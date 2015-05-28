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NEW YORK STATE DORM AUTHORITY - WEEK OF 620,000 A3/A-/A
NORTH SHORE LONG ISLAND JEWISH 06/01
HEALTH SYSTEM
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 06/03
THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 616,785 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/01
FISCAL 2015 SERIES F, SUBSERIES F-1
FISCAL 2015 SERIES 1
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2037
REMARK: ROP: 05/29/2015 & 6/01/2015
Day of Sale: 06/02
DISTRICT OF COLUMBIA WEEK OF 534,000 Aa1/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/01
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2018-2035
Day of Sale: 06/04
LEANDER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 300,000 /AAA/AA-
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, 06/01
SERIES A & B
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/03
COUNTY OF FRANKLIN, OHIO WEEK OF 281,585 Aa2/AA+/AA
HOSPITAL FACILITIES REVENUE BONDS, 06/01
SERIES 2015 (OHIO HEALTH
CORPORATION)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/03
LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY WEEK OF 231,000 A/A+/
TRANSMISSION CONTRACT REFUNDING 06/01
REVENUE BONDS-LCRA TRANSMISSION
SERVICES CORPORATION PROJECT-
SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/04
HOSPITAL AUTHORITY OF DOUGLAS WEEK OF 228,905 /A-/A-
COUNTY, NEBRASKA 06/01
HEALTH FACILITIES REFUNDING REVENUE
BONDS
(NEBRASKA METHODIST HEALTH SYSTEM
SERIES 2015
CONSISTING OF:
$200,585M HOSPITAL AUTHORITY #3
$ 28,320M HOSPITAL AUTHORITY #2
MGR: Cain Brothers, New York
REMARK: #3 SERIALS AND TERMS TO 2048
#2 TERM 2045
COMMUNITY HEALTH NETWORK, INC. WEEK OF 202,100 A2/A/
MGR: Wells Fargo Securities, LLC, Charlotte.
REMARK: TAXABLE CORPORATE
Day of Sale: 06/03
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 162,000 Baa1/A-/
AUTHORITY COMMUNITY MEDICAL CENTER 06/01
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040, 2046
Day of Sale: 06/02
CLARK COUNTY AIRPORT SYSTEM, NEVADA WEEK OF 162,000 A2/A/
JR SUBORDINATE LIEN REVENUE NOTES 06/01
(AMT)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2017
Day of Sale: 06/02
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL DAILY 137,618 //
DISTRICT
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
MOON INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 137,070 NR/NR/NR
AUTHORITY, SERIES 2015 06/01
REVENUE REFUNDING BONDS
(BAPTIST HOMES SOCIETY)
MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond
TERM: 2020, 2025, 2030, 2035, 2045, 2050
Day of Sale: 06/03
SUCCESSOR AGENCY TO THE POWAY WEEK OF 133,975 /AA-/
REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 06/01
2015 REFUNDING TAX ALLOCATION BONDS
SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/03
SUNNYVALE SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 117,000 Aa1/AA+/
CALIFORNIA 06/01
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/02
STATE OF OREGON WEEK OF 115,000 Aa1/AA+/AA+
GENERAL OBLIGATION HIGHER EDUCATION 06/01
BONDS
(113MM TE/ 2MM TXBL)
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040, 2045
CITY OF CHICAGO WEEK OF 111,715 /AAA/BBB+
SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS 06/01 /EXP/EXP
SERIES 2002
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/03
ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 93,500 Aa2/AA-/
(ALAMEDA COUNTY, CALIFORNIA) 06/01
ELECTION OF 2014 GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES A
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/04
DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT WEEK OF 90,000 A2/NR/A
CORPORATION REVENUE BONDS, 06/01
SERIES 2015A
(MARIST COLLEGE PROJECT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/02
COUNTY OF SAN BERNARDINO WEEK OF 90,000 MIG 1/SP-1+/
CALIFORNIA 06/01
TRAN
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
TERM: 2016
Day of Sale: 06/02
DUNCANVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 87,965 Aaa/AAA/NR
DISTRICT 06/01
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE
STATE OF TEXAS LOCATED IN
DALLAS COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/02
RALEIGH-DURHAM AIRPORT AUTHORITY WEEK OF 82,105 Aa3/NR/AA-
(NORTH CAROLINA) AIRPORT REVENUE 06/01
REFUNDING BONDS
SERIES 2015A (NON-AMT)
SERIES 2015B (AMT)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
HARRIS COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 75,000 /A-/
FACILITIES FINANCE CORPORATION 06/01
MEDICAL FACILITIES MORTGAGE REVENUE
REFUNDING BONDS - BAYLOR COLLEGE OF
MEDICINE - SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/03
EASTERN MUNICIPAL WATER DISTRICT WEEK OF 71,000 Aa3/AA-/AA
FINANCING AUTHORITY 06/01
WATER AND WASTEWATER REVENUE BONDS-
SERIES 2015B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/03
ESCONDIDO UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 62,000 //
CALIFORNIA 06/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 06/04
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE WEEK OF 60,000 A2/NR/
AUTHORITY 06/01
UNIVERSITY OF PACIFIC
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: (TAX-EXEMPT)
Day of Sale: 06/03
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 59,835 Aa2/NR/NR
AGENCY 06/01
AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS
2015 SERIES B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2050
REMARK: ROP: 06/01/2015
Day of Sale: 06/02
BERKLEY SCHOOL DISTRICT, MICHIGAN WEEK OF 58,905 /AA-/
OAKLAND COUNTY, 2015 SCHOOL 06/01
BUILDING & SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
TEXAS PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 55,375 //
$51,605,000 - MIDWESTERN STATE 06/01
UNIVERSITY REVENUE FINANCING SYSTEM
REVENUE & REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
$3,770,000 - MIDWESTERN STATE
UNIVERSITY REVENUE FINANCING SYSTEM
REVENUE REFUNDING BONDS, TAXABLE
SERIES 2015B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 06/02
CITY OF CHARLOTTE, NORTH CAROLINA WEEK OF 52,000 Aa2/AA+/AA+
REFUNDING CERTIFICATES OF 06/01
PARTICIPATION-TRANSIT PROJECTS
PHASE II-SERIES 2015B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/03
THE TRUST FOR CULTURAL RESOURCES OF WEEK OF 50,225 Aa3/AA/
THE CITY OF NEW YORK 06/01
REFUNDING REVENUE BONDS
AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: Underlying Ratings: VMIG 1/A-1+
Day of Sale: 06/02
THE CITY OF NEW YORK WEEK OF 50,000 Aa2/AA/AA
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/01
FISCAL 1995 SERIES F, SUBSERIES F-4
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: FLOATING RATE NOTES DUE: 2018-2020
Day of Sale: 06/02
MERCER ISLAND, WASHINGTON WEEK OF 48,800 Aaa//
SCHOOL DISTRICT NO. 400 06/01
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2030
INSURANCE: WASHINGTON SCHOOL BD GUARANTEE
Day of Sale: 06/03
JURUPA PUBLIC FINANCING AUTHORITY, WEEK OF 46,000 /BBB+/
CALIFORNIA 06/01
SPECIAL TAX REVENUE BONDS, 2015
SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/03
MUNCIE SBC FIRST MORTGAGE REFUNDING DAILY 45,285 //
BONDS, SERIES 2015
NOT BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2023
REMARK: AA+ (ST INTERCEPT)/BBB+ UNDERLYING
RIVERSIDE COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 45,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 06/01
GENERAL OBLIGATION BONDS
2004 ELECTION, SERIES 2015E
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/04
RIVERSIDE COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 43,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 06/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/04
PITTSBURGH UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 40,000 //
CALIFORNIA 06/01
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: RATINGS: TBD (TAX-EXEMPT)
Day of Sale: 06/03
ANN ARBOR PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 37,570 Aa2//
WASHTENAW COUNTY, 2015 SCHOOL 06/01
BUILDING AND SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
ROMOLAND SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 37,000 NR/NR/
CALIFORNIA 06/01
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
IMPROVEMENT AREA 1-2
SPECIAL TAX REFUNDING, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 06/03
CITY OF TUCSON ARIZONA WEEK OF 36,630 Aa3/AA-/AA-
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/01
SERIES 2015
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SUCCESSOR AGENCY TO SAN RAMON, WEEK OF 35,295 /A-/
CALIFORNIA 06/01
2015 SUBORDINATE TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/04
CITY OF SURPRISE WEEK OF 35,000 Aa/AA-/
PLEDGED REVENUE AND REVENUE 06/01
REFUNDING OBLIGATIONS-SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/02
LEE COUNTY AIRPORT, FLORIDA WEEK OF 33,000 A2/A/A
REVENUE REFUNDING REVENUE 06/01
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2032-2033
Day of Sale: 06/02
CITY OF BERWYN, ILLINOIS WEEK OF 30,500 NR/A/
GENERAL OBLIGATION BONDS 06/01
**********TAXABLE**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 06/02
CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT DAILY 28,935 //
TEXAS
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: BOSC, Inc., Richardson
MONTGOMERY COUNTY REVENUE AUTHORITY WEEK OF 27,000 Aa3/AA/
MARYLAND 06/01
TRANSPORTATION FUND LEASE REVENUE
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
Day of Sale: 06/03
SUCCESSOR AGENCY TO THE POWAY WEEK OF 26,815 /AA-/
REDEVELOPMENT AGENCY, CALIFORNIA 06/01
2015 REFUNDING TAX ALLOCATION BONDS
SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/03
YUMA COUNTY FREE LIBRARY DISTRICT WEEK OF 25,055 Aa3/NR/AA-
OF YUMA COUNTY, ARIZONA 06/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/02
MONROVIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 24,500 Aa3/A+/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 06/01
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 06/02
PIKE PLACE MARKET PRESERVATION & WEEK OF 24,000 /A-/
DEVELOPMENT AUTHORITY, WASHINGTON 06/01
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 06/01
EAST PORTER COUNTY, INDIANA WEEK OF 22,000 //
SCHOOL BUILDING CORPORATION 06/01
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: RATINGS: TBD (TAX-EXEMPT)
Day of Sale: 06/04
TOWN OF LINCOLN, RHODE ISLAND WEEK OF 21,660 Aa2/NR/AA
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/01
SERIES 2015A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 06/02
MONTGOMERY COUNTY, MARYLAND WEEK OF 20,610 NR/A-/
HOLTON ARMS SCHOOL 06/01
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: TAX-EXEMPT
Day of Sale: 06/02
JURUPA PUBLIC FINANCING AUTHORITY, WEEK OF 20,000 //
CALIFORNIA 06/01
SPECIAL TAX REVENUE BONDS, 2015
SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/04
CITY OF GULFPORT, MISSISSIPPI WEEK OF 18,740 /AA/
GENERAL OBLIGATION WATER & SEWER 06/01
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 06/02
WEST PALM BEACH COMMUNITY WEEK OF 16,695 /A/
REDEVELOPMENT AGENCY 06/01
TAX INCREMENT REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2015
(NORTHWOOD/PLEASANT CITY COMMUNITY
REDEVELOPMENT AREA)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SUCCESSOR AGENCY TO SAN RAMON, WEEK OF 16,380 /A-/
CALIFORNIA 06/01
2015 SUBORDINATE TAX ALLOCATION
REFUNDING BONDS
SERIES B (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/04
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 15,285 //A-
AUTHORITY 06/01
FIRST MORTGAGE REVENUE BONDS
(BERKSHIRE RETIREMENT COMMUNITY,
LENOX 2015 ISSUE)
MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport
ESCONDIDO UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 15,270 //
CALIFORNIA 06/01
CERTIFICATE OF PARTICIPATION
REFUNDING
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
Day of Sale: 06/04
MONMOUTH COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 15,000 Aaa/AAA/AAA
AUTHORITY, NEW JERSEY 06/01
LEASE REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
REMARK: RATINGS: TBD
Day of Sale: 06/04
CUMBERLAND COUNTY, NEW JERSEY WEEK OF 15,000 /A+/
IMPROVEMENT SOLID WASTE REVENUE 06/01
REFUNDING BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: STRUCTURE TBA
Day of Sale: 06/03
TOWN OF HAMDEN, CONNECTICUT WEEK OF 13,980 NR/A+/BBB+
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 06/01
ISSUE OF 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 06/03
UKIAH UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 13,000 //
CALIFORNIA 06/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: BAM (A1) (TAX-EXMEPT)
Day of Sale: 06/04
KENOSHA, WISCONSIN WEEK OF 11,500 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES 06/01
SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2025
Day of Sale: 06/01
ONONDAGA COUNTY, NEW YORK WEEK OF 11,320 Aa2/AA+/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 06/03
CITY OF EAGLE PASS, TEXAS WEEK OF 10,000 /A+/
(A HOME RULE MUNICIPAL CORPORATION 06/01
OF THE STATE OF TEXAS LOCATED IN
MAVERICK COUNTY)
COMBINATION TAX AND LIMITED PLEDGE
REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2015
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 06/02
BROWNSVILLE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,735 Aaa/NR/AAA
DISTRICT 06/01
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/02
HORIZON REGIONAL MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,300 A2//
DISTRICT, TEXAS 06/01
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
AMARILLO JUNIOR COLLEGE DISTRICT WEEK OF 9,090 NR/AA+/AA+
(POTTER AND RANDALL COUNTIES, 06/01
TEXAS)
LIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
RANKIN COUNTY, MISSISSIPPI WEEK OF 9,065 //
SCHOOL DISTRICT GENERAL OBLIGATION 06/01
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/02
COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT DAILY 8,970 /A+/
NO. 266
OGLE COUNTY, ILLINOIS (BYRON)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
INSURANCE: UNINSURED
REMARK: Bank Qualified
CITY OF FORNEY, TEXAS WEEK OF 8,845 Aa3/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/01
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2027
Day of Sale: 06/01
RILEY COUNTY, KANSAS WEEK OF 8,600 Aa2/NR/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT 383 06/01
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2021-2024
Day of Sale: 06/03
CITY OF SPRINGFIELD, ILLINOIS DAILY 8,535 A1/AA/NR
SANGAMON COUNTY, ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2015-2021
CADDO MILLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,450 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 06/01
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
REMARK: DUE: 2015-2034 AND 2039-2042
Day of Sale: 06/03
DILLON, MONTANA WEEK OF 8,085 NR/A/
WATER AND SEWER SYSTEM REVENUE 06/01
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2015-2035
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 06/04
CERES REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 7,990 //
CALIFORNIA 06/01
CERES REDEVELOPMENT PROJECT AREA
NO.1
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
ISSUE OF 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/04
ALVORD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,820 /AAA/
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 06/01
STATE OF TEXAS LOCATED IN
WISE & MONTAGUE COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: CIBC Oppenheimer Corp, New York
SERIAL: 2015-2029
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 7,625 /BBB+/
AUTHORITY OF THE COUNTY OF YAVAPAI 06/01
(ARIZONA AGRIBUSINESS AND EQUINE
CENTER, INC. PROJECT), TAX-EXEMPT
SERIES 2015
EDUCATION REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$7,335M SERIES 2015A
$ 290M SERIES 2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
OAKMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT, WEEK OF 7,500 A3//
TEXAS 06/01
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
CADDO MILLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 7,380 Aaa//
DISTRICT, TEXAS 06/01
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015A
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: FirstSouthwest, Dallas
SERIAL: 2015-2039
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/03
CHIPPEWA HILLS SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 7,300 Aa2//
MICHIGAN 06/01
COUNTIES OF MECOSTA, ISABELLA AND
OSCEOLA, SCHOOL BUILDING AND SITE,
SERIES 1
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
DEWITT FIRE DISTRICT, NEW YORK WEEK OF 6,485 NR/A+/
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2015-2032
Day of Sale: 06/04
FOLSOM RANCH, CALIFORNIA WEEK OF 6,375 NR/NR/
FINANCE AUTHORITY SPECIAL TAX 06/01
REVENUE BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 06/02
SUSQUENITA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,165 A1//
PERRY AND DAUPHIN COUNTIES, 06/01
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION NOTES, SERIES A
OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2023
REMARK: **** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 06/02
CITY OF GEORGETOWN, TEXAS WEEK OF 6,030 /AA+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/01
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 06/04
SCHOOL DISTRICT OF HILBERT WEEK OF 6,000 //
CALUMET COUNTY, WISCONSIN 06/01
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
TERM: 2015
BUTLER TOWNSHIP MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 5,795 /A-/
SCHUYLKILL COUNTY, PENNSYLVANIA 06/01
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
REMARK: Insured
**** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 06/03
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITY WEEK OF 5,770 NR/BB+/
DEVELOPMENT AUTHORITY 06/01
REVENUE BONDS
CHILDREN OF PROMISE,
CONSISTING OF:
$5,465M SERIES 2015A
$ 305M SERIES 2015B (TAXABLE)
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/01
LACKAWANNA TRAIL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 5,740 /AA/
WYOMING AND LACKAWANNA COUNTIES, 06/01
PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF
2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2016-2035
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
REMARK: **** BANK QUALIFIED ****
Day of Sale: 06/01
WAPSIE VALLEY, IOWA WEEK OF 5,600 A3//
COMMUNITY SCHOOL DISTRICT 06/01
GENERAL OBLIGATION SCHOOL
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2030
Day of Sale: 06/02
AURORA SCHOOL BUILDING CORPORATION, WEEK OF 5,000 //
INDIANA 06/01
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: ST. INT AA+(NR)
Day of Sale: 06/02
ST. CHARLES COUNTY, MISSOURI WEEK OF 4,530 Aa2//
NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT DISTRICT 06/01
(NEW TOWN @ST. CHARLES-PHASE 4
IMPROVEMENTS)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
LINO LAKES ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 4,360 NR/AA-/
AUTHORITY, MINNESOTA 06/01
LEASE REVENUE BONDS, SERIES 2015B
CERTIFICATES OF OBLIGATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 06/02
CITY OF WOODLAND PARK, COLORADO WEEK OF 3,650 NR/A+/NR
REFUNDING AND IMPROVEMENT 06/01
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
CITY OF BRIDGE CITY, TEXAS WEEK OF 3,650 /A+/
CERTIFICATES OF OBLIGATION 06/01
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
CITY OF SEAL BEACH, CALIFORNIA WEEK OF 3,515 //
CFD NO. 2002-1 (HERON POINTE) 06/01
2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/05
GREENWOOD COUNTY, KANSAS WEEK OF 3,465 NR/A/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 389 06/01
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 06/02
AVON LAKE, OHIO DAILY 3,380 Aa2/NR/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 05/28
HLV COMMUNITY SCHOOL DISTRICT, IOWA WEEK OF 2,780 //
GENERAL OBLIGATION SCHOOL 06/01
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2028
Day of Sale: 06/03
OUACHITA COUNTY, ARKANSAS WEEK OF 2,660 NR/NR/NR
SALES AND USE TAX REFUNDING BONDS, 06/01
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
TERM: 2018, 2021, 2024, 2028, 2033, 2038
Day of Sale: 06/02
SUGAR CREEK, MISSOURI WEEK OF 2,415 //
REFUNDING, CERTIFICATES OF 06/01
PARTICIPATION
(PUBLIC SAFETY BUILDING PROJECT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATED: TBD
CITY OF BYRON, MINNESOTA WEEK OF 1,575 /AA/
GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT 06/01
BONDS, SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 06/02
CITY OF VERNON CENTER, MINNESOTA WEEK OF 1,455 //
GENERAL OBLIGATION WASTE DISPOSAL 06/01
AND UTILITY REVENUE BONDS,
SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 06/01
EASTERN MUNICIPAL WATER DISTRICT, WEEK OF 1,325 //
CALIFORNIA 06/01
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT
NO. 2005-44
(VISTA DEL VALLE/CALDER RANCH)
2015 SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/02
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Expected volume excluding daily issues: 6,053,775 (in 000's)