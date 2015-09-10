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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION WEEK OF 750,000 Aaa/AAA/AAA
STATE OF TEXAS 09/14
GENERAL OBLIGATION MOBILITY FUND
REFUNDING BONDS - SERIES 2015-A
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2037
REMARK: ADVANCE REFUNDING (100%)
Day of Sale: 09/14
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY REVENUE WEEK OF 368,075 A2/A/A
BONDS SERIES 2015A (OSF HEALTHCARE 09/14
SYSTEM)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/16
LOS ANGELES CITY DEPARTMENT OF WEEK OF 271,000 Aa3/AA-/AA-
WATER AND POWER 09/14
POWER SYSTEM REVENUE BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
TERM: 2018
Day of Sale: 09/16
CITY OF PHILADELPHIA WEEK OF 225,000 A2/A+/A+
GENERAL OBLIGATION BONDS 09/14
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 09/16
METROPOLITAN PIER & EXPOSITION WEEK OF 222,000 //
AUTHORITY 09/14
MCCORMICK PLACE EXPANSION PROJECT
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ($200MM CIBS AND $20MM CABS)
CABS DUE: 2052
CIBS DUE: 2035; 2040; 2045; 2052
AND 2053
Day of Sale: 09/16
DELAWARE COUNTY AUTHORITY WEEK OF 138,000 A1//
(COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA) 09/14
VILLANOVA UNIVERSITY-REVENUE BONDS
SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/16
GLENDALE UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 102,926 Aa2/AA/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 09/14 EXP/EXP/
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, SERIES A & SERIES B
(2021 CROSSOVER)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/16
CLIFTON HIGHER EDUCATION FINANCE WEEK OF 72,380 //
CORPORATION 09/14
EDUCATION REVENUE BONDS
(IDEA PUBLIC SCHOOLS) SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 09/15
CITY OF COLORADO SPRINGS WEEK OF 72,000 Aa2/AA/AA
UTILITIES SYSTEM REFUNDING REVENUE 09/14
BONDS-SERIES 2015A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/15
PUBLIC PARKING AUTHORITY OF WEEK OF 67,435 A3/A+/
PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 09/14
PARKING SYSTEM REVENUE BONDS,
TAXABLE & TAX-EXEMPT
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2026
VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND WEEK OF 61,000 Aa1/AA/
STATE UNIVERSITY 09/14
REVENUE BONDS - SERIES 2015 A, B,
C, D & E
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/16
MENDOCINO-LAKE COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 50,000 //
DISTRICT, CALIFORNIA 09/14
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/15
COUNTY OF ONSLOW, NORTH CAROLINA WEEK OF 46,590 Aa3//
PUBLIC FACILITIES REVENUE BONDS 09/14
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2018-2035
CITY OF TALLAHASSEE, FLORIDA WEEK OF 45,000 /AA+/AA+
CONSOLIDATED UTILITY SYSTEMS 09/14
REFUNDING REVENUE BONDS,
SERIES 2015
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 09/16
MONROE COUNTY INDUSTRIAL WEEK OF 36,350 A2/A/NR
DEVELOPMENT CORPORATION TAX-EXEMPT 09/14
REVENUE BONDS (HIGHLAND HOSPITAL
OF ROCHESTER PROJECT) SEIRES 2015
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/15
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE WEEK OF 34,925 Aa2/NR/NR
OF NEW YORK NYSARC INC. REVENUE 09/14
BONDS, SERIES 2015A
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 09/16
UTAH HOUSING CORPORATION WEEK OF 32,000 NR/NR/
TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED 09/14
SECURITIES (TEMS) SERIES A (G2)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/15
SCAGO-SOUTH CAROLINA WEEK OF 31,740 A3/A-/
EDUCATIONAL FACILITIES CORPORATION 09/14
FOR UNION SCHOOL DISTRICT
REFUNDING REVENUE BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 09/15
CITY OF WYANDOTTE ELECTRIC SYSTEM WEEK OF 30,000 //
REVENUE BONDS 09/14
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: ($22MM TAX-EXEMPT)
($ 8MM TAXABLE)
TAX-EXEMPT BONDS DUE 2016-2025;
2030; 2035 AND 2044
TAXABLE TERM DUE IN 2026
Day of Sale: 09/15
CABELL COUNTY BOARD OF EDUCATION, WEEK OF 28,060 NR/AA/
WEST VIRGINIA 09/14
PUBLIC SCHOOL REFUNDING REVENUE
BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/17
OZARK REORGANIZED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 26,095 /AA+/
NO. 6 OF CHRISTIAN COUNTY, MISSOURI 09/14
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015
(MISSOURI DIRECT DEPOSIT PROGRAM)
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
DUE: 2019-2027 AND 2032-2034
Day of Sale: 09/17
TOWN OF SUMMERVILLE, SOUTH CAROLINA WEEK OF 23,785 /AA/
LIMITED OBLIGATION BONDS 09/14
FRANCHISE FEE PLEDGE AND
HOSPITALITY FEE PLEDGE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: FRANCHISE FEE SERIES 2016-2035
HOSPITALITY FEE SERIES 2016-2035
Day of Sale: 09/15
MONTEREY PENINSULA UNIFIED SCHOOL WEEK OF 20,170 //
DISTRICT, CALIFORNIA 09/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
2010 ELECTION, SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/16
CITY OF CELINA, TEXAS WEEK OF 16,280 //
TAX & WATERWORKS & SEWER SYSTEM 09/14
(LIMITED PLEDGE) REVENUE
CERTIFICATES OF OBLIGATION,
SERIES 2015
MGR: BOSC, Inc., Richardson
Day of Sale: 09/17
CENTRAL VALLEY PENNSYLVANIA WEEK OF 16,160 //
SCHOOL DISTRICT 09/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2029
Day of Sale: 09/15
CITY OF WESTLAKE VILLAGE, WEEK OF 15,900 /AA+/
CALIFORNIA 09/14
CERTIFICATES OF PARTICIPTION
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/15
SUCCESSOR AGENCY TO THE DINUBA WEEK OF 15,085 /AA/
REDEVELOPMENT PROJECT AND 09/14
DINUBA REDEVELOPMENT PROJECT NO. 2
TAX ALLOCATION REFUNDING BONDS
ISSUE OF 2015
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2028 TERM: 2036
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UNDERLYING RATING: A-
Day of Sale: 09/16
FRANKLIN-MCKINLEY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 14,000 //
CALIFORNIA GENERAL OBLGIATION 09/14
MGR: George K. Baum & Company, Denver
INSURANCE: INSURED
REMARK: A+ Underlying
TOWN OF SHALIMAR, FLORIDA WEEK OF 11,365 /A/
MULTI-FAMILY HOUSING REFUNDING 09/14
BONDS
2015 SERIES A-1
2015 SERIES A-2
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: TAX-EXEMPT: 2017-2025, 2035, 2045
TAXABLE: 2016
RATING: (STABLE)
Day of Sale: 09/16
COMMUNITY UNITY SCHOOL DISTRICT 205 WEEK OF 11,215 /AA/
ELMHURTS, DUPAGE & COOK COUNTIES, 09/14
ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
BONDS, SERIES 2015B
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2023-2026
Day of Sale: 09/17
CITY OF HAMILTON, OHIO WEEK OF 11,100 Aa3/NR/AA-
WATER SYSTEM IMPROVEMENT AND 09/14
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: U.S. Bancorp Investments Inc., New York
SERIAL: 2016-2044
Day of Sale: 09/15
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 267 WEEK OF 9,640 /A/
SEDGWICK COUNTY, KANSAS (RENWICK) 09/14 /EXP/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Kansas City
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 09/17
NEW CASTLE PENNSYLVANIA SANITARY WEEK OF 9,570 /AA/
AUTHORITY SEWER REVENUE 09/14
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2027
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 09/17
BARBERS HILL INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 9,540 //
DISTRICT, TEXAS 09/14
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Coastal Securities Corporation, Los Angeles
SERIAL: 2016-2032
REMARK: MOODY'S & S&P: APPLIED FOR
Day of Sale: 09/15
PERRY PUBLIC SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 9,525 Aa1//
SHIAWASSEE & INGHAM COUNTIES, 09/14
2015 REFUNDING BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/15
WEST PATTERSON FINANCING AUTHORITY WEEK OF 9,470 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 09/14
NO. 2005-1
(WESTERN PATTERSON BUSINESS PARK)
SPECIAL TAX BONDS SERIES 2015
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 09/15
STATE OF COLORADO WEEK OF 9,380 Aa2/AA-/
CERTIFICATES OF PARTICIPATION 09/14
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2016-2033
Day of Sale: 09/16
COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT #115 WEEK OF 9,125 Aaa//
LAKE FOREST, LAKE COUNTY, ILLINOIS 09/14
GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
BONDS
BANK QUALIFIED
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2016-2019
Day of Sale: 09/15
CLAYSBURG KIMMEL-PENNSYLVANIA WEEK OF 9,025 //
SCHOOL DISTRICT 09/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 09/16
HITCHCOCK INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 8,870 //
DISTRICT, TEXAS 09/14
UNLIMITED TAX SCHOOL BUILDING AND
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Coastal Securities, Inc., Houston
SERIAL: 2016-2038
REMARK: S&P RATING: APPLIED FOR
Day of Sale: 09/15
FALCON SCHOOL DISTRICT NO. 49 OF WEEK OF 8,830 //
EL PASO COUNTY, COLORADO 09/14
TAXABLE GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2015-2017
REMARK: Aa2/Aa2 (UNDERLYING AND STATE
INTERCEPT)
Day of Sale: 09/15
GLENDALE UNION HIGH SCHOOL WEEK OF 8,435 /A+/
DISTRICT NO. 205 OF MARICOPA COUNTY 09/14
ARIZONA
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
PROJECT OF 2011 SERIES E (2015)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
SERIAL: 2019-2030
Day of Sale: 09/17
CITY OF ROME, NEW YORK WEEK OF 8,260 /A+/
GENERAL OBLIGATION BONDS 09/14
PUBLIC IMPROVEMENT REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
SERIAL: 2016-2027
REMARK: (INSURANCE EXPECTED)
SCHOOL DISTRICT OF CHELTENHAM WEEK OF 8,160 /AA-/
TOWNSHIP 09/14
MONTGOMERY COUNTY, PENNSYLVANIA
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
REMARK: **Bank Qualified**
Day of Sale: 09/16
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 7,450 Aa1/AA+/NR
RENTAL HOUSING BONDS, 2015 SERIES B 09/14
(NON-AMT) PARKVIEW VILLA
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 09/16
AMBRIDGE AREA PENNSYLVANIA SCHOOL WEEK OF 7,065 //
DISTRICT 09/14
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2026
Day of Sale: 09/14
VILLAGE OF FRANKLIN PARK, ILLINOIS WEEK OF 6,795 //
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX 09/14
DEBT CERTIFICATES
MGR: George K. Baum & Company, Denver
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: A underlying
SOUTH SHORE HARBOUR MUNICIPAL WEEK OF 6,740 /BBB+/
UTILITY DISTRICT NO. 7, TEXAS 09/14
UNLIMITED TAX BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/16
SOUTH TAHOE SUCCESSOR AGENCY WEEK OF 6,300 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 09/14
NO. 2001-1
2015 SPECIAL TAX REFUNDING BONDS
(HEAVENLY VILLAGE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/16
WEST PATTERSON FINANCING AUTHORITY WEEK OF 4,820 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 09/14
NO. 2015-1
(ARAMBEL-KDN) SPECIAL TAX BONDS
SERIES 2015
MGR: Southwest Securities, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 09/15
SPARTA, ILLINOIS WEEK OF 4,375 /AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 09/14
SERIES 2015
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/14
LOS OLIVOS ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 4,000 /A+/
DISTRICT, CALIFORNIA 09/14
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/15
TAFT UNION SCHOOL DISTRICT WEEK OF 3,500 //
CALIFORNIA CERTIFICATES OF 09/14
PARTICIPATION
MGR: George K. Baum & Company, Denver
INSURANCE: INSURED
REMARK: A Underlying
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 3,070 Aa1/AA+/NR
RENTAL HOUSING BONDS, 2015 SERIES C 09/14
(NON-AMT) (SUNWOOD VILLAGE)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 09/16
BISHOP UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,445 /A+/
CALIFORNIA 09/14
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, SERIES B
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/17
BERKELEY CITY, WEST VIRGINIA WEEK OF 2,200 //
PUBLIC SERVICE DISTRICT WATER 09/14
REFUNDING REVENUE BONDS
SERIES 2015D
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/16
BISHOP UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,140 /A+/
CALIFORNIA 09/14
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/17
LOS OLIVOS ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 2,050 /A+/
DISTRICT, CALIFORNIA 09/14
GENERAL OBLIGATION BONDS,
2006 ELECTION SERIES B
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/15
FOX VALLEY TECHNICAL COLLEGE WEEK OF 1,500 Aaa//
DISTRICT, WISCONSIN 09/14
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2015D
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2020
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE WEEK OF 1,280 Aa2/NR/NR
OF NEW YORK NYSARC INC. REVENUE 09/14
BONDS SERIES 2015B (TAXABLE)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., New York
Day of Sale: 09/16
GATEWAY TECHNICAL COLLEGE DISTRICT WEEK OF 1,000 Aaa//
WISCONSIN 09/14
RACINE, KENOSHA, AND WALWORTH
COUNTIES
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2015-2016C
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2019
Day of Sale: 09/17
BISHOP UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 500 /A+/
CALIFORNIA 09/14
GENERAL OBLIGATION BONDS,
2008 ELECTION, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/17
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Expected volume excluding daily issues: 3,050,696 (in 000's)