN COUNTY, MISSOURI
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2023-2035
Day of Sale: 04/28
CONNECTICUT HEALTH & EDUCATION WEEK OF 17,610 A2/NR/
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 04/27
MIDDLESEX HOSPITAL 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 04/30
ARIZONA ELECTRICAL DISTRICT NO. 4 WEEK OF 17,000 //
SYSTEM REVENUE REFUNDING 2015 04/27
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/30
NORTHWEST HARRIS COUNTY MUNICIPAL WEEK OF 16,915 //
UTILITY DISTRICT NO. 5, TEXAS 04/27
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 04/28
WEST VIRGINIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 16,205 Aa2//
AUTHORITY 04/27
LEASE REVENUE CLARKSBURG OFFICE
2015C
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2040
Day of Sale: 04/29
BLAINE SCHOOL DISTRICT NO. 503, WEEK OF 15,000 Aa3//
WASHINGTON 04/27
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
REMARK: BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 04/27
CITY OF ESCONDIDO, CALIFORNIA WEEK OF 14,700 /AA-/
WASTEWATER REFUNDING REVENUE BONDS 04/27
SERIES 2015A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/29
COUNTY OF SOMERSET, MAINE WEEK OF 14,075 Aa3/A+/
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 04/27
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2018-2027 TERM: 2015
Day of Sale: 04/29
PENNSYLVANIA HIGHER EDUCATION WEEK OF 13,600 /A/
FACILITIES AUTHORITY, MESSIAH 04/27
COLLEGE PROJECT
REMARKETING: SERIES 2001-I4
MGR: George K. Baum & Company, Denver
TERM: 2018
REMARK: S&P A-1 (Short Term)
Day of Sale: 04/27
CLEVELAND-CUYAHOGA COUNTY, OHIO WEEK OF 13,365 Aa3//
PORT AUTHORITY LYNDHURST 04/27
NON TAX REVENUE GARAGE 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/30
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY, WEEK OF 11,050 Aa2//
WEST VIRGINIA 04/27
TAX-EXEMPT LEASE REVENUE (FAIRMONT
OFC BUILDING)2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2024-2040
Day of Sale: 04/29
TUNKHANNOCK AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 10,370 /AA/
WYOMING COUNTY, PENNSYLVANIA 04/27
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2026
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 04/28
SAMPSON COUNTY OF WATER & SEWER WEEK OF 10,000 A1/A/NR
DISTRICT II, NORTH CAROLINA 04/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING WATER
BONDS, SERIES 2015
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2025 TERM: 2030, 2035, 2040, 2044
Day of Sale: 04/29
CONNECTICUT HEALTH & EDUCATIONAL WEEK OF 10,000 /AA/
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS, 04/27
(TAFT SCHOOL ISSUE) SERIES J
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/30
CITY OF HOPE, ARKANSAS WEEK OF 9,800 NR/NR/NR
WATER & ELECTRIC REVENUE BONDS, 04/27
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2016-2030 TERM: 2035
Day of Sale: 04/27
GREENFIELD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,675 //
MIKWAUKEE COUNTY WISCONSIN 04/27
GENERAL OBLIBATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 04/28
SAN FELIPE DEL RIO INDEPENDENT WEEK OF 9,405 Aaa/AAA/
SCHOOL DISTRICT (TEXAS)-UNLIMITED 04/27
TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2015-2026
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A1/A
Day of Sale: 04/27
GEARY COUNTY, KANSAS WEEK OF 9,175 Aa3/NR/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 475 04/27
GEARY COUNTY GENERAL REFUNDING BOND
2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 04/29
MEDINA VALLEY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,800 /AAA/
DISTRICT 04/27
(A POLITICAL SUBDDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
MEDINA AND BEXAR COUNTIES)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING:; AA-
Day of Sale: 04/28
WEST SONOMA COUNTY UNION HIGH WEEK OF 8,000 Aa3//
SCHOOL, CALIFORNIA 04/27
GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION
OF 2010, SERIES D
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/30
ST. HELENA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,500 //
CALIFORNIA 04/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/30
INTERBORO SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,380 //
DELAWARE COUNTY, PENNSYLVANIA 04/27
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2015 (LIMITED TAX)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2035
NEW KENSINGTON PENNSYLVANIA WEEK OF 7,000 /A+/
SANITARY AUTHORITY 04/27
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2042
Day of Sale: 04/28
MEDOTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,000 A1//
(FRESNO COUNTY, CALIFORNIA) 04/27
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2014, SERIES A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF BUCKEYE, ARIZONA WEEK OF 6,965 /AA-/
EXCISE TAX REVENUE REFUNDING 04/27
OBLIGATIONS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2024
DEKALB-CHEROKEE COUNTIES, ALABAMA WEEK OF 6,905 A3/A+/
GAS DISTRICT REVENUE BONDS, 2015 04/27
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 04/30
HERKIMER CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,535 //
NEW YORK 04/27
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2019
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/30
CITY OF ESCONDIDO, CALIFORNIA WEEK OF 6,530 /AA-/
WASTEWATER REFUNDING REVENUE BONDS 04/27
SERIES 2015B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/29
CRESTWOOD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,055 /AA-/
LUZERNE COUNTY, PENNSYLVANIA 04/27
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF
2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2030
REMARK: ***** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 04/29
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 5,990 /BB/
AUTHORITY OF THE CITY OF PHOENIX, 04/27
ARIZONA
EDUCATION FACILITY REVENUE BONDS
(FREEDOM ACADEMY, INC. PROJECT)
SERIES 2015B
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 04/29
BERKS-MONTGOMERY MUNICIPAL WEEK OF 5,890 /AA-/
AUTHORITY, BERKS AND MONTGOMERY 04/27
COUNTIES, PENNSYLVANIA
SEWER REVENUE BONDS, SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2031
REMARK: **** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 04/27
ANDERSON UNION HIGH SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,000 Aa3//
CALIFORNIA 04/27
ELECTION OF 2012 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/28
JURUPA COMMUNITY SERVICES DISTRICT WEEK OF 4,915 //
CALIFORNIA 04/27
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.26
(EASTVALE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/28
WATERLOO CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,530 Aa3//
NEW YORK 04/27
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2025
REMARK: Bank Qualified
Underlying Moody's 'A1' Rating
Day of Sale: 04/29
TOWNSHIP OF MOUNT OLIVE WEEK OF 4,225 /AA/
MORRIS COUNTY, NEW JERSEY 04/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 04/27
GUSTINE UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,000 /A/
CALIFORNIA 04/27
GENERAL OBLIGATION BONDS,
2014 ELECTION, 2015 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/29
WILLIARD, MISSOURI WEEK OF 3,995 /A-/
PARK & RECREATION PROJECT, 04/27
REFUNDING CERTIFICTES OF
PARTICIPATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/27
COOK COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 3,930 /A+/
LAGRANGE SCHOOL DISTRICT NO. 102 04/27
GENERAL OBLIGATION LIMITED SCHOOLS
BONDS/TAXABLE GENERAL OBLIGATION
LIMITED REFUNDING BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: MATURITIES: GENERAL OBLIGATION
LIMITED SCHOOLS BONDS (2029-2034)
TAXABLE GENERAL OBLIGATION LIMITED
REFUNDING BONDS (2029)
Day of Sale: 04/27
ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY, WEEK OF 3,900 Aa2/NR/
WEST VIRGINIA 04/27
TAXABLE LEASE REVENUE (FAIRMONT OFC
BUILDING) 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 04/29
HAMMONDSPORT CENTRAL SCHOOL WEEK OF 3,580 //
DISTRICT, NEW YORK 04/27
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2037
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 04/28
LORAIN CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 3,500 /AA/
REFUNDING BONDS, GENERAL OBLIGATION 04/27
UNLIMITED TAX, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/29
WEST SONOMA COUNTY UNION HIGH WEEK OF 3,500 Aa3//
SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 04/27
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/30
OAKLEY REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 3,075 /BBB+/
CALIFORNIA 04/27
SUCCESSOR AGENCY TO THE OAKLEY
REDEVELOPMENT AGENCY
2.575,000 TAXABLE TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2015B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/30
NORTHWOODS, MISSOURI WEEK OF 2,910 /AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 04/27
SERIES 2015
(NATIONAL PUBLIC FINANCE GUARANTEE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 04/28
OAKLEY REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 2,370 /BBB+/
CALIFORNIA 04/27
SUCCESSOR AGENCY TO THE OAKLEY
REDEVELOPMENT AGENCY,
$3,200,000 TAX ALLOCATION REFUNDING
BONDS, SERIES 2015A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 04/30
BARTON COUNTY, KANSAS WEEK OF 2,310 NR/A+/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 355 04/27
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 04/29
ROYALL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,205 /A/
JUNEAU, MONORE AND VERNON COUNTIES, 04/27
WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2025
MONTGOMERY COUTY, TEXAS WEEK OF 1,915 NR/NR/NR
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 56, 04/27
TEXAS 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 04/27
SYOSSET CENTRAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 1,445 //
NEW YORK 04/27
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 04/30
CITY OF BENTON, ARKANSAS WEEK OF 1,335 NR/A+/NR
SALES & USE TAX BONDS, SERIES 2015 04/27
MGR: Stephens Inc., Little Rock
TERM: 2025, 2035, 2044
Day of Sale: 04/27
SPARTA AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 965 //
MONROE COUNTY, WISCONSIN 04/27
GENERAL OBLIGTION PROMISSORY NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 04/24
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Expected volume excluding daily issues: 2,650,256 (in 000's)