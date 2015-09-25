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ISSUE/SENIOR MANAGER SALE (IN 000) MDY/S&P/FTCH
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STATE OF CONNECTICUT WEEK OF 840,000 //
SPECIAL TAX OBLIGATION BONDS 09/28
TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE
PURPOSES
2015 SERIES A & 2015 SERIES B
(REFUNDING)
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 09/30/2015
Day of Sale: 09/28
MIAMI-DADE COUNTY EDUCATIONAL WEEK OF 650,000 A3/A-/
FACILITIES AUTHORITY 09/28
$400,000M REVENUE AND REVENUE
REFUNDING BONDS
SERIES 2015A (UNIVERSITY OF MIAMI
ISSUE)
$250,000M REVENUE AND REVENUE
REFUNDING BONDS, SERIES 2015B
(UNIVERSITY OF MIAMI ISSUE)
(TAXABLE)
MGR: Barclays Capital Inc., New York
Day of Sale: 09/30
STATE PUBLIC WORKS BOARD OF THE WEEK OF 551,600 A1/A+/A
STATE OF CALIFORNIA 09/28
LEASE REVENUE REFUNDING BONDS
2015 SERIES F & 2015 SERIES G
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: ROP: 09/29/2015
Day of Sale: 09/28
MASSACHUSETS BAY TRANSPORTATION WEEK OF 332,100 Aa2/AA+/
AUTHORITY 09/28
SENIOR SALES TAX BONDS,
2015 SERIES A AND 2015 SERIES B
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 09/30
BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY WEEK OF 221,585 Aa2//AA
OF NORTH TEXAS SYSTEM 09/28
$148,390M REVENUE FINANCING SYSTEM
REFUNDING AND IMPROVEMENT BONDS,
SERIES 2015A
$73,195M REVENUE FINANCING SYSTEM
REFUNDING BONDS,
TAXABLE SERIES 2015B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
REMARK: ROP - 09/29/2015
Day of Sale: 09/30
GREATER ORLANDO AVIATION AUTHORITY WEEK OF 215,155 Aa3/AA-/AA-
FLORIDA 09/28
AIRPORT FACILITIES REVENUE BONDS,
SERIES 2015A (AMT)
OF THE CITY OF ORLANDO, FLORIDA
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 09/30
SACRAMENTO CITY FINANCING WEEK OF 183,530 A2/AA/
AUTHORITY 09/28
2015 REFUNDING REVENUE BONDS
(MASTER LEASE PROGRAM FACILITIES)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
REMARK: UNDERLYING RATING: A+
(INSURED BONDS)
CONTRA COSTA TRANSPORTATION WEEK OF 180,000 /AA+/AAA
AUTHORITY SALES TAX REVENUE & 09/28
REFUNDING
CALIFORNIA
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 10/01
SAN DIEGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 154,225 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 09/28
(DEDICATED UNLIMITED AD VALOREM
PROPERTY TAX BONDS)
TAXABLE SERIES D & TAX-EXEMPT
SERIES E
MGR: Goldman, Sachs & Co., New York
REMARK: RATINGS: SERIES D (ST) MIG 1//
SERIES E (LT) AA3//
Day of Sale: 09/30
SAN JOAQUIN DELTA COMMUNITY WEEK OF 140,000 Aa2//AA-
COLLEGE DISTRICT 09/28
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
SERIES A (2015 CROSSOVER) AND
SERIES B
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 09/30
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 130,000 Aa3/A+/AA-
FINANCING AUTHORITY 09/28 EXP/EXP/EXP
UPMC REVENUE BONDS, SERIES 2015B
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2045
Day of Sale: 10/01
ENERGY NORTHWEST WEEK OF 110,000 Aa1/AA-/AA
PROJECT 1 ELECTRIC REVENUE 09/28
REFUNDING BONDS,
COLUMBIA GENERATING STATION
ELECTRIC REVENUE REFUNDING BONDS,
PROJECT 3 ELECTRIC REVENUE
REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 09/29
KENTUCKY ASSET/LIABILITY WEEK OF 106,000 A2/AA/A+
COMMISSION PROJECT NOTES FEDERAL 09/28
HIGHWAY TRUST FUND
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2027
Day of Sale: 09/30
COLORADO HEALTH FACILITIES WEEK OF 100,000 /A/
AUTHORITY 09/28
VAIL VALLEY MEDICAL CENTER REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2021-2030 TERM: 2035, 2039, 2045
Day of Sale: 10/01
SOUTHERN MINNESOTA MUNICIPAL WEEK OF 93,320 A1/A+/A+
POWER AGENCY 09/28
POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS,
SERIES 2015A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
RIVERSIDE COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 88,000 MIG 1//F1+
TEETER OBLIGATION NOTES 09/28
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
TERM: 2016
Day of Sale: 09/29
WYANDOTTE COUNTY/KANSAS CITY, WEEK OF 73,500 NR/NR/
KANSAS 09/28
UNIFIED GOVERNMENT SALES TAX
SPECIAL OBLIGATION REVENUE
(VACATION VILLAGE PROJECT AREAS
1 AND 2A), SERIES 2015A
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/29
MAINE MUNICIPAL BOND BANK WEEK OF 70,000 Aa2/AA+/
2015 SERIES C BONDS & 2015 SERIES D 09/28
REFUNDING BONDS
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 09/28/2015
Day of Sale: 09/29
RAPPAHANNOCK REGIONAL JAIL WEEK OF 60,120 Aa2//
AUTHORITY, VIRGINIA 09/28
REGIONAL JAIL FACILITY REVENUE AND
REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2017-2036
Day of Sale: 09/29
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 60,000 /BBB+/
COLUMBIA COLLEGE CHICAGO 09/28
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015A
TAXABLE REVENUE REFUNDING BONDS
SERIES 2015B
MGR: Loop Capital Markets, New York
REMARK: TAX-EXEMPT: 2021-2037
TAXABLE: 2013-2021
Day of Sale: 09/29
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 57,085 NR/NR/BB+
REVENUE BONDS, SERIES 2015 09/28
(PLYMOUTH PLACE, INCORPORATED)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATING: (STABLE)
Day of Sale: 10/01
COUNTY OF ERIE GENERAL OBLIGATION WEEK OF 57,000 /AA-/A+
PUBLIC IMPROVEMENT, REFUNDING & 09/28
SEWER DISTRICT
NEW YORK
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 09/29
KING COUNTY PUBLIC HOSPITAL WEEK OF 55,000 //
DISTRICT NO. 2 LTGO 09/28
EVERGREEN HEALTH SERIES 2015
WASHINGTON
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 10/01
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 50,525 NR/NR/BBB-
FACILITIES FINANCE CORPORATION 09/28
RETIREMENT FACILITY REVENUE BONDS
SERIES 2015
(BARTON CREEK SENIOR LIVING CENTER,
INC. - QUERENCIA PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATINGS STABLE
Day of Sale: 09/29
SEDGWICK UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 43,420 NR/A+/
NO. 262 GENERAL OBLIGATION 09/28
REFUNDING BONDS SERIES 2015
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2033
Day of Sale: 10/01
VISTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 40,000 Aa2//
CALIFORNIA 09/28
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
Day of Sale: 09/30
STATE OF WASHINGTON WEEK OF 39,000 Aa1/AA+/AA+
VARIOUS PURPOSE GENERAL OBLIGATION 09/28
BONDS-SERIES 2016A-2 (GREEN BONDS)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, Chicago
Day of Sale: 09/28
HARBOR DEPARTMENT OF THE WEEK OF 38,870 Aa2/AA/AA
CITY OF LOS ANGELES 09/28
REFUNDING REVENUE BONDS
2015 SERIES A (NON-AMT)
MGR: Siebert Brandford Shank & Co., Oakland
Day of Sale: 09/30
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES WEEK OF 33,400 /AA-/
FINANCING AUTHORITY 09/28
INSURED REVENUE BONDS
(CALIFORNIA-NEVADA METHODIST HOMES)
SERIES 2015
MGR: Cain Brothers, New York
REMARK: SERIALS AND TERMS TO 2045
Day of Sale: 10/01
SCAGO EDUCATIONAL FACILITIES WEEK OF 32,000 Baa1/A-/
CORPORATION FOR SUMTER COUNTY 09/28
SCHOOL DISTRICT NO. 17
INSTALLMENT PURCHASE REFUNDING
REVENUE BONDS
(SUMTER SCHOOL DISTRICT,
SOUTH CAROLINA PROJECT) -
SERIES 2015
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
Day of Sale: 10/01
VALLIVUE SCHOOL DISTRICT NO. 139 WEEK OF 31,230 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 09/28
$28MM SERIES 2015A
$3,230M SERIES 2015B
IDAHO
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/30
UTAH INFRASTRUCTURE AGENCY WEEK OF 24,295 A2/AA/
TELECOMMUNICATIONS AND FRANCHISE 09/28
TAX REVENUE BONDS
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2016-2040
Day of Sale: 09/30
NORTHEASTERN METROPOLITAN WEEK OF 21,200 A1/NR/NR
INTERMEDIATE SCHOOL DISTRICT NO. 09/28
916, STATE OF MINNESOTA
CERTIFICATES OF PARTICIPATION,
SERIES 2015A
MGR: BMO Capital Markets GKST, Inc., Chicago
SERIAL: 2019-2036
Day of Sale: 09/30
CHESHIRE COUNTY GENERAL OBLIGATION WEEK OF 17,465 Aa2//
REFUNDING BONDS SERIES 2015 09/28
NEW HAMPSHIRE
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2027
Day of Sale: 09/30
SCHOOL BOARD OF COLUMBIA COUNTY WEEK OF 17,000 /AA/
FLORIDA MASTER LEASE REFUNDING 09/28
CERTIFICATES OF PARTICIPATION
MGR: Citigroup Global Markets Inc, New York
SERIAL: 2016-2032
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
REMARK: UL: /A-/
Day of Sale: 10/01
RANCHO CORDOVA COMMUNITY FACILITIES WEEK OF 14,365 NR/NR/
DISTRICT NO. 2005-1 SPECIAL TAX 09/28
SERIES 2015
CALIFORNIA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2045
Day of Sale: 09/30
CITY OF SHALIMAR, FLORIDA WEEK OF 12,245 /A/
MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE 09/28
REFUNDING BONDS
SERIES 2015 A-1 (TAX-EXEMPT)
SSERIES 2015 A-2 (TAXABLE)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: TAX EXEMPT DUE: 2019-2045
TAXABLE DUE: 2016-2019
Day of Sale: 09/30
SCHODACK CENTRAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 11,880 //
REFUNDING REVENUE BONDS SERIES 2015 09/28
NEW YORK
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/30
RURAL LORAIN COUNTY WATER AUTHORITY WEEK OF 11,400 Aa3//
OHIO 09/28
WATER RESOURCE REVENUE IMPROVEMENT
AND REFUNDING BONDS, 2015
MGR: City Securities Corp., Indianapolis
REMARK: DUE 4/16-10-35
Day of Sale: 09/28
WYANDOTTE COUNTY/KANSAS CITY, WEEK OF 11,155 NR/NR/
KANSAS 09/28
UNIFIED GOVERNMENT SALES TAX
SPECIAL OBLIGATION
(VACATION VILLAGE PROJECT AREA
1 AND 2A) SUBORDINATE LIEN
SERIES 2015B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 09/29
HOUSING FINANCE AUTHORITY OF WEEK OF 10,750 NR/AA+/NR
PLAM BEACH COUNTY, FLORIDA 09/28
MULTIFAMILY HOUSING REVENUE BONDS,
SERIES 2015
(PAUL LAURENCE DUNBAR SENIOR
COMPLEX)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/01
CAMDEN COUNTY PUBLIC WATER SUPPLY WEEK OF 9,165 NR//
DISTRICT NO. 4 CERTIFICATES OF 09/28
PARTICIPATION SERIES 2015
MISSOURI
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/30
CITY OF KILLEEN, TEXAS WEEK OF 8,920 Aa//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/28
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2017-2034
Day of Sale: 09/28
LORAIN COUNTY, OHIO WEEK OF 8,835 Aa2//
VARIOUS PURPOSE REFUNDING BONDS 09/28
**********BANK QUALIFIED*********
MGR: Ross, Sinclaire & Associates, LLC, Cincinnati
SERIAL: 2015-2039
Day of Sale: 09/29
COMMUNITY UNIFIED SCHOOL DISTRICT WEEK OF 8,800 A//
NO. 60 WAUKEGAN, LAKE COUNTY 09/28
SERIES 2015A
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: William Blair & Company, L.L.C., Chicago
SERIAL: 2026-2028
Day of Sale: 09/29
SOLVANG ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 7,000 /A+/
(SANTA BARBARA COUNTY, CALIFORNIA) 09/28
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
Day of Sale: 10/01
GLEN FALLS CITY SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 6,915 UR/NR/
NEW YORK 09/28
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 10/01
VALLEY MILLS INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 6,855 NR/AAA/NR
DISTRICT (BOSQUE, MCLENNAN AND 09/28
CORYELL COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
CITY OF PRINCETON, TEXAS WEEK OF 6,505 /A+/
(COLLIN COUNTY) 09/28
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2038
Day of Sale: 09/28
GREENSBURG SALEM SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,350 //
WESTMORELAND COUNTY, PENNSYLVANIA 09/28
GENERAL OBLIGATION BONDS,
SERIES A OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 09/30
JOHNSTOWN CITY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 6,325 //
REFUNDING BONDS SERIES 2015 09/28
NEW YORK
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
Day of Sale: 09/29
CITY OF WILLS POINT, TEXAS WEEK OF 5,220 /A+/
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 09/28
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Dallas
SERIAL: 2016-2030
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 09/29
BARTON COUNTY COMMUNITY COLLEGE WEEK OF 4,725 NR/A+/
REFUNDING CERTIFICATES OF 09/28
PARTICIPATION SERIES 2015
KANSAS
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2036
Day of Sale: 09/30
CINCO SOUTHWEST MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 4,360 A2//
DISTRICT NO. 4, TEXAS 09/28
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: SAMCO Capital Markets, Dallas
Day of Sale: 09/28
PAOLI BUILDING CORPORATION WEEK OF 4,235 NR/A+/
FIRST MORTGAGE REFUNDING REVENUE 09/28
SERIES 2015
INDIANA
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2032
Day of Sale: 09/29
MCDONOUGH URBAN REDEVELOPMENT WEEK OF 4,235 A1//
AGENCY, GEORGIA 09/28
REVENUE BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., Atlanta
SERIAL: 2017-2038
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 10/01
CITY OF HOWELL WEEK OF 3,460 //
COUNTY OF LIVINGSTON, STATE OF 09/28
MICHIGAN
2015 CAPITAL IMPROVEMENT AND
REFUNDING BONDS
(LIMITED TAX GENERAL OBLIGATION)
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2029
Day of Sale: 10/02
CITY OF HARRISON, OHIO WEEK OF 3,210 A3/AA/
GENERAL OBLIGATION, SERIES 2015 09/28
VARIOUS PURPOSE IMPROVEMENT AND
REFUNDING BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
SERIAL: 2015-2034
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 09/30
MOUNTAIN LAKES BOROUGH BOARD OF WEEK OF 3,190 NR/AA+/
EDUCATION, NEW JERSEY 09/28
**********BANK QUALIFIED**********]
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2023
Day of Sale: 09/30
CITY OF TRUMANN, ARKANSAS WEEK OF 3,125 //
SALES & USE TAX REFUNDING AND 09/28
IMPROVEMENT BONDS, SERIES 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Stephens Inc., Little Rock
TERM: 2018, 2021, 2025, 2031
CHAMBERS COUNTY MUNICIPAL UTILITY WEEK OF 3,025 NR/AA/NR
DISTRICT NO. 1 (A POLITICAL 09/28
SUBDIVISION OF THE STATE OF TEXAS
LOCATED WITHIN CHAMBERS COUNTY,
TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 09/30
ST. MARY'S MUNICIPAL AUTHORITY WEEK OF 2,875 //
ELK COUNTY, PENNSYLVANIA 09/28
GUARANTEED SEWER REVENUE BONDS,
SERIES OF 2015
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Janney Montgomery Scott LLC, Philadelphia
Day of Sale: 09/29
TOWN OF DEWITT LOCAL DEVELOPMENT WEEK OF 2,870 NR/AA-/
CORPORATION, NEW YORK 09/28
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Roosevelt & Cross, Inc., New York
SERIAL: 2016-2026
Day of Sale: 09/29
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 2,705 //
COOK COUNTY, MINNESOTA 09/28
(COOK COUNTY PUBLIC SCHOOLS)
GENERAL OBLIGATION CROSSOVER
REFUNDING BONDS, SERIES 2015C
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
PERRIN-WHITT CONSOLIDATED WEEK OF 2,540 NR/AAA/NR
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 09/28
(JACK, PARKER AND PALO PINTO
COUNTIES, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, Dallas
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 09/29
BUFFALO GROVE PARK DISTRICT WEEK OF 1,865 /AAA/
(LAKE & COOK COUNTIES), ILLINOIS 09/28
GENERAL OBLIGATION PARK BONDS
(ALTERNATE REVENUE SOURCE)
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2016-2021
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 09/28
BRUSH SCHOOL DISTRICT NO. RE-2J, WEEK OF 1,800 //
COLORADO 09/28
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: George K. Baum & Company, Denver
REMARK: STATE INTERCEPT: MOODY'S AA2
Day of Sale: 09/30
BUFFALO GROVE PARK DISTRICT WEEK OF 1,490 /AAA/
(LAKE & COOK COUNTIES), ILLINOIS 09/28
GENERAL OBLIGATION LIMITED TAX
PARK BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Chicago
SERIAL: 2020-2023
REMARK: Bank Qualified
Day of Sale: 09/28
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Expected volume excluding daily issues: 5,119,020 (in 000's)
(Reporting By Karen Pierog)