Private placement curbs set to raise corporate China's debt risks
* Private placements in China jump fivefold from 2013 to 2016
July 2 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- NORTH CAROLINA MUNICIPAL POWER WEEK OF 463,110 /A/A AGENCY NUMBER 1 07/06 CONSISTING OF: REFUNDING SERIES 2015A REFUNDING SERIES 2015B SERIES 2015C REFUNDING SERIES 2015D (FEDERALLY TAXABLE) REFUNDING SERIES 2015E (FORWARD DELIVERY BONDS) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York ILLINOIS STATE TOLL HIGHWAY WEEK OF 400,000 Aa3/AA-/AA- AUTHORITY 07/06 TOLL HIGHWAY SENIOR REVENUE BONDS 2015 SERIES A MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/08 CITY OF AUSTIN, TEXAS WATER AND WEEK OF 289,495 Aa2/AA/AA- WASTEWATER SYSTEM REVENUE 07/06 REFUNDING BONDS SERIES 2015A TAXABLE SERIES B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 07/08 COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 205,000 Baa1/BBB+/B- AUTHORITY EVANGELICAL LUTHERAN 07/06 GOOD SAMARITAN MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2036 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 07/09 MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY WEEK OF 178,000 Aa2/AA/AA REVENUE & REFUNDING (109MM T/E 07/06 70MM/AMT) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2019-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 07/08 DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL WEEK OF 157,330 Aa2/AA-/ DISTRICT 07/06 (RIVERSIDE COUNTY, CALIFORNIA) GENERAL OBLIGATION BONDS, ELECTION OF 2015, SERIES 2015 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/08 STATE OF NEW YORK MORTGATGE AGENCY WEEK OF 151,000 // HOMEOWNER MORTGAGE REVENUE 07/06 (65MM TE/85MM AMT) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: TE: 16-18, 31, 35, 40
AMT: 18, 26, 28, 35
ROP: 7/7
Day of Sale: 07/08 CITY OF BAKERSFIELD WASTEWATER WEEK OF 147,000 Aa2/AA/ REVENUE REFUNDING, CALIFORNIA 07/06 MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/08 NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL DAILY 137,618 // DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: BOSC, Inc., Richardson CHAPMAN UNIVERSITY WEEK OF 130,000 A2// CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES 07/06 AUTHORITY REVENUE MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 07/08 CITY OF VERNON, CALIFORNIA WEEK OF 110,000 NR/A-/NR ELECTRIC SYSTEM REVENUE BONDS 07/06 2015 SERIES A MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2022-2026
Day of Sale: 07/08 OREGON HEALTH AND SCIENCE WEEK OF 100,000 A1/AA-/AA- UNIVERSITY REVENUE BONDS 07/06 (FEDERALLY TAXABLE) SERIES 2015C MGR: Barclays Capital Inc., New York CITY OF SEATTLE, WASHINGTON WEEK OF 100,000 Aa2/AA/ MUNICIPAL LIGHT & POWER REVENUE 07/06 BONDS (SIFMA FLOATERS) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: Soft Put 11/1/17, 11/1/18
Day of Sale: 07/08 KENNEWICK, WASHINGTON WEEK OF 80,000 Aa1/NR/ SCHOOL DISTRICT BENTON COUNTY 07/06 MGR: D.A. Davidson & Co., Seattle REMARK: DUE: 2016-2027 AND 2029-2034
UNDERLYING RATINGS: AA2
WASHINGTON STATE GUARANTEE
Day of Sale: 07/07 FSU FINANCIAL ASSISTANCE, INC. WEEK OF 79,225 A1//A EDUCATIONAL INCLUDING ATHLETIC, 07/06 FACILITIES IMPROVEMENT REVENUE BONDS-SERIES 2015A, B, (TAXABLE), AND C MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/07 CITY OF HARTFORD, CONNECTICUT WEEK OF 77,475 A3/AA-/NAF $56,720M GENERAL OBLIGATION 07/06 REFUNDING BONDS, 2015 SERIES A $20,755M TAXABLE GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 2015 SERIES B MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 07/07 MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 76,000 A1/A+/ DISTRICT, CALIFORNIA 07/06 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/06 DALLAS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 75,000 Aa1/AA+/ MULTI-MODEL LIMITED TAX NOTES- 07/06 SERIES 2015 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/08 RHODE ISLAND HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 74,450 Aa2/AA+/ FINANCE CORPORATION HOME 07/06 OPPORTUNITY BONDS CONSISTING OF: $26,820M SERIES 66-A1 (NON-AMT) $10,385M SERIES 66-A2 (NON-AMT) $15,000M SERIES 66-B (ADJUSTABLE SIFMA RATE) NON-AMT) $ 1,020M SERIES 66-C1 (AMT) $22,225M SERIES 66-C2 (AMT) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York BROWNSBURG 1999 SCHOOL BUILDING WEEK OF 74,170 /AA+/ CORPORATION, INDIANA 07/06 AD VALOREM PROPERTY TAX FIRST MORTGAGE BONDS REFUNDING SERIES 2015 MGR: George K. Baum & Company, Denver REMARK: STATE INTERCEPT (AA-UNDERLYING)
Day of Sale: 07/08 UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 266 WEEK OF 73,175 /AA/ SEDGWICK COUNTY, KANSAS (MAIZE) 07/06 GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015A MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/07 CITY OF CLEVELAND, OHIO WEEK OF 68,985 A1/AA/ VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 07/06 EXP/EXP/ BONDS, SERIES 2015 MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 07/09 COLLIN COUNTY, TEXAS WEEK OF 68,000 Aaa/AAA/ UNLIMITED TAX ROAD & REFUNDING 07/06 BONDS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 07/07 SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC WEEK OF 65,745 A1/AA-/ DEVELOPMENT AUTHORITY 07/06 ECONOMIC DEVELOPMENT REVENUE AND REVENUE REFUNDING BONDS- FURMAN UNIVERSITY-SERIES 2015 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/08 MOON AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 62,000 /AA-/ PENNSYLVANIA 07/06 GENERAL OBLIGATION BONDS MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 07/08 MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 60,000 Aa2// CALIFORNIA 07/06 GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION OF 2014, SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/09 DOUGLAS COUNTY SCHOOL DISTRICT 0066 WEEK OF 57,000 Aa1/NR/NR (WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS) 07/06 IN THE STATE OF NEBRASKA GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 07/07 RHODE ISLAND CLEAN WATER FINANCE WEEK OF 56,345 Aaa/AAA/
AGENCY 07/06 WATER POLLUTION CONTROL REVOLVING FUND REVENUE BONDS SERIES 2015 A (GREEN BONDS) ( POOLED LOAN ISSUE) MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM LAKE COUNTY, FLORIDA WEEK OF 48,995 // CAPITAL IMPROVEMENT REFUNDING 07/06 REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 07/08 CITY OF WILKES-BARRE FINANCE WEEK OF 47,045 /A-/ AUTHORITY, UNIVERSITY OF SCRANTON 07/06 REVENUE BONDS CONSISTING OF: $35,130,000 SERIES 2015A & $11,915,000 SERIES 2015B (TAXABLE) MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/08 SUSQUEHANNA UNIVERSITY, WEEK OF 45,000 A2// PENNSYLVANIA 07/06 UNIVERSITY REVENUE BONDS MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2035 JEA WEEK OF 44,200 Aa2/AA-/AA FLORIDA ELECTRIC SYSTEM REVENUE 07/06 BONDS SERIES THREE 2015B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York REMARK: 2016-2019, 2028-2031
Day of Sale: 07/07 SANDY CITY, UTAH WEEK OF 41,610 /AA+/ SALES TAX REVENUE BONDS 07/06 SERIES 2015 MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/09 MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL WEEK OF 38,401 A1/A+/ DISTRICT, CALIFORNIA 07/06 2015 GENERAL OBLIGATION BONDS ELECTION 2014, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/06 DELAWARE COUNT, PENNSYLVANIA WEEK OF 35,000 Aa3// REGIONAL WATER QUALITY CONTROL 07/06 AUTHORITY MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 07/08 WESTERN MINNESOTA MUNICIPAL POWER WEEK OF 35,000 // AGENCY POWER SUPPLY REVENUE 07/06 REFUNDING BONDS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York SERIAL: 2031-2036
Day of Sale: 07/07 BUILD NYC RESOURCE CORPORATION WEEK OF 34,645 NR/A+/NR REVENUE BONDS (THE CHILDRENS AID 07/06 SOCIETY PROJECT), SERIES 2015 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 07/09 STATE OF OHIO HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 33,935 // FACILITY REVENUE REFUNDING BONDS 07/06 HIRAM COLLEGE 2015 PROJECT MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 07/07 PUBLIC FINANCE AUTHORITY WEEK OF 32,830 /BB+/ EDUCATION REVENUE BONDS 07/06 (PINE LAKE PREPARATORY) SERIES 2015 TAX-EXEMPT MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte TERM: 2025, 2035, 2045
Day of Sale: 07/09 MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 30,000 Aa2// CALIFORNIA 07/06 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/09 CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT DAILY 28,935 // TEXAS UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015B MGR: BOSC, Inc., Richardson CALIFORNIA EDUCATION NOTES PROGRAM WEEK OF 28,000 /SP-1+/ TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES 07/06 FISCAL YEAR 2015-16 NOTE PARTICIPATIONS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/07 LOS ALAMITOS UNIFIED SCHOOL WEEK OF 24,495 /AA/ DISTRICT 07/06 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES 2015 MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/08 WASHINGTON LYNDEN SCHOOL DISTRICT WEEK OF 24,000 A1// NO.504 UTGO 15 07/06 GENERAL OBLIGATION MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2034 REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 07/07 CALIFORNIA LOS BANOS USB COP 15 WEEK OF 20,000 // MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/08 COLTON REDEVELOPMENT AGENCY, WEEK OF 19,450 /A/ CALIFORNIA 07/06 SUCCESSOR AGENCY TO REDEVELOPMENT AGENCY OF THE CITY OF COLTON REFUNDING TAX ALLOCATION BONDS SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/08 MISSOURI HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 18,246 /AA+/ COMMISSION 07/06 TAXABLE MULTIFAMILY HOUSING REFUNDING REVENUE BONDS 2015 SERIES 2 (FEDERALLY TAXABLE) MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/09 ALABAMA ALTAPOINTE HEALTH SYSTEMS WEEK OF 15,990 /BBB-/ TOBACCO REV 15A 07/06 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2040 INSURANCE: MBIA
Day of Sale: 07/08 COLUMBIA COUNTY GEORGIA WEEK OF 15,000 Aa1/AA+/AAA GENERAL OBLIGATION SALES TAX BONDS 07/06 SERIES 2015 MGR: Jefferies LLC, New York SERIAL: 2018-2023 CLARK COUNTY, NEVADA WEEK OF 15,000 // SPECIAL IMPROVEMENT DISTRICT NO.151 07/06 (SUMMERLIN-MESA) LOCAL IMPROVEMENT' BONDS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco. SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 07/09 WASHINGTON RICHLAND UTGO REF 2015 WEEK OF 14,900 // GENERAL OBLIGATION 07/06 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/08 AYERSVILLE LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,661 /AA/ UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/06 SCHOOL FACILITIES CONSTRUCTION AND IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015 MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati SERIAL: 2016-2052
Day of Sale: 07/08 OHIO PINNABLE COMMUNITY INFRA FIN WEEK OF 13,500 NR/AA/ AUTH COMMUNITY FACIL 15A 07/06 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 07/09 NORTH BEND, WASHINGTON WEEK OF 12,895 // CONSISTING OF: 07/06 $1,880M LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS $9.135M WATER REVENUE MGR: D.A. Davidson & Co., Seattle REMARK: LTGO: NR/AA DUE: 2015-2026
WATER: NR/A+ DUE: 2016-2032
(5 YR CALL REFUNDING)
Day of Sale: 07/09 CITY OF PASADENA, TEXAS (HARRIS WEEK OF 12,840 // COUNTY) 07/06 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago REMARK: S&P AND FITCH RATINGS TBD
Day of Sale: 07/09 CALIFORNIA BAKERSFIELD SD GO 2006 WEEK OF 12,770 // ELEC QSCB 15E 07/06 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/08 YORK COUNTY PENNSYLVANIA WEEK OF 10,000 /A-/ INDUSTRIAL DEVELOPMENT BONDS 07/06 YORK WATER AND SEWER COMPANY MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2026-2045 HENRY COUNTY DEVELOPMENT AUTHORITY, WEEK OF 9,680 Aa1// GEORGIA 07/06 REFUNDING REVENUE BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
Day of Sale: 07/08 PUNXSUTAWNEY AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,675 // JEFFERSON AND INDIANA COUNTIES, 07/06 PENNSYLVANIA GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIS OF 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 07/07 ROOSEVELT INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,199 NR/AAA/NR DISTRICT 07/06 (LUBBOCK COUNTY, TEXAS) UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, Dallas INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/07 PALOS VERDES PENINSULA UNIFIED WEEK OF 8,000 Aa1// SCHOOL DISTRICT, CALIFORNIA 07/06 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/08 INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 271 WEEK OF 7,875 Aa2// ST. LOUIS COUNTY, MINNESOTA 07/06 (MESABI EAST) $1370M GENERAL OBLIGATION CROSSOVER REFUNDING BONDS, SERIES 2015A $6505M GENERAL OBLIGATION TAXABLE CROSSOVER REFUNDING BONDS, SERIES 2015B MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee REMARK: A: 17-19
B: 18-25
Day of Sale: 07/08 SANTA ANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,660 // COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 07/06 NO. 2004-1 (CENTRAL PARK PROJECT) 2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/06 DOWNERS GROVE PARK DISTRICT WEEK OF 7,640 NR/AA+/NR DUPAGE COUNTY, ILLINOIS 07/06 $3,365M GENERAL OBLIGATION REFUNDING PARK BONDS (ALTERNATE REVENUE SOURCE), SERIES 2015A $4,275M GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX PARK BONDS, SERIES 2015B MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago REMARK: SERIES 2015A - 2015-2025 AND 2028
SERIES 2015B - 2021-2030; 2032 AND 2034
Day of Sale: 07/07 INDIANA SOUTH CENTRAL COMMUNITY WEEK OF 7,500 NR/A+/ SCHOOL CORP AD VAL FIRST MORT 15 07/06 REVENUE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 07/08 WEST YELLOWSTONE, MONTANA WEEK OF 6,995 NR/A-/ SCHOOL DISTRICT 07/06 **********BANK QUALIFIED********** MGR: D.A. Davidson & Co., Seattle SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 07/08 CITY OF GARDEN RIDGE, TEXAS WEEK OF 6,660 // (COMAL COUNTY) 07/06 COMBINATION TAX AND REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 07/07 UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 385 WEEK OF 6,475 /AA-/ BUTLER COUNTY, KANSAS (ANDOVER) 07/06 /EXP/ GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2015 (BANK QUALIFIED) MGR: George K. Baum & Company, Kansas City SERIAL: 2016-2018
Day of Sale: 07/09 CUYHOGA FALLS, OHIO WEEK OF 6,160 Aa2// TAXABLE LAND ACQUISITION & 07/06 IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/08 SCHOOL DISTRICT OF AMERY WEEK OF 6,015 // POLK AND ST. CROIX COUNTIES 07/06 WISCONSIN GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2020
Day of Sale: 07/09 ANSON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 5,925 /AAA/ TEXAS 07/06 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2031 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: UNDERLYING RATING: A
**********BANK QUALIFIED**********
Day of Sale: 07/07 PLATTE CANYON SCHOOL DISTRICT #1 IN WEEK OF 5,905 Aa2// PARK COUNTY, COLORADO 07/06 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 07/09 CITY OF IMPERIAL, CALIFORNIA WEEK OF 5,610 // COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 07/06 NO. 2005-1 SPECAIL TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015A (SPRINGFIELD) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/09 CITY OF IMPERIAL, CALIFORNIA WEEK OF 5,005 // COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 07/06 NO. 2006-2 SPECAIL TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015A (SAVANNA RANCH) IA NO. 1 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/09 BASTROP COUNTY, TEXAS LIMITED TAX WEEK OF 4,675 // REFUNDING BONDS SERIES 2015 07/06 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 07/08 SOUTH GEORGIA GOVERNMENT SERVICES WEEK OF 4,500 A2// AUTHORITY, GEORGIA 07/06 REVENUE BONDS (MITCHELL SCHOOL QUALIFIED ZONE ACADEMY BOND PROJECTS) **********TAXABLE********** MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta TERM: 2041
Day of Sale: 07/09 GORMAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 3,851 /AAA/ TEXAS 07/06 UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2018-2036 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: **********BANK QUALIFIED**********
Day of Sale: 07/07 BRIDGMAN PUBLIC SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,825 /AA-/ 2015 REFUNDING BONDS (GENERAL 07/06 OBLIGATION - UNLIMITED TAX) MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2028-2035 INSURANCE: STATE OF MICHIGAN SCHL BD QUAL REMARK: Underlying A Rating
Day of Sale: 07/08 BOROUGH OF FOREST HILLS WEEK OF 3,610 // ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 07/06 GENERAL OBLIGATION BOND, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********* MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 07/08 BOROUGH OF WILKINSBURG WEEK OF 3,150 // (ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA) 07/06 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia LOYALSOCK TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,020 Aa3// LYCOMING COUNTY, PENNSYLVANIA 07/06 GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES OF 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2015-2020
Day of Sale: 07/08 INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO.2711 WEEK OF 2,500 MIG 1// ST. LOUIS COUNTY, MINNESOTA 07/06 (MESABI EAST) GENERAL OBLIGATION AID ANTICIPATION CERTIFICATES OF INDEBTEDNESS SERIES 2015C MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee TERM: 2016
Day of Sale: 07/08 KANSAS RENO COUNTY USD NO.309 GO WEEK OF 1,785 NR/A/ RFDG 15 07/06 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2016-2019
Day of Sale: 07/08 CALIFORNIA BAKERSFIELD CITY SD GO WEEK OF 1,000 // 2006 ELEC QSCB 15F 07/06 TAXABLE MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/08 EAST VINCENT TOWNSHIP, PENNSYLVANIA WEEK OF 340 /AA/ GENERAL OBLIGATION BONDS 07/06 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2015-2031
Day of Sale: 07/09
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 4,370,148 (in 000's)
* Private placements in China jump fivefold from 2013 to 2016
NEW YORK, March 22 If the swoon this week in financials was one sign of the Trump trade running out of fuel, recent weakness in transportation and infrastructure shares is another.