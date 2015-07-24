Nigeria FX traders widen spreads after black market naira rally
LAGOS, March 23 The gap between what traders bid and offer for Nigeria's naira on the black market has widened following a series of central bank interventions on the official market.
July 24 - IN ORDER TO ENSURE THAT WE HAVE TIME TO ENTER ALL NEW ISSUE INFORMATION, DALCOMP ASKS THAT FIRMS CALL US AT 212-404-8107 OR USE OUR FAX 212-404-8153 TO INFORM US UPCOMING ISSUES. WE WILL ADD ANY INFORMATION WE RECEIVE BY 2 P.M., EDT, ON THURSDAY AFTERNOON. PLEASE BE SURE TO INCLUDE THE ENTIRE MANAGEMENT GROUP. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT THIS SERVICE, PLEASE CALL DALCOMP AT 212-404-8107. ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH -------------------- ---- --------- ----------------- STATE BUILDING AUTHROTIY WEEK OF 990,000 Aa3/A+/AA- STATE OF MICHIGAN 07/27 2015 REVENUE AND REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES I(FACILITIES PROGRAM) MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2015-2050
Day of Sale: 07/30 THE CITY OF NEW YORK GENERAL WEEK OF 750,000 Aa2/AA/AA OBLIGATION BONDS FISCAL 2016 07/27 SERIES A & B MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland REMARK: ROP: 7/28 & 7/29
Day of Sale: 07/30 CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS WEEK OF 422,000 Aaa/AAA/AAA GENERAL IMPROVEMENT & REFUNDING/ 07/27 COMBINATION TAX & REVENUE CERTIFICATES OF OBLIGATION (43MM TXBL/ 379MM TE) MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: Structure:
TE: 16-35; TXBL: 16-35
Day of Sale: 07/28 NEW YORK CITY INDUSTRIAL WEEK OF 364,000 // DEVELOPMENT AGENCY AMERICAN 07/27 AIRLINES SPECIAL FACILITIES REVENUE BONDS MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York REMARK: 1 Year Hard Put
Day of Sale: 07/29 ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA WEEK OF 266,285 A1// SANITARY AUTHORITY SEWER REVENUE 07/27 BONDS MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken SERIAL: 2015-2045 REMARK: RETAIL: 07/28/2015
Day of Sale: 07/29 CITY OF CINCINNATI, OHIO WEEK OF 208,770 Aaa/AAA/ CONSISTING OF: 07/27 $47,035M* WATER SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES 2015A $73,345M* WATER SYSTEM REFUNDING REVENUE BONDS, SERIES 2015B $88,390M* WATER SYSTEM REFUNDING BONDS, SERIES 2015C MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York HARRIS COUNTY, TEXAS WEEK OF 193,366 NR/AAA/AAA PERMANENT IMPROVEMENT & REFUNDING 07/27 BONDS SERIES 2015A MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 07/29 SCHOOL DISTRICT OF HILLSBOROUGH DAILY 150,000 Aa2/AA-/AA- COUNTY REFUNDING CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte NORTHWEST INDEPENDENT SCHOOL DAILY 137,618 // DISTRICT UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: BOSC, Inc., Richardson MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 124,550 // $43,070M RESIDENTIAL HOUSING 07/27 FINANCE BONDS, 2015 SERIES A (AMT) $1,475M RESIDENTIAL HOUSING FINANCE 2015 SERIES B (NON-AMT) $61,780M RESIDENTIAL HOUSING FINANCE BONDS, 2015 SERIES C (NON-AMT) $18,225M RESIDENTIAL HOUSING FINANCE BONDS, 2015 SERIES D (AMT) MGR: RBC Capital Markets, Chicago REMARK: MOODY'S: 2015 SERIES ABC: Aa1
2015 SERIES D: Aa1/VMIG 1
S&P: 2015 SERIES ABC: AA+
A: 2041
B: 2016
C: 7/1/16-7/1/26
D: 2046
Day of Sale: 07/30 YOSEMITE COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 122,400 Aa2/AA-/ CALIFORNIA 07/27 2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/28 DISTRICT OF COLUMBIA REVENUE BONDS WEEK OF 99,030 NR/NR/ NATIONAL CENTER FOR LAW ENFORCEMENT 07/27 PROJECT SERIES A AND SERIES B MGR: Herbert J. Sims & Co., Inc., Westport REMARK: ROP: 7/28-8/3
DAY OF SALE: 8/4
**CONCESSION DEAL** CITY OF CORPUS CHRISTI, TEXAS WEEK OF 90,225 // GENERAL IMPROVEMENT BONDS 2015 07/27 MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago CITY OF TULARE, CALIFORNIA WEEK OF 85,000 A3/A/ SEWER REVENUE REFUNDING BONDS, 07/27 SERIES 2015 MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York SCHOOL DISTRICT OF HILLSBOROUGH WEEK OF 75,635 A2/A-/A- COUNTY, FLORIDA 07/27 SALES TAX REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015B MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York SERIAL: 2020-2026
Day of Sale: 07/30 ROSEVILLE, CALIFORNIA CITY OF WEEK OF 68,675 // WESPARK COMMUNITY FACILITY DISTRICT 07/27 NO. 1 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/30 KENTUCKY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 68,000 // AUTHORITY OWENSBORO HEALTH INC. 07/27 HOSPITAL REVENUE AND REVENUE REFUNDING BONDS SERIES 2015 A & B MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/29 PLEASANTON INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 57,740 /AAA/ DISTRICT, TEXAS 07/27 UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2016-2035 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/30 STATE PUBLIC SCHOOL BUILDING WEEK OF 51,400 A1// AUTHORITY 07/27 (COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA) COLLEGE REVENUE BONDS (MONTGOMERY COUNTY COMMUNITY COLLEGE), SERIES 2015 MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/28 VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 50,000 // VIRGINIA POOLED FINANCING PROGRAM 07/27 INFRASTRUCTURE REVENUE BONDS (TAX- EXEMP & TAXABLE) & STATE MORAL OBLIGATION REVENUE BONDS (TAXABLE) SERIES 2015B MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York REMARK: INFRASTRUCTURE: Aaa/AAA
MORAL: Aa2/AA
Day of Sale: 07/28 PEOPLES GAS LIGHT & COKE COMPANY WEEK OF 50,000 // ILLINOIS FINANCE AUTHORITY - GAS 07/27 SUPPLY REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2010B MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/29 GAVILAN COMMUNITY COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 50,000 Aa2/AA-/ CALIFORNIA 07/27 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2018-2032
Day of Sale: 07/28 IRVINE, CALIFORNIA CITY OF WEEK OF 49,265 /A-/ IRVINE READ 15-1 07/27 LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 08/30 MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 48,530 Aaa//AAA DISTRICT, TEXAS UNLIMITED TAX 07/27 SCHOOL BUILDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2034-2045 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: (Aa2//AA+)
Day of Sale: 07/29 BULLARD INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 47,415 Aaa// TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 07/27 AND REFUNDING BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2045 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: (A1/)
Day of Sale: 07/27 NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY WEEK OF 46,310 Aa1/AAA/ SENIOR LIEN PUBLIC PROJECT 07/27 REVOLVING FUND REVENUE BONDS SERIES 2015C MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York MAPLE GROVE ROBBINSDALE, MINNESOTA WEEK OF 45,585 Baa1/NR/ HEALTH FACILITY REVENUE REFUNDING 07/27 BONDS NORTH MEMORIAL HEALTH CARE 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/28 MIDPENINSULA REGIONAL OPEN SPACE WEEK OF 45,000 /AAA/AAA DISTRICT, CALIFORNIA GENERAL 07/27 OBLIGATION BONDS SERIES 2015A & 2015B TAXABLE MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco SERIAL: 2021-2035 TERM: 2039, 2045
Day of Sale: 07/29 FOUNTAIN URBAN RENEWAL AUTHORITY, WEEK OF 41,580 NR/NR/NR COLORADO 07/27 TAX INCREMENT REVENUE REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS (SOUTH ACADEMY HIGHLANDS PROJECT) SERIES 2015A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver TERM: 2029, 2037, 2044
Day of Sale: 07/28 VACAVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 41,000 Aa3// CALIFORNIA GENERAL OBLIGATION 07/27 MGR: George K. Baum & Company, Denver LAKE LOCAL SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 35,000 /AA-/ UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/27 SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT BONDS MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati SERIAL: 2016-2051
Day of Sale: 07/28 DENTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 34,575 // TEXAS 07/27 VR UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING BONDS (2012), SERIES 2015A- REMARKETING MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 07/28 CHULA VISTA, CITY OF WEEK OF 34,000 A1/AA-/ CHULA VISTA REFUNDING CERTIFICATES 07/27 EXP/EXP/ OF PARTICIPATION MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/28 NESHAMINY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 33,800 Aa2// BUCKS COUNTY, PENNSYLVANIA 07/27 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES C OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 07/30 MARION COUNTY SCHOOL BOARD, FLORIDA WEEK OF 32,000 A/AA/A REFUNDING CERTIFICATES OF 07/27 PARTICIPATION MGR: George K. Baum & Company, Denver SERIAL: 2018-2027 INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE GREENE COUNTY, GEORGIA WEEK OF 31,750 NR/NR/ DEVELOPMENT AUTHORITY, FIRST 07/27 MORTGAGE REVENUE BONDS (GLEN-I,LLC PROJECT), SERIES A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/28 RANCHO SANTA FE SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 30,000 // CALIFORNIA 07/27 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/28 NEW MEXICO FINANCE AUTHORITY WEEK OF 29,000 Aa2/AA+/ SUBORDINATE LIEN PUBLIC PROJECT 07/27 REVOLVING FUND REVENUE BONDS SERIES 2015D MGR: Bank of America Merrill Lynch, Chicago
Day of Sale: 07/28 RANKIN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 28,500 /AAA/ TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 07/27 BONDS MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2020-2045 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: /A+/
Day of Sale: 07/28 CITY OF CEDAR HILL, TEXAS WEEK OF 25,090 Aa2// DALLAS AND ELLIS COUNTIES 07/27 GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS SERIES 2015 MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 07/28 BLUE MOUNTAIN COMMUNITY COLLEGE, WEEK OF 23,000 // OREGON 07/27 GENERAL OBLIGATION BONDS 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 07/28 SANTA CRUZ COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 23,000 A1/AA/ LEASE REVENUE BONDS TAX EXEMPT AND 07/27 TAXABLE MGR: Raymond James & Associates, Inc., San Francisco
Day of Sale: 07/30 SAN YSIDRO SCHOOL DISTRICT WEEK OF 23,000 A3// SAN DIEGO COUNTY, CALIFORNIA 07/27 2015 REFUNDING CERTIFICATES OF PARTICIPATION MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/28 COUNTY OF SUMMIT, OHIO WEEK OF 22,915 NR/NR/NR HEALTHCARE FACILITIES REFUNDING AND 07/27 IMPROVEMENT REVENUE BONDS SERIES 2015 (VILLAGE AT ST. EDWARD PROJECT) MGR: BB&T Capital Markets a division of BB&T Securities, Charlotte TERM: 2025, 2030, 2035, 2045
Day of Sale: 07/30 VERMONT MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 21,725 Aa2/AA+/ CONSISTING OF: 07/27 $ 7,325M* 2015 SERIES 2 BONDS $14,400M* 2015 SERIES 3 REFUNDING BONDS MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York BOARD OF TRUSTEES OF SOUTHERN WEEK OF 21,635 NA/A/NA ILLINOIS UNIVERSITY SOUTHERN 07/27 ILLINOIS UNIVERSITY HOUSING AND AUXILIARY FACILITIES SYSTEM REVENUE BONDS SERIES 2015B MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 07/29 CITY OF TRENTON, WEEK OF 20,220 /AA/ IN THE COUNTY OF MERCER, 07/27 NEW JERSEY GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/28 MOSES LAKE SCHOOL DISTRICT NO. 161, WEEK OF 19,325 Aa3// WASHINGTON 07/27 UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 07/30 GEORGETOWN INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 18,000 Aaa/AAA/NR DISTRICT UNLIMITED TAX GENERAL 07/27 OBLIGATION REFUNDING, TEXAS MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago REMARK: (Aa2/AA-)
3 YEAR SOFT PUT
Day of Sale: 07/28 RENSSELAER COUNTY, NEW YORK WEEK OF 18,000 /A+/ INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY 07/27 CIVIC FACILITY REVENUE - EMMA WILLARD SCHOOL REFUNDING PROJECT MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
Day of Sale: 07/29 LOUISIANA COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 17,485 /AA-/ AUTHORITY REVENUE BONDS (RAGIN 07/27 CAJUN FACILITIES INC. ULL CAJUNDOME PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2030-2045
Day of Sale: 07/29 EAST PALO ALTO, CALIFORNIA WEEK OF 15,965 /A+/ SUCCESSOR AGENCY TAX ALLOCATION 07/27 REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/29 INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC WEEK OF 15,425 /AAA/AA+ IMPROVEMENT BOND BANK REFUNDING, 07/27 SERIES H (STORMWATER PROJECT) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/28 EL DORADO COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 15,000 /BBB-/ COMMUNITY FACILITY DSTRICT NO. 2001 07/27 2001 (PROMONTORY) SERIES A SENIOR LIEN SPECIAL TAX BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/28 MINNESOTA HIGHER EDUCATION WEEK OF 14,035 A2// FACILITIES AUTHORITY 07/27 REVENUE BONDS, SERIES EIGHT-H (SAINT JOHN'S UNIVERSITY) MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 07/28 POST INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,000 /AAA/ TEXAS UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING 07/27 BONDS, SERIES 2015 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2034-2045 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM REMARK: (/A+/)
Day of Sale: 07/30 COUNTY OF SCHENECTADY, NEW YORK WEEK OF 12,430 Aa1// REFUNDING 07/27 MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 07/29 TOWN OF FORT MILL, SOUTH CAROLINA WEEK OF 11,945 /AA-/ WATERWORKS & SEWER SYSTEM 07/27 IMPROVEMENT REVENUE MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte SERIAL: 2017-2035 TERM: 2040
Day of Sale: 07/30 CITY OF BOISE, IDAHO AIRPORT WEEK OF 11,570 A2/NR/A REVENUE BONDS, SUBORDINATE SERIES 07/27 2015 (AIRCRAFT MAINTENANCE FACILITIES PROJECT) MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2016-2035 TERM: 2040
Day of Sale: 07/28 MT.ORAB PORT AUTHORITY, OHIO WEEK OF 11,405 // TAXABLE LEASE REVENUE BONDS, 07/27 SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 07/28 EL DORADO COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 10,000 // COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 07/27 NO. 2001-1 (PROMONTORY) 2015 SERIES B JUNIOR LIEN SPECIAL TAX BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/28 HOLLIDAYSBURG AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,940 Aa3// BLAIR COUNTY, PENNSYLVANIA 07/27 GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES OF 2015 MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 07/28 MISSISSIPPI DEVELOPMENT BANK WEEK OF 9,500 A2// VICKSBURG GENERAL OBLIGATION 07/27 MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas SERIAL: 2018-2030
Day of Sale: 07/28 CENTRAL LAKE COUNTY JOINT ACTION WEEK OF 9,485 Aa2// WATER AGENCY 07/27 LAKE COUNTY, ILLINOIS WATER REVENUE REFUNDING BONDS, SERIES 2015B MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2029 OAK HILL SCHOOL BUILDING WEEK OF 9,175 /AA+/ CORPORATION, INDIANA 07/27 **********BANK QUALIFIED********** MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland REMARK: UNDERLYING RATING: A
Day of Sale: 07/29 NORWALK CITY SCHOOL DISTRICT, OHIO WEEK OF 8,300 Aa2// HURON COUNTY, REFUNDING BONDS, 07/27 SERIES 2015 (OHIO SCHOOL DISTRICT CREDIT ENHANCEMENT PROGRAM) MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 07/30 DOWAGIAC UNION SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,190 /AA-/ MICHIGAN 07/27 COUNTIES OF CASS, VAN BUREN & BERRIEN, REFUNDING BONDS MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 07/28 GIRARD SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,625 /AA/ ERIE COUNTY, PENNSYLVANIA 07/27 GENERAL OBLGATION BONDS, REFUNDING SERIES OF 2015 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2015-2025 INSURANCE: Assured Guaranty Municipal Corp. REMARK: /A+ RANCHO CALIFORNIA WATER DISTRICT WEEK OF 7,000 /A/ 2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS 07/27 MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 07/28 DALLAS SCHOOL DISTRICT LUZERNE WEEK OF 6,005 A2/AA/ COUNTY PENNSYLVANIA GENERAL 07/27 OBLIGATION BONDS SERIES 2015 MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia SERIAL: 2016-2026 INSURANCE: MUNICIPAL ASSURANCE CORP REMARK: A1/ EASTERN MUNICIPAL WATER DISTRICT, WEEK OF 6,000 // CALIFORNIA 07/27 REASSESSMENT DISTRICT NO.. 20 LIMITED OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015 MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/29 TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT #208 WEEK OF 5,775 /AA+/ RIVERSIDE-BROOKFIELD GENERAL 07/27 OBLIGATION LIMITED TAX, NEW MONEY BANK QUALIFIED, ILLINOIS MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago SERIAL: 2016-2022
Day of Sale: 07/28 MADRAS, OREGON WEEK OF 5,775 NR/NR/ AQUATIC CENTER DISTRICT 07/27 GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015 **********BANK QUALIFIED********** MGR: Davidson Securities, Inc., Wichita SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 07/28 FOUNTAIN URBAN RENEWAL AUTHORITY, WEEK OF 5,120 NR/NR/NR COLORADO 07/27 TAXABLE PUBLIC IMPROVEMENT FREE REFUNDING BONDS (SOUTH ACADEMY HIGHLANDS PROJECT) SERIES 2015B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver TERM: 2044 MCLEARY SCHOOL DISTRICT, WASHINGTON WEEK OF 4,905 Aa1// UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 07/27 REFUNDING BONDS, 2015 MGR: Piper Jaffray, Minneapolis SERIAL: 2015-2028 REMARK: STATE SCHOOL BOND GUARANTY PROGRAM
Day of Sale: 07/29 BASTROP COUNTY, TEXAS WEEK OF 4,610 Aa2/AA/ LIMITED TAX REFUNDING BONDS, 07/27 SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 07/28 OKLAHOMA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 4,025 // OKLAHOMA COLLATERALIZED REVENUE 07/27 BONDS (ASHFORD PLACE APARTMENTS) MGR: Raymond James & Associates, Inc., Memphis REMARK: DUE: 6/1/2018
Day of Sale: 07/30 LIPAN INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 4,000 /AAA/ TEXAS 07/27 UNLIMITED TAX TAXABLE QSCB BONDS SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas TERM: 2040 INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 07/27 MT. ORAB PORT AUTHORITY, OHIO WEEK OF 3,060 // TAXABLE SPECIAL OBLIGATION 07/27 DEVELOPMENT REVENUE BONDS, SERIES 2015 MGR: FirstSouthwest, Dallas SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 07/28 CITY OF KASSON, MINNESOTA WEEK OF 2,960 // GENERAL OBLIGATION CROSSOVER 07/27 REFUNDING BONDS, SERIES 2015A MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2017-2024
Day of Sale: 07/27 EAST PALO ALTO, CALIFORNIA WEEK OF 2,530 /A+/ SUCCESSOR AGENCY 07/27 TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS, SERIES 2015B MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 07/29 BARRON AREA SCHOOL DISTRICT WEEK OF 1,200 // BARRON AND DUNN COUNTIES, WISCONSIN 07/27 TAXABLE GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 07/29
---------------------- Expected volume excluding daily issues: 5,350,736 (in 000's)
LAGOS, March 23 The gap between what traders bid and offer for Nigeria's naira on the black market has widened following a series of central bank interventions on the official market.
* Dow up 0.02 pct, S&P up 0.01 pct, Nasdaq off 0.07 pct (Updates to open)