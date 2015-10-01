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PORT AUTHORITY OF NEW YORK/ WEEK OF 2,000,000 Aa3/AA-/AA-
NEW JERSEY REVENUE BONDS 10/05
CONSISTING OF:
$1,200,000M NON-AMT
$ 300,000M AMT
$ 500,000M TAXABLE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
Day of Sale: 10/08
CITY OF CHICAGO, CHIGAGO O'HARE WEEK OF 1,951,265 NR/A/A-
INTERNATIONAL AIRPORT GENERAL 10/05
AIRPORT SENIOR LIEN REVENUE BONDS
$480,355M SERIES 2015A AMT
$1,141,470 SERIES 2015B NON AMT
$205,510M SERIES 2015C AMT
$124,030M SEIRES 2015D NON AMT
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2046
REMARK: KROLL: A+
Day of Sale: 10/07
STATE OF CALIFORNIA VETERANS WEEK OF 445,000 Aa2/AA/AA-
VETERANS GENERAL OBLIGATION BONDS, 10/05
SERIES CK, CL, & CM (AMT)
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 10/07
Day of Sale: 10/08
DISTRICT OF COLUMBIA WEEK OF 350,000 Aa3/AA/AA-
WATER AND SEWER AUTHORITY 10/05
PUBLIC UTILITY SUBORDINATE LIEN
REVENUE BONDS, SERIES 2015 A
(GREEN BONDS) & B
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 10/05
Day of Sale: 10/06
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE/ECONOMIC WEEK OF 349,000 Aa2/A/
DEVELOPMENT 10/05
ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS/
SCIENCES
CONSISTING OF:
$221,000N TAX-EXEMPT FIXED RATE
$128,000M FRN
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
REMARK: TAX-EXEMPT DUE: 2020-2035; 2040 AND
2045
FRN DUE: 11/01/2020
CITY OF CHICAGO WEEK OF 332,230 //
SECOND LIEN WASTEWATER TRANSMISSION 10/05
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2008C
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 10/14
SPRING BRANCH, TEXAS WEEK OF 217,810 Aa1/AA-/
INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT TAX 10/05
REFUNDING GENERAL OBLIGATION BONDS
CONSISTING OF:
$ 66,435M LIMITED TAX REFUNDING
$151,375M UNLIMITED TAX REFUNDING
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2038
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
Day of Sale: 10/06
PUBLIC UTILITY DISTRICT NO 2 OF WEEK OF 177,875 Aa3/AA/AA
GRANT COUNTY WASHINGTON PRIEST 10/05
RAPIDS HYDROELECTRIC PROJECT
REVENUE AND REFUNDING BONDS 2015
$70,455M SERIES A NON AMT
$17,420M SERIES B AMT
$9MM SERIES M TAXABLE NEW CLEAN
RENEWABLE ENERGY BONDS
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2017-2043
REMARK: ROP: 10/5
Day of Sale: 10/06
NASSAU COUNTY INTERIM FINANCE WEEK OF 118,000 /AAA/AAA
AUTHORITY 10/05
SALES TAX SECURED REFUNDING BONDS
SERIES 2015A
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: ROP: 10/06
Day of Sale: 10/07
CITY OF CHICAGO WEEK OF 106,795 //
SECOND LIEN WASTEWATER TRANSMISSION 10/05
REVENUE BONDS, SERIES 2015
(TAXABLE)
MGR: Ramirez & Co., Inc., New York
Day of Sale: 10/14
INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY OF WEEK OF 105,000 A2/A-/NA
WISE COUNTY SOLID WASTE & SEWERAGE 10/05
DISPOSAL REVENUE BONDS (VIRGINIA
ELECTRIC AND POWER COMPANY PROJECT)
SERIES 2010A NON AMT)
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
REMARK: DUE: 2020
Day of Sale: 10/06
SOUTHERN MINNESOTA MUNICIPAL POWER WEEK OF 93,320 A1/A+/A+
AGENCY 10/05
POWER SUPPLY SYSTEM REVENUE BONDS,
SERIES 2015 A
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
ORANGE COUNTY, CALIFORNIA WEEK OF 90,925 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 10/05
NO. 2015-1, SERIES A
(VILLAGE OF ESENCIA)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/08
SAN MATEO-FOSTER CITY SCHOOL WEEK OF 60,000 Aa1/AA/
DISTRICT 10/05
(SAN MATEO COUNTY, CALIFORNIA)
GENERAL OBLIGATION BONDS,
ELECTION OF 2008, SERIES D
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/08
ILLINOIS FINANCE AUTHORITY WEEK OF 57,075 NR/NR/BB+
REVENUE BONDS SERIES 2015 10/05
PLYMOUTH PLACE INCORPORATED
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATINGS: STABLE
Day of Sale: 10/07
MINNESOTA HOUSING FINANCE AGENCY WEEK OF 52,442 Aaa/NR/NR
HOMEOWNERSHIP FINANCE BONDS, 10/05
2015 SERIES D (NON-AMT)
GNMA AND FNMA PASS-THROUGH PROGRAM)
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/08
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION WEEK OF 50,525 NR/NR/BBB-
FACILITIES FINANCE CORPORATION 10/05
RETIREMENT FACILITY REVENUE BONDS
SERIES 2015 (BARTON CREEK SENIOR
LIVING CENTER, INC. - QUERENCIA
PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
REMARK: RATINGS: STABLE
Day of Sale: 10/05
KENTUCKY ECONOMIC DEVELOPMENT WEEK OF 48,415 NR/NR/
FINANCE AUTHORITY 10/05
HEALTHCARE FACILITIES REVENUE AND
REVENUE REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
(ROSEDALE GREEN PROJECT)
MGR: Ziegler, Chicago
Day of Sale: 10/08
MILWAUKEE METROPOLITAN SEWERAGE WEEK OF 47,530 Aa1/AA+/AAA
DISTRICT GENERAL OBLIGATION 10/05
SEWERAGE SYSTEM REFUNDING BONDS
SERIES 2015C, WISCONSIN
MGR: J.P. Morgan Securities LLC, New York
SERIAL: 2016-2028
Day of Sale: 10/06
MANSFIELD INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 46,425 Aa2//
DISTRICT 10/05
MGR: BOSC, Inc., Richardson
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UNDERLYING RATING: AA
MAINE MUNI BOND BANK WEEK OF 45,515 /AA/AA-
"TRANSCAP PROGRAM" REFUNDING 10/05
REVENUE
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, New York
SERIAL: 2019-2024
REMARK: ROP: 10/05/2015
Day of Sale: 10/06
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD WEEK OF 44,960 NR/NR/
INFRASTRUCTURE FACILITIES REFUNDING 10/05
REVENUE (INDEPENDENCE, MISSOURI-
CRACKERNECK CREEK PROJECT)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/06
SEDGWICK, KANSAS WEEK OF 43,420 NR/A+/
UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 262 10/05
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2033
Day of Sale: 10/07
LAKE ORION COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 39,310 /AA-/
MICHIGAN 10/05
2016 REFUNDING BONDS, (GENERAL
OBLIGATION-UNLIMITED TAX)
(DELAYED DELIVERY)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 10/07
LAKE ORION COMMUNITY SCHOOLS, WEEK OF 37,460 /AA-/
MICHIGAN, OAKLAND COUNTY, TAXABLE 10/05
REFUNDING BONDS, SERIES B
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 10/07
MARYLAND HEALTH AND HIGHER WEEK OF 34,905 Aaa//
EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 10/05
TAXABLE SPECIAL OBLIGATION BONDS
THE JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM
ISSUE, SERIES 2015D
MGR: Jefferies LLC, New York
REETH-PUFFER SCHOOLS, MICHIGAN WEEK OF 32,295 Aa1//
COUNTY OF MUSKEGON, 2015 REFUNDING 10/05
BONDS
CONSISTING OF:
$ 5,485M - SERIES A
$27,810M - SERIES --TAXABLE
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
REMARK: (QSBLF)
Day of Sale: 10/08
DAYTON-MONTGOMERY COUNTY, OHIO WEEK OF 31,930 NR/NR/
PORT AUTHORITY REVENUE BONDS 10/05
STORYPOINT TROY SERIES 2015-1
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2025-2050
Day of Sale: 10/07
IDAHO HOUSING & FINANCE ASSOCIATION WEEK OF 30,000 NR/NR/
TAX-EXEMPT MORTGAGE-BACKED 10/05
SECURITIES (TEMS)
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/08
STATE OF VERMONT WEEK OF 29,545 Aaa/AA+/AAA
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/05
2015 SERIES A
(VERMONT CITIZEN BONDS)
(GREEN BONDS)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 29,420 //
INFRASTRUCTURE AND STATE MORAL 10/05
OBLIGATION REVENUE BONDS
(VIRGINIA POOLED FINANCING PROGRAM)
SERIES 2015C
CONSISTING OF:
$20,320M INFRASTRUCTURE REVENUE
BONDS
$ 9,100M STATE MORAL OBLIGATION
REVENUE BONDS
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
Day of Sale: 10/07
VIRGINIA RESOURCES AUTHORITY WEEK OF 29,000 //
INFRASTRUCTURE REVENUE BONDS 10/05
SERIES 2015C
STATE MORAL REVENUE BONDS
SERIES 2015C
MGR: Bank of America Merrill Lynch, New York
REMARK: INFRASTRUCTURE RATINGS: AAA/AAA/-
STATE MORAL RATINGS: AA2/AA/-
Day of Sale: 10/07
NEW YORK STATE HOUSING FINANCE WEEK OF 26,060 Aa2//
AGENCY 10/05
AFFORDABLE HOUSING REVENUE BONDS
SERIES 2015D (NON-AMT)
MGR: Morgan Stanley & Co. LLC, New York
CITY OF APPLETON, WISCONSIN WEEK OF 21,360 //
WATER SYSTEM REVENUE REFUNDING BOND 10/05
SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2035
Day of Sale: 10/07
WYLIE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT WEEK OF 20,260 Aaa//
(COLLIN COUNTY, TEXAS) 10/05
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
SERIES 2015C
MGR: Hutchinson, Shockey, Erley & Co., Chicago
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: UL: Aa2
MANAGEMENT GROUP:
William Blair & Company, L.L.C. - Chicago
HARRIS-MONTGOMERY COUNTIES, TEXAS WEEK OF 16,380 Aa3//
MUNICIPAL UTILITY DISTRICT 10/05
UNLIMITED TAX REFUNDING GENERAL
OBLIGATION BONDS
MGR: Wells Fargo Securities (trade name for Wells Fargo, Charlotte
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 10/06
COMPTON COMMUNITY COLLEGE DISTRICT WEEK OF 15,000 Aa2/A+/
(LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA) 10/05
2015 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/06
NEW JERSEY HOUSING AND MORTGAGE WEEK OF 14,500 Aaa/NR/NR
FINANCE AGENCY 10/05
MULTIFAMILY CONDUIT REVENUE BONDS
(HOLLYBUSH GARDENS PROJECT),
SERIES 2015 S
MGR: RBC Capital Markets, Chicago
Day of Sale: 10/06
RNR SCHOOL FIINANCING AUTHORITY WEEK OF 14,300 /A/
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT 10/05
NO. 92-1 SUBORDINATE SPECIAL TAX
BONDS 2015B ROSEDALE PROJECT
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/06
EAST POINT, GEORGIA WEEK OF 13,980 /BBB+/
TAX ALLOCATION DISTRICT REFUNDING 10/05
BONDS (CAMP CREEK PROJECT)
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 10/06
MONMOUTH COUNTY IMPROVEMENT WEEK OF 13,800 Aaa/AAA/AAA
AUTHORITY, NEW JERSEY 10/05
CAPITAL EQUIPMENT POOLED LEASE
REVENUE BONDS, SERIES 2015
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 10/08
ARKANSAS DEVELOPMENT FINANCE WEEK OF 13,700 NR/A+/NR
AUTHORITY 10/05
TAXABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
REVENUE BONDS
(ADFA/AEDC GUARANTY PROGRAMS)
SERIES 2015
MGR: Stephens Inc., Little Rock
SERIAL: 2017-2025 TERM: 2030
Day of Sale: 10/06
NORTHRIDGE LOCAL SCHOOL DISTRICT WEEK OF 13,680 Aa2//
COUNTY OF MONTGOMERY, OHIO 10/05
SCHOOL IMPROVEMENT BONDS,
SERIES 2015
MGR: RBC Capital Markets, New York
Day of Sale: 10/07
CITY OF CHINO, CALIFORNIA WEEK OF 13,500 //
COMMUNITY FACILITIES DISTRICT NO. 10/05
2003-3 (LEWIS PROJECT) 1AQ-6
2015 SPECIAL TAX BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
Day of Sale: 10/07
ARAPAHOE COUNTY, COLORADO WEEK OF 12,996 Aa1//
SCHOOL DISTRICT NO. 6 (LITTLETON) 10/05
GENERAL OBLIGATION BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: TAX-EXEMPT CURRENT INTEREST AND
CAPITAL APPRECIATION BONDS
SHALIMAR, FLORIDA WEEK OF 12,145 /A/
MULTI-FAMILY HOUSING REVENUE BONDS 10/05
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., Denver
REMARK: TAX-EXEMPT: SERIALS & TERMS
TAXABLE DUE: 2016-2019
Day of Sale: 10/05
CHINO HILLS, CALIFORNIA WEEK OF 10,820 /BBB/
FINANCE AUTHORITY SPECIAL TAX 10/05
REFUNDING SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2016-2034
Day of Sale: 10/08
PENNSBURY SCHOOL DISTRICT WEEK OF 9,995 Aa2//
BUCKS COUNTY PENNSYLVANIA 10/05
GENERAL OBLIGATION BONDS
SERIES OF 2015 BANK QUALIFIED
MGR: RBC Capital Markets, Philadelphia
REMARK: 2/1/16, 8/1/2016- 29
Day of Sale: 10/07
MOUNTAIN VIEW WHISMAN SCHOOL WEEK OF 9,895 /AA/
DISTRICT 10/05
(SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA)
2016 GENERAL OBLIGATION REFUNDING
BONDS
MGR: RBC Capital Markets, New York
REMARK: (DELAYED DELIVERY)
Day of Sale: 10/07
DELANO UNION ELEMENTARY SCHOOL WEEK OF 9,635 /A/
DISTRICT, CALIFORNIA 10/05
REFUNDING OF ELECTION OF 2000,
SERIES F AND G BONDS
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., San Francisco.
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 10/06
CITY OF APPLETON, WISCONSIN WEEK OF 9,335 //
STORM WATER SYSTEM REVENUE 10/05
REFUNDING BONDS, SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2035
Day of Sale: 10/07
CAMDEN COUNTY, MISSOURI WEEK OF 9,165 NR//
PUBLIC WATER SUPPLY DISTRICT NO. 4 10/05
CERTIFICATE OF PARTICIPATION
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2019-2045
Day of Sale: 10/07
HAMILTON LOCAL SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 9,140 /AA/
OHIO 10/05
UNLIMITED TAX GENERAL OBLIGATION
BONDS
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: KeyBanc Capital Markets, Cleveland
SERIAL: 2015-2028
REMARK: UNDERLYING RATING: AA-
OHIO SD CREDIT ENHANCEMENT
Day of Sale: 10/05
ASHLAND, KANSAS WEEK OF 9,000 NR/BBB+/
PUBLIC BUILDING COMMISSION 10/05
REVENUE BONDS SERIES 2015
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
SERIAL: 2018-2035
Day of Sale: 10/06
BELTON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT, WEEK OF 8,660 /AAA/
TEXAS 10/05
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
INSURANCE: PERMANENT SCHOOL FUND GUARANTEE PROGRAM
REMARK: Underlying AA- Rating
Day of Sale: 10/08
MON VALLEY PENNSYLVANIA AUTHORITY WEEK OF 7,700 //
REVENUE BONDS 10/05
**********BANK QUALIFIED**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2016-2036
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 10/08
CITY OF APPLETON, WISCONSIN WEEK OF 5,830 //
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES 10/05
SERIES 2015
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2017-2025
Day of Sale: 10/07
CITY OF HATTTIESBURG, MISSISSIPPI WEEK OF 5,365 Aa3//
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS 10/05
MGR: Raymond James & Associates, Inc., St. Petersburg
Day of Sale: 10/06
CITY OF ROCK ISLAND WEEK OF 4,285 //
ROCK ISLAND COUNTY, ILLINOIS 10/05
GENERAL OBLIGATION REFUNDING BONDS
SERIES 2015B
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2026
WESTERN TECHNICAL COLLEGE DISTRICT, WEEK OF 3,940 //
WISCONSIN 10/05
GENERAL OBLIGATION PROMISSORY NOTES
SERIES 2015D
MGR: Robert W. Baird & Co., Inc., Milwaukee
SERIAL: 2016-2025
Day of Sale: 10/06
CITY OF DUQUESNE, PENNSYLVANIA WEEK OF 3,585 //
GENERAL OBLIGATION BONDS 10/05
**********TAXABLE**********
MGR: Boenning & Scattergood, Inc., Conshohocken
SERIAL: 2015-2022
INSURANCE: BUILD AMERICA MUTUAL ASSURANCE
Day of Sale: 10/07
TORNILLO INDEPENDENT SCHOOL WEEK OF 3,015 //
DISTRICT 10/05
(EL PASO COUNTY, TEXAS)
UNLIMITED TAX REFUNDING BONDS,
SERIES 2015
MGR: Estrada Hinojosa & Company, Dallas
SERIAL: 2016-2031
REMARK: SERIES A PSF
SERIES B (A EXPECTED)
Day of Sale: 10/06
MISSOURI DEVELOPMENT FINANCE BOARD, WEEK OF 2,000 NR/NR/
INFRASTRUCTURE FACILITIES REVENUE 10/05
(INDEPENDENCE, MISSOURI-CRACKERNECK
PROJECT), SERIES D
MGR: Stifel, Nicolaus & Company, Inc., St. Louis
Day of Sale: 10/06
DAYTON-MONTGOMERY COUNTY, OHIO WEEK OF 1,050 NR/NR/
PORT AUTHORITY REVENUE BOND 10/05
STORYPOINT TROY SERIES 2015-2
MGR: Piper Jaffray, Minneapolis
TERM: 2027
Day of Sale: 10/07
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Expected volume excluding daily issues: 7,471,468 (in 000's)