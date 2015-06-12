GLOBAL MARKETS-China holds up Asia stocks; oil gains on North Sea outage
* Construction counters among top gainers on economic zone news
June 12 IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 750,000 Aa2/AA/AA AUTHORITY BUILDING AID 06/15 EXP/EXP/EXP REVENUE BONDS FISCAL 2015 SERIES S-2 MGR: Goldman, Sachs & Co., New York REMARK: (ROP MONDAY, JUNE 15TH AND TUESDAY,
JUNE 16TH)
Day of Sale: 06/17 NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 563,845 Aa2/AA+/NR CORPORATION 06/15 MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS (SUSTAINABLE NEIGHBORHOOD BONDS) $496,445M 2015 SERIES D-1 (FIXED RATE) $ 64,140M 2015 SERIES D-2 (FIXED RATE) $ 3,260M 2014 SERIES I (FIXED RATE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2048
Day of Sale: 06/16 MONROE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 300,620 Aa3/AA-/AA- DEVELOPMENT CORPORATION REVENUE 06/15 BONDS (UNIVERSITY OF ROCHESTER PROJECT), SERIES 2015 $182,610M SERIES 2015A (TAX-EXEMPT) $ 56,585M SERIES 2015B (TAX-EXEMPT) $ 61,425M SERIES 2015C (TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 06/16 FLORIDA MUNICIPAL POWER AGENCY WEEK OF 277,000 A2/A+/ ALL-REQUIREMENTS POWER SUPPLY 06/15 PROJECT REVENUE & REFUNDING REVENUE BONDS-SERIES 2015 B&C MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 06/16/2015
Day of Sale: 06/17 OCHSNER CLINIC FOUNDATION WEEK OF 252,000 Baa1/BBB+/ (TAXABLE) CORPORATE CUSIP 06/15 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York TERM: 2045
Day of Sale: 06/18 LAMAR CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 211,585 Aa2/AA/ SCHOOL DISTRICT, TEXAS 06/15 UNLIMITED TAX SCHOOLHOUSE REFUNDING BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2018-2048 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 06/17 COUNTY OF WAYNE, MICHIGAN WEEK OF 186,000 /SP-1/ GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 06/15 NOTES-SERIES 2015 (TAXABLE) MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/18 THE TURNPIKE AUTHORITY OF KENTUCKY WEEK OF 185,560 Aa2//A+ ECONOMIC DEVELOPMENT ROAD REVENUE 06/15 AND REVENUE REFUNDING BONDS (REVITALIZATION PROJECTS) CONSISTING OF: $ 63,670M 2015 SERIES A $121,890M 2015 SERIES B MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 157,000 A2/A+/ GRANT & REVENUE ANTICIPATION 06/15 REFUNDING FEDERAL HIGHWAY TRUST FUND MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2026
Day of Sale: 06/16 CITY OF HOUSTON, TEXAS WEEK OF 150,000 /AA/AA COMBINED UTILITY SYSTEM FIRST LIEN 06/15 REVENUE REFUNDING BONDS CONSISTING OF: $ 35,000M TAXABLE $115,000M TAX-EXEMPT MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 06/18 SAN MARCOS SUCCESSOR AGENCY, WEEK OF 146,220 /AA-/ CALIFORNIA 06/15 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015B (TAXABLE) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/16 PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF WEEK OF 142,000 // SNOHOMISH COUNTY, WASHINGTON 06/15 ELECTRIC SYSTEM REVENUE MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2025 TERM: 2040
Day of Sale: 06/16 CALIFORNIA POLLUTION CONTROL WEEK OF 140,000 /A-/ FINANCING AUTHORITY 06/15 SOLID WASTE DISPOSAL REFUNDING REVENUE BONDS-WASTE MANAGEMENT INC. PROJECT-SERIES 2015A-1, A-2 & A-3 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/18 NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL DAILY 137,618 // DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: BOSC, Inc., Richardson STATE OF WISCONSIN WEEK OF 128,000 // CLEAN WATER REVENUE REFUNDING 06/15 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2028
Day of Sale: 06/18 SOUTHWESTERN COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 125,000 Aa2/AA-/ DISTRICT, CALIFORNIA 06/15 GENERAL OBLIGATION 2008 ELECTION SERIES 2015D MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/17 MICHIGAN STATE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 117,410 NR/AA/NR AUTHORITY 06/15 RENTAL HOUSING REVENUE BONDS CONSISTING OF: $104,570M SERIES A (NON-AMT) $ 12,840M SERIES B (FEDERALLY TAXABLE) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2015-2052
Day of Sale: 06/17 ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 106,090 /AAA/ CORPORATION, TEXAS 06/15 EDUCATION REVENUE REFUNDING BONDS (HARMONY PUBLIC SCHOOLS) MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2041 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: BBB
Day of Sale: 06/18 SAN MARCOS SUCCESSOR AGENCY, WEEK OF 92,245 /AA-/ CALIFORNIA 06/15 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/16 NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 73,000 A1/NR/AA- AUTHORITY 06/15 MONTCLAIR STATE UNIVERSITY ISSUE REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015 D MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 06/16 $42,930,000 BROWARD COUNTY, FLORIDA WEEK OF 66,290 Aa1/AA+/AA+ WATER AND SEWER UTILITY REVENUE 06/15 REFUNDING BONDS SERIES 2015A $23,360,000 BROWARD COUNTY, FLORIDA WATER AND SEWER UTILITY REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015B MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 06/16 SOUTH LYON COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 64,400 // MICHIGAN 06/15 COUNTIES OF OAKLAND, WASHTENAW & LIVINGSTON SCHOOL BUILDING AND SITE BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 06/15 SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 62,000 /A-/ REDEVELOPMENT AGENCY FOR THE 06/15 COUNTY OF RIVERSIDE JURUPA VALLEY REDEVELOPMENT PROJECT AREA MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2015-2035 TERM: 2037
Day of Sale: 06/16 CITY OF ST. LOUIS, MISSOURI WEEK OF 60,000 /SP-1+/ TAX & REVENUE ANTICIPATION NOTES 06/15 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/16 CITY OF BLAINE, MINNESOTA WEEK OF 54,645 NR/NR/NR SENIOR HOUSING AND HEALTHCARE 06/15 FACILITY REVENUE BONDS (CREST VIEW SENIOR COMMUNITIES PROJECT) CONSISTING OF: $53,230M SERIES A TAX EXEMPT $ 1,415M SERIES B TAXABLE MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Richmond REMARK: SERIES A DUE: 2025, 2035, 2045 AND 2050
SERIES B DUE: 2020
Day of Sale: 06/10 MN HIGHER ED FAC AUTH REV ST. WEEK OF 53,430 A1// OLAF COLLEGE 15 06/15 REVENUE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 06/18 CITY OF MCKINNEY, TEXAS DAILY 52,300 Aa1/AAA/ GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2015 MGR: Coastal Securities, Inc., Houston SERIAL: 2016-2035 MUNCIE SBC FIRST MORTGAGE REFUNDING DAILY 45,285 // BONDS, SERIES 2015 NOT BANK QUALIFIED MGR: City Securities Corp., Indianapolis SERIAL: 2015-2023 REMARK: AA+ (ST INTERCEPT)/BBB+ UNDERLYING TOWN OF OAK ISLAND, NORTH CAROLINA WEEK OF 41,445 A2/NR/A+ ENTERPRISE SYSTEM REVENUE REFUNDING 06/15 BONDS MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2016-2034 TERM: 2036
Day of Sale: 06/18 KALAMAZOO PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 41,230 // KALAMAZOO COUNTY, 2015 REFUNDING 06/15 BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 06/16 NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 40,000 Aa2/AA+/ CORPORATION MULTI-FAMILY HOUSING 06/15 REVENUE SUSTAINABLE NEIGHBORHOOD BONDS, SERIES E (TAXABLE) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2025 TERM: 2030, 2035, 2044
Day of Sale: 06/16 PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF WEEK OF 37,000 // SNOHOMISH COUNTY, WASHINGTON 06/15 REVENUE BONDS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2025-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 06/16 MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE WEEK OF 36,000 Aa3/AA-/AA- AGENCY 06/15 HOUSING BONDS-2015 SERIES D MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/16 THE TRUSTEES OF UNION COLLEGE IN WEEK OF 36,000 A1/NR/NR THE TOWN OF SCHENECTADY IN THE 06/15 STATE OF NEW YORK (A/K/A UNION COLLEGE) TAXABLE FIXED RATE BONDS, SERIES 2015 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2019-2035
Day of Sale: 06/16 $660,000 SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL WEEK OF 31,180 Aa3/AA-/ DISTRICT 2015 GENERAL OBLIGATION 06/15 BONDS DEDICATED UNLIMITED AD VALOREM PROPERTY TAX BONDS ELECTION OF 2008 SERIES H-1 FEDERALLY TAXABLE $30,520,000 SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 2015 GENERAL OBLIGATION BONDS DEDICATED UNLIMITED AD VALOREM PROPERTY TAX BONDS ELECTION OF 2008, SERIES H-2 MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 06/17 LAVERNIA HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 30,130 NR/BB+/NR CORPORATION 06/15 EDUCATION REVENUE BONDS (MERIDIAN WORLD SCHOOL) MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 06/18 UTAH CHARTER SCHOOL FINANCE WEEK OF 30,060 /AA/ AUTHORITY 06/15 CHARTER SCHOOL REVENUE BONDS (UTAH CHARTER ACADEMIES PROJECT) CONSISTING OF: $29,730M SERIES 2015A $ 330M SERIES 2015B (FEDERALLY TAXABLE) MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2018-2025 TERM: 2030, 2035, 2040, 2045
Day of Sale: 06/16 MAINE STATE HOUSING AUTHORITY WEEK OF 30,000 Aa1/AA+/ MORTGAGE PURCHASE BONDS 06/15 2015 SERIES D MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: ROP: 06/15/15
Day of Sale: 06/16 MO STATE ENVIRONMENT IMP ENERGY WTR WEEK OF 30,000 Aa3// FACIL REV TRI-COUNTY 15 06/15 REVENUE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2019-2040
Day of Sale: 06/18 BOARD OF TRUSTEES OF WEEK OF 29,000 /A+/ GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY, 06/15 MICHIGAN REVENUE BONDS MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2018-2035 CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT DAILY 28,935 // TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015B MGR: BOSC, Inc., Richardson BOARD OF TRUSTEES OF PULASKI WEEK OF 24,715 NR/AA/NR TECHNICAL COLLEGE, ARKANSAS 06/15 STUDENT TUITION AND FEE REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2015 MGR: Stephens Inc., Little Rock SERIAL: 2015-2025 TERM: 2036 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 06/16 ORANGE COUNTY PUBLIC FACILITIES WEEK OF 23,495 Aa1/AA+/AA+ COMPANY 06/15 LIMITED OBLIGAQTION BONDS, SERIES 2015 ORANGE COUNTY, NORTH CAROLINA MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2030 TERM: 2035
Day of Sale: 06/15 VANCOUVER, WASHINGTON WEEK OF 22,990 Aa3/AA/ LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 06/15 AND REFUNDING BONDS, SERIES 2015B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2034
Day of Sale: 06/16 CITY OF LAUDERHILL, FLORIDA WEEK OF 22,350 A1/A+/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 06/15 SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, New York SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 06/16 FORT ZUMWALT SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 20,170 Aa1/AA+/ ST. CHARLES COUNTY, MISSOURI 06/15 REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
Day of Sale: 06/15 REEDY CREEK IMPROVEMENT DISTRICT WEEK OF 20,000 A/A/ UTILITIES REVENUE REFUNDING BONDS 06/15 SERIES 2015-2 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 06/18 CITY OF SACRAMENTO, CALIFORNIA WEEK OF 19,865 /BBB+/ NORTH NATOMAS COMMUNITY FACILITIES 06/15 DISTRICT NO. 4, SPECIAL TAX REFUNDING BONDS, SERIES F (2015) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/16 COMMUNITY FACILITIES DISTRICT WEEK OF 18,695 // NO. 2003-2, CITY OF UPLAND 06/15 (THE COLONIES AT SAN ANTONIO), CALIFORNIA IMPROVEMENT AREA NO. 2 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS, ISSUE OF 2015 MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas SERIAL: 2015-2030 TERM: 2034
Day of Sale: 06/16 THE CITY OF ST. LOUIS, MISSOURI WEEK OF 17,870 A3/A-/ AIRPORT REVENUE REFUNDING BONDS 06/15 EXP/EXP/ (LAMBERT-ST. LOUIS INTERNATIONAL AIRPORT), SERIES 2015 (AMT) MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 06/16 BYRON UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 17,000 // (CONTRA COSTA COUNTY, CALIFORNIA) 06/15 GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND SERIES 2015C MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2015-2031 CABS: 2033-2039 CITY OF COTTONWOOD, ARIZONA WEEK OF 16,370 /A+/ PLEDGED REVENUE OBLIGATIONS, 06/15 SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 06/16 MORGAN HILL FINANCING AUTHORITY, WEEK OF 15,200 /AA/ CALIFORNIA 06/15 2015 SEWER REVENUE BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/17 THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 15,000 NR/AA/NR AUTHORITY OF THE CITY OF GLENDALE 06/15 (ARIZONA) GRADUATE AND PROFESSIONAL STUDENT LOAN PROGRAM REVENUE BONDS (MIDWESTERN UNIVERSITY FOUNDATION) SENIOR SERIES 2015A AND SUBORDINATE SERIES 2015B MGR: RBC Capital Markets, Chicago REMARK: SUBS: NR/A/NR
Day of Sale: 06/17 ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 15,000 NR/AA/NR GRADUATE & PROFESSIONAL STUDENT 06/15 LOAN PROGRAM REVENUE BONDS (MIDWESTERN UNIVERSITY FOUNDATION) SENIOR SERIES 2015A AND SUBORDINATE SERIES 2015B MGR: RBC Capital Markets, Chicago REMARK: SUBS: NR/A/NR COUNTIES OF WINNEBAGO, OGLE, BOONE, WEEK OF 14,760 /AA/ STEPHENSON & DEKLAB & MCHENRY, 06/15 ILLINOIS ROCK VALLEY COLLEGE COMMUNITY COLLEGE BONDS, SERIES 2015 D MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/18 BUILD AMERICA AL CULLMAN CNTY REF WEEK OF 14,385 /A+/ WARRANTS 15- WEEK TO WEEK MUTUAL 06/15 REVENUE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 06/18 STATE OF OREGON WEEK OF 14,090 Baa1// OREGON FACILITIES AUTHORITY 06/15 REVENUE BONDS (LINFIELD COLLEGE PROJECT), 2015 SERIES A MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 06/16 SUCCESSOR AGENCY TO THE WEEK OF 14,000 /A-/ REDEVELOPMENT AGENCY FOR THE COUNTY 06/15 OF RIVERSIDE MID-COUNTY REDEVELOPMENT PROJECT AREA TAX ALLOCATION REFUNDING MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2017-2035 TERM: 2037
Day of Sale: 06/16 GROVE CITY, OHIO WEEK OF 14,000 Aa1// LIBRARY CONSTRUCTION BONDS, 06/15 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/18 CITY OF MCKINNEY, TEXAS DAILY 13,675 Aa2/AA+/ WW/SS REVENUE REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015 MGR: Coastal Securities, Inc., Houston SERIAL: 2016-2035 UTAH CHARTER SCHOOL FINANCE WEEK OF 12,650 Aa/BBB-/ AUTHORITY 06/15 (MOUNTAINVILLE ACADEMY) CHARTER SCHOOL REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2016-2030 TERM: 2035, 2039, 2042
Day of Sale: 06/18 WARRENSBURG R-VI INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 12,500 NR/A+/ DISTRICT, MISSOURI 06/15 GENERAL OBLIGATION IMPROVEMENT SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 06/16 REORGANIZED SCHOOL DISTRICT NO. 7 WEEK OF 12,000 /AA+/ OF JACKSON COUNTY, MISSOURI 06/15 /EXP/ (LEE'S SUMMIT R-7) GENERAL OBLIGATIONS SCHOOL BUILDING BONDS, SERIES 2015B MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2033-2035
Day of Sale: 06/16 SOUTH DAKOTA BUILDING AUTHORITY WEEK OF 10,900 Aa2/AA+/NR TAX EX REVENUE BONDS, SERIES 2015B 06/15 MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040 REMARK: Opt Call:6/1/2025 @ 100
Day of Sale: 06/18 CITY OF MEADVILLE, PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 /AA/ GENERAL OBLIGATION BONDS 06/15 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2016-2030 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 06/17 RIPON UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,920 /A+/ CALIFORNIA 06/15 GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION OF 2012, SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/15 ARLINGTON HEIGHTS SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,900 Aaa// NO. 25, ILLINOIS 06/15 LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION NEW MONEY **********BANK QUALIFIED********** MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 06/18 CITY OF PITTSBURG, CALIFORNIA WEEK OF 9,795 // 2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS 06/15 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/17 NEW CANAAN, CONNECTICUT WEEK OF 9,390 Aaa/NR/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING 06/15 SERIES 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/17 IROQUOIS COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 9,360 /A+/ MILFORD COMMUNITY UNIT SCHOOL 06/15 DISTRICT NO. 124 SCHOOL BONDS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/17 CITY OF SPRINGFIELD, ILLINOIS WEEK OF 8,535 A1/AA/NR SANGAMON COUNTY, ILLINOIS 06/15 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2015-2021 OHIO SUMMIT COUNTY DEV FIN AUTH WEEK OF 8,315 /A+/ LEASE REV REMINDERVILLE 15 06/15 REVENUE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/18 GATEWAY TECHNICAL COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 8,000 Aaa// WISCONSIN 06/15 RACINE, KENOSHA, AND WALWORTH COUNTIES GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES SERIES 2015-2016A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 06/18 SUSQUENITA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,960 A1// PERRY AND DAUPHIN COUNTIES, 06/15 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION NOTES, SERIES B OF 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2021
Day of Sale: 06/18 INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 601 WEEK OF 6,945 Aa2// FOSSTON PUBLIC SCHOOLS, MINNESOTA 06/15 GENERAL OBLIGATION ALTERNATIVE FACILITIES BONDS, SERIES 2015A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2018-2038 REMARK: (MN CREDIT ENHANCEMENT PROGRAM)
Day of Sale: 06/17 KIRBYVILLE CONSOLIDATED INDEPENDENT WEEK OF 6,790 /AAA/ SCHOOL DISTRICT, TEXAS 06/15 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Oppenheimer & Co., Stamford INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: A
Day of Sale: 06/16 MAPLEWOOD-RICHMOND HEIGHTS SCHOOL WEEK OF 6,100 // DISTRICT, MISSOURI 06/15 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: RATED: TBD
Day of Sale: 06/18 MONTROSE AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,000 /A+/ PENNSYLVANIA 06/15 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2025 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE CITY OF IMPERIAL, CALIFORNIA WEEK OF 5,980 // COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 06/15 NO. 2004-1 SP TAX REFUNDING BONDS SERIES 2015A (VICTORIA RANCH) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/18 CITY OF IMPERIAL, CALIFORNIA WEEK OF 5,810 // COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 06/15 NO. 2004-3 SP TAX REFUNDING BONDS SERIES 2015A (BRATTON DEVELOPMENT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 06/18 STATEWIDE COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 5,160 NR/BB+/ AUTHORITY, CALIFORNIA 06/15 REVENUE BONDS CHILDREN OF PROMISE, SERIES 2015A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/17 LAKESHORE TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 5,000 Aa1// DISTRICT, WISCONSIN 06/15 (CALUMET, MANITOWOC, SHEBOYGAN AND OZAUKEE COUNTIES) GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 06/17 OGLE & STEPHENSON COUNTIES, WEEK OF 4,855 A1// ILLINOIS 06/15 FORRESTVILLE VALLEY COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT NO. 221, SCHOOL BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/16 ALLEN COUNTY, INDIANA WEEK OF 4,625 A3/NR/ REDEVELOPMENT DISTRICT TAXABLE TAX 06/15 INCREMENT REVENUE BONDS, 2015A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 06/17 MORGAN, CASS & SCOTT COUNTIES, WEEK OF 4,345 /A+/ ILLINOIS 06/15 TRIOPIA COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT NO. 27 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/17 CITY OF PORTLAND, TEXAS WEEK OF 3,955 NR/A-/NR (A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 06/15 STATE OF TEXAS LOCATED IN NUECES AND PATRICIO COUNTIES) SALES TAX REVENUE BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/16 RANDOLPH COUNTY, ILLINOIS WEEK OF 3,915 /A/ CHESTER COMMUNITY UNIT SCHOOL 06/15 DISTRICT NO. 139 (ALTERNATE REVENUE SOURCE) CONSISTING OF: $2,700M - SERIES A $ 495M - SERIES B - TAXABLE MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 06/17 PORTAGE LAKE WATER AND SEWAGE WEEK OF 3,805 /AA/ AUTHORITY 06/15 HOUGHTON COUNTY, MICHIGAN GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee REMARK: DUE: 01/01/2015 AND APRIL 1 AND
OCTOBER 1, 2016 2020 AND APRIL 1, 2021
Day of Sale: 06/17 PEASTER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,555 NR/AAA/NR (PARKER COUNTY, TEXAS) 06/15 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 06/15 KLAMATH-TRINITY JOINT UNIFIED WEEK OF 3,500 // SCHOLL DISTRICT, CALIFORNIA 06/15 2015 GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION OF 2008, SERIES B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/18 GRAND MISSION MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,450 /BBB-/ DISTRICT NO. 2, TEXAS 06/15 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 06/16 CA MORENO VALLEY USD CFD 2004-4 WEEK OF 3,355 // SPECIAL TAX 15 06/15 GENERAL OBLIGATION MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/18 ADAMS COUNTY SCHOOL DISTRICT NO. 1, WEEK OF 3,210 A1/NR/ COLORADO 06/15 MAPLETON REFUNDING CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2025
Day of Sale: 06/17 TENTH SPECIAL SCHOOL DISTRICT OF WEEK OF 3,000 /AA-/ WILSON COUNTY, TENNESSEE 06/15 LIMITED OBLIGATION SCHOOL BONDS **********BANK QUALIFIED********** MGR: Raymond James & Associates, Chicago SERIAL: 2017
Day of Sale: 06/16 CITY OF VALPARAISO, INDIANA WEEK OF 2,500 // REDEVELOPMENT DISTRICT TAX 06/15 INCREMENT REVENUE BONDS SERIES 2015A MGR: City Securities Corp., Indianapolis JOHNSON CITY PARK AND RECREATION WEEK OF 2,500 Aa2/NR/ DISTRICT, KANSAS 06/15 CERTIFICATES OF PARTICIPATION SERIES 2015-A MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2019
Day of Sale: 06/16 KLAMATH-TRINITY JOINT UNIFIED WEEK OF 2,500 // SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 06/15 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 06/18 ALLEN COUNTY REDEVELOPMENT DISTRICT WEEK OF 2,050 A3/NR/ INDIANA 06/15 TAX INCREMENT REVENUE BONDS, SERIES 2015C MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2021-2040
Day of Sale: 06/17 BOULDERS PUBLIC IMPROVEMENT WEEK OF 2,005 NR/NR/ DISTRICT, NEW MEXICO 06/15 SPECIAL LEVY REVENUE BONDS, 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/16 ALLEN COUNTY REDEVELOPMENT DISTRICT WEEK OF 1,630 A2/NR/ INDIANA 06/15 TAXABLE TAX INCREMENT REVENUE BOND SERIES 2015B MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 06/17 BLACKHAWK TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 1,500 Aa2// DISTRICT 06/15 ROCK AND GREEN COUNTIES, WISCONSIN GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES, SERIES 2015F MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2021-2025
Day of Sale: 06/17 STATEWIDE COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 360 NR/BB+/ AUTHORITY, CALIFORNIA 06/15 REVENUE BONDS CHILDREN OF PROMISE, SERIES 2015B (TAXABLE) MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 06/17
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 5,462,965 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)
* Construction counters among top gainers on economic zone news
TOKYO, April 5 The price of short-dated Japanese government bonds rose on Wednesday after the Bank of Japan reduced purchase in those maturities less than expected, while those of longer maturities dipped ahead of an auction the following day.
April 5 Snapdeal's three biggest investors - Japan's SoftBank, Kalaari Capital and Nexus Venture Partners have moved closer to resolving an impasse, potentially clearing the way for a sale of the e-tailer to one of its rivals, Flipkart or Paytm, according to a Mint report, citing unnamed sources.