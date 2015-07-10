July 10 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION,
DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO
INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M.,
EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT
GROUP.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT
212-404-8107.
ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
-------------------- ---- --------- -----------------
TRUSTEES OF THE CALIFORNIA STATE WEEK OF 1,100,000 Aa2/AA-/
UNIVERSITY 07/13
SYSTEM WIDE REVENUE BONDS
CONSISTING OF:
$ 1,070MM SERIES 2015A
$30,000M SERIES 2015B (TAXABLE)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: TAX-EXEMPT DUE: 2015-2048
TAXABLE DUE: 2016-2035
Day of Sale: 07/15
CITY OF CHICAGO WEEK OF 1,073,360 //
CONSISTING OF: 07/13
$343,610M* GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2015A
$729,750M* GENERAL OBLIGATION BONDS
TAXABLE SERIES 2015B
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: RATINGS: BBB+/BBB+/A- (S&P/FITCH/
KROLL
NORTH CAROLINA EASTERN MUNICIPAL WEEK OF 477,000 /A-/A
POWER AGENCY REVENUE BONDS 07/13
SERIES 2015 (TAXABLE)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: IOI: 7/14
Day of Sale: 07/15
LOUISIANA CITIZENS PROPERTY WEEK OF 339,440 //
INSURANCE CORPORATION 07/13
ASSESSMENT REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: INSURED RATINGS: A2/AA/AA+
(MOODY'S/S&P/KROLL)
UNDERLYING RATINGS: A1/A/A_
(MOODY'S/S&P/FITCH)
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION WEEK OF 337,655 Baa3/BBB-/
FACILITIES FINANCE CORP STUDENT 07/13
HOUSING REVENUE BONDS (NCCD-COLLEGE
STATION PROPERTIES LLC-TEXAS A&M
UNIVERSITY PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2022-2025 TERM: 2030, 2035, 2047
Day of Sale: 07/15
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 315,705 Aa1/AA/AA+
ELECTRIC AND GAS SYTEMS 07/13
REVENUE REFUNDING BONDS,
NEW SERIES 2015
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 07/14
ARIZONA SCHOOL FACILITIES BOARD WEEK OF 258,000 Aa3/AA-/
REFUNDING CERTIFICATES OF 07/13
PARTICIPATION
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 07/14
MONTGOMERY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 245,275 Aaa/AAA/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 07/13
SCHOOL BUILDING AND REFUNDING
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/14
MARYLAND HEALTH & HIGHER WEEK OF 163,000 A1/A+/
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 07/13
LIFEBRIDGE HEALTH ISSUE - REVENUE
BONDS SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/15
CITY OF CHARLESTON, SOUTH CAROLINA WEEK OF 147,835 Aaa/AAA/AA+
WATERWORKS AND SEWER CAPITAL 07/13
IMPROVEMENT REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2020-2036 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 07/15
NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL DAILY 137,618 //
DISTRICT
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
MGR: BOSC, Inc., Richardson
CITY OF LONG BEACH, CALIFORNIA WEEK OF 134,045 /AA/AA
HARBOR REVENUE BONDS 07/13
CONSISTING OF:
$66,455M SERIES 2015C (AMT)
$67,590M SERIES 2015D (NON-AMT)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/15
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 124,210 Baa1/A-/BBB+
CUSTOMER FACILITY CHARGE REVENUE 07/13
"TAXABLE"
(CONSOLIDATED RENTAL CAR SPECIAL
FACILITIES PROJECT)
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2020-2030 TERM: 2035, 2040, 2045
REMARK: IOI Tuesday
Day of Sale: 07/15
COMAL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 122,305 Aaa/AAA/
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 07/13
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2040
REMARK: Aa2//AA
Day of Sale: 07/14
CITY OF EL PASO GENERAL OBLIGATION WEEK OF 118,000 //
REFUNDING AND IMPROVEMENT, TEXAS 07/13
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2041
Day of Sale: 07/14
FRISCO, TEXAS WEEK OF 117,650 Aa1/AA+/
COLLIN & DENTON COUNTIES 07/13
CONSISTING OF:
$104,320M - SERIES A-GENERAL
OBLIGATION REFUNDING & IMPROVEMENT
BONDS
$ 13,330M - COMBINATION TAX AND
SURPLUS REVENUE CERTIFICATES OF
OBLIGATION
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/14
NORTHSIDE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 96,480 Aaa//
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 07/13
SCHOOL BUILDING AND REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2045
REMARK: (Aa1//AA+)
Day of Sale: 07/15
CITY OF BROWNSVILLE, TEXAS WEEK OF 93,425 A2/A+/
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 07/13 EXP/EXP/
STATE OF TEXAS LOCATED IN CAMERON
COUNTY, TEXAS)
UTILITIES SYSTEM REVENUE REFUNDING
BONDS, SERIES 2015
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 07/15
MARSHALL, TEXAS WEEK OF 90,210 Aaa/AAA/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 07/13
TAX SCHOOL BUILDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Loop Capital Markets, Chicago
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/16
ELK GROVE FINANCE AUTHORITY WEEK OF 90,025 /A-/
SPECIAL TAX REVENUE 2015 07/13
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 07/14
BOSTON WATER & SEWER COMMISSION WEEK OF 83,000 Aa1/AA+/AA+
GENERAL REVENUE & REFUNDING BONDS 07/13
SENIOR SERIES 2015 SERIES A
MASSACHUSETTS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 7/14
Day of Sale: 07/15
CLINT INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 79,999 Aaa//
TEXAS UNLMIMTED TAX SCHOOL BUILDING 07/13
2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/15
LEHIGH COUNTY GENERAL PURPOSE WEEK OF 75,000 A1/A+/
AUTHORITY HOSPITAL REVENUE BONDS 07/13
LEHIGH VALLEY HEALTH NETWORK
SERIES A 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/14
OXFORD COMMUNITY SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 70,690 Aa2//
OAKLAND & LAPEER COUNTIES, 07/13
REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$26,580M - SERIES A
$44,110M - SERIES B - TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/16
CARROLL CITY-COUNTY HOSPITAL WEEK OF 67,790 Aa2/AA/NR
AUTHORITY, GEORGIA REVENUE 07/13
ANTICIPATION CERTIFICATES (TANNER
MEDICAL CENTER INC. PROJECT) 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 07/14
NORTH EAST INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 66,250 Aa1/AA-/
DISTRICT, TEXAS 07/13
BEXAR COUNTY, VARIABLE RATE SCHOOL
BUILDING BONDS, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/16
COOPERSVILLE AREA PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 63,600 /AA-/
MICHIGAN 07/13
OTTAWA & MUSKEGON COUNTIES,
REFUNDING BONDS
CONSISTING OF:
$37,600M - SERIES A
$26,000M - SERIES B -TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/16
MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 60,000 Aa2/AA-/
CALIFORNIA GENERAL OBLIGATION BONDS 07/13
ELECTION OF 2014 SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/16
GAVILAN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 50,000 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING 2015 07/13
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/16
LAKE COUNTY, FLORIDA CAPITAL WEEK OF 48,995 A3//AA-
IMPROVEMENT REFUNDING REVENUE BONDS 07/13
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 07/16
BUFFALO AND ERIE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 44,400 NR/NR/BBB-
LAND DEVELOPMENT CORPORATION 07/13
REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015
ORCHARD PARK CCRC, INC PROJECT
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 07/14
SAN JACINTO COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 44,265 Aa3//
DISTRICT COMBINED FEE REVENUE 07/13
BONDS SERIES 2015
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
CITY OF WEATHERFORD,TEXAS WEEK OF 41,560 //
UTILITY SYSTEM REVENUE REFUNDING 07/13
AND IMPROVEMENT BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2035
REMARK: (A1/A/)
Day of Sale: 07/14
CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 39,325 A1/A+/A+
AIRPORT SYSTEM REVENUE IMPORVEMENT 07/13
*AMT*
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2020-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 07/15
BURBANK UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 35,000 Aa2/AA-/
CALIFORNIA 07/13
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA)
MGR: George K. Baum & Company, Denver
RANCHO SANTA FE SCHOOL DISTRICT WEEK OF 34,345 /AAA/
(SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA) 07/13
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
SAN MATEO REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 30,000 /A/
CALIFORNIA SUCCESSOR AGENCY 2015 07/13
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2022-2032
Day of Sale: 07/15
WENTZVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 30,000 Aa3//
MISSOURI 07/13
ST. CHARLES COUNTY, LEASE
PARTICIPATION CERTIFICATES
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/16
MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 30,000 Aa2/AA-/
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING 07/13
BONDS, CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/16
POLK COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT WEEK OF 29,595 NR/NR/
AUTHORITY, SENIOR HOUSING COMMUNITY 07/13
REVENUE (GRAND VILLAGE OF DUNDEE
PROJECT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/14
CROWLEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,935 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 07/13
SERIES 2015B, TEXAS
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 07/14
MAINE HEALTH & HIGHER EDUCATIONAL WEEK OF 27,760 A1/NR/AA
FACILITIES AUTHORITY REVENUE BONDS 07/13
SERIES 2015A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 07/14
THE DCH HEALTH CARE AUTHORITY WEEK OF 27,050 A2/A/NR
ALABAMA HEALTH CARE FACILITIES 07/13
REVENUE BONDS SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2025-2036
Day of Sale: 07/16
MANOR INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 26,365 //
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS 07/13
SERIES 2015 TEXAS
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 07/15
SAN MATEO COUNTY FLOOD CONTROL WEEK OF 25,000 //
DISTRICT CALIFORNIA 2015 REVENUE 07/13
REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/16
CITY OF GLADSTONE, MISSOURI WEEK OF 23,000 /AA-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 07/13 /EXP/
SERIES 2015A
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 07/16
NEW HOPE CULTURAL EDUCATION WEEK OF 22,445 Baa3/BBB-/
FACILITIES FINANCE CORP TAXABLE 07/13
STUDENT HOUSING REVENUE BONDS
(NCCD-COLLEGE STATION PROP LLC -
TEXAS A&M UNIVERSITY PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2018-2022
Day of Sale: 07/15
LEWIS & CLARK COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 22,000 /AA/
DISTRICT #356, ILLINOIS 07/13
COMMUNITY COLLEGE BONDS (FUNDING
BONDS)
CONSISTING OF:
$17,500M - SERIES E - TAXABLE
$ 4,500M - SERIES F
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/14
COMAL INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 21,465 Aaa//AAA
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 07/13
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2020
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/14
CITY OF PROSPER, TEXAS GENERAL WEEK OF 21,140 Aa2/AA/
OBLIGATION AND IMPROVEMENT BONDS 07/13
SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 07/14
GRAYS LAKE COMMUNITY CONSOLIDATED WEEK OF 21,000 /AA+/
HIGH SCHOOL DISTRICT NO. 46, 07/13
ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
BONDS, SERIES 2015
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2015-2023
Day of Sale: 07/16
ILLINOIS HEALTH FACILITIES WEEK OF 21,000 //
AUTHORITY REVENUE - ADVOCATE HEALTH 07/13
CARE NETWORK SERIES 2008 3B
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: HARD PUT: 2016
Day of Sale: 07/13
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 20,000 Aa3/AA/
AGENCY 07/13
REVENUE BONDS STERLING AND FRANCINE
CLARK ART INSTITUTE ISSUE
SERIES 2015
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF COLUMBUS, MINNESOTA WEEK OF 19,930 //
SENIOR HOUSING REVENUE BONDS 07/13
(RICHFIELD SENIOR HOUSING, INC.
PROJECT) SERIES 2015
MGR: Dougherty & Company, LLC, Minneapolis
SERIAL: 2016-2031 TERM: 2037, 2046
Day of Sale: 07/16
ILLINOIS HEALTH FACILITIES WEEK OF 19,000 //
AUTHORITY REVENUE ADVOCATE HEALTH 07/13
CARE NETWORK SERIES 2003A
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: HARD PUT: 2016
Day of Sale: 07/13
NORTH GRATIOT INTERCEPTOR DRAINAGE WEEK OF 16,000 /AA+/
DISTRICT COUNTY OF MACOMB DRAINAGE 07/13
DISTRICT GRAIN REFUNDING LIMITED
TAX GENERAL OBLIGATION
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2017-2033
Day of Sale: 07/13
KERR COUNTY, TEXAS WEEK OF 15,000 /AA/
LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/13
MGR: Frost Bank, San Antonio
SERIAL: 2016-2035 TERM: 2024
Day of Sale: 07/13
KANSAS POWER POOL TAX ELECTRIC WEEK OF 15,000 A3/NR/
UTILITY REVENUE 07/13
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/13
ONONDAGA CIVIC DEVELOPMENT CORP WEEK OF 15,000 Baa2//
NEW YORK LE MOYNE COLLEGE REVENUE 07/13
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 07/16
SLATON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,400 Aa3//
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS 07/13
SERIES 2015
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: A3
POWAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,915 /A/
PUBLIC FINANCING AUTHORITY 07/13
SPECIAL TAX REVENUE REFUNDING BONDS
2015C CALIFORNIA
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/15
NEW MEXICO MORTGAGE FINANCE WEEK OF 13,854 Aaa/NR/NR
AUTHORITY 07/13
SINGLE FAMILY MORTGAGE PROGRAM
CLASS 1 BONDS
2015 SERIES D (MBS PASS-THROUGH
PROGRAM) (FEDERALLY TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 07/14
NEW PRAIRIE UNITED SCHOOL BUILDING WEEK OF 13,770 NR/A+/
AD VALOREM FIRST MORTGAGE REFUNDING 07/13
IMPROVEMENT 2015 INDIANA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 07/16
LEFORS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 13,000 NR/AAA/NR
DISTRICT (GRAY COUNTY, TEXAS) 07/13
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING
BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/13
BAKERSFIELD CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 12,770 //
CALIFORNIA GENERAL OBLIGATION 2006 07/13
ELECTRIC QSCB 2015E
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/16
NORTH KERN/CAWELO, CALIFORNIA WEEK OF 12,000 /A+/
FINANCE AUTHORITY WATER REVENUE 07/13
BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2016-2030 TERM: 2035, 2045
Day of Sale: 07/16
GREGORY PORTLAND INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 11,770 //
DISTRICT UNLIMITED TAX SCHOOL 07/13
BUILDING BONDS SERIES 2015 TEXAS
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 07/14
WESTCHESTER COUNTY LOCAL WEEK OF 11,445 NR/NR/
DEVELOPMENT CORPORATION REVENUE 07/13
REFUNDING BONDS SERIES 2015 A&B
WARTURG SENIOR HOUSING INC. PROJECT
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 07/16
BOROUGH OF HANOVER WEEK OF 10,000 /AA-/
YORK COUNTY PENNSYLVANIA 07/13
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2015-2032
STERLING CITY INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,750 /AAA/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 07/13
SCHOOL BUILDING SERIES 2015
BANK QUALIFIED
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: /A/
PETTUS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,720 NR/AAA/NR
(A POLITICAL SUBDIVISION OF THE 07/13
STATE OF TEXAS LOCATED IN BEE AND
KARNES COUNTIES, TEXAS) UNLIMITED
TAX SCHOOL BUILDING BONDS 2015
BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/14
NORTHEAST TEXAS COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 9,555 /A/
DISTRICT BANK QUALIFIED 07/13
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2029-2040
Day of Sale: 07/13
UNION GROVE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,305 /AAA/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 07/13
SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2017-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: (/A+/)
Day of Sale: 07/15
REDMOND,OREGON WEEK OF 9,280 //
LIMITED TAX REVENUE BONDS 2015A 07/13
BANK QUALIFIED
MGR: D.A. Davidson & Co., Great Falls
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 07/13
ELIZABETHTOWN AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,815 Aa3//
LANCASTER COUNTY PENNSYLVANIA 07/13
GENERAL OBLIGATION BONDS SERIES A
2015 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2030
Day of Sale: 07/14
EMPORIA GENERAL OBLIGATION WEEK OF 8,645 NR/A+/
REFUNDING IMPROVEMENT 2015 07/13
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2030
Day of Sale: 07/15
ONTARIO LSD SCHOOL IMPROVEMENT WEEK OF 8,475 //
REFUNDING BONDS SERIES 2015 07/13
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 07/15
WENTZVILLE R-IV SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,365 Aa2//
MISSOURI 07/13
ST. CHARLES COUNTY, REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (MISSOURI DIRECT DEPOSIT)
Day of Sale: 07/16
CITY OF PROSPER, TEXAS COMBINATION WEEK OF 8,060 Aa2/AA/
TAX AND REVENUE CERTIFICATES OF 07/13
OBLIGATION SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 07/14
NEW SUMMERFIELD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,000 /AAA/
DISTRICT TEXAS UNLIMITED TAX 07/13
SCHOOL BUILDING SERIES 2015
BANK QUALIFIED
MGR: Oppenheimer & Co., Stamford
SERIAL: 2018-2041
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: /A/
LUBBOCK-COOPER INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,000 /AAA/
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 07/13
BONDS SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2045
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: /A+/
Day of Sale: 07/14
LAKEWOOD LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,900 //
COUNTY OF LICKING, OHIO RELATED TO 07/13
THE ORIGINAL ISSUANCE OF SCHOOL
IMPROVEMENT REFUNDING BONDS 2015
GENERAL OBLIGATION UNLIMITED TAXES
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 07/15
MUNCY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,690 //
LYCOMING COUNTY, PENNSYLVANIA 07/13
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES OF 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 07/14
FOX VALLEY TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 7,500 Aaa//
DISTRICT, WISCONSIN 07/13
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY
NOTES, SERIES 2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2015-2022
Day of Sale: 07/13
SAN MATEO REDEVELOPMENT AGENCY WEEK OF 7,000 /A/
CALIFORNIA SUCCESSOR AGENCY 2015 07/13
TAXABLE TAX ALLOCATION REFUNDING
BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 07/15
HAMILTON TOWNSHIP MUNICIPAL WEEK OF 6,310 /AA/
AUTHORITY GUARANTEED SEWER REVENUE 07/13
BONDS
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2016-2030
ST. CHARLES COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 5,645 /A+/
MICHIGAN 07/13
SAGINAW COUNTY, SCHOOL BUILDING AND
SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: RATING: (ENHANCED)
Day of Sale: 07/14
VILLAGES OF GLEN CREEK COMMUNITY WEEK OF 5,000 //
DEVELOPMENT DISTRICT SPECIAL 07/13
ASSESS REVENUE 2015A FLORIDA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/16
CITY OF HURST, TEXAS GENERAL WEEK OF 4,950 Aa2/AA/
OBLIGATION REFUNDING BONDS 2015 07/13
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 07/13
BRIGHTON AREA SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 4,665 /AA-/
LIVINGSTON, 2015 SCHOOL BUILDING 7 07/13
SITE BONDS, SERIES III
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/15
BAIRD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,660 /AAA/
TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 07/13
BONDS SERIES 2015
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
Day of Sale: 07/16
BEDFORD AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 4,220 Aa3/AA/
UNLIMITED GENERAL OBLIGATION BONDS 07/13
MGR: PNC Capital Markets, Pittsburgh
SERIAL: 2015-2022
INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP
CITY OF HURST TAX AND WATERWORKS WEEK OF 4,000 Aa2/AA/
AND SEWER SYSTEM REVENUE 07/13
CERTIFICATES OF OBLIGATION, TEXAS
BANK QUALIFIED
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 07/13
CHIILLICOTHE INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 4,000 /AAA/
DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 07/13
SCHOOL BUILDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2039
REMARK: (/NAF/)
Day of Sale: 07/14
GOSHEN LOCAL SCHOOLS, OHIO WEEK OF 3,760 //
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 07/13
BANK QUALIFIED
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2015-2034
LONE STAR REGIONAL WATER AUTHORITY WEEK OF 3,140 /AA/
TEXAS CONTRACT REVENUE BONDS 07/13
(SONTERRA MUD DISTRICT PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2040
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: (/BBB-/)
Day of Sale: 07/16
KRESS INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,000 //
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS 07/13
SERIES 2015 TEXAS
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 07/13
CITY OF BASTROP, MOREHOUSE PARISH, WEEK OF 1,700 //
LOUISIANA 07/13
SEWER REVENUE BONDS, SERIES 2015
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2015-2033
Day of Sale: 07/13
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT NO. 700 WEEK OF 1,675 Aa2//
HERMANTOWN PUBLIC SCHOOLS, 07/13
MINNESOTA
GENERAL OBLIGATION ALTERNATIVE
FACILITIES CAPITAL APPRECIATION
BONDS, SERIES 2015A
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2037-2038
REMARK: UNDERLYING RATING: AA3
MINNESOTA CREDIT ENHANCEMENT
PROGRAM
Day of Sale: 07/14
CITY OF JUNEAU WEEK OF 1,630 //
DODGE COUNTY, WISCONSIN 07/13
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2019
Day of Sale: 07/14
BLACKHAWK TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 1,500 Aa2//
DISTRICT 07/13
ROCK AND GREEN COUNTIES, WISCONSIN
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY
NOTES, SERIES 2015G
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2020-2025
Day of Sale: 07/13
BAKERSFIELD CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,000 //
CALIFORNIA GENERAL OBLIGATION 2006 07/13
ELECTRIC QSCB 2015F
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/16
CITY OF GLADSTONE, MISSOURI WEEK OF 400 /AA-/
TAXABLE CERTIFICATES OF 07/13 /EXP/
PARTICIPATION, SERIES 2015B
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
TERM: 2017
REMARK: TAXABLE
Day of Sale: 07/16
----------------------
Expected volume excluding daily issues: 7,198,763 (in 000's)