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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE WEEK OF 750,000 Aa1/AAA/AAA
AUTHORITY 09/21
FUTURE TAX SECURED TAX EXEMPT
SUBORDINATE BONDS
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: RETAIL ORDER PERIOD FRIDAY (9/18)
AND MONDAY (9/21)
TENTATIVE PRICING TUESDAY (9/22)
Day of Sale: 09/22
WAYNE COUNTY AIRPORT AUTHORITY, WEEK OF 550,000 //
MICHIGAN 09/21
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
REMARK: TE:17-34
AMT:17-34
Day of Sale: 09/22
BART WEEK OF 358,560 //
SAN FRANCISCO BAY AREA TRANSIT 09/21
DISTRICT, CALIFORNIA
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
REMARK: $187,630M SALES TAX REVENUE
REFUNDING
NAF/AA+/AA+ 16-34 PRICES 9/22
$170,930M GENERAL OBLIGATION
REFUNDING
Aaa/AAA/NAF 16-35 PRICES 9/24
Day of Sale: 09/24
SACRAMENTO PUBLIC FINANCING WEEK OF 274,000 /A+/A
AUTHORITY 09/21
LEASE REVENUE BONDS SERIES 2015
(GOLDEN 1 CENTER)
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
Day of Sale: 09/23
THE TOLEDO HOSPITAL TAXABLE BONDS WEEK OF 270,000 Aa3/AA/
SERIES 2015A (PROMEDICA HEALTHCARE 09/21
OBLIGATED GROUP) CORPORATE CUSIP
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/24
STATE OF MISSISSIPPI WEEK OF 200,000 A3/A+/A+
GAMING TAX REVENUE BONDS, 09/21
SERIES 2015E
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 131,930 Aa1/AA+/
AGENCY 09/21
RESIDENTIAL FINANCE PROGRAM BONDS
(NON-AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 09/23
WBRP 3.2 LEASE REVENUE BONDS WEEK OF 129,020 Aa1//
SERIES 2015A & LEASE REVENUE BONDS 09/21
2015B (TAXABLE) (WASHINGTON)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/24
READING SCHOOL DISTRICT WEEK OF 101,307 Baa2//
BERKS COUNTY, PENNSYLVANIA 09/21
GENERAL OBLIGATION BONDS & NOTES,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: Insurance Possible
Day of Sale: 09/24
COMMUNITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 91,085 Aa//
NO. 300 (CARPENTERSVILLE), KANE, 09/21
MCHENRY, COOK & DEKALB COUNTIES,
ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION REFUNDING
SCHOOL BONDS (ULT)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
REMARK: DUE: 2017-2021 AND 2023-2028
CITY OF CORPUS CHRISTI, TEXAS WEEK OF 84,960 //
CONSISTING OF: 09/21
$10,025M CERTIFICATES OF OBLIGATION
$74,935M TAX-EXEMPT GENERAL
IMPROVEMENT REFUNDING BONDS
MGR: Frost Bank, San Antonio
Day of Sale: 09/22
VALDOSTA CITY SCHOOL SYSTEM, WEEK OF 69,660 Aa1/AA+/
GEORGIA 09/21
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
REMARK: UNDERLYING RATING: AA3/A+
Day of Sale: 09/22
PITTSBURGH PARKING AUTHORITY WEEK OF 67,435 Aa3/A+/
ALLEGHENY COUNTY, PENNSYLVANIA 09/21
TAXABLE & TAX-EXEMPT REVENUE BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2015-2026
THE SCHOOL BOARD OF PALM BEACH WEEK OF 62,610 Aa3//AA-
COUNTY, FLORIDA 09/21
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2015C
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 60,000 /BBB+/
COLUMBIA COLLEGE CHICAGO 09/21
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
TAXABLE REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015B
MGR: Loop Capital Markets, New York
SERIAL: 2016-2032 TERM: 2037
REMARK: INSTITUTIONAL PRICING: 09/24
Day of Sale: 09/24
SAN BERNARDINO CCD, CALIFORNIA WEEK OF 56,000 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/21
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2031
Day of Sale: 09/22
SUMTER LANDING COMMUNITY WEEK OF 55,000 /A+/
DEVELOPMENT DISTRICT RECREATIONAL 09/21
REVENUE BONDS, FLORIDA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 09/22
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 50,525 NR/NR/BBB-
FACILITIES FINANCE CORPORATION 09/21
RETIREMENT FACILITY REVENUE BONDS,
SERIES 2015
(BARTON CREEK SENIOR LIVING CENTER,
INC., - QUERENCIA PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATING: (STABLE)
Day of Sale: 09/24
COUNTY OF LUCAS, OHIO HOSPITAL WEEK OF 50,000 Aa3/AA/
REVENUE BONDS, SERIES 2015B 09/21
(PROMEDICA HEALTHCARE OBLIGATTED
GROUP)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/24
MARYLAND HEALTH & HIGHER EDUCATION WEEK OF 49,365 //BBB
REVENUE BONDS EDENWALD ISSUE 09/21
MGR: M&T Securities, Inc., Baltimore
SERIAL: 2017-2030 TERM: 2037
Day of Sale: 09/21
COMMUNITY DEVELOPMENT WEEK OF 47,780 Aa2/NR/AA+
ADMINISTRATION 09/21
MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING AND
COMMUNITY DEVELOPMENT
HOUSING REVENUE BONDS
SERIES 2015 B (NON-AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: DUE: 10/01/2017-07/01/2057
NEW MONEY (100%)
Day of Sale: 09/22
TENNESSEE HOUSING DEVELOPMENT WEEK OF 43,070 Aa1/AA+/
AGENCY 09/21
RESIDENTIAL FINANCE PROGRAM BONDS
(AMT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 09/23
CITY OF TEMPLE, TEXAS (BELL COUNTY) WEEK OF 37,050 //
GENERAL OBLIGATION REFUNDING AND 09/21
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 09/24
PUBLIC UTILITY DISTRICT NO. 1 OF WEEK OF 37,000 //
SNOHOMISH COUNTY, WASHINGTON 09/21
GENERATION SYSTEM REVENUE BONDS
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2025-2035 TERM: 2040, 2045
Day of Sale: 09/22
SAN GABRIEL UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 37,000 Aa3//
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 09/21
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS, SERIES A AND SERIES B
(FEDERALLY TAXABLE)
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/23
DEEPHAVEN CHARTER SCHOOL, MINNESOTA WEEK OF 33,250 NR/BB+/
REVENUE BONDS 09/21
EAGLE RIDGE, SERIES 2015A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2030-2050
Day of Sale: 09/23
SAN BERNARDINO CCD, CALIFORNIA WEEK OF 28,000 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION CIB 09/21
2008 ELECTION, SERIES 2015D
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016 TERM: 2048
Day of Sale: 09/22
CITY OF TEMPLE, TEXAS (BELL COUNTY) WEEK OF 26,500 //
UTILITY SYSTEM REVENUE BONDS, 09/21
SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 09/24
MOBILE COUNTY, ALABAMA WEEK OF 26,420 Aa2/AA/
GENERAL OBLIGATION BONDS 09/21
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 09/23
DORCHESTER COUNTY, SOUTH CAROLINA WEEK OF 23,000 /AA-/
WATERWORKS AND SEWER SYSTEM 09/21 /EXP/
REVENUE REFUNDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: STRUCTURE TBA
HUDSONVILLE PUBLIC SCHOOLS, WEEK OF 21,880 /AA/
MICHIGAN 09/21
OTTAWA & ALLEGAN, MICHIGAN 2015
SCHOOL BUILDING AND SITE BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 09/22
MONTEREY PENINSULA USD, CALIFORNIA WEEK OF 20,170 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 09/21
2010 ELECTION, SERIES 2015B
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/23
UTAH STATE UNIVERSITY BOARD OF WEEK OF 18,090 /AA/
REGENTS 09/21
TAX RESEARCH REVENUE BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2017-2046
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 09/22
MERCED UNION HIGH SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 17,000 Aa3//
CALIFORNIA 09/21
ELECTION OF 2008
GENERAL OBLIGATION BONDS, SERIES D
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/24
MOORESTOWN BOARD OF EDUCATION WEEK OF 15,990 /AA/
BURLINGTON COUNTY,NEW JERSEY 09/21
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2029
ROBBINSVILLE BOARD OF EDUCATION WEEK OF 15,810 Aa3//
MERCER COUNTY, NEW JERSEY 09/21
REFUNDING SCHOOL BONDS
MGR: PNC Capital Markets LLC, Philadelphia
SERIAL: 2016-2022
REMARK: UNDERLYING RATING: A2
SCHOOL BOARD RESOURCE ACT
RANCHO CORDOVA CFD NO.2005-1, WEEK OF 14,365 NR/NR/
CALIFORNIA 09/21
SPEC TAX REVENUE BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 09/24
CITY OF SHALIMAR, FLORIDA WEEK OF 12,245 /A/
MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE 09/21
REFUNDING BONDS
TAXABLE AND TAX-EXEMPT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: TAXABLE DUE: 2016-2019
TAX-EXEMPT DUE: 2019-2045
RURAL LORAIN COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 11,400 Aa3//
OHIO 09/21
WATER RESOURCE REVENUE IMPROVEMENT
AND REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
SERIAL: 2016-2031 TERM: 2035
COMMUNITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,215 /AA+/
#205 ELMHURST, DUPAGE & COOK 09/21
COUNTIES, ILLINOIS
GENERAL OBLIGATION REFUNDING SCHOOL
BONDS (ULT)
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2018-2026
Day of Sale: 09/23
SHALER AREA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 10,000 /A+/
CALIFORNIA 09/21
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2033
INSURANCE: ASSURED GUARANTY CORPORATION
Day of Sale: 09/22
ST. CLAIRE COUNTY, ALABAMA WEEK OF 9,865 /AA-/
GENERAL OBLIGATION WARRANTS 09/21
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 09/22
MISHAWAKA 2001 SCHOOL BUILDING WEEK OF 9,515 /AA+/
CORPORATION, IN 09/21
FIRST MORTGAGE REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2016-2024
REMARK: Underlying 'A' Rating
Day of Sale: 09/23
CITY OF CLEBURNE, TEXAS WEEK OF 9,500 /AA/
COMBINATION TAX AND REVENUE 09/21
CERTIFICATES OF OBLIGATION
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/22
BARKER CYPRESS MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 9,500 /A-/
DISTRICT, TEXAS 09/21
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/21
CITY OF PHARR, TEXAS WEEK OF 9,495 //AA-
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS, 09/21
SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/23
SAN BERNARDINO CCD, CALIFORNIA WEEK OF 8,800 Aa2/AA-/
GENERAL OBLIGATION CAB 09/21
2008 ELECTION, SERIES 2015D
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2020-2040
Day of Sale: 09/22
PARADISE ISD, TEXAS WEEK OF 8,795 /AAA/
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION 09/21
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 09/23
CRANDALL INDPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,545 //
TEXAS 09/21
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: FirstSouthwest, Dallas
Day of Sale: 09/23
DENVER SCHOOL DISTRICT NO. 1, WEEK OF 8,500 Aa3//
COLORADO 09/21
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 09/22
CITY OF STRONGSVILLE, OHIO WEEK OF 7,510 Aaa//
GENERAL OBLIGATION (LIMITED TAX) 09/21
VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Huntington Investment Company, Columbus
SERIAL: 2015-2026
CITY OF WOODRUFF, SOUTH CAROLINA WEEK OF 6,545 MIG 1//
SEWER SYSTEM REVENUE 09/21
BOND ANTICIPATION NOTES
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 09/22
WILLOUGHBY EASTLAKE CSD, OHIO WEEK OF 5,575 A1/AA/
BOE CERTIFICATES OF PARTICIPATION 09/21
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2040
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 09/23
HUNTER-TANNERSVILLE CENTRAL WEEK OF 5,460 NR/UR/
SCHOOL DISTRICT, NEW YORK 09/21
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2024
Day of Sale: 09/22
CITY OF PHARR, TEXAS WEEK OF 4,480 //AA-
COMBINATION TAX & INTERNATIONAL 09/21
BRIDGE REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/23
LAKE ELSINORE UNIFIED SCHOOL WEEK OF 4,300 //
DISTRICT, CALIFORNIA 09/21
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO.
2013-2 SERIES 2015
SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 09/24
VFILLAGE OF PENN YAN, NEW YORK WEEK OF 3,525 NR/UR/
**********BANK QUALIFIED********** 09/21
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 09/24
COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY WEEK OF 2,945 //
OF THE VILLAGE OF NORTH FOND DU LAC 09/21
WISCONSIN
(FOND DU LAC COUNTY)
REDEVELOPMENT LEASE REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 09/21
JAMUL DULZURA SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 2,645 /AA/
CALIFORNIA 09/21
GENERAL OBLIGATION BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
Day of Sale: 09/23
TOWN OF EAST HAVEN, CONNECTICUT WEEK OF 2,500 /SP-1/
BOND ANTICIPATION NOTES 09/21
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
TERM: 2016
Day of Sale: 09/22
POTTAWATOMIE COUNTY, KANSAS WEEK OF 1,330 NR/AA-/
GENERAL OBLIGATION BONDS 09/21
SERIES 2015-A
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2035
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 09/24
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Expected volume excluding daily issues: 4,098,022 (in 000's)